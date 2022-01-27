Рубль стрімко зріс після заяв МЗС РФ про неприйнятність думки про війну з Україною

Після заяв представника Міністерства закордонних справ РФ про те, що війна з Україною є "неприпустимою", рубль зміцнив свої позиції на торгах, а долар та євро - впали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Так, курс долара в ході торгів на Московській біржі 27 січня впав майже на 2 рублі і склав 77,5 руб. Євро водночас знизився до позначки 86,42 руб, подешевшавши майже на 3 рублі.

Напередодні на тлі конфлікту навколо України курс євро піднявся вище за 90 рублів, а курс долара перевищив 80 рублів.

Експерти "Інтерфакс-ЦЕА" пов'язують зміцнення рубля до долара та євро із заявами МЗС РФ щодо поточної зовнішньополітичної ситуації, і насамперед про неприйнятність війни між Росією та Україною.

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Так, за словами заступника директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексія Зайцева, Росія неодноразово заявляла, що не має наміру ні на кого нападати. Дипломат наголосив, що Москва вважає "неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами".