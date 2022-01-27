"Не на порядку денному сумніватися в перспективах вступу України до НАТО, - Кулеба відповів Бербок"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідь на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про вступ України в НАТО. За його словами, не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - підкреслив Кулеба.

Як відомо, 27 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, і це знають у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок