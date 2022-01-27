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Новини Коронавірус і карантин
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Що робити, якщо отримали позитивний тест на COVID-19: Алгоритм дій від МОЗ

Що робити, якщо отримали позитивний тест на COVID-19: Алгоритм дій від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як діяти у разі отримання позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Залишайтесь вдома та обмежте контакти з іншими людьми.

Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. До прикладу, якщо працюєте у великому колективі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу.

Зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його інструкцій.

Національна служба здоров’я вже детально пояснювала, як можна бути на зв’язку зі своїм сімейним лікарем", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір" зареєстровано в Україні, - МОЗ

Також, якщо йдете до лікаря на прийом, то обов’язково:

- використовуйте засоби індивідуального захисту;
- уникайте великих скупчень людей;
- тримайте дистанцію;
- узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

"Чесно розповідайте лікарю про свої симптоми. Говоріть правду, не варто придумувати "додаткових" симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування. Якщо ж не маєте жодних симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі", - йдеться в повідомленні.

Також в МОЗ наголосили, що викликати "швидку" потрібно лише за необхідності невідкладної допомоги.

Також дивіться: З квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть виключно за електронним рецептом, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Первым делом на следующий день сделать еще один...вероятность того что ковида у вас нет очень и очень большая...
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27.01.2022 17:14
+7
В Ізраїлі оприлюднили документ, за яким в однієй з тбм ковідних лікарень кількість госпіталізованих за 2020-2021 рр. в середньому була меншою, ніж в 2019-му. Ізраїльтяни в шоці і вже доїдають локшину зі своїх вух, а в нашим ще вішати і вішати - все зжеруть.
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27.01.2022 18:22
+5
Вакцина не защищает от болезни, но позволяет увидеть конец пандемии.
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27.01.2022 17:35
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Первым делом на следующий день сделать еще один...вероятность того что ковида у вас нет очень и очень большая...
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27.01.2022 17:14 Відповісти
А це правило працює в зворотньому напрямку? Бо вчора я мав негативний результат Але черга...
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27.01.2022 17:20 Відповісти
Создатель теста сказал, что тесты нельзя применять для диагностики короны, так как они для этого не предназначены и дают ложные результаты. Какой смысл их делать? Лучше ориентироваться на симптомы и не заниматься ерундой.
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27.01.2022 20:05 Відповісти
Ну, в мене симптом лише легкий нежить. Майже без дискомфорту. Я, все таки, вже перехворів і двічі вакцинований Але, про всяк випадок, посиджу дома, щоб не наражати нікого на небезпеку.
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27.01.2022 20:08 Відповісти
Ссылка есть на эти слова создателя теста?
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28.01.2022 08:12 Відповісти
Если тест отрицательный - это еще не гарантия отсутствия вируса в организме, но если тест его нашел - значит так и есть.
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27.01.2022 17:34 Відповісти
Совершенно верно.
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27.01.2022 17:53 Відповісти
Какая вероятность ошибки теста в ту или иную сторону?
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27.01.2022 17:57 Відповісти
98%
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27.01.2022 20:06 Відповісти
Ложноотрицательный тест бывает, ложноположительный - нет.
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27.01.2022 17:37 Відповісти
Откровенную дурню не пори.
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27.01.2022 17:46 Відповісти
Почему же дурню? Абсолютно верное утверждение.
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27.01.2022 17:52 Відповісти
Вы далеки от процедуры выявления ковида. Положительный тест перепроверяется по протоколу, отрицательный - нет. К тому же причин для неверного отрицательного теста - масса. Неверный положительный тест возможен при подмене биоматериала. В иных случаях - он верен.
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27.01.2022 17:51 Відповісти
Дополню: еще при разгерметизации емкости с биоматериалом - есть вероятность неверного положительного теста.
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27.01.2022 17:54 Відповісти
Правильно тэсты ничего не показывают,респект чистым людям!
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27.01.2022 18:27 Відповісти
И два года не прошло.
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27.01.2022 17:18 Відповісти
я вакцинирован,жена нет болеем одинаково
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27.01.2022 17:27 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочиш.
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27.01.2022 17:31 Відповісти
замечательное сравнение, в морге тоже все одинаково молча лежат
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27.01.2022 17:35 Відповісти
Вакцина не защищает от болезни, но позволяет увидеть конец пандемии.
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27.01.2022 17:35 Відповісти
А может просто,увидеть конец!?
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27.01.2022 18:48 Відповісти
А ви зараз точно про вакцину від Ковід????
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27.01.2022 19:31 Відповісти
Це він про окуляри. А може і про дзеркало. В медицині різні випадки тапляються...
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28.01.2022 08:18 Відповісти
От прошлых штаммов вакцина защитила отлично - несколько раз был контакт с зараженными, каждый раз тест был отрицательным. А вот омикрон в январе догнал, но в легкой форме.
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27.01.2022 17:39 Відповісти
Ще будучи невакціонованим, був у побутовому контакті зі своєю захворівшою мамою. Через тиждень після тесту її забрали в лікарню, і тільки тоді я вакціонувався тим, що тоді було - індійськім Ковішилдом. Був впевнений, що захворію!

Не захворів.

Вже влітку отримав другу дозу, на цей раз вже італійською вакциною, а зараз збираюсь отримати бустерну або Пфайзер, або Модерну.
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27.01.2022 18:47 Відповісти
ваня, у вас спутник, так что сам понимаешь, до лампочки.
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27.01.2022 17:42 Відповісти
Сьогодні всією родиною здали тест у районній клініці (за направленням безкоштовно). Але я забув спитати, як нам дізнатися результат. У Helsi має з'явитись, чи треба смикати сімейного лікаря?
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27.01.2022 17:30 Відповісти
Контактні дані залишали? Тоді повідомлять.
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27.01.2022 17:36 Відповісти
Залишили адресу та телефони. Проте, зважаючи на кількість тестованих, я сумніваюсь, що всім будуть дзвонити. Було б легше, якщо слати на месенджер типу Вацап чи Вайбер, однак у нас не запитували, чи маємо ми там акаунти.
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27.01.2022 18:10 Відповісти
Будуть. Особливо якщо підтверджено зараження!

Можливо навіть двічі - з клініки, і сімейний лікар.
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27.01.2022 18:50 Відповісти
И как там? Очереди огромные? Мы тоже делали, но вызывали на дом (не Хэлси). Чтоб если все таки не ковид, то не подхватить его наверняка.
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27.01.2022 17:39 Відповісти
Несколько десятков перед нами, но очередь двигалась быстро. За полчаса (или даже меньше) успели. Я не Рокфеллер, 30 минут моего времени стоит дешевле, чем тест в частной лаборатории (а мы делали три теста).
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27.01.2022 18:13 Відповісти
Я тоже не Рокфеллер, поэтому делали только сыну, которому сказала обязательно сделать семейный врач, т.к. симптомы у него, по её мнению, 100% ковидные. У жены, которая заболела на неделю раньше, не так. Даже направление бесплатное выписала, но мы как представили, сколько больных людей проходит через эту комнату (не считая очередь).... И все снимают маски и кашляют, когда им палкой в горло лезут.... 😂 В общем, пришлось раскошелиться на вызов на дом Синево... Но это лучше, чем потом думать, не заразился ли?.... Результат получили через 12 часов.
Кстати, у сына ковид подтвердился....
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29.01.2022 02:35 Відповісти
Нам уже пришел результат на малого - таки позитивный (тут этот эпитет явно неуместный, но это так). На себя мы брали направление во взрослой поликлинике, у нас другой семейный врач, надеюсь узнать в понедельник.
Если нее секрет, во сколько обошлось сделать тест дома?
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29.01.2022 22:50 Відповісти
Заплатили 1 250 грн (850 грн за тест + 400 грн за вызов медсестры). 😒 Результат- через 24 часа (к нам пришел раньше). У других, я уднавал, и до 1 500 грн доходило....😳Но я не жалею, что вызвали на дом, хоть на жене и сэкономили 😄 (правда, у нее уже к тому времени был 10 день болезни и врач сказала, что ПЦР тест может и не показать ковид). Зато хоть уверен, что сын не схватил ещё и там ацкую дозу вируса (возможно, ещё и другой штамм) и болезнь пройдет легче....
Кстати, наша врач сказала, что начало болезни (которая будет считаться длительностью в 14 дней), у них считается со дня сдачи теста, который дал позитивный результат. Хотя мы сдавали тест на 5-ый день 😄 .Первые 3 дня он "горел"- не сбиваемая температура до 39,4..... 😳
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30.01.2022 04:04 Відповісти
Наверное, если бы еще и жене делали, то это один вызов медсестры и 2 теста, т.е. 2*850+₴400. Может быть, можно было найти подешевле (₴850 собственно за тест - доровато). С нами в очереди стояла семья с тремя детьми, малые просто никакие. Наверное, ради них стоило бы вызвать домой. Кстати, для некоторых категорий предусмотрен даже бесплатный тест дома - типа инвалидов. но лучше не быть в такой категории и заплатить.
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30.01.2022 09:05 Відповісти
Да, Вы правы.... Особенно если у тебя Ковида нет, а другой вирус или просто простуда.... Вроде как "бесплатно", но в итоге это может вылиться в куда большие суммы, чем если вызвать надом... Вот и приходится выбирать и платить безумные деньги (как для обычного теста). А эти частники, сволочи, наживаются. Я посмотрел цены, так ПЦР-тест у них самый дорогой. Тест на антитела стоит гораздо дешевле.... Наверное потому, что этот тест самый важный/необходимый и больше всего делают именно его... А уже думал, почему нельзя организовать это где-то на улице, не в помещении? Забугром делают тест даже на улице- стоит два человека в защитных костюмах, к ним подъезжает чел на авто, высовывает голову из окна и сдает тест. Можно было и у нас что-то в этом роде организовать....
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30.01.2022 15:36 Відповісти
Он тебя сам дёрнет, если тест положительный.
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27.01.2022 18:01 Відповісти
Вот в этом и вопрос - если результат положительный, то врач должен дернуть. А если нет? Ведь пока, не знаем результата, мы никуда не можем сунуться.
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27.01.2022 18:16 Відповісти
Вище вже написав, що таки будуть дзвонити.

У крайньому випадку через добу подзвоніть у клініку самі.
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27.01.2022 18:53 Відповісти
а что делать что получить направление на тест?
(особенно если более-менее нормально себя чувствуешь, но хотелось бы перестраховаться)???
к семейному врачу на 2-3 недели вперед забита вся электронка...(а за свои деньги... не напасешься... надо ж на консервы-антибиотики))) и....патроны отложить...с этими *** деятелями...)

- а я всю жизнь с запасом живу...мало ли что...спички, керосин..хлеб-соль..а теперь вот... и до патронов дело дошло... оспади...
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27.01.2022 17:46 Відповісти
Если перестраховаться, то только за свой счет. Если реально заболели, то звоните семейному врачу.
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27.01.2022 18:17 Відповісти
Куда "звониить", в рельсу?
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27.01.2022 18:25 Відповісти
В декларации указан телефон.
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27.01.2022 18:33 Відповісти
У меня в старой декларации( новой нет с осени, по причине отсутсвия на массиве семейных врачей) указан городской номер районной поликлиники.
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27.01.2022 18:55 Відповісти
Ну що Ви придурюєтесь, вибачте?

Коли в мами МРТ виявило 30% ураження легенів, переслав висновок з клініки сімейному лікарю через Вайбер - все добре працює, і в черзі сидіти не треба!

Це вже Ваша проблема, аби у Вас було якомога більше каналів зв'язку з Вашим сімейним лікарем!
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27.01.2022 19:00 Відповісти
Обьясняю, "рация не лампах, а на броневике". Нет в Киеве на Лесном массиве, Березняках свободных семейных врачей. В 2021-м уволилась половина наверное. Записаться можно в пригороде. Это особенно удобно, учитывая, что старики практически не выходят из дому. Профанация.
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27.01.2022 19:09 Відповісти
Та яка різниця, де знаходиться сімейний лікар? Вам їхати, чи шашечкі потрібні?

Нема вільного лікаря в колишній державній районній поліклініці - виберіть собі в приватній клініці! Головне - аби Ви йому довіряли!
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27.01.2022 20:48 Відповісти
Дорастешь до 80-ти лет, будешь рассказывать "какая разница" что где 5аходится.И да, при этом будешь получать пенсию в 5 тыс гривень и обслуживаться в "частных клиниках". Можешь еще на сэкономленное в Оман или Буковель сьездить.
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27.01.2022 20:55 Відповісти
Можна дізнатись, якій Ви маєте вік? Бо мені 55, і я маю як сімейного лікаря, так і медицинську страховку від роботодавця. І буквально тиждень як звертався до приватної клініки по страховці з приводу нежиті. Так ось - 2 прийоми у лікаря, а ще й всі аналізи, а ще й ліки у аптеках мені буди повнстю безкоштовними. І я точно знаю, що навіть приватні клініки будуть раді любому клієнту, який підпише з ними угоду про медичне обслуговування!

І буду дуже вдячний, якщо Ви будете звертатись, зважаючи на мій вік, до мне на "Ви"... просто поважаючи іншу людину!
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27.01.2022 21:09 Відповісти
ВЫ, не страдаете заодно биполярным растройством личности, кроме насморка ? Иначе не очень понятно при чем тут в огороде бузина, а в Киеве дядька? При чем ВАША страховка от работодателя к бесплатному государственному врачу для пенсионера 83 лет, с пенсией в 5000??? Еще раз прочтите, что я ВАМ написал, если ВЫ конечно в состоянии осилить написанное.
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27.01.2022 21:37 Відповісти
Буду вдячний, якщо Ви напишете, що саме в моїх відповідях наштовхнула Вас на такі ідіотські думки...
І яка різниця, чи звертаєтесь Ви за страховкою до лікаря, чи звертаєтесь до сімейного лікаря за угодою?

...Якщо зможете сформулювати, звісно!
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27.01.2022 21:55 Відповісти
Да, тяжелый случай... Хороших ВАМ врачей и санитаров.
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27.01.2022 22:40 Відповісти
Чомусь я так і думав, що Ви будете не в звозі сформулювати джерела своєї впевненості.

Може тому, що кацапи взагалі не розуміють, що і як відбувається в Україна?
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27.01.2022 23:03 Відповісти
Все - Ванька здувся?
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27.01.2022 23:48 Відповісти
Звісно, якщо Ви кацап, то Вас це не стосується!
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27.01.2022 21:12 Відповісти
Сьогодні мій товариш здавав тест на ковід - простояв з температурою декілька годин на вулиці - 40 людин перед ним, ще стільки позаду… От вам і рекомендації…
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27.01.2022 18:00 Відповісти
Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як діяти у разі отримання позитивного тесту на COVID-19. Джерело:
Забігти до дому,позакривати всі вікна і двері.Виключити світло.Сховатися в куток,шафу,або під ліжко.В кого приватний будинок і маєте погріб,то залізти туди,лягти на землю,не рухатись.Закрити очі,молитися.
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27.01.2022 18:10 Відповісти
І найголовніше - при цьому не дихати.
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27.01.2022 18:35 Відповісти
Не дихати взагалі,то смерть.А от затримувати подих,то бажано.
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27.01.2022 18:37 Відповісти
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27.01.2022 19:15 Відповісти
В Ізраїлі оприлюднили документ, за яким в однієй з тбм ковідних лікарень кількість госпіталізованих за 2020-2021 рр. в середньому була меншою, ніж в 2019-му. Ізраїльтяни в шоці і вже доїдають локшину зі своїх вух, а в нашим ще вішати і вішати - все зжеруть.
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27.01.2022 18:22 Відповісти
Тут відкопали статистику, що в січні 2015 за січень померло 6500 людей в провінції і шпиталі були забиті. І ніхто вереск не піднімав, локдауни не робив і аусвайси не встановлював.
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28.01.2022 05:27 Відповісти
Привіт. Не знаю, наскільки коротко вийде, бо багато інформації і вражень. В неті є чимало матеріалів (оф.змі сприймати не потрібно, а дивитися і слухати очевидців).

Отже, перші траки зібралися ще в п'ятницю. Якраз напроти парламенту стоїть здоровенний один з надписом f*** трюдо (і прапори такі були, і таблички, і вертоліт + скандували). Колонам влада намагалася перешкоджати: десь зупиняли і повертали в об*їзд, в Оттаві закрили 2 мости з 4-ьох. Ще вимикали камери на віадуках, щоб люди не бачили проходження машин і як їх зустрічають. Але мінтранспорту сказало, що це для того, щоб не було можливості ідентифікувати учасників.

З Монреаля (Мтл) народ їхав теж колоною + багато людей добиралися самі, окремо. Як і з інших міст.
Квебек і Онтаріо в районі Оттави розділяє річка. То припаркувалися в Ґатіно і йшли через міст Alexandra в столицю.

Вночі в Оттаві було -35, вдень потепліло до -14 з відчуттям на -20 (вологість + вітер).

Центральна вулиця (де парламент) називається Велінгтон. От траки стоять на трьох смугах, а четверту залишили вільною для швидких-пожежних-поліції - це було домовлено і так правильно.

Знайомі кажуть, що в них цілий вечір гул клаксонів у вухах стояв. Людей - море. Одні писали, що поліція рапортувала про 1,4 млн учасників (в Оттаві щось 800 тис населення), інші повідомляють про 2,3 млн. І від 50-ти до 100 тис траків. Сьогодні ще доїжджали, бо були заблоковані на під"їзді.

Фури і пікапи скрізь. На паралельних вулицях і далі. Атмосфера нереальна. Клаксони такі, що у вухах бринять барабанні перетинки. Тракери віталися з нами кулаками (як зараз прийнято). Багато хто роздрукував Хартію прав і свобод, на яку уряд наплював. Поклали на лобове скло чи на приклеїли на кабіну.

Хтось перевертає канадський прапор (як і в Україні). Аналогії з Майданом - величезні.
Ще сьогодні, коли сказали, що церкви надають притулок і їжу тракерам - капець.
До того ж одне з гасел - єдність, від заходу до сходу (нічого не нагадує ?).

Якщо вже квебекуа побрали канадські прапори - це все. Вони ж себе канадцями не вважають. З іншого боку, решта Канади їх не любить і вважає расистами, теплих стосунків нема. Але вчора все було інакше. Нас по тому мосту йшло дуже багато, цілий потік. З двома прапорами - для більшості. І ота решта була вдячна. До мене підійшов один чоловік і сказав thanks for coming, хлопець на траку (не бачила, з якої провінції) попросив квебекський прапорець. Ще інші, скандуючи f*** трюдо, побачивши нас казали: о, Квебек, f*** леґо too (наш пм).

Я до цих пір не можу усвідомити, що в Канаді люди вимагають СВОБОДИ ! We stand for freedom ! В Канаді !!! Тракерам всі вдячні. Вони ж пообіцяли ще приїхати звільняти Квебек, бо такого сказу, як в нас, більше ніде нема. До речі, уже в інших країнах пішли аналогічні акції. Готуються. Тільки газетки мовчать.

В понеділок парламент вертається з канікул. І от побачимо.
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31.01.2022 08:01 Відповісти
Дякую! Хоч би не охололи люди і не зупинилися на пів мірах.
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31.01.2022 08:07 Відповісти
https://twitter.com/News24Wide/status/1487220653073776646?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487220653073776646%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frtvi.com%2Fnews%2Fv-ottave-prokhodit-protestnaya-aktsiya-protiv-koronavirusnykh-ogranicheniy%2F https://twitter.com/News24Wide/status/1487220653073776646?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487220653073776646%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frtvi.com%2Fnews%2Fv-ottave-prokhodit-protestnaya-aktsiya-protiv-koronavirusnykh-ogranicheniy%2F


https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272929126_10224553275712937_7443626426173228109_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qNvOOMtUdAoAX_-gLx4&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=00_AT-cTdPvCnmrzW56X6ucgVJVXeuNt2vVw4KsAMBaiFu8Dw&oe=61FBFB74

https://www.youtube.com/watch?v=nFBGlhS4xBY&t=4s&ab_channel=The4KGuy-Fire%26Police

Це ще п'ятниця, мало людей і машин.
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31.01.2022 08:05 Відповісти
Звичайно, не відомо, як складеться. Якщо пройде цей запал і ентузіазм - то нічого не вийде. Але тракери кажуть, що вони determined стояти, скільки треба.

Були індіанці, грали-співали, шотландці грали на волинках, індус палив гілку якогось дерева і то було щось на кшталт священного ...

Люди ділилися своїми обігрівачами (для рук і ніг), посміхалися, десь вмикали музику і народ танцював, є великий трак з лісом-кругляком, і сіно привезли в тюках ...

Запускали фейєрверки. Поліція була чемною. Одні навіть махали нам руками.
Підтримали протест консерватори. Один депутат каву наливав маніфестантам.
Уряд і ручні газетки всіляко намагаються очорнити захід та його учасників і симпатиків.

Той, хто сховався, назвав їх купкою маргіналів з неприйнятними поглядами (a fringe minority with unacceptable views), які не висловлюють думку канадців. То на плакатах люди писали, що пишаються належати до цієї купки. І ще писали: трюдо, тепер ти нас чуєш ? (бо клаксони - голосні).

Поки так.
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31.01.2022 08:14 Відповісти
Бачила, ага, від купки сховавсь. Раніше можна було антиісламістами людей назвати, а зараз складно.
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31.01.2022 08:21 Відповісти
Добрий ранок !
Отже, напишу трошки. Події змінюються щодня, дуже багато новин (була вчергове забанена).

Люди неймовірно підтримують тракерів ! Несуть їсти нескінченним потоком (ми - теж ), пити, дітки печиво роблять з мамами, сердечка малюють, один дальнобійник не зміг стримати сльози. І цієї суботи ми вже бачили, що вони наклеюють на кабіни малюнки діток. Тому окремі водії казали: дуже дякую, але в мене все є. Долучилися фермери, заїхали колоною (от вони були голодні з дороги).

Народ переказує, що й поліція їм теж носить гарячу їжу, підтримує, але поліцейський шеф категорично заперечував.

Дискотеки (колонки на траках) в різних місцях у супроводі клаксонів. Коли ми так класно танцювали (музика добре підібрана, ритмічна, не було холодно в -20), то біля нас опинилися двоє поліцейських і почали знімати дійство на свої телефони. Я одному кажу: давайте, танцюйте. Але похитав головою, що не може.

Правда, наскільки ми зрозуміли, бо побачили, що є вільні місця з тих трьох смуг (як я тобі писала), що окремі фури виїхали, але на їхнє місце поліцаї вже не пустили інших. І коли ми йшли (бо виходили багато, у різних напрямках), то бачили бетонні блоки і в мене є фотка та відео - здоровенний трак хотів повернути в центр, а його заблокувала поліцейська машина. Так він і стоїть з вивернутою кабіною.

Проте народ на тих =голих= місцях поставив дитячі майданчики і дітлашня бігає-грається.

Поліції цього разу було значно більше. ??? Люди поводилися коректно, жодних ексцесів не було. Знайомі залишалися на ніч, то казали, що поліцаїв нагнали ще і вони були скрізь. Це все підмога з інших міст, бо я питала в одних дорогу, а вони сказали, що не з Оттави і не знають, де це.

Забула сказати: дітки просять посигналити, водії беруть їх в кабіну і вони відриваються. Також бачили жінку, яка цілувала дальнобійника, залізши на підніжку. Потискали нам руки, як колись - без рукавичок.

Зустріли двох дальнобійників-українців. Поспілкувалися.
На f*** трюдо хтось круто піднявся - налагоджений цілий бізнес і народ масово замовляє через амазон і прапори, і кепки, і куртки якісь. А його нема і ніхто не знає, де він. То народ з табличками ходить: джастін, ти де ?

Поліція Оттави звернулася до армії, але військові їм швиденько відповіли, що армія не втручатиметься. (Ми всі видихнули).

Атмосфера неймовірна. Я цього разу пронизливіше відчула, як навіть мені, глибокому інтраверту, бракує ЖИВОГО людського спілкування, ЖИВИХ посмішок (ми ж живемо, як у в*язниці - люди з інших провінцій бачать нас з прапорами і співчувають, жаліють: о, Квебек). Бо онлайн - то не справжнє і не життя.

Наш провінційний "борець" ще у вівторок (а Конвой почався з п'ятниці 28.01.) скасував податок для "ізгоїв" ! Ми зраділи - перша перемога. Але провякало, що аусвайс залишиться (подивимося). Натомість вже дві провінції скасували їх як відповідь на вимоги протестувальників: Саскачеван і Альберта.
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07.02.2022 08:07 Відповісти
Чудово, дякую!
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07.02.2022 08:11 Відповісти
Привіт !

Як ти ?
У тебе все нормально ?
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03.03.2022 09:54 Відповісти
Живі, хлопці воюють.
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03.03.2022 13:53 Відповісти
Тримайся ! Бережи себе і рідних. Передавай хлопцям, що ми всім серце з ними, молимося за них, вболіваємо.
Дуже важко.
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04.03.2022 06:38 Відповісти
Привіт. Як ти ? Як твої ?
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15.03.2022 07:10 Відповісти
Привіт, нормально, дякую.
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15.03.2022 17:36 Відповісти
Але влада і газетки всіляко вишукують бруд, щоб дискредитувати рух. Навіть не хочу писати про це гидоття. Люди все розуміють, знають цю тактику.

На жаль, GoFundMe прогнулися (Маск їх уже назвав злодіями) і заблокували 10 млн, які зібрано на цей час. Написали, що вернуть гроші: побачу, скільки це візьме в них часу.

То збирають на інших платформах (знайома сказала, що на одній з них за два дні вже мільйон) + е-трансфери. Ті платформи і банк пообіцяли не заморожувати кошти.

Влада тепер називає це осадою міста і сьогодні мер Оттави оголосив надзвичайний стан (тому народ побоюється, що під цією муткою вони спробують знову ж таки втягнути армію). Ніби-то =громадяни= Оттави подали колективний позов на Конвой на 9,8 млн доларів. І поліція від сьогодні вже почала блокувати доставку дальнобійникам бензину. Також написали, що будь-яка допомога їм загрожує людині арештом. ??? Народ ніби пише, що люди сказали, що носитимуть бензин в рюкзаках у 2-літрових пляшках, щоб не було видно.

Справа в тому, що вони не розраховували ("вумні" є сильно), що це виллється у подібне. Думали, що народ приїхав за тисячі і сотні км, постоїть день-два поклаксонить і поїде. Тому пустили в місто. А тепер бачать, що ніхто нікуди їхати не збирається і тисячі людей приходять їх підтримати.

Конвої вже й в інших містах: Квебек-сіті, Торонто, Ванкувер, Вініпеґ. Там влада поблокувала трохи вулиці, щоб вони не змогли добратися до центру міст.

А ще в неділю у 30-ти містах Канади українці проводили мітинги о 2-й годині на підтримку України Stand with Ukraine.

Ось такі події. Стежимо далі. Гарного дня !
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07.02.2022 08:18 Відповісти
Наш Минздрав исправно получает деньги за раздачу бесполезных советов. У половины украинцев вообще нет никаких семейных врачей. А если и есть, как их можно уведомить, телеграмму на поликлинику выслать.
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27.01.2022 18:23 Відповісти
Важные события. Новости из Европы
https://www.youtube.com/watch?v=kXj-bAravkU&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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27.01.2022 18:29 Відповісти
А про події тут - в курсі ?
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28.01.2022 05:28 Відповісти
у меня семейный врач долбо%б. месяца 3 назад заболел ковидом то он своими советами и "лечением " по протоколу чуть на тот свет не отправил хорошо что в последний момент в частную клинику обратился . врачи они разные бывают..
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27.01.2022 19:11 Відповісти
Здоров'я Вам !
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28.01.2022 05:29 Відповісти
Рассказываю алгоритм по мариупольски. Пропало обаняние. Пришел в поликлинику и сказал бабушке у дверей, которая меряет температуру у прихожан, что еле стою на ногах и у меня видимо ковид. Говорит иди в регистратуру. Большая очередь. Говорю у меня ковид. Все разошлись, кроме ещё одного горемыки. Ему ещё хуже было. Сказали надо сдать тест, но семейного врача пару недель не будет и направления мне никто не даст. Пошел в частную лабораторию Синево и сдал тест - положительный. Звоню в скорую, говорят идти домой и парить ноздрю облепихой через ингалятор. Потом плохо помню. Выжил. Пришел в поликлинику записаться к семейному врачу. Сказали прийти через неделю. Сдал второй тест в Синево - отрицательный. Через неделю пошел к главврачу и сказал, что месяц не могу попасть к семейному врачу и в регистратуре говорят её опять нету. Главврач зашёл в её кабинет, а она там сидит и прячется за монитором. Говорю дайте справку о выздоровлении. отвечают не дадим, - ты не у нас тест делал. Я в шоке. Звоню жаловаться на Мариупольскую горячую линию. Все 3 указанных номера не работают и в комментариях читаю сообщения об этом в течении всего года. Звоню на горячую линию Минздрава в Киеве. Девочка говорит, что мне не повезло. Это раз. Медицина она - такая это два. Делайте прививки - это три. Колитесь почаще четыре. Меня понесло не подецки А она говорит, что разговоры записываются и пожелала мне хорошего настроения.

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27.01.2022 19:13 Відповісти
Поехал на причал..и чую шото не так...крутит хуже чем с будунища..хотя не пил...пошел искупался поплавал..не помогает...шо за хрень... середина дня жара не проходит еще хуже ломает...ходишь поплавать вылазишь из воды начинает знобить...на второй день тоже самое...
вечером поехал домой..думаю температуру шоли померять...меряю 38,8 твою мать...выпил аспирин чаю горячего ...на следующий день пошел к семейному...
так тот придурок мало того что запись не сделал ибо он был официально в отпуске....так взял и антибиотиков навыписывал..а их оказывается при короне вообще нельзя...так мало того навыписывал аж на 2000грн ..а пить эти антибиотики реально невозможно на вторые сутки ..просто тупо ходишь плюеш этой гадостью.... а температура под вечер как была 38 та к и остается....потом начала потихолньку уменьшаться..утром 36,6 вечером 37,8-38,3....потом меньше меньше и так до 36,6 аж 3 недели....

Результат по скольку записи у меня нет то и ковида нет и не было...А справку ****** о вакцинации требуют в тоже кафе зайти кофе попить...

А если поехать куда то...то шо делать ..колоть шмурдяк ? та пошли нахер... если припечет буду пробовать подделать
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27.01.2022 22:12 Відповісти
Ахаха, ви маєте цю довідку вистраждати, дойти-доїхати, вистояти чергу до свого терапевта і на морозі - за тестом в найкоротший строк, в той час, коли треба валятись у постілі і пити чай, аби зменшити ризик ускладнень. А лише за декілька днів зробити клініку крові, може, ренген, якшо не легшає. Мало того, шо ви собі шкодите по команді з МОЗу, так ще й істерію підтримуєте.
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27.01.2022 23:05 Відповісти
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28.01.2022 05:30 Відповісти
1) Вынуть из шкафа носовой платок, а из аптечки - пузырёк "Нафтизина".
2) Налить в чашку тёплого молока, и добавить ложку мёда.
3) Принять таблетку витамина С.
4) Идти с чашкой к телевизору, и включить "Клуб кинопутешествий".
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27.01.2022 22:15 Відповісти
Дома быть да и всё, а не лазить как антивакеры.
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28.01.2022 00:55 Відповісти
 
 