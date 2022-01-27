6 520 38
Не на порядку денному сумніватися в перспективах вступу України до НАТО, - Кулеба відповів Бербок
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідь на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про вступ України в НАТО. За його словами, не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - підкреслив Кулеба.
Як відомо, 27 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, і це знають у Росії.
Топ коментарі
+9 Alexsander Sokoloff
показати весь коментар27.01.2022 23:58 Посилання
+6 M M #488847
показати весь коментар27.01.2022 21:59 Посилання
+5 Иллария Соняшникова
показати весь коментар27.01.2022 22:33 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не вистачало, щоб фріци лізли до нашої Конституції.
Він же має розуміти, для кого і для чого була зроблена заява Бербок!?
ну еще посол Мельник им регулярно ряху чистит
_Не на порядку денному Ґерманії знов виступати на боці нового гітлера! (отак би треба відповісти мерзотникам)