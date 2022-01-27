Правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу "НАШ", - ЗМІ
Наразі триває підготовка документів для запровадження Радою національної безпеки і оборони санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому народному депутату Євгенію Мураєву.
Про це повідомляє з посиланням на джерела в правоохоронних органах "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Офіційно жодне правоохоронне відомство поки не повідомило про таку підготовку.
Нагадаємо, петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу "НАШ" набрала необхідну кількість голосів 17 січня.
Офіс із закордонних справ Великої Британії 22 січня поширив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і як потенційного кандидата на її очільника розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Сам Мураєв це заперечив.
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І ти, гівнюче, зараз не сидів би в Мережі та вештався б ресторанами, якби було запроваджено військовий стан. Тому заткни свою пельку.
А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.
Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
Новая радость для селюков.
Бойко давно перешел на канал Рада, который вы финансируете своими налогами, лошары!
аев, не далеко от эпицентра, говном закидана вся морда мурла. ну как так можно-морда вся в говне.