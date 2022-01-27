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Новини
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Монастирський ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі

Монастирський ініціював створення спеціальної слідчої комісії щодо першопричин трагедії у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що у МВС створено спеціальну слідчу комісію, яка дослідить першопричини трагедії у Дніпрі. Крім того, вона повинна надати пропозиції щодо необхідних змін у проходженні строковиками служби в НГУ та ДПСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС про це Монастирський заявив в ефірі програми "ТСН" на телеканалі 1+1 

"З мого боку призначено службову перевірку та створено спеціальну комісію, яку очолив перший заступник Євгеній Єнін. Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції щодо того, що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому", - зазначив очільник МВС.

Денис Монастирський також зазначив, що за висновками слідчої комісії МВС будуть зроблені кадрові рішення щодо осіб, які були причетні до допущення цієї ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родинам загиблих у Дніпрі нацгвардійців виплатять по 1,8 мільйона

Міністр висловив співчуття родинам військовослужбовців, які сьогодні загинули.

"На жаль, 5 людей загинуло. Ще одна жінка, старший солдат Національної гвардії Жанна Шарова знаходиться у дуже тяжкому стані. Молимося за її здоров’я. Сподіваємося, медики зроблять все можливе для того, щоб вона залишилася живою. Ще четверо військовослужбовців і одна цивільна особа знаходяться у шпиталі", - поінформував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час стрілянини в Дніпрі один з поранених здійняв тривогу, - МВС

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) стрілянина (1793) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+5
І ще одну слідчу групу треба створити,щоб дали відповідь на питання - ЧОМУ НЕ СИДИТЬ ТАТАРОВ?
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27.01.2022 21:44
+3
Основна причина, строкова служба і рабське відношення

Тоже так считаю. Скорее всего пацана "чмырили". Тот тупо ждал возможности отомстить. Когда начал, уже действовал "на автомате". Имею ввиду вахтершу. Потом заряд мести прошел, понял что сотворил, и сдался. По закону, конечно, не прав и будет осужден, а по жизни не надо было его "чмырить", потому как еще Лермонтов писал про "божий суд", карму и все такое. Руководство части, скорее всего, не приделяет должного внимания несению службы личным составом. Все сбросили на старослужащих. Так ведь удобнее, ничего не надо делать. А "деды", тридварасы, передают кутье меду. Поэтому надо бы "дедов" парочку, если не погибли, и нач-состав подразделения посадить вместе с ним, а солдатику дать годов десять за превышение активной самообороны. Вот после такого вердикта, глядишь, в армии бы порядок и наступил. Это и было бы в высшей мере справедливо. А всех диванных критиков моего поста, заранее посылаю на Путина. С уважением....
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27.01.2022 22:42
+2
Основна причина, строкова служба і рабське відношення.
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27.01.2022 21:48
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І ще одну слідчу групу треба створити,щоб дали відповідь на питання - ЧОМУ НЕ СИДИТЬ ТАТАРОВ?
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27.01.2022 21:44 Відповісти
посмотрите видео оно же явно неадекватное у него явно умственное развите синдром дауна или под психотропным
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28.01.2022 02:31 Відповісти
Основна причина, строкова служба і рабське відношення.
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27.01.2022 21:48 Відповісти
Основна причина - **** вчасно не зробили аборт і породила ********.
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27.01.2022 21:56 Відповісти
Та ні. Ви...дки це ті, хто спеціально продовжує ці всі порядки.
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27.01.2022 21:58 Відповісти
При Порошенко сорян при Авакове такого не было
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27.01.2022 22:19 Відповісти
Було.
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27.01.2022 22:25 Відповісти
так це було 25-то писати, якраз тоді вітання приймав
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27.01.2022 22:54 Відповісти
ну ты даун
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28.01.2022 02:30 Відповісти
Ти нікчемна.
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28.01.2022 10:06 Відповісти
в отставку не хо министр
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27.01.2022 21:50 Відповісти
потому что полицейские психологи берут взятки и отсеивают нормальных людей, например по причине несогласия с мнением начальника, разрешая служить людям с психотипом преступника
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27.01.2022 22:18 Відповісти
этот убийца явно умственно отсталый - тот кто взял его на работу в отделе кадров - преступник
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28.01.2022 02:33 Відповісти
Основна причина, строкова служба і рабське відношення

Тоже так считаю. Скорее всего пацана "чмырили". Тот тупо ждал возможности отомстить. Когда начал, уже действовал "на автомате". Имею ввиду вахтершу. Потом заряд мести прошел, понял что сотворил, и сдался. По закону, конечно, не прав и будет осужден, а по жизни не надо было его "чмырить", потому как еще Лермонтов писал про "божий суд", карму и все такое. Руководство части, скорее всего, не приделяет должного внимания несению службы личным составом. Все сбросили на старослужащих. Так ведь удобнее, ничего не надо делать. А "деды", тридварасы, передают кутье меду. Поэтому надо бы "дедов" парочку, если не погибли, и нач-состав подразделения посадить вместе с ним, а солдатику дать годов десять за превышение активной самообороны. Вот после такого вердикта, глядишь, в армии бы порядок и наступил. Это и было бы в высшей мере справедливо. А всех диванных критиков моего поста, заранее посылаю на Путина. С уважением....
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27.01.2022 22:42 Відповісти
Все вірно Ви сказали.
Моя особиста думка: це як потрібно було цькувати хлопчину, щоб він аж два місяця виношував ідею помсти ( сам можу ображатись на будь які несправедливі діяння будь кого, не більше неділі, потім просто намагаюсь не згадувати, якщо тим паче не маю змоги особисто вирішити це питання-бувая таке- не все від мене залежить, хоч і правда чи закон на моій стороні, така реальність ********** в нашій державі, багато є особистих питань невирішених з владними структурами, але через деякий час все одно пиняешь так би мовити на себе, сам собі винен, по типу не в той час та й не в тому місці або раніше потрібно було вирішувати, чи просто дати мзду й не шукати правди чи справедливості), але - якщо тобі щодня про це нагадують, але- це не той випадок, постраждали люди, які позбавленні життя і на самперед винно саме керівництво, на самперед місцеве керівництво, яке на звернення особи, яка згідно законодавства краіни пішла виконувати своі громадянські обовьязки перед державою та перед громадянами держави - тупо забила йух на це звернення особи а ще більше, я так розумію оприлюднила звернення ( антоха геращенко, .оси йух и лижи далі тарілки зі своею гарячею лініею і т.д.) до особового складу особи яка звернулася, то я навіть не уявляю що там з цими срочниками робили ті контракники, або навіть не контракники а такіж срочники але наближені так би мовити до тіла керівництва. На мою думку, хоч це і буде думка так би мовити цинніка і т.д і т.п., хлопчина зробив так би мовити реформу НГ, люстрацію - принаймі я на це надіюсь ( бо інакше нема кому воювати проти загарбника, тилові криси не воюють, вони здаються в полон або біжать за кордон) … про ніяке пожиттево і речі не має бути. Шакалів не шкода, шкода непричетних до неуставних відносин … От тій жінці слід дати героя …
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28.01.2022 02:14 Відповісти
запарили кацапы со своими методичками про срочную службу
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28.01.2022 02:34 Відповісти
у нас в армии что, как в американской тюрьме? отдельно латиносы, отдельно белые, отдельно афроамериканцы? случай произошел в национальной гвардии, значит нацполиция должна быть лишена права расследовать это преступление, хоть это и их подсудность (на гбр надежды нет, как нет в гбр профессионалов). передайте дело сбу - они разберутся
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28.01.2022 18:59 Відповісти
сто дней до приказа ......перегнули палку она и треснула
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28.01.2022 04:40 Відповісти
Народний депутат України, полковник Служби безпеки України у відставці Роман Костенко припускає, що нацгвардієць Артемій Рябчук, який сьогодні, 27 січня, зранку у Дніпрі розстріляв своїх товаришів, володіє зброєю як для строковика занадто вправно.

Про це Костенко заявив в ефірі каналу "Україна 24".
Коментуючи відео з камер спостереження, на якому Рябчук вбиває своїх товаришів по службі, Костенко зазначив, що спосіб, яким строковик поводиться зі зброєю, перезаряджає її, - характерний для спецпризначенців, і строковиків такого не вчать. Костенко припустив, що, можливо, Рябчук десь пройшов підготовку ще до того, як потрапив на службу.

Говорячи про холоднокровність розстрілів, Костенко також припустив, що це могла бути диверсія.
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28.01.2022 10:05 Відповісти
 
 