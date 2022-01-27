Зеленський про Голокост: Ця трагедія є раною на тілі світової історії
Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту наголосив, що ця трагедія є раною на тілі світової історії, яка може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти.
Свою позицію глава держави висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шість мільйонів життів, мільйони скалічених доль... Сьогодні Україна разом з усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту. Цей страшний злочин нацисти вчинили й на території нашої країни – після окупації було створено мережу гетто, а невдовзі відбулися розстріли єврейського населення, небачені за своєю жорстокістю", - написав Зеленський.
Він також зазначив, що"ця трагедія є раною на тілі світової історії – вона може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти".
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Прошу приєднуватися до цього Звернення усіх, хто вважає себе українськими євреями.
З повагою,
Йосиф Зісельс
ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЄВРЕЇВ ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА НІМЕЧЧИНИ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.vaadua.org%2Fnews%2***********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkehrxXlN-lPJBdh64krb6ULkK1Q https://www.vaadua.org/news/**********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini
Шановний пане Олафе Шольц!
Ми, українські євреї, з історії наших родин добре знаємо, що таке війна, і які нещастя вона приносить усім народам.
Ми, як і більшість наших співвітчизників, високо цінуємо різноманітну допомогу з боку Федеративної Республіки Німеччина нашій країні, а також зусилля федерального уряду, спрямовані на збереження миру в регіоні. На жаль, ескалація напруженості на кордонах України та її окупованих Російською Федерацією територіях продовжується. Ми всі зараз розуміємо, що сценарій різкого загострення ситуації у сфері безпеки, аж до широкомасштабного збройного конфлікту з великою кількістю жертв та біженців до Європи, виглядає цілком можливим. На карту поставлено вже не тільки територіальну цілісність і державний суверенітет України - їх було попрано Російською Федерацією вісім років тому, і реакція міжнародної спільноти, як зараз уже очевидно, виявилася далеко недостатньою для того, щоб вплинути на агресора. Тепер же йдеться вже про саме існування України, як незалежної та суверенної держави та, внаслідок цього, про стабільність всього континенту.
Ми добре усвідомлюємо особливості пріоритетів та цінностей зовнішньої політики федерального уряду. Проте зараз, перед обличчям можливої ескалації російської збройної агресії щодо нашої країни, ми вважаємо за необхідне закликати Вас до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ, і тільки після успіху - на стабілізацію ситуації. Ми з повною відповідальністю стверджуємо: в умовах, що склалися, перешкоджання постачанням озброєння в Україну через систему закупівель НАТО може бути інтерпретовано тільки як поступка під тиском Кремля, що невиправдано з логічної точки зору та просто неприпустимо - з моральної. Всі ми чудово знаємо, до чого призводить політика умиротворення та заохочення агресора. Навпаки, постачання Україні оборонних летальних видів озброєнь можуть відіграти критично важливу превентивну роль у припиненні агресивних планів Москви. Однозначно артикульована підтримка федеральним урядом прагнень України до членства в НАТО та в Європейському Союзі також буде чітким сигналом Кремлю про безглуздість продовження агресивної політики.
У силу як історичних причин, так і свого економічного та військово-політичного становища Німеччина несе особливу відповідальність за безпеку в регіоні, його мирний та стабільний розвиток. Ми впевнені, що федеральний уряд здатний зробити єдино правильні висновки з важких уроків історії та надати необхідну підтримку Україні в цей непростий для всіх нас час.
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.vaadua.org%2Fnews%2***********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkehrxXlN-lPJBdh64krb6ULkK1Q https://www.vaadua.org/news/**********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini
Нет?
Извините.
Почитал - действительно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A1%D0%91%D0%A3)
https://politics.segodnya.ua/politics/v-evrejckom-komitete-cchitajut-chto-cbu-oshiblac-nacchet-vinovnikov-holodomora-118890.html
В Ізраїлі є два верховних рабини, один з яких сефард, а другий ашкеназ.
чи таварісч - голокост???
Ашкенази та сефарди: етнокультурна спільність європейського народу
Згідно з даними на 1 січня 2017, в Україні 2,573 людини удостоїлися звання Праведників народів світу. Чи може хтось назвати кого-небудь із єврейскої громади, хто нагодував , приютив і спас хоч одну українську дитину під час Великого Голоду ?