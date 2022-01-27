Стан кримського політв'язня Гафарова погіршується. У СІЗО ігнорують всі звернення, - Денісова

Стан здоров'я українського політв'язня у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова погіршився. У російській в'язниці ігнорують прохання кримського татарина про надання медичної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці українського омбудсмена Людмили Денісової.

"Стан здоров'я 59-річного кримського татарина, фігуранта "другої Сімферопольської групи у так званій справі "Хізб ут - Тахрір" Джемілі Гафарова значно погіршився", - написала омбудсмен.

За її словами, Гафарову важко відвідувати судові засідання, які його вимотують. У політв'язня загострення хвороби нирок, постійні судоми в ногах, сильні болі в серці і різкі скачки тиску. Керівництво СІЗО ігнорує звернення українця і не надає йому ніякої медичної допомоги.

"Будь-яке письмове звернення з приводу планового перегляду і забезпечення лікарськими препаратами залишено без відповіді", - підкреслила омбудсмен.

Денісова закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на порушення прав незаконно утримуваного в російському СІЗО Джемілія Гафарова і змусити владу РФ звільнити кримського татарина і всіх українських політв'язнів.

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