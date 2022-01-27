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Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок

Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, і це знають у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Коментуючи вимогу Росії до НАТО відмовитись від розширення на схід, Бербок заявила, що на даний момент такого розширення взагалі немає. Вона зазначила, що мала про це довгу розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві.

Бербок не відповіла прямо на запитання про те, як вона ставиться до бажання України стати членом НАТО, якщо припустити, що у країні настав мир.

"Як я вже сказала, всім, включаючи Росію, відомо, що зараз це (вступ до Альянсу, – ред.) не на порядку денному. Українці хочуть жити у мирі та безпеці. Багато хто з них роками розлучений зі своїми сім'ями через конфлікт на Донбасі. Ось про що йдеться, а не про швидкий вступ до НАТО", – заявила глава МЗС Німеччини.

Також читайте: Глава МЗС ФРН Бербок застерегла Захід від розколу через питання поставок зброї для України

Бербок додала, що найважливіше завдання зараз – відновити діалог щодо виконання мінських угод, "щоб люди могли жити вільно та безпечно".

Автор: 

росія (65908) членство в НАТО (1736) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+18
З мови дипломатів ця шМеркель_2 сказала: ...путіне, будь спокійний. в разі чого ми знову заблокуємо вступ України до НАТО...
Огидна німецька суч*а...
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27.01.2022 19:58
+12
Свого часу Америка вклалась в німців, рятувала від комуни. Як виявилось вони не благородні свині
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27.01.2022 20:09
+11
Ось так порядні політикині стають путанами.
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27.01.2022 19:58
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З мови дипломатів ця шМеркель_2 сказала: ...путіне, будь спокійний. в разі чого ми знову заблокуємо вступ України до НАТО...
Огидна німецька суч*а...
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27.01.2022 19:58 Відповісти
у немецких колбасников хоть Анналеной назови, а на выходе все равно фрау Риббентроп
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27.01.2022 22:11 Відповісти
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28.01.2022 01:42 Відповісти
Ось так порядні політикині стають путанами.
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27.01.2022 19:58 Відповісти
Досить балаканини, фрау! Розблоковуйте поставки зброї, яку Україна проплатила! Не будьте вже ТАКИМИ с*ками! Теж мені, "сАюзнікі"!
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27.01.2022 20:04 Відповісти
Свого часу Америка вклалась в німців, рятувала від комуни. Як виявилось вони не благородні свині
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27.01.2022 20:09 Відповісти
Більшість допомоги - це вкрадене нацистами золото та цінності під час війни.
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27.01.2022 20:57 Відповісти
Такое НАТО - недееспособно.Германия, Хорватия, Венгрия не будут воевать с рашкой если она нападет на страну члена НАТО в открытую. Нужны новые оборонительные союзы, которые имеют оного - двух противников. К примеру, определенный союз создаётся только для противопоставления рашке или рашке - Китаю. Другой союз к примеру для защиты от арабов. Я это к тому, что страны члены НАТО, имеют очень разнонаправленные понятия союзник/враг.
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27.01.2022 20:14 Відповісти
Британія, Польща, Україна, Туреччина, США, Канада - це новий реальний дієвий військовий союз
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27.01.2022 21:01 Відповісти
Сюда можно добавить страны Балтии и Скандинавии.
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27.01.2022 21:06 Відповісти
+ країни Балтії
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27.01.2022 21:09 Відповісти
У турок одновременно много общего и разного с рашкой...союзник чисто ситуативный....Решение карабахсткого вопроса было невозможно без договорняка
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27.01.2022 21:19 Відповісти
Резонно.
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27.01.2022 22:04 Відповісти
А вас кто то спрашивал об этом?Помощнички..
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27.01.2022 20:24 Відповісти
всьйо что магу
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27.01.2022 21:43 Відповісти
Шлюхенфрау Аналленка, не в НАТО дело, а намного проще - дело в самом существовании государства Украина.
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27.01.2022 21:22 Відповісти
Пакт Лавров-Бербок
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27.01.2022 21:24 Відповісти
Глава МИД Германии Бербок заявила в интервью, что все, включая Россию, знают: вопроса вступления Украины в НАТО на повестке нет.

Кремль вынудил Германию наконец-то публично об этой «зраде» сказать)))))





2020



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27.01.2022 21:26 Відповісти
Пока нет мордва, пока, почему ***** на бункере бесится. Но мир постоянно меняется, и Украина обязательно будет в НАТО, и тогда прощай крым и донбасс для свинособакии. Вот чего ***** боится больше всего
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27.01.2022 21:35 Відповісти
германия не меняется -она как была врагом Украины так им и осталась впрочем и дураки вроде тебя тоже не меняются
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27.01.2022 23:09 Відповісти
НАТО прислало свой ответ на российский ультиматум. И, похоже, что этот ответ - завуалированный ультиматум самого НАТО. России предложено вывести свои войска с территории Грузии, Украины и Молдавии.

Ответ НАТО явно не то, что хотели видеть в Кремле, поэтому уже прозвучала реакция: РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР, заявил РИА Новости сенатор Джабаров.

Заявление, скажем так, не слишком достойное. Кремль выдвигает ультиматум, а как запахло жареным, начинает зачем-то приплетать КНР.

«Я щас старших пацанов позову», - в переводе на дворовый сленг звучит заявление Джабарова.

Что ж вы за спину китайцев-то сразу прячетесь, храбрецы вы наши?

Кстати, Китай в курсе, что он ваш союзник, и что ему нужно консультироваться с вами по поводу ваших предъяв пацанам с другого раёна?

Анатолий Несмиян
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27.01.2022 21:28 Відповісти
самый авторитетный комментатор цензора Сенатор и пионтковский очень радовались назначению этой самой Бербок . что же с ней произошло ?
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27.01.2022 21:36 Відповісти
Она просто окунулась в реальность ))
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27.01.2022 21:45 Відповісти
но Сенатор же не мог в ней ошибиться ! он самый умный на цензоре.
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27.01.2022 22:27 Відповісти
Просто немцам очень нравятся русские деньги. СП 2, это не просто газ, это инструмент влияния на весь ЕС. Ну и плюс исторический комплекс вины, почему то избирательно по отношению к русским. Лицемерие и цинизм - замаскированные под пацифизм.
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27.01.2022 22:22 Відповісти
Україна буде в НАТО при Президенті Порошенко
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27.01.2022 21:45 Відповісти
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27.01.2022 21:51 Відповісти
а чем ценна Венгрия , Хорватия , Румыния ?
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27.01.2022 22:15 Відповісти
Ванья тут водкі нєт.. пшел наз… раб.
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28.01.2022 01:41 Відповісти
Да уж, быстро сдулась фрау ананела, даже не успев толком вступить в должность, так сказать...
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27.01.2022 22:04 Відповісти
_Курва, торопится выслужиться перед антихристом! Хермания снова на стороне абсолютного зла, сперва гитлер - теперь питлер! Грёбаные автоматы, бездушные, безнравственные и исполнительные роботы. Тьфу, мерзость и нелюди!
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27.01.2022 22:16 Відповісти
надо с англосаксами вступать в союз, военный и экономический, плюс страны Балтии и Польша! ЕС скоро падет!
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27.01.2022 23:48 Відповісти
ЕС скоро падет!

Ну по таким заявлениям выходит Янык был прав, когда не подписал "евроинтегрцию", не?
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28.01.2022 06:26 Відповісти
Імпотентні диградуючі країни НАТО блокують вступ України до Алянсу. А проклята ворожа нам паРаша вона на межі спроби окупації вже всієї України. При цьому з її фашистського лігва кремля постійно звучить жахливе виття кривавих злочинців )(уйла про те що Будапештський меморандум не має для них фашистів окупантів юридично зобов'язуючих положень. Якщо так і тоді Україна юридично не зобов'язана виконувати ті положення, які були записані в Будапештському меморандум І тепер що після тимчасової але окупації російськими фашистами суверенної української землі Криму та частини Донбасу вкрай назріла потреба про те, тепер Україна має залишити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та повернути собі статус Великої Ядерної Держави, та й насправді 100% юридична можливість вийти з ДНЯЗ наразі існує, адже в тексті закону про приєднання України до ДНЯЗ від листопада 1996 року навіть є пряме посилання на статтю 10 пункт 2, що передбачає механізм виходу з ДНЯЗ при тому, коли будуть порушені найвищі інтереси України. з договору про нерозповсюдження". Тобто законне повернення та відновлення становлення свого втраченого Великого ядерного статусу існує і Україна вже наполегливо розглядає таку можливість.
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28.01.2022 04:23 Відповісти
Не переживай - скоро буде.
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28.01.2022 09:36 Відповісти
 
 