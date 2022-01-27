Монастирський назвав рапорт про відставку Балана "вчинком справжнього офіцера" і пропонує призначити в.о. керівника Нацгвардії Лебедя
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що підтримає рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії і запропонує на посаду в.о. командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.
Як інформує Цензор.НЕТ про це міністр написав у Фейсбуці.
"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.
Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення", - пдкреслив Монастирський.
Одночасно Мнастирський повідомив, що вніс подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.
"Усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі. Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - підкреслив Монастирський.
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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Да и здесь, настоящим мужиком оказался только один Балан...
Треба відволікти увагу.
"Глава МВД внес представление главе государства о назначении и.о. командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя."©
Хто не знає, най поцікавиться, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
Чи може звільнився коли бидлота ТУПА та .....а вбили дитину? бо їм даунам хотілось постріляти.
Багато звільнилось свиноматок?
А це ОФІЦЕР, котрий достойний поваги, а не біовідходи та паркетні генерали.
"Під час Євромайдану командував полком внутрішніх військ "Тигр", який 9 грудня 2013 року у Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до Києва.
Навесні 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника Східного територіального управління Національної гвардії України. 12 травня був викрадений в Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додому. За тиждень звільнений."
Невідомо ким викрадений,невідомо як звільнений....
а може водій після дтп вийти з машини та піти собі.
чи навчились від прем,єрміністрів та міністрів?
насрав, звільнили
насрав, звільнили.....
класний підхід.
розумний...
ТУПОМУ бидлові: поцікавтесь, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
с тартаровыми и ермаками непонятно кого назначат - или чмо, или ***********...
кому и куда и кто и что будет рапортовать.....
а Бритатия ведь не унывает - ватники аж разъедаются блевотиной
и ответить за избиение мусорами протестующих.