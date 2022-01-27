Байден і Зеленський обговорять стримування РФ та підтримку України, – Білий дім

Телефонна розмова президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського, яка має відбутися сьогодні, спрямована на те, щоби обговорити політику стримування Росії, а також підтвердити підтримку України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я би розглядала цю телефонну розмову як частину регулярної взаємодії з українським урядом", - зауважила представниця адміністрації Байдена. Вона нагадала, що нинішній контакт президентів США й України – вже третій за останні кілька тижнів, починаючи з грудня.

"Вони обговорять останні дипломатичні зусилля з Росією, а також зусилля щодо стримування (агресії РФ – ред.)", - повідомила речниця Білого дому.

Крім того, Псакі запевнила, що президент Байден має намір "підтвердити прихильність Сполучених Штатів підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також нашу прихильність принципу: нічого про Україну без України".

Також читайте: Зеленський та Байден нині телефоном обговорять мирний процес, - Нікіфоров