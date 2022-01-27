Монастирський ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що у МВС створено спеціальну слідчу комісію, яка дослідить першопричини трагедії у Дніпрі. Крім того, вона повинна надати пропозиції щодо необхідних змін у проходженні строковиками служби в НГУ та ДПСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС про це Монастирський заявив в ефірі програми "ТСН" на телеканалі 1+1

"З мого боку призначено службову перевірку та створено спеціальну комісію, яку очолив перший заступник Євгеній Єнін. Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції щодо того, що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому", - зазначив очільник МВС.

Денис Монастирський також зазначив, що за висновками слідчої комісії МВС будуть зроблені кадрові рішення щодо осіб, які були причетні до допущення цієї ситуації.

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Міністр висловив співчуття родинам військовослужбовців, які сьогодні загинули.

"На жаль, 5 людей загинуло. Ще одна жінка, старший солдат Національної гвардії Жанна Шарова знаходиться у дуже тяжкому стані. Молимося за її здоров’я. Сподіваємося, медики зроблять все можливе для того, щоб вона залишилася живою. Ще четверо військовослужбовців і одна цивільна особа знаходяться у шпиталі", - поінформував міністр.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.