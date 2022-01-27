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Новини
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"Якщо ти не прислуга, значить, - ворог", - Кличко назвав ініціативу Уряду щодо звільнення голів РДА придушенням самоврядування

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко назвав погодження Урядом звільнення голів РДА придушенням місцевого самоврядування.

Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Кличко наголосив, що відповідне рішення Уряду є неконституційним.

"З політичної ж точки зору скажу одне: таким "рішенням" урядовці долучилися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні та спроби побудувати жорстку вертикаль влади. Недемократичну і неконституційну. Киян хочу запевнити: інтересів громади я не здам. І захищатиму право мешканців столиці на самоврядування в своєму місті", - наголосив Кличко.

Лідер "УДАРу" закликав владу припинити внутрішній розбрат і зосередити зусилля на протидії зовнішній агресії.

"Не треба керуватися принципом "якщо ти не прислуга, значить, - ворог". Не треба зневажати місцеве самоврядування і тиснути та знищувати його! Ворог сьогодні у нас - один і спільний. І він тільки й чекає, щоб скористатися ситуацією внутрішнього розбрату і розборок. Сьогодні важливі єдність і спільні зусилля, щоб захистити і зберегти нашу державу. І не час для особистісних рефлексій чи змагань. Українці знову мають продемонструвати свою гідність, згуртованість і готовність усім разом дати відсіч агресору", - підсумував Кличко.

Також дивіться: "Навіть президент США не може контролювати мера Вашингтона", - Кличко. ВIДЕО

Кличко повідомив, що не звільнятиме представників провладної партії з посад у КМДА за політичну приналежність.

"Я оцінюю та звільняю людей за результатами їх роботи, а не за політичною приналежністю. Як це відбувається в усіх демократичних країнах. Такими принципами має керуватися і центральна влада. Щоб управління — і місцеве, і державне — було в Україні професійним і ефективним, а не політично-лояльним. З юридичної точки зору - урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не треба нехтувати Конституцією і законами. Сподіваюся, у Президента є кому порадити, що не варто ухвалювати пропозицію уряду. Бо далі вже суд даватиме правову оцінку порушенню закону", - підсумував Кличко.

Автор: 

Кабмін (14141) Київ (19636) Кличко Віталій (3525) місцеве самоврядування (326) РДА (199)


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Топ коментарі
+20
Насправді дуже небезпечний прецендент, у людей тупо забрали можливість обирати керівника громади. Подібне було у казахів коли мерів почав призначати голова країни. Зеленський руйнує все, потрібні дострокові перевибори
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27.01.2022 18:45
+12
смотрю на єтот "зеленый" цирк, по давлению на местное самоуправление, и невольно думаю о гибридных методах Пуйла по расшатыванию изнутри
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27.01.2022 19:24
+10
Зе почало активно здавати Україну сьогодну по всім фронтам!
Сьогодні вже приїхала пропагандонка з НТВ. Агент ГРУ Дєрьмак та агент ФСБ Зечмо -відлякують союзників та розколює владу...
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27.01.2022 18:59
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Насправді дуже небезпечний прецендент, у людей тупо забрали можливість обирати керівника громади. Подібне було у казахів коли мерів почав призначати голова країни. Зеленський руйнує все, потрібні дострокові перевибори
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27.01.2022 18:45 Відповісти
У кацапів це вже давно. Ніяких виборів.
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27.01.2022 18:57 Відповісти
Зеля,Кличко замахнувся! Ні не вдарив, поки що.
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27.01.2022 18:50 Відповісти
Кличко з тих бійців, що ладні бити лише язиком по сраці
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27.01.2022 18:53 Відповісти
Підійди і скажи це йому в очі.🤓
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27.01.2022 19:10 Відповісти
Авжеж, спробуй його спочатку наздогнати..
Та й не хочеться його такими дрібницями засмучувати ))
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27.01.2022 19:26 Відповісти
Зе почало активно здавати Україну сьогодну по всім фронтам!
Сьогодні вже приїхала пропагандонка з НТВ. Агент ГРУ Дєрьмак та агент ФСБ Зечмо -відлякують союзників та розколює владу...
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27.01.2022 18:59 Відповісти
Коли вже закінчиться час дебільних спортсменів,низькопробних клоунів та іншої шелупоні,яка у нас стала елітою?..Еклезіаст давав час на розкидання каміння,але після того обов"язково мав настати час і на їх збирання...У нас чомусь не так...
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27.01.2022 19:06 Відповісти
За Януковичем соскучился?
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27.01.2022 20:30 Відповісти
"Если ты не прислуга, значит - враг"

написал истинный источник друг Украины!
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27.01.2022 19:17 Відповісти
Монополизация власти - ничто не ново под луной
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27.01.2022 19:24 Відповісти
смотрю на єтот "зеленый" цирк, по давлению на местное самоуправление, и невольно думаю о гибридных методах Пуйла по расшатыванию изнутри
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27.01.2022 19:24 Відповісти
Много думаешь, прививки сделал, уважаемый?
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27.01.2022 19:31 Відповісти
Похоже.Ползучая оккупация.
ЗЕдауны тут полезные идиоты.
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27.01.2022 20:35 Відповісти
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27.01.2022 19:25 Відповісти
шелупонь, вы там из-за бабла глотки рвете, поэтому и страеа в таком положение, твари
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27.01.2022 19:26 Відповісти
Как вы Зелю припечатали!
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27.01.2022 19:47 Відповісти
Уважаемому пану пора привыкнуть, что ОГА, КМДА, РГА - это пререгатива Кабмина.
Если вы считаете, что Кабмин нарушает закон, - в суд, в чем проблема, уважаемый?
Меньше слов - больше дела!
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27.01.2022 19:30 Відповісти
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27.01.2022 20:25 Відповісти
Вангую, Кличко будущий президент.
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27.01.2022 20:33 Відповісти
крім дерибану рда більш нічим не займаються. паразити в чистому вигляді.
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27.01.2022 20:45 Відповісти
Віталя дай зеленому пацюку по писку і все буде добре.
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27.01.2022 21:06 Відповісти
 
 