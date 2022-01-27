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Новини
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Монастирський назвав рапорт про відставку Балана "вчинком справжнього офіцера" і пропонує призначити в.о. керівника Нацгвардії Лебедя

Монастирський назвав рапорт про відставку Балана

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що підтримає рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії і запропонує на посаду в.о. командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це міністр написав у Фейсбуці. 

"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера.

Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано Президенту України для прийняття рішення", - пдкреслив Монастирський.

Одночасно Мнастирський повідомив, що вніс подання Президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

"Усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі. Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - підкреслив Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність. ФОТО

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Також читайте: Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це "самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями", - Геращенко

Автор: 

Національна гвардія (1564) Балан Микола (21) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+15
При такой ситуации рапорт об увольнении говорит о том что командующий Нацгвардии признает свою ответственность и вину за случившееся в его ведомстве. Ну так принято во всем цивилизованном мире. При чем тут "вчинок мужнього офіцера"?
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27.01.2022 19:40
+14
цікаво, чи зробив би так Монастирський?
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27.01.2022 19:44
+10
Просто у нас з часів відставки (з власної ініціативи) генерала Морозова такого не було. (ген. Морозов звільнився з посади міністра оборони на знак незгоди з угодовською щодо москви позицією Л.Кравчука)
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27.01.2022 19:44
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Скільки там у них генералів?
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27.01.2022 19:39 Відповісти
Та хоч греблю гати
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27.01.2022 19:42 Відповісти
А цього сепаратисти взяли в полон, потім відпустили і вибачилися - типу ми взяли не того.
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27.01.2022 19:47 Відповісти
При такой ситуации рапорт об увольнении говорит о том что командующий Нацгвардии признает свою ответственность и вину за случившееся в его ведомстве. Ну так принято во всем цивилизованном мире. При чем тут "вчинок мужнього офіцера"?
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27.01.2022 19:40 Відповісти
цікаво, чи зробив би так Монастирський?
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27.01.2022 19:44 Відповісти
одно НО - монастырский ни разу не офицер... и вряд ли служил
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27.01.2022 19:46 Відповісти
Аваков йому випише пістолет.
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27.01.2022 19:53 Відповісти
Вже не зробив, він схоже до цього не має відношення
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27.01.2022 19:50 Відповісти
Просто у нас з часів відставки (з власної ініціативи) генерала Морозова такого не було. (ген. Морозов звільнився з посади міністра оборони на знак незгоди з угодовською щодо москви позицією Л.Кравчука)
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27.01.2022 19:44 Відповісти
А що закон однієї кулі для "справжного" офіцера вже відмінили?!
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27.01.2022 21:32 Відповісти
Неявно подразумевается, что во всех остальных, достаточно многочисленных случаях, слово "честь офицера" ничего не значило, а жалованье и пенсию терять не хотелось...

Да и здесь, настоящим мужиком оказался только один Балан...
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27.01.2022 19:50 Відповісти
Думаешь откажется от пенсии? Сильно сомневаюсь..мусорской генерал- лейтенант..честный человек, конечно..да сказал, тот же Монастырский,- вали в отставку, а то мне уходить придется..хотя в любом случае- это плюс..создан прецендент- это теперь другим в пример приводить будут.
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27.01.2022 20:15 Відповісти
НАГЛО тікає при можливості - от, що воно таке!!! Питають за такі фокуси беспосереднього й прямого начальника, *****!!! А не через КУПУ "макітр". Ще й пхає під комісійне рішення купу керівників пОлку. ВСЕ для розвалу. До копійки. Але бидло хаває...
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27.01.2022 19:53 Відповісти
Согодні Рада закрилась...Це цирк на замову РПЦ-ФСБ.
Треба відволікти увагу.
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27.01.2022 20:15 Відповісти
Вчинок справжнього офіцера? Можливо. Але лише за умови що перед своїм рапортом про відставку він покарав всіх причетних до інциденту підлеглих які безпосередньо начальствували над убивцею...
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27.01.2022 20:19 Відповісти
То что вы описали является обязанностями офицера, а не "вчинком мужнього офіцера".
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27.01.2022 20:23 Відповісти
От щось мені підказує що "бойовий" гєнєрал внутрішніх військ системно не виконував свої обовязків.
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27.01.2022 20:56 Відповісти
у нас принято из кабинетов выносить ногами вперед, а здесь человек сам ушел, так как не справился
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27.01.2022 20:22 Відповісти
************* гнида БАЛДІЄ... Одразу підняло глисту...

"Глава МВД внес представление главе государства о назначении и.о. командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя."©

Хто не знає, най поцікавиться, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
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27.01.2022 20:26 Відповісти
Тому що в нас такого ще не було. Україна ще далеко не цивілізовний світ. рюкзаков свізльнявся коли його уродці гвалтували жінку? Чи може ті "охфіцери" не прикривали своїх? "па панятиям чи як?"
Чи може звільнився коли бидлота ТУПА та .....а вбили дитину? бо їм даунам хотілось постріляти.
Багато звільнилось свиноматок?
А це ОФІЦЕР, котрий достойний поваги, а не біовідходи та паркетні генерали.
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27.01.2022 21:31 Відповісти
Він героїчно пішов з посади.Пропоную призначити цьому поважному генералу,достойну пенсію.Десь від 100 тисяч грн.
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27.01.2022 19:46 Відповісти
Ну, у нас военные всегда традиционно были презираемы и третируемы в обществе. Пенсии судей в 400-500тыс. - это нормально, неплохая прибавка к тому, что они наскирдовали за годы своей "работы". Это никого не удивляет и не волнует. А боевому генералу... да ладно, и столько хватит. Ты ещё щедрый...
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27.01.2022 19:53 Відповісти
І чим цей генерал бойовий? Він совковий.
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27.01.2022 19:59 Відповісти
НГ - не военные а мусора , не перекручивай .Нацгвардия создавалась как армейская элита , а потом всем власть имущим понравилась идея сделать из НГ псов режима , набрали тупорылой сельской гопоты , и вот сегодня такой печальный результат .
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27.01.2022 20:06 Відповісти
Нацгвардия создавалась, как армейская элита??? Это когда? когда ВВешников переименовали в Нацгвардию?..ну с ВВешников так себе элита
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27.01.2022 20:17 Відповісти
Нацгвардия сначала создавалась на базе частей СМЧМ МВД,это тогда действительно была элита с жестким отбором. Но их было около 2 тысяч в Украине,а потом начали расширять и традиции утратились.
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27.01.2022 21:14 Відповісти
балана серед нациків(бойових) цінують, так як брав участь в багатьох боях, знають його сильні сторони. так вчинок офіцера і людини! але при презі сцикло....
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27.01.2022 19:48 Відповісти
Достойну заміну знайшли.
"Під час Євромайдану командував полком внутрішніх військ "Тигр", який 9 грудня 2013 року у Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до Києва.
Навесні 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника Східного територіального управління Національної гвардії України. 12 травня був викрадений в Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додому. За тиждень звільнений."
Невідомо ким викрадений,невідомо як звільнений....
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27.01.2022 20:03 Відповісти
Прошу звільнити мене з займаної посади за згодою сторін. Це вчинок справжнього офіцера!
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27.01.2022 19:50 Відповісти
а шо сам монастырский, как насчет поступка настоящего мужика - развернуться и пой ти на фиг...
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27.01.2022 19:55 Відповісти
справжній офіце не зовсім хоче підповідати за підлеглих?
а може водій після дтп вийти з машини та піти собі.
чи навчились від прем,єрміністрів та міністрів?
насрав, звільнили
насрав, звільнили.....
класний підхід.
розумний...
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27.01.2022 19:56 Відповісти
Человек мужественный,а Шмаркля пообещала уйти,если что,и держится зубами за пост.Вы не за него голосовали,очень похоже.Пусть ваш препи Здент пример ухода подаст.
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27.01.2022 21:17 Відповісти
это называется пляски на костях..
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27.01.2022 19:57 Відповісти
Просто у зеленой крысы появился шанс сдрыснуть с зетаника .
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27.01.2022 20:02 Відповісти
Там де посилений контроль і є відповідальні офіцери цілодобово у підрозділі, випадків дідівщини дуже мало. Зараз повно камер відеоспостереження, було б бажання керівництва можна було посилити контроль, та нарешті викорінити неуставні відносини, які передаються від призову до призову.
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27.01.2022 20:17 Відповісти
или аккуратно попросили на выход по собственному желанию,шоб поставить во главе НГУ своего на 100%
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27.01.2022 20:18 Відповісти
"Глава МВД внес представление главе государства о назначении и.о. командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя."©

ТУПОМУ бидлові: поцікавтесь, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
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27.01.2022 20:22 Відповісти
Знайомий нік. Ти ж за Голобородька голосував, чи нік свіжий і вату тролиш?
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27.01.2022 20:26 Відповісти
"Фарбований Лис"!!!
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27.01.2022 20:30 Відповісти
Точно ти. Комуняка недобитий. Що, задоволений своїм вибором в 2019?
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28.01.2022 17:54 Відповісти
так то не тот лебедь, хотя.... х оставьте
с тартаровыми и ермаками непонятно кого назначат - или чмо, или ***********...
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27.01.2022 20:36 Відповісти
ТОТ!!!
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27.01.2022 22:57 Відповісти
То он для чого все це було...
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27.01.2022 20:25 Відповісти
Міняють командирів на "сполнітєлів" що вміють тільки "брать під козирок" Аваков пішов бо не захотів за "Блазнем" "гімно зачищать" Тепер Балан скористався приводом щоб не "підчищать гімно" Тільки чи будуть підлеглі виконувать накази цих "сполнітєлів"?
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27.01.2022 20:34 Відповісти
ДЕБІЛ! Авакяша вліз з хрякава у міністри, РОЗВАЛИВ нафуй контору, набрав засранців таких, як ти, потім втік. Він вліз у ліміт антиукраїнського поголів'я. А до того у хрякаві разом з подохлим хрякафським мером чудив! ****, яке ви тупе БИДЛО, па-калєніє недорозвинутого поголів'я.....
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27.01.2022 23:04 Відповісти
Я тобі вже казав чим відрізняється "лисяча собака з Декану" від вовка? "У неї шерсть між пальцями" як сказав Мауглі А у тебе шерсть на брехливому язиці!
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27.01.2022 23:09 Відповісти
То можливо ця відставка і була справжньою ціллю дніпровського стрілка?
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27.01.2022 20:29 Відповісти
ну а как - сесть, шоб полковничек тоже присел на.....
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27.01.2022 20:38 Відповісти
Странно, а монастырский рапорт подавать не собирается? клован опять Гогилашвили пристроит?
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27.01.2022 20:40 Відповісти
у нас нету президента
кому и куда и кто и что будет рапортовать.....
а Бритатия ведь не унывает - ватники аж разъедаются блевотиной
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27.01.2022 20:46 Відповісти
Никогда не понимал эту практику. Ну ушёл он с должности командующего и что? В Национальной гвардии сразу железный порядок наступит? Или изменится менталитет среди служащих? Что даёт подобная отставка? Ничего.
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27.01.2022 20:46 Відповісти
Ось і маємо.Лебіль який командував підрозділом,,Тигр,, який 9 грудня 2013 року у Василькові погнав своїх головорізів на прорив блокади мітингувальників що заважали прибуття силовиків у Київ.Замість того щоб посадити в цугундер його садять на генеральську ментовську посаду.
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27.01.2022 20:49 Відповісти
А монастырский должен уйти в монастырь,он же тоже при делах..но ему надо носить наверх бабло
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27.01.2022 20:57 Відповісти
Чому не йде з посади Венедіктова за злиту справу Татарова?
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27.01.2022 21:27 Відповісти
На відміну від поліцейського керівництва та усіяких спецслужбівців, військові ("чисті" та НГ те ж) за свої посади не тримаються зубами тому що військова служба - одна з найтяжчих професій у світі, навіть у генералів.
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27.01.2022 21:39 Відповісти
Отставка это способ спастись от расследования и суда.
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27.01.2022 21:47 Відповісти
а этот хрен монастырский в падло в отставку подать,
и ответить за избиение мусорами протестующих.
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27.01.2022 22:01 Відповісти
 
 