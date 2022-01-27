Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, і це знають у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Коментуючи вимогу Росії до НАТО відмовитись від розширення на схід, Бербок заявила, що на даний момент такого розширення взагалі немає. Вона зазначила, що мала про це довгу розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві.

Бербок не відповіла прямо на запитання про те, як вона ставиться до бажання України стати членом НАТО, якщо припустити, що у країні настав мир.

"Як я вже сказала, всім, включаючи Росію, відомо, що зараз це (вступ до Альянсу, – ред.) не на порядку денному. Українці хочуть жити у мирі та безпеці. Багато хто з них роками розлучений зі своїми сім'ями через конфлікт на Донбасі. Ось про що йдеться, а не про швидкий вступ до НАТО", – заявила глава МЗС Німеччини.

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Бербок додала, що найважливіше завдання зараз – відновити діалог щодо виконання мінських угод, "щоб люди могли жити вільно та безпечно".