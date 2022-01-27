Правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу "НАШ", - ЗМІ

Наразі триває підготовка документів для запровадження Радою національної безпеки і оборони санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому народному депутату Євгенію Мураєву.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в правоохоронних органах "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Офіційно жодне правоохоронне відомство поки не повідомило про таку підготовку.

Нагадаємо, петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу "НАШ" набрала необхідну кількість голосів 17 січня.

Офіс із закордонних справ Великої Британії 22 січня поширив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і як потенційного кандидата на її очільника розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Сам Мураєв це заперечив.

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