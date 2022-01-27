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Новини Україна-НАТО
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Не на порядку денному сумніватися в перспективах вступу України до НАТО, - Кулеба відповів Бербок

Не на порядку денному сумніватися в перспективах вступу України до НАТО, - Кулеба відповів Бербок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідь на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про вступ України в НАТО. За його словами, не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - підкреслив Кулеба.

Як відомо, 27 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, і це знають у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок

Автор: 

НАТО (6513) членство в НАТО (1736) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+9
На повестке дня уже давно должен стоять вопрос о целесообразности нахождения ФРГ в НАТО.
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27.01.2022 23:58
+6
Перспективи членства в НАТО ставить під сумнів Зеленський. Це найгірше.
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27.01.2022 21:59
+5
Щоб там не цвірінькала фрау Бербок, але ще у 2019 році Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".
Не вистачало, щоб фріци лізли до нашої Конституції.
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27.01.2022 22:33
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Перспективи членства в НАТО ставить під сумнів Зеленський. Це найгірше.
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27.01.2022 21:59 Відповісти
Ок, сменю. А вам подоляк еще не выдал методичку о том, что нато - это плохо, а с россией нужно мириться?
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27.01.2022 22:19 Відповісти
а так то бубочка внес в конституцию Украины положение о членстве в нато?то чо ж ты молчишь,скрываешь от всех...так и пиши "вэлыкэ НАТОвныцьтво"
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27.01.2022 22:20 Відповісти
и весь мир
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28.01.2022 06:17 Відповісти
Угу, на всех огрызаются, кроме раши.
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27.01.2022 22:20 Відповісти
не на всех, а на фрицев и охр*шего хорвата. Получили по делу
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27.01.2022 22:45 Відповісти
Щоб там не цвірінькала фрау Бербок, але ще у 2019 році Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".
Не вистачало, щоб фріци лізли до нашої Конституції.
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27.01.2022 22:33 Відповісти
не при піаністу Україна буде в НАТО
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27.01.2022 22:03 Відповісти
а может и наоборот-назло ***** и зеленой пошести НАТО примет Украину .как в свое время Турцию
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27.01.2022 22:21 Відповісти
net, na zlo komu to ne prijmut, gotov posporitj. A vot radi cegoto i mozhem prinjatj.
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27.01.2022 23:26 Відповісти
Трамп гансов хорошо щемил и тыкал их гезихтам в шайсе за шуры-муры с рашкой, нужно продолжать в том же ключе
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27.01.2022 22:13 Відповісти
Особенно за СП-2 он им "хорошо" "потыкал"...
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27.01.2022 23:55 Відповісти
Ну ВІДПОВІВ так ВІДПОВІВ Пора давать нагороду : ІДІЙОТ I-ступення!
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27.01.2022 22:23 Відповісти
ніби буде НАТО+Україна
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27.01.2022 22:25 Відповісти
КУЛЕБА, молодец.
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27.01.2022 22:26 Відповісти
Приєднуватись до Ізраїлю ! Боронимось гуртом .
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27.01.2022 22:37 Відповісти
Ізраїль в курсі такої ініціативи? Добре було б хм це запропонувати 1 січня, ближче до того як сутиніє
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27.01.2022 23:03 Відповісти
Заяви Кулеби часом викликають подив і запитання "чи не засланий він до нас?"
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27.01.2022 23:01 Відповісти
він же не може бути таким прямим і тупим, як передбачає таке бачення, що він когось "нагібає"?

Він же має розуміти, для кого і для чого була зроблена заява Бербок!?
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28.01.2022 00:35 Відповісти
це через срану німчуру та їх ПП2 ***** отримало можливість на нас повномасштабно напасти
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27.01.2022 23:13 Відповісти
А как тут некоторые волали что придёт Бербок порядок наведёт ...... У немцев есть ПП-2 , так эта дамочка это ТП-2 , первой была Мерхель .
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27.01.2022 23:32 Відповісти
На повестке дня уже давно должен стоять вопрос о целесообразности нахождения ФРГ в НАТО.
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27.01.2022 23:58 Відповісти
Хоть Кулеба ответил Анке-ленке Риббентроп

ну еще посол Мельник им регулярно ряху чистит
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28.01.2022 00:13 Відповісти
"Не на порядку денному сумніватися в перспективах вступу України до НАТО, - Кулеба відповів Бербок"

_Не на порядку денному Ґерманії знов виступати на боці нового гітлера! (отак би треба відповісти мерзотникам)
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28.01.2022 02:17 Відповісти
Ну так підтекст саме такий.
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28.01.2022 06:04 Відповісти
...надо в НАТО срочно (тогда можно ещё большую пенсию отсудить... очень жду, аж руки чешуться )
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28.01.2022 04:39 Відповісти
Яка влада - таке і членство.
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28.01.2022 06:06 Відповісти
 
 