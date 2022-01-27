Під час стрілянини в Дніпрі один з поранених здійняв тривогу, - МВС

Один з поранених під час стрілянини у Дніпрі здійняв тривогу. Інші військовослужбовці забарикадувалися в кімнаті відпочинку, не впустивши туди стрільця.

Про це розповів на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Не можу обійти (увагою. - ред.) героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. А також героїчні дії іншого військовослужбовця, якого було тричі поранено. Тим не менш, він зміг втекти й оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги та розпочати відповідне реагування", - розказав Єнін.

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Командувач Нацгвардії Микола Балан пояснив, що в кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебувало 8 беззбройних військовослужбовців. Загалом же варта, в якій сталась надзвичайна подія, налічувала 23 військових. З них п'ятеро несли службу на постах, решта перебувала в спальних приміщеннях.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

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У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.