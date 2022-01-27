Філатов нагадав Хорішку з прапором РФ, як міські депутати колись "вломили" колезі в кулуарах
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував вчинок депутата Дніпропетровської облради Володимира Хорішка, який розмістив на аватарці у фейсбуці прапор держави-агресора.
Свою позицію Філатов озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Безумовно, імпотенти з правоохоронних органів повинні на таке неподобство реагувати, а не вдавати, що нічого не відбувається. Але... Імпотенти - вони завжди імпотенти", - написав Філатов.
Він нагадав про ситуацію у міській раді Дніпра.
"Колеги, знаєте, дивачили як могли. Навіть намагалися мера винести із трибуни. Але в той момент, коли ще одна істота спробувала лише озвучити антисемітську риторику, його зустріли в кулуарах і коаліційно йому вломили. Більше ми цього депутата у сесійній залі так і не побачили", - написав Філатов.
"Обласні депутати, навчайтесь у міських", - закликав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, депутат Дніпропетровської облради Володимир Хорішко додав на аватарку в фейсбуці російський прапор.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и обратите внимание, я сказал: ваше знание бесполезно; не вы лично, не движение вашего мозга; независимо от того, что вами движет, вы можете оказаться правы, видно также, что вы и не украинец, ведь украинец любит что-то сущее, а не просто сотрясать воздух; правда, когда украинцев много, ваше бесполезное знание превращается в прекрасную песню путин -*****, которая мотивирует миллионы, а мотив это энергия, значит Украина уже победила, потому у России энергии нет (для особо одарённых - я не об электростанциях).
Кива разместил на своих страницах в Facebook и Telegram запрещенную в Украине комуняцкую символику - герб СССр.
"Задержали стрелка.
В Подгороднем.
Панику прекратить.
…
А в свою полицию надо верить и ее любить."(с)
А за пару годин вже про імпотентів в правоохоронних органах)
Хоча може він про СБУ)
Этот миллиардер , сегодня, призвал лидеров бизнеса помочь Украине ...
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/07/21/7301180/ Борис Филатов: Кто из пацанов в Днепре не мечтал стать космонавтом? А тут возможность (pravda.com.ua)
Такий закон є - стаття 111 Кримінального кодексу України.
Охоплює усі злочини проти територіальної цілісності і державного суверенітету України. Залишилась дрібничка - зібрати нормальний УКРАЇНСЬКУИЙ законотворчий орган.
А це мабуть важче ніж кремль розбомбити...
Підкреслю - це діючій закон!!!!!!