Монастирський назвав рапорт про відставку Балана "вчинком справжнього офіцера" і пропонує призначити в.о. керівника Нацгвардії Лебедя

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що підтримає рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії і запропонує на посаду в.о. командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це міністр написав у Фейсбуці.

"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.

Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення", - пдкреслив Монастирський.

Одночасно Мнастирський повідомив, що вніс подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

"Усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі. Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - підкреслив Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність. ФОТО

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Також читайте: Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це "самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями", - Геращенко