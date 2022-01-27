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Росія раніше не допомагала зброєю "ДНР" та "ЛНР", це щось нове, - Пєсков

Росія раніше не допомагала зброєю

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про новизну пропозиції партії "Єдина Росія" розпочати постачання озброєнь самопроголошеним "Л/ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Це щось нове", - відповів Пєсков на запитання, чи є пропозиція чимось новим, чи Росія вже допомагала зброєю "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, раніше у партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР".

Ддепутат-єдинорос Водолацький заявив, що Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна.

Також читайте: Реакції Путіна на ініціативу "Єдиної Росії" щодо необхідності поставок озброєння для "ЛДНР" немає, - Пєсков

Автор: 

Єдина Росія (144) зброя (7522) Пєсков Дмитро (1684) росія (65908)


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Топ коментарі
+40
Непристойно цинічна заява.
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27.01.2022 17:02
+28
Ой ДУРАК ...
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27.01.2022 17:02
+23
Творець тримає мокшу на цьому світі для того, щоб інші народи бачили, як жити не можна і як хєрово воно закінчується.
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27.01.2022 17:05
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Письков ******,как дышит!
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28.01.2022 05:24 Відповісти
не думаю. Мабуть зараз завезуть в ОРДЛО літаки чи Іскандери.
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28.01.2022 07:44 Відповісти
Дело Геббельса/Риббентропа живет и побеждает!
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28.01.2022 11:54 Відповісти
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