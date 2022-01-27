УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9746 відвідувачів онлайн
Новини
24 078 141

Під час стрілянини в Дніпрі один з поранених здійняв тривогу, - МВС

Під час стрілянини в Дніпрі один з поранених здійняв тривогу, - МВС

Один з поранених під час стрілянини у Дніпрі здійняв тривогу. Інші військовослужбовці забарикадувалися в кімнаті відпочинку, не впустивши туди стрільця.

Про це розповів на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Не можу обійти (увагою. - ред.) героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. А також героїчні дії іншого військовослужбовця, якого було тричі поранено. Тим не менш, він зміг втекти й оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги та розпочати відповідне реагування", - розказав Єнін.

Читайте: Стрілянина на "Південмаші": одна з версій слідства - нестатутні відносини

Командувач Нацгвардії Микола Балан пояснив, що в кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебувало 8 беззбройних військовослужбовців. Загалом же варта, в якій сталась надзвичайна подія, налічувала 23 військових. З них п'ятеро несли службу на постах, решта перебувала в спальних приміщеннях.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

Також читайте: Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Єнін Євген (348) Рябчук (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Читати вмієте?
"...в кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебувало 8 беззбройних військовослужбовців ..."

А тепер Ви поясніть як Ви голими руками можете зупинити людину зі зброєю.
показати весь коментар
27.01.2022 19:16
+19
Не все так просто, як здається на перший погляд.

1. Забагато непричетних жертв для помсти .
2. Втікав у бік Донецької області.
3. І дуже цікаво, хто так швидко оприлюднив кроваве відео.

У гібрідній війні з рашкою може бути багато фсб-них провокацій.
показати весь коментар
27.01.2022 19:35
+16
Это не установлено и не факт что вообще было. Даже если неуставные были реакция мягко говоря черезмерная. И как сюда вписать выстрел в голову гражданской женщине? По тому как он действовал ни о каком состоянии аффекта и речи не идет. А уж после видео где он рассказывает, как убивал вариант, что он просто больной на голову ****** наиболее реален..
показати весь коментар
27.01.2022 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
думай уважно, перед тем как уважно печатать
показати весь коментар
27.01.2022 20:01 Відповісти
прочти ещё раз новость, можно даже трижды, потом возвращайся и если ещё останется совесть - удалишь свой комментарий.
показати весь коментар
28.01.2022 08:52 Відповісти
Поранений дав сигнал тривоги - героїчний вчинок свою роботу виконав повністю і достойно. Вахтерша не відкрила двері - герой. 8 війскослужбовців без зброї сховались - молодці дякуємо, що живі і здорові. Ну а де всетаки система охорони завода. Стратигічного завода. Де подальше переслідування? Може такий повний бардак, вештання всіх без зброї і призвів до колосальних встрат.
показати весь коментар
27.01.2022 19:40 Відповісти
Вахтер реально герой. А стрелок как-то очень грамотно сдался, видимо жить хочет.
показати весь коментар
27.01.2022 19:53 Відповісти
видимо в намеченом месте куда он так рванул - кураторы кинули и не явились, а потому и пришлось сдаваться.
показати весь коментар
27.01.2022 20:04 Відповісти
Он остановил машину и добрался автостопом. В общем вел себя адекватно. Социально. Был трезв. И так быстро сдался? Замерз? Мог бы погулять на свободе. Напиться.
показати весь коментар
27.01.2022 20:44 Відповісти
я думаю любая система защиты не рассчитана на то, что нарушителем будет кто-то из своих, у которого будет доступ к оружию и полное доверие от остальных. Вроде как очевидно? Или не выдавать оружие никому и приставить к каждому караульному по ещё одному караульному для надзора а к тем ещё по два? К чему это вообще сказано?
показати весь коментар
27.01.2022 19:54 Відповісти
Така думка для гражданської людини нормальна. Можливо це нормально для сторожів та приватних охоронців. Але для караула військового підрозділу це повне не виконання свої службових об'язків. Держава ставить 23 бійця на охорону стратигічного об'єкту і це вже передбачає важність і небезпеку поставленого завдання. Якщо один з них виявися ворогом, це не привід не охороняти об'єкт. Всі статути і правила виписані кров'ю, нехтування правилами, втрата пильності тільки додає втрат. Добавте 8 рік війни.
показати весь коментар
27.01.2022 20:17 Відповісти
я написал прямой вопрос, что должно было быть дабы избежать подобного? Откуда вам известно, преследовал кто-то его или нет? С дивана то он оконечно сподручнее писать и гадать...
показати весь коментар
27.01.2022 20:23 Відповісти
Мені це відомо із розповіді злочинця, яка викладена прямо тут. Після караульного приміщення він прийшов до прохідної заводу, де вбив вахтершу, яка одна чинила йому опір. Вона не відкрила йому двері і він змешений бух ходити по заводу, де на огорожі перерізав дріт і переліз через стіну. На це потрібен час, ніхто його не переслідував. Щодо дивана, саме на ньому я з відзнакою закінчив стаціонари двох спец школ МВС і маю невеличне уявлення про внутрішні війска. Крім того на цьому ж дивані я пройшов строкову службу де довелось нести караульну службу, як часовим так і розводящим. Те, що нам показали по факту це повний бардак. За роки моєї служби такого я не не бавичив. Раніше за це керівництво просто вбивало.
показати весь коментар
27.01.2022 21:22 Відповісти
отак склади і підірвали
показати весь коментар
27.01.2022 20:05 Відповісти
сейчас прибегут защитнички и напишут, шо в комнате отдыха закрылась ещё одна партия "буллеров" над бедною дытыною.
показати весь коментар
27.01.2022 19:52 Відповісти
Идиотов, пытающихся оправдать убийцу 5 безоружных людей в т.ч. женщину на ЦН полно! Наверное адвокаты на пенсии с давно заплесневелыми мозгами здесь сидят!
показати весь коментар
27.01.2022 20:01 Відповісти
Не не, тут матёрые убийцы сидят. С пеной у рта рассказывают в подробностях, какая планка западает после первой жертвы и какая эйфория накрывает…
показати весь коментар
27.01.2022 20:33 Відповісти
Оправдать такое невозможно ,нужно попытаться понять причины,чтобы предотвратить в будующем.
показати весь коментар
28.01.2022 00:04 Відповісти
интересно, что скажет, как объяснит обвиняемый, если, конечно, ему дадут сказать Правду.
показати весь коментар
27.01.2022 20:03 Відповісти
пцр тест делали ?
показати весь коментар
27.01.2022 20:10 Відповісти
Интересно, как после тревоги убийца еще тынялся какое-то время по заводу?
показати весь коментар
27.01.2022 20:39 Відповісти
Так завод по площади как райцентр. И на каждом перекрестке там нет блок-постов. Тем более, он там уже хорошо ориентировался на местности. Не думаю, что за ним выдвинулась рота спецназа супермгновенного реагирования.
показати весь коментар
27.01.2022 21:21 Відповісти
Трижды раненый , убежать, поднять тревогу, герой- перебор в эпититах
показати весь коментар
27.01.2022 20:43 Відповісти
Та всех героями *лядь сделайте че уж там. Читаю комменты и худею, столько хейта, мнений, все исходят на понос. Сидели бы лучше на стуле ровно и не совали свой нос куда не надо.
показати весь коментар
27.01.2022 20:58 Відповісти
А ты чего суешь?
показати весь коментар
27.01.2022 21:12 Відповісти
Тебя спросить забыл.
показати весь коментар
27.01.2022 21:28 Відповісти
Очередная "Gun free zone" доказала, что трупов всегда больше там, где есть один нелегальный ствол и нет легальных, чем когда у всех есть легальные стволы.
показати весь коментар
27.01.2022 21:13 Відповісти
Какой то очень странный вывод.
показати весь коментар
27.01.2022 21:22 Відповісти
Виходить що стрілок ціленаправлено знищував сослуживців.І це наводить на думку що над ним знущались,ось терпець і урвався.
показати весь коментар
27.01.2022 21:32 Відповісти
оператор видеонаблюдения и контролер кпп тоже знущались?
показати весь коментар
27.01.2022 21:40 Відповісти
А дальше просто крыша поехала.
показати весь коментар
27.01.2022 22:08 Відповісти
она у него поехала еще с детсва...а в армии просто вава в головке обострилась
показати весь коментар
27.01.2022 22:14 Відповісти
Я что то не понимаю, что именно выдают за "героизм" ?

Преступник не был ни ликвидирован, ни задержан, ни блокирован...

ГДЕ ГЕРОИЗМ !?
показати весь коментар
27.01.2022 21:35 Відповісти
Какую нахер тревогу??? самому себе что-ли... Ах да как же я не догадался сообщил установленным сигналом начальнику караула
показати весь коментар
27.01.2022 21:37 Відповісти
Пора уже легализировать оружие! Идиот зная что все вооружены не станет предпринимать радикальные меры!
показати весь коментар
27.01.2022 23:57 Відповісти
У всех погибших БЫЛО ЛЕГАЛЬНОЕ оружие, Как это им помогло?
показати весь коментар
28.01.2022 21:58 Відповісти
де було, на поясі, в кишені, за спиною?
показати весь коментар
28.01.2022 22:17 Відповісти
У первого погибшего оно было на расстоянии вытянутой руки... справа от него пирамида с оружием, в том числе и ОФИЦИАЛЬНО закрепленное за ним. У офицера был пистолет.
показати весь коментар
28.01.2022 22:31 Відповісти
де був, і він бачив, що у нього стріляють?
показати весь коментар
28.01.2022 22:38 Відповісти
Да посмотри видео... Все происходит в оружейке.
показати весь коментар
28.01.2022 22:49 Відповісти
де був, і він бачив, що у нього стріляють?
показати весь коментар
28.01.2022 22:54 Відповісти
Вот видео... Справа это ряды автоматов.
показати весь коментар
28.01.2022 23:25 Відповісти
Выстрел часового или в караулке уже является сигналом тревоги....Ах я забыл стреляли из АКМ с ПБС (прибор бесшумной беспламенной стрельбы) одиночными пулями уменьшеной скорости....
показати весь коментар
28.01.2022 22:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 