Угорщина не підтримає Україну у протистоянні РФ через її політику щодо нацменшин, - Сійярто

Якщо Україна не змінить ставлення до прав національних меншин, Угорщина може обмежити підтримку Києва навіть на тлі загрози військового вторгнення РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

"Україна попросила про телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року. Президент Володимир Зеленський... позитивно описав майбутнє двосторонніх відносин, а... після телефонної розмови вніс до українського парламенту законопроєкт, у якому йдеться, що подвійне громадянство не дає право обіймати держпосаду. Це означає, що він хоче майже повністю вилучити угорців з участі у громадському житті з приналежності до національних спільнот", – сказав він.

Сійярто додав, що, якщо Київ не відмовиться від цієї ініціативи, Угорщина обмежить підтримку України.

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"У контексті ситуації з безпекою у Східній Європі я чесно сказав своїм колегам із ЄС та НАТО, що якщо українці не відмовляться від цієї політики, це серйозно обмежить здатність угорського уряду надавати будь-яку підтримку Україні", – додав глава угорського МЗС.