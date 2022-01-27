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Рубль стрімко зріс після заяв МЗС РФ про неприйнятність думки про війну з Україною

Рубль стрімко зріс після заяв МЗС РФ про неприйнятність думки про війну з Україною

Після заяв представника Міністерства закордонних справ РФ про те, що війна з Україною є "неприпустимою", рубль зміцнив свої позиції на торгах, а долар та євро - впали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Так, курс долара в ході торгів на Московській біржі 27 січня впав майже на 2 рублі і склав 77,5 руб. Євро водночас знизився до позначки 86,42 руб, подешевшавши майже на 3 рублі.

Напередодні на тлі конфлікту навколо України курс євро піднявся вище за 90 рублів, а курс долара перевищив 80 рублів.

Експерти "Інтерфакс-ЦЕА" пов'язують зміцнення рубля до долара та євро із заявами МЗС РФ щодо поточної зовнішньополітичної ситуації, і насамперед про неприйнятність війни між Росією та Україною.

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Так, за словами заступника директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексія Зайцева, Росія неодноразово заявляла, що не має наміру ні на кого нападати. Дипломат наголосив, що Москва вважає "неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами".

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валюта (2421) долар (538) євро (219) курс (1667) рубль (445)


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Топ коментарі
+41
Вот пусть кацапы за этим и наблюдают и понимают, что начало полномасштабной войны это жопа для них
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27.01.2022 17:59
+39
Кацапу вірить - себе не поважать!" Він же навіть вислів "людина слова" розуміє по-іншому - "хазяїн слова : "Захотів - дав Захотів - назад забрав"
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27.01.2022 18:00
+24
Ой, тільки на віру приймати ці заяви Кремля не потрібно! Вони брешуть, як дихають
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27.01.2022 18:00
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Спорим эту новость не покажут по х@йлоТВ?
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27.01.2022 23:01 Відповісти
Кацапы шутят - "С курсом рубля, дела мои сейчас обстоят так - катастрофически тают мои похоронные сбережения , уже вычеркнул оркестр..."
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28.01.2022 01:20 Відповісти
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