Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, і це знають у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Коментуючи вимогу Росії до НАТО відмовитись від розширення на схід, Бербок заявила, що на даний момент такого розширення взагалі немає. Вона зазначила, що мала про це довгу розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві.
Бербок не відповіла прямо на запитання про те, як вона ставиться до бажання України стати членом НАТО, якщо припустити, що у країні настав мир.
"Як я вже сказала, всім, включаючи Росію, відомо, що зараз це (вступ до Альянсу, – ред.) не на порядку денному. Українці хочуть жити у мирі та безпеці. Багато хто з них роками розлучений зі своїми сім'ями через конфлікт на Донбасі. Ось про що йдеться, а не про швидкий вступ до НАТО", – заявила глава МЗС Німеччини.
Бербок додала, що найважливіше завдання зараз – відновити діалог щодо виконання мінських угод, "щоб люди могли жити вільно та безпечно".
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Огидна німецька суч*а...
Кремль вынудил Германию наконец-то публично об этой «зраде» сказать)))))
2020
Ответ НАТО явно не то, что хотели видеть в Кремле, поэтому уже прозвучала реакция: РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР, заявил РИА Новости сенатор Джабаров.
Заявление, скажем так, не слишком достойное. Кремль выдвигает ультиматум, а как запахло жареным, начинает зачем-то приплетать КНР.
«Я щас старших пацанов позову», - в переводе на дворовый сленг звучит заявление Джабарова.
Что ж вы за спину китайцев-то сразу прячетесь, храбрецы вы наши?
Кстати, Китай в курсе, что он ваш союзник, и что ему нужно консультироваться с вами по поводу ваших предъяв пацанам с другого раёна?
Анатолий Несмиян
Ну по таким заявлениям выходит Янык был прав, когда не подписал "евроинтегрцию", не?