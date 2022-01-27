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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Я не налаштований оптимістично щодо шансів зупинити російське вторгнення в Україну переговорами, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Я не налаштований оптимістично щодо шансів зупинити російське вторгнення в Україну переговорами, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не сподівається на дипломатичний прорив у переговорах із Росією і не виключає, що вторгнення РФ в Україну може статися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, все ще є "шанс", що нове вторгнення Росії в Україну можна буде зупинити, але він додав: "Я не налаштований оптимістично".

Воллес повідомив, що незабаром він вирушить до Москви для переговорів із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За останній тиждень Британія поставила Україні 2000 протитанкових комплексів NLAW і відправила своїх інструкторів для навчання українських військ. За словами міністра, Британія також не відкидає відправку в Україну додаткового озброєння.

Читайте: Глава Міноборони Британії Воллес розкрив справжні наміри Путіна щодо України, а "агресію" НАТО проти РФ назвав "солом’яним опудалом"

Проте не всі союзники по НАТО наважуються піти на аналогічні заходи, і Воллес сподівається, що переконає їх у необхідності допомоги Україні. Він відвідав Нідерланди – там розглядають можливість постачання бронежилетів і снайперських гвинтівок в Україну.

Також Воллес усе ще сподівається, що Німеччина змінить свою позицію щодо надання допомоги Україні та щодо зупинки Північного потоку-2 у разі нового вторгнення РФ.

Також читайте: Джонсон про можливе вторгнення РФ до України: "Може бути нова Чечня"

Автор: 

Велика Британія (5646) росія (65908) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+16
а наркоманське чмо війну вже закінчив......в своїй голові
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27.01.2022 19:25
+15
Чим більше ти готовий до війни. Тим менше шансів що вона розпочнеться.
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27.01.2022 20:03
+11
Завжди треба бути готовим до найгіршого!
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27.01.2022 19:29
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а наркоманське чмо війну вже закінчив......в своїй голові
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27.01.2022 19:25 Відповісти
Ви,бачили,там голову?
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27.01.2022 19:38 Відповісти
ну щось там теліпається на тулубі, округлої форми. все таки мабуть голова, але він в неї тільки їсть
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27.01.2022 19:41 Відповісти
Враження,що то, верхнє гузно
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27.01.2022 19:51 Відповісти
ну якщо брати, що він останнім часов говорить, то згоден
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27.01.2022 19:59 Відповісти
Зе Рада закрилась...Це-діверсія Зе резидента ФСБ.
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27.01.2022 20:24 Відповісти
Німеччина банальний недруг та конкурент США
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27.01.2022 19:28 Відповісти
Вони колись доконкуруються до того, що доведеться американцям знову написати їм конституцію та розробити Marshall Plan ІІ.
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27.01.2022 19:42 Відповісти
Завжди треба бути готовим до найгіршого!
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27.01.2022 19:29 Відповісти
Тіє,ж,думки
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27.01.2022 19:37 Відповісти
Остановить атаку орды могут только сами УКРАИНЦЫ и если помощь Запада будет ощутимой и своевременной это будет сделано с гораздо меньшими потерями !
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27.01.2022 19:45 Відповісти
Готовся к худшему, и хуже не будет.
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27.01.2022 19:53 Відповісти
вы философ
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27.01.2022 20:50 Відповісти
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27.01.2022 20:58 Відповісти
Чим більше ти готовий до війни. Тим менше шансів що вона розпочнеться.
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27.01.2022 20:03 Відповісти
Можно быть готовым и без ежедневных причитаний о вторжении. Все это дорого обойдется украинской экономике. Запад похоже намерен поддерживать эту истерику годами.
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27.01.2022 20:17 Відповісти
"Истерия" эта возникла после появления на границе по непонятным причинам 120,000 орков.
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27.01.2022 20:23 Відповісти
Хватит обманывать себя. Они там были всегда. И никакая это не граница.
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27.01.2022 20:30 Відповісти
с добрым утром. Их там не было.
И какой смысл "западу" нагнетать??
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27.01.2022 20:51 Відповісти
Ниже я подробно описал зачем Запад нагнетает ситуацию.
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27.01.2022 20:54 Відповісти
это очень оптимистичное и наивное убеждение
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27.01.2022 21:03 Відповісти
Ну, время покажет..
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27.01.2022 21:10 Відповісти
Справа в тому, що у формуванні української нації "українська" еліта не зацікавлена (бо це смерть такої еліти). То ж війна - чи не єдиний спосіб утвердитися Україні як нації, змінивши цю паразитуючу "провідну верству". Або зникнути, що з нинішньою елітою неминуче станеться і без війни. Як не крути, Путлєр далекоглядніший український державник, ніж місцеві хитросракі бізнесмени, що виперлися нагору, скориставшись свого часу слабкістю несформованого українського громадянського суспільства. А Захід він же теж різним буває. На кону стоїть не власне економіка, а щось більше. Американці знають, що таке боротьба за свободу.

"Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права" (Василь Симоненко. "Україно, ти моя молитва", 1961р.)
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27.01.2022 21:06 Відповісти
бриты - наши люди
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27.01.2022 20:18 Відповісти
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27.01.2022 20:32 Відповісти
всё честно сказано- орду можно убедить исключительно *********.
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27.01.2022 20:42 Відповісти
Все правильно делают англосаксы. Нагнетают ситуацию и под этим соусом уже поставили ватосжигатели. С другой стороны разработали такие санкции, что от них Мордор просто рухнет. В двух словах - работали на опережение. Что сейчас мы имеем в остатке? У Украины есть современное оружие и превентивная защита в виде потенциальных мощных западных санкций, а так же намек кремлядям, что если сунетесь, то поток оружия возрастет в геометрической прогрессии. ***** чухает плешивую голову и думает: "На хрена я все это затеял и как выйти из этой ситуации не ударив лицом в грязь?" Запад ему позволит выйти из этой ситуации без особого позора. Для своих ватников, естественно он это подаст, как победу, но по сути его, как шавку приструнили. Ни куда он не полезет. Войны сейчас не будет, но расслабляться не надо.
И самое позорное, что президент Украины во всех этих геополитических баталиях был статистом.
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27.01.2022 20:48 Відповісти
Журнал "Крокодил" 1938 года.
- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?

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27.01.2022 21:01 Відповісти
Вторжением Путин пугает Запад, что бы последние усиленно торговали землями и жизнями украинцев. В реальности Путину не победить. Никак. Запад просто считает нас слабыми с момента сдачи Крыма, достаточно их новости регулярно смотреть.
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27.01.2022 21:32 Відповісти
Британцам респект и уважуха!!! Боевая нация! Ненавидят они х..ло! Как и сознательные украинцы!
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27.01.2022 23:48 Відповісти
 
 