Я не налаштований оптимістично щодо шансів зупинити російське вторгнення в Україну переговорами, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не сподівається на дипломатичний прорив у переговорах із Росією і не виключає, що вторгнення РФ в Україну може статися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами міністра, все ще є "шанс", що нове вторгнення Росії в Україну можна буде зупинити, але він додав: "Я не налаштований оптимістично".

Воллес повідомив, що незабаром він вирушить до Москви для переговорів із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За останній тиждень Британія поставила Україні 2000 протитанкових комплексів NLAW і відправила своїх інструкторів для навчання українських військ. За словами міністра, Британія також не відкидає відправку в Україну додаткового озброєння.

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Проте не всі союзники по НАТО наважуються піти на аналогічні заходи, і Воллес сподівається, що переконає їх у необхідності допомоги Україні. Він відвідав Нідерланди – там розглядають можливість постачання бронежилетів і снайперських гвинтівок в Україну.

Також Воллес усе ще сподівається, що Німеччина змінить свою позицію щодо надання допомоги Україні та щодо зупинки Північного потоку-2 у разі нового вторгнення РФ.

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