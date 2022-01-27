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Зеленський про Голокост: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

Зеленський про Голокост: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту наголосив, що ця трагедія є раною на тілі світової історії, яка може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти.

Свою позицію глава держави висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шість мільйонів життів, мільйони скалічених доль... Сьогодні Україна разом з усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту. Цей страшний злочин нацисти вчинили й на території нашої країни – після окупації було створено мережу гетто, а невдовзі відбулися розстріли єврейського населення, небачені за своєю жорстокістю", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що"ця трагедія є раною на тілі світової історії – вона може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Голокост (141)


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Топ коментарі
+28
А Израиль уже признал Голодомор?
Нет?
Извините.
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27.01.2022 19:02
+15
Ізраїль боїться виплат сім'ям замореним голодом бо переважна більшість чекістів на високих посадах, що були причетні до Голодомору, були євреями.
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27.01.2022 19:09
+13
"сеньор голокост"
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27.01.2022 18:57
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"сеньор голокост"
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27.01.2022 18:57 Відповісти
Шановні друзі та колеги!
Прошу приєднуватися до цього Звернення усіх, хто вважає себе українськими євреями.


З повагою,

Йосиф Зісельс



ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЄВРЕЇВ ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА НІМЕЧЧИНИ

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.vaadua.org%2Fnews%2***********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkehrxXlN-lPJBdh64krb6ULkK1Q https://www.vaadua.org/news/**********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini


Шановний пане Олафе Шольц!

Ми, українські євреї, з історії наших родин добре знаємо, що таке війна, і які нещастя вона приносить усім народам.

Ми, як і більшість наших співвітчизників, високо цінуємо різноманітну допомогу з боку Федеративної Республіки Німеччина нашій країні, а також зусилля федерального уряду, спрямовані на збереження миру в регіоні. На жаль, ескалація напруженості на кордонах України та її окупованих Російською Федерацією територіях продовжується. Ми всі зараз розуміємо, що сценарій різкого загострення ситуації у сфері безпеки, аж до широкомасштабного збройного конфлікту з великою кількістю жертв та біженців до Європи, виглядає цілком можливим. На карту поставлено вже не тільки територіальну цілісність і державний суверенітет України - їх було попрано Російською Федерацією вісім років тому, і реакція міжнародної спільноти, як зараз уже очевидно, виявилася далеко недостатньою для того, щоб вплинути на агресора. Тепер же йдеться вже про саме існування України, як незалежної та суверенної держави та, внаслідок цього, про стабільність всього континенту.

Ми добре усвідомлюємо особливості пріоритетів та цінностей зовнішньої політики федерального уряду. Проте зараз, перед обличчям можливої ескалації російської збройної агресії щодо нашої країни, ми вважаємо за необхідне закликати Вас до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ, і тільки після успіху - на стабілізацію ситуації. Ми з повною відповідальністю стверджуємо: в умовах, що склалися, перешкоджання постачанням озброєння в Україну через систему закупівель НАТО може бути інтерпретовано тільки як поступка під тиском Кремля, що невиправдано з логічної точки зору та просто неприпустимо - з моральної. Всі ми чудово знаємо, до чого призводить політика умиротворення та заохочення агресора. Навпаки, постачання Україні оборонних летальних видів озброєнь можуть відіграти критично важливу превентивну роль у припиненні агресивних планів Москви. Однозначно артикульована підтримка федеральним урядом прагнень України до членства в НАТО та в Європейському Союзі також буде чітким сигналом Кремлю про безглуздість продовження агресивної політики.

У силу як історичних причин, так і свого економічного та військово-політичного становища Німеччина несе особливу відповідальність за безпеку в регіоні, його мирний та стабільний розвиток. Ми впевнені, що федеральний уряд здатний зробити єдино правильні висновки з важких уроків історії та надати необхідну підтримку Україні в цей непростий для всіх нас час.

Поставити підпис під зверненням:

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.vaadua.org%2Fnews%2***********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkehrxXlN-lPJBdh64krb6ULkK1Q https://www.vaadua.org/news/**********-ievreyi-zvernulis-z-zayavoyu-do-federalnogo-kanclera-nimechchini
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27.01.2022 19:15 Відповісти
а неєвреям можна підписати?
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27.01.2022 22:09 Відповісти
Интересно кем на теле истории Украины в итоге окажется Зеленский.
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27.01.2022 18:58 Відповісти
Дробиной для статків Коломойши.
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27.01.2022 19:00 Відповісти
этому нет имени, он уникален, как генномодифицированный бурьян
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27.01.2022 19:03 Відповісти
Станет причиной всплеска антисемитизма а там дальше уже как пойдет.....
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27.01.2022 19:04 Відповісти
Та як пойдєт...Стане ще більшою раною на тілі світової історіі...
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27.01.2022 19:08 Відповісти
Антисемітизм в Україні, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь ...
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27.01.2022 19:24 Відповісти
На самом деле это последствия полного отсутствия антисемитизма
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27.01.2022 20:01 Відповісти
Гнійником.
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27.01.2022 19:27 Відповісти
А Израиль уже признал Голодомор?
Нет?
Извините.
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27.01.2022 19:02 Відповісти
Ізраїль боїться виплат сім'ям замореним голодом бо переважна більшість чекістів на високих посадах, що були причетні до Голодомору, були євреями.
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27.01.2022 19:09 Відповісти
Не знал.
Почитал - действительно:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A1%D0%91%D0%A3)

https://politics.segodnya.ua/politics/v-evrejckom-komitete-cchitajut-chto-cbu-oshiblac-nacchet-vinovnikov-holodomora-118890.html
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27.01.2022 20:07 Відповісти
є різниця між євреями СССР і євреями з заходу, як між сефардами і ашкеназами.

В Ізраїлі є два верховних рабини, один з яких сефард, а другий ашкеназ.
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27.01.2022 22:15 Відповісти
Багато людей помирало від геноцидів пачками.Але саме за євреїв,тільки розмов.Нам промивали цим мізки в 90-2000х,тепер вже і молодшим промивають.І чим далі,від голокосту,тим більше інформаційний піар.Навіть антисемітські,тобто антиукраїнські закони прийняли і всі політики мовчать.
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27.01.2022 19:07 Відповісти
Закон про антисемітизм запровадив в Україні кастову систему. Юристи ржуть!
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27.01.2022 19:13 Відповісти
Це правда.
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27.01.2022 19:14 Відповісти
"нет никакой разницы!"
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27.01.2022 20:02 Відповісти
Голокост и ВЕК. В 2000 г. Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) заявил, что располагает 9 миллиардами долларов, полученных в качестве компенсаций в связи с Голокостом.В нью-йоркском отеле «Пьер» на банкете, устроенном президентом ВЕК Бронфманом по случаю получения компенсаций за Холокост, было объявлено о создании "Фонда еврейского народа" для поддержки еврейских организаций.
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27.01.2022 19:25 Відповісти
Евреям нужно было просто сесть за стол переговоров и заглянуть господину Гитлеру в глаза. Уверен что Гитлер хотел мира.
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27.01.2022 19:51 Відповісти
А шо таки Израиль уже признал голодомор?
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27.01.2022 20:03 Відповісти
Який сенс вибирати євреїв у президенти України? Вони більше захищають інтереси Ізраїлю та Московії ніж України!
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27.01.2022 20:22 Відповісти
Як відомо цифра 6 мільйонів взялась з "ні звідки" за одну "Нюрнбергзьську ніч". Ну так щоб суттєво. Щоб звинуватити німців на віка. Але ті ж німці уже потроху оклигують після денацифікації і їх ревізіоністи наводять не фантазії, а статистику згідно якої максимальна кількість жертв Холокосту 1,2-1,3 мільйони за всю другу світову війну. І аж ніяк не 6 мільйонів. Само по собі менші цифри знищення за етнічною ознакою є Холокостом. Але якщо "офіційну" цифру взяти і відсотковому відношенні до загальної кількості жидів які проживали на німецьких та окупованих німцями територіях то виходить що жиди найбільш постраждалий народ. Але це не так! Українці втратили вбитими 10 мільйонів! І ми не кричимо на кожному кутку, не звинувачуємо всі народи світу в співучасті і не вимагаємо постіних виплат, виплат і ще раз виплат на паразитичне існування ізраїльтян... Так що для 43 тисяч жидів України сьогодні поминальний день. У нас є память про Голодомор і ми знаємо хто це організував і виконав. І не перетворюємо горе на "очєнь харошій бізнес" як казав один ребе.
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27.01.2022 20:40 Відповісти
Голокост - то Кара Господня за Голодомор.
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27.01.2022 20:44 Відповісти
Додайте революцію, громадянську війну і виходить що не кара .... а попередження..
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27.01.2022 20:52 Відповісти
Сіньйор - голокост???
чи таварісч - голокост???
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27.01.2022 21:45 Відповісти
А голодомор???? Шо ні?
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27.01.2022 21:51 Відповісти
А чому Ізраєль не визнав олодомор геноцидом укрїнського народу?!...
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27.01.2022 22:22 Відповісти
https://risu.ua/ashkenazi-ta-sefardi-etnokulturna-spilnist-yevropeyskogo-narodu_n34837 https://risu.ua/ashkenazi-ta-sefardi-etnokulturna-spilnist-yevropeyskogo-narodu_n34837


Ашкенази та сефарди: етнокультурна спільність європейського народу
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27.01.2022 22:22 Відповісти


Згідно з даними на 1 січня 2017, в Україні 2,573 людини удостоїлися звання Праведників народів світу. Чи може хтось назвати кого-небудь із єврейскої громади, хто нагодував , приютив і спас хоч одну українську дитину під час Великого Голоду ?
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27.01.2022 22:24 Відповісти
 
 