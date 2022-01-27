Я не налаштований оптимістично щодо шансів зупинити російське вторгнення в Україну переговорами, - міністр оборони Великої Британії Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не сподівається на дипломатичний прорив у переговорах із Росією і не виключає, що вторгнення РФ в Україну може статися.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами міністра, все ще є "шанс", що нове вторгнення Росії в Україну можна буде зупинити, але він додав: "Я не налаштований оптимістично".
Воллес повідомив, що незабаром він вирушить до Москви для переговорів із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.
За останній тиждень Британія поставила Україні 2000 протитанкових комплексів NLAW і відправила своїх інструкторів для навчання українських військ. За словами міністра, Британія також не відкидає відправку в Україну додаткового озброєння.
Проте не всі союзники по НАТО наважуються піти на аналогічні заходи, і Воллес сподівається, що переконає їх у необхідності допомоги Україні. Він відвідав Нідерланди – там розглядають можливість постачання бронежилетів і снайперських гвинтівок в Україну.
Також Воллес усе ще сподівається, що Німеччина змінить свою позицію щодо надання допомоги Україні та щодо зупинки Північного потоку-2 у разі нового вторгнення РФ.
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И какой смысл "западу" нагнетать??
"Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права" (Василь Симоненко. "Україно, ти моя молитва", 1961р.)
И самое позорное, что президент Украины во всех этих геополитических баталиях был статистом.
- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?