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Угорщина не підтримає Україну у протистоянні РФ через її політику щодо нацменшин, - Сійярто

Угорщина не підтримає Україну у протистоянні РФ через її політику щодо нацменшин, - Сійярто

Якщо Україна не змінить ставлення до прав національних меншин, Угорщина може обмежити підтримку Києва навіть на тлі загрози військового вторгнення РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

"Україна попросила про телефонну розмову з прем'єр-міністром Віктором Орбаном наприкінці минулого року. Президент Володимир Зеленський... позитивно описав майбутнє двосторонніх відносин, а... після телефонної розмови вніс до українського парламенту законопроєкт, у якому йдеться, що подвійне громадянство не дає право обіймати держпосаду. Це означає, що він хоче майже повністю вилучити угорців з участі у громадському житті з приналежності до національних спільнот", – сказав він.

Сійярто додав, що, якщо Київ не відмовиться від цієї ініціативи, Угорщина обмежить підтримку України.

Також читайте: Позиція Києва щодо прав меншин серйозно обмежує Угорщину у наданні будь-якої підтримки Україні, в тому числі у разі конфлікту, - Сійярто

"У контексті ситуації з безпекою у Східній Європі я чесно сказав своїм колегам із ЄС та НАТО, що якщо українці не відмовляться від цієї політики, це серйозно обмежить здатність угорського уряду надавати будь-яку підтримку Україні", – додав глава угорського МЗС.

Автор: 

Угорщина (2336) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+99
иди нах мадьяр. вы и в ВОВ за фашиков были
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27.01.2022 20:15
+45
Споконвіків мадяри були підлими і продажними по відношенню до України (і не тільки...) і "хоробро" тявкали з-за чужих спин (німецьких, австрійських, фашистських, тепер - з-за спини НАТО, а згодом, можливо з-за московської). І з сіярто і до сіярто, коли потопили в крові Закарпатську Україну. І нічого не зміниться і після сіярто... Мадяр розуміє лише мову кулаком по морді і чоботом по мошонці.
Пішли вони нах: всеодно уже домовлено, що Україна в НАТО не буде. А тому - мадярів Закарпаття в стойло і вчити українську мову. А незгідним дати 24 години і копняка в сраку і додому на "історічєскую".
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27.01.2022 20:37
+36
Як мадяри обмежать підтримку? Як можна обмежити, те чого взагалі не існує???
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27.01.2022 20:18
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Лайно мадьярське.Холуї кремлівські.
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27.01.2022 22:52 Відповісти
Как бы сказал азаров - пiх@й...
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27.01.2022 22:58 Відповісти
Блин, что теперь делать без такой гигантской венгерской поддержки ....
Да берите свою поддержку и валите нах к своему путлеру -
он вас ещё раз на гусеницы намотает, если вам такое нравится.
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27.01.2022 23:06 Відповісти
То понятно- финоугры друг другу помогают.
А словяни - друг другу: Чехословакия была единственной кто помогал оружием украинцам сто лет назад (в обмен на нефть из Стрыйских залежей), и готова Чехия помогать сегодня
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27.01.2022 23:13 Відповісти
Надо мониторить его доходы и расходы.
Эта гнида живёт на деньги кремля.
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27.01.2022 23:27 Відповісти
понабирали в НАТО и ЕС всяких цыганей!
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27.01.2022 23:19 Відповісти
Шкода що на Закарпатті українці лижуть дупи мадярські...
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27.01.2022 23:27 Відповісти
Венгры хотят участвовать в общественной жизни - пусть участвуют !
Их что, в лагеря сажают, или куда-то высылают ?
А вот во власть с чужим паспортом - это перебор, и нех тут хитрить.
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27.01.2022 23:38 Відповісти
ті продажні суки яро підтримували Гітлера під час другої світової, а тепер так само підтримують Путіна
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27.01.2022 23:41 Відповісти
И как всегда: "Пошел в ЖОПУ!"
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27.01.2022 23:44 Відповісти
Пошли на йух вонючие ******! Пора с ними уже порвать всяческие отношения, за их поддержку!!..
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27.01.2022 23:54 Відповісти
***** ПНХ !!!!
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28.01.2022 00:00 Відповісти
Тю, угро-фины поддерживают угро-финов. Тут то всё понятно.

Плевать как-то на мнение мадяр. Когда придёт время голосовать за вступление Украины в НАТО - США с Британией на них надавят. Да и не только они...
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28.01.2022 00:02 Відповісти
Однозначно руцкі пресанули...бідолага,певно навіть не заплатили
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28.01.2022 00:23 Відповісти
Хоенов рашен маляр. *****
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28.01.2022 00:51 Відповісти
Йо-йой, шо тепер буде!! ****** орбанівські не підтримають нас, фашистів підтримали в Другій Світовій, аби Закарпаття захопити, а нас не підтримають. Горе та й годі
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28.01.2022 00:55 Відповісти
Ясно, что двойное гражданство исключает право занимать госдолжность, думаю, что в самой Венгрии так. Так что в этом вопросе Сиярто перегнул
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28.01.2022 01:51 Відповісти
ясно что эти такое же овно как и их товарищи немцы -кремлевцы
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28.01.2022 02:46 Відповісти
НАТО нужно пересмотреть прибывание в блоке Хорватии и Венгрии.
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28.01.2022 03:07 Відповісти
Нет уже сил читать бред этого ватного ублюдка. Хоть бы ему кто-нибудь трусы "новичком" намазал.
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28.01.2022 03:28 Відповісти
новичок это российский яд, который раша изготавливает вопреки обещаниям и обязательствам перед международным сообществом, и пускает своих шпионов по миру чтобы они травили неугодных Раше людей. Это яд московского правительства.
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28.01.2022 03:42 Відповісти
Меня такой расклад устраивает
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28.01.2022 04:01 Відповісти
досияется это Сиярто.
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28.01.2022 03:40 Відповісти
Щось тебе довго не було видно й чути, холера.
Нарешті виліз. Хоча міг би нічого не морозити: ми твою гидотну риторику давно знаємо.

Тьху на тебе.
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28.01.2022 05:35 Відповісти
угощина в НАТО це таке собі ордло в Україні
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28.01.2022 06:45 Відповісти
"А вот у РФ політика щодо нацменшин - зразкова", добавил Сійярто и улыбнулся

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28.01.2022 07:38 Відповісти
Видать мало венгерских сук в 1956 году кацапьі танками давили
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28.01.2022 07:49 Відповісти
Нагадати цій сіярті, що творили мадьяри в містечку Корюківка в березні 1943
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28.01.2022 08:35 Відповісти
Нація без пам"яті . 1956 рік забули ? Москаль повторить !
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28.01.2022 08:53 Відповісти
Нахабність цього мадьяра не має меж. Перебування на державній посаді особи з подвійним громадянством повинно бути визнане кримінальним злочином. Ще потрібно на державні посади призначати тільки тих хто у армії служив.
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28.01.2022 08:55 Відповісти
Не было ни малейшего сомнения в такой позиции и блокировании любых движений Украины в сторону НАТО. Это вопрос не конкретного политика, а отношения людей в целом.

Помню как-то был на экскурсии в Будапеште, то экскурсовод сказала фразу "Вы может быть думаете, зачем маленькой Венгрии такой большой парламент. Но Венгрия не всегда такой была. Гости из Украины в курсе".

Более того, есть в Венгрии памятник, который предназначен напомнить, что венгры были на стороне нацистов в Второй мировой. Очень много скандалов он вызвал и его постоянно норовят вандалировать.

Хотя есть там и адекватные люди, которые не проявляли неуважения, очень даже прикольные и добродушные.
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28.01.2022 09:52 Відповісти
Відомо, що ви - імперсько-рашистські вимлядки.
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29.01.2022 15:12 Відповісти
Мад'яри, ідіть слідом зо російським військовим кораблем! Уроди!
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01.03.2022 13:44 Відповісти
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