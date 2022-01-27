Філатов нагадав Хорішку з прапором РФ, як міські депутати колись "вломили" колезі в кулуарах

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував вчинок депутата Дніпропетровської облради Володимира Хорішка, який розмістив на аватарці у фейсбуці прапор держави-агресора.

Свою позицію Філатов озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Безумовно, імпотенти з правоохоронних органів повинні на таке неподобство реагувати, а не вдавати, що нічого не відбувається. Але... Імпотенти - вони завжди імпотенти", - написав Філатов.

Він нагадав про ситуацію у міській раді Дніпра.

"Колеги, знаєте, дивачили як могли. Навіть намагалися мера винести із трибуни. Але в той момент, коли ще одна істота спробувала лише озвучити антисемітську риторику, його зустріли в кулуарах і коаліційно йому вломили. Більше ми цього депутата у сесійній залі так і не побачили", - написав Філатов.

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"Обласні депутати, навчайтесь у міських", - закликав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, депутат Дніпропетровської облради Володимир Хорішко додав на аватарку в фейсбуці російський прапор.