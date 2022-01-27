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Новини
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Вимоги РФ немислимо обговорювати навіть за чашкою кави, - президент Естонії Каріс

Вимоги РФ немислимо обговорювати навіть за чашкою кави, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що повернення до ситуації 1997 року, коли почалося розширення НАТО, немислиме.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ЄП".

"Жодних шансів повернутися до ситуації, яка була до 1997 року, після якої до НАТО приєдналися 14 країн, не існує. Це немислимо, і навіть немає сенсу обговорювати це десь за чашкою кави", - прокоментував Каріс вимогу Росії про виведення сил НАТО з 14 країн-членів Альянсу, які вступили до організації після 1997 року.

За словами Каріса, ніхто не хоче вивозити з Естонії та інших країн Балтії озброєння, чого нібито вимагає Росія.

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Коментуючи письмову відповідь США на вимоги Росії, Каріс зазначив, що після ознайомлення з її змістом можна сказати, що вона відповідає тому, що США заявляли публічно.

Каріс також зазначив, що безпеці Естонії наразі ніщо не загрожує. Хоча останнім часом дедалі більше розмов про загрозу війни як для України, так і для інших країн пострадянського простору, Каріс вважає, що цим не слід залякувати людей.

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"Смію запевнити, що безпеці естонської держави зараз ніщо не загрожує. Немає сенсу лякати народ даремно", - сказав Каріс, додавши, що і найближчим часом війна в Естонії не стане реальністю.

Автор: 

НАТО (6513) росія (65908) Естонія (1642) Алар Каріс (67)


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Топ коментарі
+9
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27.01.2022 19:52
+8
Дякую друже.
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27.01.2022 19:23
+7
...ну, хіба за рюмкою полонію
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27.01.2022 19:27
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Дякую друже.
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27.01.2022 19:23 Відповісти
...ну, хіба за рюмкою полонію
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27.01.2022 19:27 Відповісти
стопочкой "новичка"....
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27.01.2022 19:32 Відповісти
Черпаком стєкломоя
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27.01.2022 19:43 Відповісти
фуфиріком бояри
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27.01.2022 22:03 Відповісти
Они (мысли) у них появляются под действием боярышника.
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27.01.2022 19:32 Відповісти
узкий кругозор, сразу видно что никогда не пил бокал боярышника и не закусывал селёдкой
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27.01.2022 19:35 Відповісти
Какое кофе... да там нечего обсуждать даже если опорожнить ведро "Боярышника".
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27.01.2022 19:35 Відповісти
Только с попкорном!
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27.01.2022 19:36 Відповісти
Ну почему-же ,консилиум психиатров вполне мог за кофейком обсудить бред этого больного
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27.01.2022 19:43 Відповісти
Твоє обличчя, коли рашка воняє своїми тупими вимогами.

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27.01.2022 19:45 Відповісти
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27.01.2022 19:52 Відповісти
Там не пьют утром кофе, там есть настойка боярышника.
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27.01.2022 19:56 Відповісти
 
 