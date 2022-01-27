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Новини Санкції проти Росії
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Сенат США може проголосувати за санкції проти Росії вже наступного тижня, - The New York Times

Сенат США може проголосувати за санкції проти Росії вже наступного тижня, - The New York Times

Сенатор США від Демократичної партії Кріс Кунс заявив, що законопроєкт про введення санкцій проти РФ та посилення позицій України може бути винесений на голосування в верхній палаті вже наступного тижня.

Про це йдеться в публікації The New York Times, присвяченій баченню американських законодавців у Конгресі ситуації навколо України, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Для нас настав момент зібратися разом й прийняти потужний двопартійний пакет санкцій, щоби надіслати однозначний сигнал підтримки України, її незалежності, а також лідерства президента Байдена", - заявив сенатор-демократ.

При цьому, в публікації зазначається, що частина сенаторів від Республіканської партії також виступає з жорсткою позицією щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію. Однак, у Конгресі також існує група республіканців, які є "досі лояльними ізоляціоністським інстинктам та проросійським сентиментам Дональда Трампа". І це створює певні розбіжності в баченні законодавців.

Тим не менше, пише видання, республіканські лідери в цілому зайняли агресивну позицію проти Кремля. Вони закликають Байдена до "жорсткішого ставлення до Росії шляхом негайного введення санкції проти експорту російських енергоносіїв та збільшення летальної допомоги українським військовим".

Також читайте: Німеччина готова включити "Північний потік - 2" до санкційного списку проти РФ, - Бербок

Автор: 

росія (65908) санкції (12064) Сенат США (606)


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Топ коментарі
+8
Ястребы подтянулись....
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27.01.2022 22:17
+8
как они могут половинить,если выделенные деньги идут американским производителям,игрушки доставляются американскими самолетами и строго контроллируется дальнейшее продвижение в войска?
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27.01.2022 22:24
+8
Тем больше санкций для кацапии - тем лучше!
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27.01.2022 22:38
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27.01.2022 22:17 Відповісти
путькин ультиматум США и НАТЕ "убрать манатки" мне все больше напоминает "Сказку о золотой рыбке" -
останется хло с разбитым нефте-газовым корытом и недостроенной избой в пошло-итальянском стиле в Геленджике
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27.01.2022 23:51 Відповісти
Ястребы подтянулись....
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27.01.2022 22:17 Відповісти
Сенаторы хоть понимают, что администрация Зеленского любую помощь как минимум половинит
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27.01.2022 22:20 Відповісти
как они могут половинить,если выделенные деньги идут американским производителям,игрушки доставляются американскими самолетами и строго контроллируется дальнейшее продвижение в войска?
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27.01.2022 22:24 Відповісти
Для упоротых ватников сцы в глаза а они верят что это божья роса)
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27.01.2022 22:29 Відповісти
Хто контролює ? Резніков з молодою дружиною чи Ермак? Так тоді зброя може опинитись прямо в Луганьдоні.
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27.01.2022 22:31 Відповісти
гы...да причем здесь резников,а тем более молодая? есть достаточно специальных людей,которые этим занимаются.в том числе и в амбасадории.байден о задержках и их причинах узнает наверняка раньше зеленого и ермака
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27.01.2022 22:35 Відповісти
При чем молодая? У нього спермотоксікоз, в такому віці. Це як деменція. тільки страшніше.
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27.01.2022 22:41 Відповісти
Вы дебил)
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27.01.2022 22:28 Відповісти
я попросил бы вас, не изображать из себя Верещук, которая не понимает о какой коррупции, говорит господин Байден.
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27.01.2022 22:31 Відповісти
Треба вводити московії по самі гланди..... Це ітак їм на користь, як співають їх пропагандисти!

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27.01.2022 22:32 Відповісти
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27.01.2022 22:34 Відповісти
вы будете смеяться, но курс рубля действительно "стремительно" вырос на целых два рубля после сообщения, что нападение рашки на Украину отменяется
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28.01.2022 00:03 Відповісти
им не менше, пише видання, республіканські лідери в цілому зайняли агресивну позицію проти Кремля. Вони закликають Байдена до "жорсткішого ставлення до Росії шляхом негайного введення санкції проти експорту російських енергоносіїв та збільшення летальної допомоги українським військовим".
=================================

Це просто прекрасно! Боже, бережи Америку!
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27.01.2022 22:36 Відповісти
Тем больше санкций для кацапии - тем лучше!
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27.01.2022 22:38 Відповісти
Як у них говориться-На пользу.
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27.01.2022 22:53 Відповісти
вломити так путіну,щоб не думав про анексію донбасу.тоді буде мир на цій території України.
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27.01.2022 22:39 Відповісти
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27.01.2022 22:41 Відповісти
Байден буде Героєм України.
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27.01.2022 22:42 Відповісти
рудого клінічного ідіота таки кинули остаточно, тільки тільки рік пройшов а про того чубатого півня уже ніхто не говорить, а так били в барабани і признавались у вічній любові. Буба напружся ! Бо Моніку таки згадають.
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27.01.2022 22:48 Відповісти
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27.01.2022 23:03 Відповісти
ядерную бонбу лучше б на них скинули
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27.01.2022 23:33 Відповісти
лучше ненадо
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27.01.2022 23:52 Відповісти
Судя по тексту Байден для них просто какой-то Великий Вождь.)
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27.01.2022 23:53 Відповісти
Зачем? Фондовый рынок обвалит РАБссию и хмырей Путлера совсем бесплатно...Был у Дерипаски 1 миллиард,станет 1 мильон...
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27.01.2022 23:55 Відповісти
А вот и переговоры США и Китая по вопросам Украины. И это по-серьёзнее переговоров с рашкой... Китай ясно дал понять, что против каких-либо вооруженных действий... Китай обычно тихушник и мало демонстрирует свои позиции, но прямые переговоры США и Китая по Украине считаю знаковыми и очень многое сейчас зависит от решения Китая... Одно уже можно утверждать на основании таких переговоров - Украина в поле геополитических интересов Китая..
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28.01.2022 00:10 Відповісти
Руки есть - значит могут голосовать!
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28.01.2022 08:30 Відповісти
 
 