Що робити, якщо отримали позитивний тест на COVID-19: Алгоритм дій від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як діяти у разі отримання позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Залишайтесь вдома та обмежте контакти з іншими людьми.



Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. До прикладу, якщо працюєте у великому колективі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу.



Зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його інструкцій.



Національна служба здоров’я вже детально пояснювала, як можна бути на зв’язку зі своїм сімейним лікарем", - йдеться в повідомленні.

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Також, якщо йдете до лікаря на прийом, то обов’язково:



- використовуйте засоби індивідуального захисту;

- уникайте великих скупчень людей;

- тримайте дистанцію;

- узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.



"Чесно розповідайте лікарю про свої симптоми. Говоріть правду, не варто придумувати "додаткових" симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування. Якщо ж не маєте жодних симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі", - йдеться в повідомленні.

Також в МОЗ наголосили, що викликати "швидку" потрібно лише за необхідності невідкладної допомоги.

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