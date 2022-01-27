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Правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу "НАШ", - ЗМІ

Правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу

Наразі триває підготовка документів для запровадження Радою національної безпеки і оборони санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому народному депутату Євгенію Мураєву.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в правоохоронних органах "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Офіційно жодне правоохоронне відомство поки не повідомило про таку підготовку.

Нагадаємо, петиція із закликом запровадити санкції проти телеканалу "НАШ" набрала необхідну кількість голосів 17 січня.

Офіс із закордонних справ Великої Британії 22 січня поширив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і як потенційного кандидата на її очільника розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Сам Мураєв це заперечив.

Також читайте: Американська розвідка підтвердила дані Британії про наміри Кремля встановити в Україні проросійського лідера, - CNN

Автор: 

санкції (12064) РНБО (2293) телебачення (1174) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+28
ДАВНО ПОРА ЗАКРЫТЬ ПАСТЬ ЭТОЙ ПРОКАЦАПСКОЙ КЛОАКЕ !!! А ГНИДУ МУРАЕВА НА НАРЫ """
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27.01.2022 17:01
+18
проклятие Стерненко начало действовать!
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27.01.2022 17:02
+17
Фигня это.Это борьба с последствиями,а не с причинами.Нам срочно нужен закон о коллобрантах и лишении гражданства за измену.
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27.01.2022 17:28
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ДАВНО ПОРА ЗАКРЫТЬ ПАСТЬ ЭТОЙ ПРОКАЦАПСКОЙ КЛОАКЕ !!! А ГНИДУ МУРАЕВА НА НАРЫ """
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27.01.2022 17:01 Відповісти
а еще лучше мураева на гиляку
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27.01.2022 18:35 Відповісти
Причому закрити потрібно і в інтернеті трансляції, бо вони там почуваються, як у себе вдома.
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27.01.2022 19:29 Відповісти
Та интернет вообще надо вычистить от всякой ватной сволочи .
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27.01.2022 19:46 Відповісти
проклятие Стерненко начало действовать!
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27.01.2022 17:02 Відповісти
А підтрика,підігравння та підспівування ворогу то мабуть не обгрунтування...
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27.01.2022 17:02 Відповісти
Рубите сволоте фазу!
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27.01.2022 17:02 Відповісти
передайте моні, що не пороха треба саджати а ось таких казлів і його особисто
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27.01.2022 17:06 Відповісти
проста ревнивість- лідор повинен бути один. А тут Мурзляев "ярлики" завіз до мокшанців, я гауляйтер, бойтесь меня. Віддай канал Лідору і спи спокійно, поки що. А то тінь Костяна Килимника лягає і на Юстаса.
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27.01.2022 17:06 Відповісти
По поводу Мураева и канала и партии " Наши" политика власти понятно.. это попытка " распорошить" прокремлевские силы на два лагеря. Логика в этом есть.. но так можно и проморгать " ход конем", поэтому пора и за этих браться серьезно. Тем более что обществу не понятно почему их в отличии от медведчуковких СМИ ни кто не трогает. Для "кремлевских" с головой хватит и Интера.
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27.01.2022 17:09 Відповісти
За всієї моєї огиди до таких телеканалів, як "наш", я вважаю, що рішення має ухвалювати суд, а не РНБО. Принаймні у мирний час.
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27.01.2022 17:15 Відповісти
А у нас мирний час?
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27.01.2022 17:32 Відповісти
Офіційно -- так. Мирний.
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27.01.2022 17:33 Відповісти
офіційно війна йде 7 рік тупое
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27.01.2022 17:38 Відповісти
Дурню, коли Порошенко на півроку, лише на півроку, хотів запровадити військовий стан, то тоді піднялося стільки смороду.

І ти, гівнюче, зараз не сидів би в Мережі та вештався б ресторанами, якби було запроваджено військовий стан. Тому заткни свою пельку.
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27.01.2022 17:41 Відповісти
Ваше предложение было бы логичным до 2014 г. После этого все. Украина подверглась агрессии, оккупировано два региона, один из которых аннексирован, захвачена акватория Азовского и частично Черного моря, убито 14 тысяч человек, миллионы беженцев, ведется экономическая блокада, грозят полномасштабным вторжением, государство Украину украинский народ объявляют выдумкой то поляков, то австрийцев. О каких судах и демократических правилах в такой обстановке может идти речь по отношению к СМИ, полит силам, политикам отрицающим очевидное и поддерживающих по сути агрессора. Украина опоздала на , пускай не 8, но на 6-7 лет уж точно всю эту лавочку закрыть напрочь, а верхушку пересажать.
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27.01.2022 18:03 Відповісти
На сході українці не мають змоги дивитися телеканали Т-2 (вони там майже не тягнуть) і там майже не тягне українське радіо. І це на підконтрольній території України.

А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.

Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
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27.01.2022 17:14 Відповісти
Гы.
Новая радость для селюков.
Бойко давно перешел на канал Рада, который вы финансируете своими налогами, лошары!
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27.01.2022 17:16 Відповісти
Та куди ви так спішите?
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27.01.2022 17:18 Відповісти
А что, измена Родины и призывы ввести в Украину росийские войска еще не повод? Кстати, по всей периферии Киева висят билборды с рожей Мурайева и никакой реакции ни властей ни народа. Или ждете чтобы кто то сам совершил правосудие, как с сегодняшним стрелком?
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27.01.2022 17:25 Відповісти
у нас билборд на котором мурлаев, не далеко от эпицентра, говном закидана вся морда мурла. ну как так можно-морда вся в говне.
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27.01.2022 19:23 Відповісти
"Гауляйтеру" Мураеву (Мураводу) должно быть одно место в Украине - в тюрьме и надолго.
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27.01.2022 17:27 Відповісти
Фигня это.Это борьба с последствиями,а не с причинами.Нам срочно нужен закон о коллобрантах и лишении гражданства за измену.
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27.01.2022 17:28 Відповісти
Прокинулись...
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27.01.2022 17:29 Відповісти
Отправить туда, где 112, который уже "Перший Нацiональний"))) это пиз...ц...
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27.01.2022 17:30 Відповісти
Давно пора закрыть это РОшисткое -Муравьёвкое гнездо!!
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27.01.2022 17:37 Відповісти
Украина должна уничтожить все каналы спонсируемые из Кремля внутри Украины! так же нужно закрыть трансляции этих каналов в интернете. Они ведут психологическую войну против Украинского населения!
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27.01.2022 23:11 Відповісти
Данную помойку, ******** мураева,нужно было закрыть после первого эфира. И принять жесткий закон о коллаборантах. Если бы в 2014 с такими ублюдками не церемонились, не было бы ватников для прикрытия капапов, 15000 жертв могло и не быть. В какой еще стране, ведущие откровенно вражескую пропаганду, могут так нагло и безнаказанно себя вести. Вы можете представить такого "украинского мураева " с каналом, например "ВАШ" расказывающим, что кремль ничего не выполняет, довел народ до нищеты, НАТО шаш друг и т.д. В москве! Это же абсурд, а у нас нормально.
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27.01.2022 17:43 Відповісти
Мураев-говно ватное как и его телепомойка.
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27.01.2022 18:01 Відповісти
Вы что тут все - совсем дебилы? Санкции может вводить только суд! Зеленский узурпирует судебную и исполнительную власть, а вы радуетесь. В следующий раз он Цензор заблокирует (это для особо тупых поясняю)
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27.01.2022 18:13 Відповісти
А кака же свобода слова? как же ценности братыкив? Так не долго и ПРЯМОТУПЫЙ закроют. Тупо поддерживаете Зе, вот каолиция с кем, да вы и не имеете различия между собой, близнецы. Вы не оппозиция, с Зе идете в ногу, рот хотите закрыть любому, кто не с вами. Не видать вам счастья, проиграшное дело. Аля-алю.
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27.01.2022 18:16 Відповісти
нужен закон о коллаборации в Украине.
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27.01.2022 19:26 Відповісти
да хватит с этим каналом уже возиться . закрывайте этот гадюшник (мальчика в трусиках)хватит мозг людям выносить уже...((
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27.01.2022 19:31 Відповісти
Пора уже Шмураева закрыть, причем радикально и наглухо.
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27.01.2022 20:11 Відповісти
какие санкции, закройте уже эту помойку совкодрочерную наконец!
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27.01.2022 20:18 Відповісти
А проти 1+1 Медведчука і бені коли введуть санкції.
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27.01.2022 21:03 Відповісти
Зашморг давно плаче за гнидами з каналу "наш" особливо за діордіцою і мураєвим.
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27.01.2022 21:13 Відповісти
 
 