"Якщо ти не прислуга, значить, - ворог", - Кличко назвав ініціативу Уряду щодо звільнення голів РДА придушенням самоврядування
Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко назвав погодження Урядом звільнення голів РДА придушенням місцевого самоврядування.
Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Кличко наголосив, що відповідне рішення Уряду є неконституційним.
"З політичної ж точки зору скажу одне: таким "рішенням" урядовці долучилися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні та спроби побудувати жорстку вертикаль влади. Недемократичну і неконституційну. Киян хочу запевнити: інтересів громади я не здам. І захищатиму право мешканців столиці на самоврядування в своєму місті", - наголосив Кличко.
Лідер "УДАРу" закликав владу припинити внутрішній розбрат і зосередити зусилля на протидії зовнішній агресії.
"Не треба керуватися принципом "якщо ти не прислуга, значить, - ворог". Не треба зневажати місцеве самоврядування і тиснути та знищувати його! Ворог сьогодні у нас - один і спільний. І він тільки й чекає, щоб скористатися ситуацією внутрішнього розбрату і розборок. Сьогодні важливі єдність і спільні зусилля, щоб захистити і зберегти нашу державу. І не час для особистісних рефлексій чи змагань. Українці знову мають продемонструвати свою гідність, згуртованість і готовність усім разом дати відсіч агресору", - підсумував Кличко.
Кличко повідомив, що не звільнятиме представників провладної партії з посад у КМДА за політичну приналежність.
"Я оцінюю та звільняю людей за результатами їх роботи, а не за політичною приналежністю. Як це відбувається в усіх демократичних країнах. Такими принципами має керуватися і центральна влада. Щоб управління — і місцеве, і державне — було в Україні професійним і ефективним, а не політично-лояльним. З юридичної точки зору - урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не треба нехтувати Конституцією і законами. Сподіваюся, у Президента є кому порадити, що не варто ухвалювати пропозицію уряду. Бо далі вже суд даватиме правову оцінку порушенню закону", - підсумував Кличко.
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Та й не хочеться його такими дрібницями засмучувати ))
Сьогодні вже приїхала пропагандонка з НТВ. Агент ГРУ Дєрьмак та агент ФСБ Зечмо -відлякують союзників та розколює владу...
написал истинный источник друг Украины!
ЗЕдауны тут полезные идиоты.
Если вы считаете, что Кабмин нарушает закон, - в суд, в чем проблема, уважаемый?
Меньше слов - больше дела!