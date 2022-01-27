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Новини Оборона
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Рада ратифікувала угоду про 1,7 млрд фунтів стерлінгів кредиту від Великої Британії на розвиток ВМС України

Рада ратифікувала угоду про 1,7 млрд фунтів стерлінгів кредиту від Великої Британії на розвиток ВМС України

Верховна Рада схвалила угоду з Великою Британією, за якою Україна візьме в борг 1,7 мільярди фунтів стерлінгів на побудову 8 ракетних катерів та фрегата і придбання двох протимінних кораблів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Рамковою угодою передбачається надання Українській стороні офіційної підтримки у формі кредитів на суму, що не перевищує 1,7 млрд фунтів стерлінгів або еквівалент у доларах США чи євро, для фінансування реалізації державного інвестиційного проекту з постачання двох протимінних кораблів, їх доставки та обслуговування, спільного будівництва 8 ракетних катерів, доставки та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі, спільного будівництва фрегату, а також консультаційної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання", - йдеться у повідомленні.

Строк погашення кредиту за кожним контрактом не перевищує 10 років.

Також читайте: ВМС розпочали відбір кандидатів для служби на британських тральщиках класу Sandown, які Україна отримає у 2022 році

Автор: 

Велика Британія (5646) ВМС (1396) ВР (15026) кредит (3851) оборона (4818)


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Топ коментарі
+10
самое важное - ни копейки не давать Зе и команде. Только напрямую подрядчикам.
не пожалеть выслать одного аудитора для контроля
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27.01.2022 18:58
+7
5000 касок и
1,7 млрд фунтів..

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27.01.2022 19:02
+5
Прекрасно. В порядності Британців і дотриманні ними строків побудови не сумніваюся, аби наші вчасно робили виплати по кредиту
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27.01.2022 18:55
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Прекрасно. В порядності Британців і дотриманні ними строків побудови не сумніваюся, аби наші вчасно робили виплати по кредиту
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27.01.2022 18:55 Відповісти
самое важное - ни копейки не давать Зе и команде. Только напрямую подрядчикам.
не пожалеть выслать одного аудитора для контроля
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27.01.2022 18:58 Відповісти
ВОТ ЖЕ СКАТИ зе!жОПні, і тут ХОЧУТЬ ВКРАСТИ і ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ.... НЕ ДАВАЙТЕ МРАЗОТІ грошей. Дайте ЗБРОЇ!!!
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27.01.2022 19:00 Відповісти
5000 касок и
1,7 млрд фунтів..

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27.01.2022 19:02 Відповісти
ВМС то непогано, але ПВО наразі важливіше.
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27.01.2022 19:02 Відповісти
Слухай, друже - я в Одесі живу, і такі розумію, що ПВО конче необхідні, але і ракетні катери теж!

А їх набагато довше будувати треба!
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27.01.2022 19:09 Відповісти
Кораблі без прикриття з повітря досить вразливі. Тим самим катерам буде набагато безпечніше коль зона їх дій під парасолькою потужної ПВО. Вони, звісно, малі і маневренні, але літак і швидше і маневренніше.
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27.01.2022 19:16 Відповісти
Ну так - за 200 км від берега - потужна ПРО ( а не ПВО!)

Катер повинен сам себе захищати, і від літаків, і від ракет!

І такі катери нам і потрібні!
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27.01.2022 20:55 Відповісти
Велике суднівництво ? )
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27.01.2022 19:07 Відповісти
Ну тепер рада спокійно може йти мінімум на 2 тижні канікул, зеля з командою знає куди гроші витратити.
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27.01.2022 19:10 Відповісти
Зелені вже усікли,що найкраще красти і хімічити на святих речах...Ніхто не перевірить і не запідозрить...
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27.01.2022 19:11 Відповісти
дякуємо Великій Британії
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27.01.2022 19:18 Відповісти
Ой, ліпше б не давали британці кредитів цій зеленій шоблі
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27.01.2022 19:51 Відповісти
Если бы еще бриты контролировали целевое использование денег....
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27.01.2022 20:05 Відповісти
так будут и контролить
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27.01.2022 21:52 Відповісти
 
 