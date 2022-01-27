Росія раніше не допомагала зброєю "ДНР" та "ЛНР", це щось нове, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про новизну пропозиції партії "Єдина Росія" розпочати постачання озброєнь самопроголошеним "Л/ДНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Це щось нове", - відповів Пєсков на запитання, чи є пропозиція чимось новим, чи Росія вже допомагала зброєю "ЛНР" та "ДНР".
Нагадаємо, раніше у партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР".
Ддепутат-єдинорос Водолацький заявив, що Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна.
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