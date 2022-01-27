Рада ратифікувала угоду про 1,7 млрд фунтів стерлінгів кредиту від Великої Британії на розвиток ВМС України
Верховна Рада схвалила угоду з Великою Британією, за якою Україна візьме в борг 1,7 мільярди фунтів стерлінгів на побудову 8 ракетних катерів та фрегата і придбання двох протимінних кораблів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
"Рамковою угодою передбачається надання Українській стороні офіційної підтримки у формі кредитів на суму, що не перевищує 1,7 млрд фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро, для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту з постачання двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва 8 ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі, спільного будівництва фрегату, а також консультаційної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання", - йдеться у повідомленні.
Строк погашення кредиту за кожним контрактом не перевищує 10 років.
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1,7 млрд фунтів..
А їх набагато довше будувати треба!
Катер повинен сам себе захищати, і від літаків, і від ракет!
І такі катери нам і потрібні!