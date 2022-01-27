Зеленський про Голокост: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту наголосив, що ця трагедія є раною на тілі світової історії, яка може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти.

Свою позицію глава держави висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шість мільйонів життів, мільйони скалічених доль... Сьогодні Україна разом з усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту. Цей страшний злочин нацисти вчинили й на території нашої країни – після окупації було створено мережу гетто, а невдовзі відбулися розстріли єврейського населення, небачені за своєю жорстокістю", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що"ця трагедія є раною на тілі світової історії – вона може частково загоїтися, але ніколи не перестане боліти".

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