Угорщина не підтримає Україну у протистоянні РФ через її політику щодо нацменшин, - Сійярто
Якщо Україна не змінить ставлення до прав національних меншин, Угорщина може обмежити підтримку Києва навіть на тлі загрози військового вторгнення РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".
"Україна попросила про телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року. Президент Володимир Зеленський... позитивно описав майбутнє двосторонніх відносин, а... після телефонної розмови вніс до українського парламенту законопроєкт, у якому йдеться, що подвійне громадянство не дає право обіймати держпосаду. Це означає, що він хоче майже повністю вилучити угорців з участі у громадському житті з приналежності до національних спільнот", – сказав він.
Сійярто додав, що, якщо Київ не відмовиться від цієї ініціативи, Угорщина обмежить підтримку України.
"У контексті ситуації з безпекою у Східній Європі я чесно сказав своїм колегам із ЄС та НАТО, що якщо українці не відмовляться від цієї політики, це серйозно обмежить здатність угорського уряду надавати будь-яку підтримку Україні", – додав глава угорського МЗС.
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Да берите свою поддержку и валите нах к своему путлеру -
он вас ещё раз на гусеницы намотает, если вам такое нравится.
А словяни - друг другу: Чехословакия была единственной кто помогал оружием украинцам сто лет назад (в обмен на нефть из Стрыйских залежей), и готова Чехия помогать сегодня
Эта гнида живёт на деньги кремля.
Их что, в лагеря сажают, или куда-то высылают ?
А вот во власть с чужим паспортом - это перебор, и нех тут хитрить.
Плевать как-то на мнение мадяр. Когда придёт время голосовать за вступление Украины в НАТО - США с Британией на них надавят. Да и не только они...
Нарешті виліз. Хоча міг би нічого не морозити: ми твою гидотну риторику давно знаємо.
Тьху на тебе.
Помню как-то был на экскурсии в Будапеште, то экскурсовод сказала фразу "Вы может быть думаете, зачем маленькой Венгрии такой большой парламент. Но Венгрия не всегда такой была. Гости из Украины в курсе".
Более того, есть в Венгрии памятник, который предназначен напомнить, что венгры были на стороне нацистов в Второй мировой. Очень много скандалов он вызвал и его постоянно норовят вандалировать.
Хотя есть там и адекватные люди, которые не проявляли неуважения, очень даже прикольные и добродушные.