Сенат США може проголосувати за санкції проти Росії вже наступного тижня, - The New York Times
Сенатор США від Демократичної партії Кріс Кунс заявив, що законопроєкт про введення санкцій проти РФ та посилення позицій України може бути винесений на голосування в верхній палаті вже наступного тижня.
Про це йдеться в публікації The New York Times, присвяченій баченню американських законодавців у Конгресі ситуації навколо України, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Для нас настав момент зібратися разом й прийняти потужний двопартійний пакет санкцій, щоби надіслати однозначний сигнал підтримки України, її незалежності, а також лідерства президента Байдена", - заявив сенатор-демократ.
При цьому, в публікації зазначається, що частина сенаторів від Республіканської партії також виступає з жорсткою позицією щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію. Однак, у Конгресі також існує група республіканців, які є "досі лояльними ізоляціоністським інстинктам та проросійським сентиментам Дональда Трампа". І це створює певні розбіжності в баченні законодавців.
Тим не менше, пише видання, республіканські лідери в цілому зайняли агресивну позицію проти Кремля. Вони закликають Байдена до "жорсткішого ставлення до Росії шляхом негайного введення санкції проти експорту російських енергоносіїв та збільшення летальної допомоги українським військовим".
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Це просто прекрасно! Боже, бережи Америку!