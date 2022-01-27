Байден і Зеленський обговорять стримування РФ та підтримку України, – Білий дім
Телефонна розмова президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського, яка має відбутися сьогодні, спрямована на те, щоби обговорити політику стримування Росії, а також підтвердити підтримку України.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я би розглядала цю телефонну розмову як частину регулярної взаємодії з українським урядом", - зауважила представниця адміністрації Байдена. Вона нагадала, що нинішній контакт президентів США й України – вже третій за останні кілька тижнів, починаючи з грудня.
"Вони обговорять останні дипломатичні зусилля з Росією, а також зусилля щодо стримування (агресії РФ – ред.)", - повідомила речниця Білого дому.
Крім того, Псакі запевнила, що президент Байден має намір "підтвердити прихильність Сполучених Штатів підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також нашу прихильність принципу: нічого про Україну без України".
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и мне грустно, что это в какой-то мере наше лицо
https://ua.news/ua/ukraynskyj-sputnyk-sich-stolknulsya-s-problemamy-na-orbyte/
если про зелю , то захвативший при помощи зебилов власть в Украине зеленский
а если про Петра Алексеевича , то - президент Украины Порошенко.
вот только спутник оказался нерабочим... собственно, как и президент
«Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом», - пише прес-служба.
Це, зі свого боку, спровокувало негативний вплив на енергобаланс супутника. Фахівці самостійно перезавантажили апарат та перевели його в режим енергозбереження. Вже під час наступних сеансів відмов бортової апаратури не виявлено.
«Зв'язок є, але він періодичний через дефіцит енергії. Водночас відмов бортової апаратури немає. В умовах, що склалися, він функціонує штатно», - сказав у коментарі https://tech.segodnya.ua/ua/tech/oblomali-rossiyu-ukrainskiy-sputnik-vyshel-na-svyaz-1598894.html Сегодня головний конструктор і начальник бюро Костянтин Білоусов.
Упродовж наступних одного-двох місяців розташування супутника стане сприятливим для оновлення його електроенергії та переведення орієнтації в штатну.