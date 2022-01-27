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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Байден і Зеленський обговорять стримування РФ та підтримку України, – Білий дім

Байден і Зеленський обговорять стримування РФ та підтримку України, – Білий дім

Телефонна розмова президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського, яка має відбутися сьогодні, спрямована на те, щоби обговорити політику стримування Росії, а також підтвердити підтримку України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я би розглядала цю телефонну розмову як частину регулярної взаємодії з українським урядом", - зауважила представниця адміністрації Байдена. Вона нагадала, що нинішній контакт президентів США й України – вже третій за останні кілька тижнів, починаючи з грудня.

"Вони обговорять останні дипломатичні зусилля з Росією, а також зусилля щодо стримування (агресії РФ – ред.)", - повідомила речниця Білого дому.

Крім того, Псакі запевнила, що президент Байден має намір "підтвердити прихильність Сполучених Штатів підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також нашу прихильність принципу: нічого про Україну без України".

Також читайте: Зеленський та Байден нині телефоном обговорять мирний процес, - Нікіфоров

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24253) США (23326) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+5
Шкода Байдена, йому доводиться вести діалоги з відбитими на голову ідіотами!
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27.01.2022 22:21
+2
он давно все знает
и мне грустно, что это в какой-то мере наше лицо
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27.01.2022 22:24
+1
Зе расскажет Байдену, что братушки уже не стреляют и вобще не надо вот это все.
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27.01.2022 22:29
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Мені здається це була розмова татуся з дуже неслухняним сином...
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27.01.2022 22:16 Відповісти
Шкода Байдена, йому доводиться вести діалоги з відбитими на голову ідіотами!
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27.01.2022 22:21 Відповісти
он давно все знает
и мне грустно, что это в какой-то мере наше лицо
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27.01.2022 22:24 Відповісти
дядя Сэм, спросите, как там дела с вагнергейтом?
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27.01.2022 22:21 Відповісти
Зе расскажет Байдену, что братушки уже не стреляют и вобще не надо вот это все.
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27.01.2022 22:29 Відповісти
Тут недавно зеленый спутник запустил в космос, так вот - спутник - все

https://ua.news/ua/ukraynskyj-sputnyk-sich-stolknulsya-s-problemamy-na-orbyte/
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27.01.2022 22:32 Відповісти
а почему нельзя правильно писать в новостях ?
если про зелю , то захвативший при помощи зебилов власть в Украине зеленский
а если про Петра Алексеевича , то - президент Украины Порошенко.
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27.01.2022 22:33 Відповісти
Вся на то что Байден сказал чтобы Зеля не лез никуда и не сливал ничего кацапам пока взрослые дяди разбираются
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27.01.2022 22:38 Відповісти
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27.01.2022 22:42 Відповісти
"Сегодня произошло очень важное событие - Украина вывела в космос свой спутник "Сич-2-30″. Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно", - подчеркнул глава государства.

вот только спутник оказался нерабочим... собственно, как и президент
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27.01.2022 22:43 Відповісти
Через втрачений стійкий зв'язок, фахівцям не вдалося забезпечити своєчасну побудову штатної орієнтації супутника.

«Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом», - пише прес-служба.

Це, зі свого боку, спровокувало негативний вплив на енергобаланс супутника. Фахівці самостійно перезавантажили апарат та перевели його в режим енергозбереження. Вже під час наступних сеансів відмов бортової апаратури не виявлено.

«Зв'язок є, але він періодичний через дефіцит енергії. Водночас відмов бортової апаратури немає. В умовах, що склалися, він функціонує штатно», - сказав у коментарі https://tech.segodnya.ua/ua/tech/oblomali-rossiyu-ukrainskiy-sputnik-vyshel-na-svyaz-1598894.html Сегодня головний конструктор і начальник бюро Костянтин Білоусов.

Упродовж наступних одного-двох місяців розташування супутника стане сприятливим для оновлення його електроенергії та переведення орієнтації в штатну.
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27.01.2022 22:56 Відповісти
Фондовый рынок РАБссии рухнул на 20%...это значит 5 часть экономики РАБссии рухнула на дно...в долларах это ************ 30 ярдов долларов за сутки.... Жрите Северный потоп -2
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27.01.2022 22:44 Відповісти
Шутка юмора...Байден отказался вводить санкции против РАБссии и окружения быдла Путлера...Все сделает Фондовый рынок... Переходите на Юань...идиоты...
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27.01.2022 22:48 Відповісти
А я ж вас предупреждал дня 3 дня назад..мавзолейные...снимут штаны и наденут кирзаки на ваш сраный Ультиматум...Капиталисты Запада такой матни не прощают...Шариковы блин...
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27.01.2022 22:59 Відповісти
 
 