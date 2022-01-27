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Новини Війна
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В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" буде зупинено, - Нуланд

В разі вторгнення Росії до України

США так чи інакше досягнуть зупинки "Північного потоку 2" в разі, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявила у четвер заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то так чи інакше "Північний потік 2" не запрацює", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання, чому США настільки впевнені в цьому, Нуланд заявила, що ґрунтується на консультаціях Вашингтона з Берліном.

Також Нуланд повідомила про готовність Сполучених Штатів провести подальші переговори з Росією з безпеки будь-якої миті, коли в Москві теж будуть до цього готові.

Також читайте: Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок

"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що потребує певного часу на їх вивчення. Тому м'яч на її боці поля. Ми готові до переговорів на двосторонньому рівні, за участю НАТО, ОБСЄ, тільки-но Росія теж буде готова", - сказала вона.

Автор: 

США (23326) Північний потік (2473) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+6
Не "диверсантами",а природными факторами. Штормами, подводными течениями, землетрясениями. Труханёт землю - что тут поделаешь - сейсмическая активность, никакой политики.
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27.01.2022 23:00
+5
Так вторжение уже давно произошло ,АЛЛО ГАРАЖ ...
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27.01.2022 22:30
+4
"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що потребує певного часу на їх вивчення"

в расеи изучают - правильно ли написанно (вместе или врозь) слово из трех букв с указанием направления
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27.01.2022 22:42
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Так вторжение уже давно произошло ,АЛЛО ГАРАЖ ...
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27.01.2022 22:30 Відповісти
Вони знають. Вони ввели санкції. І прагнуть ввести ще. Чекають и ***** дасть відповідний привід. Доля України іх в цьому не цікавить.
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27.01.2022 22:35 Відповісти
"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що потребує певного часу на їх вивчення"

в расеи изучают - правильно ли написанно (вместе или врозь) слово из трех букв с указанием направления
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27.01.2022 22:42 Відповісти
А в разі невторгнення буде запущено???? Музику поміняли?
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27.01.2022 22:32 Відповісти
Жаль, что вместе с Нуланд об этом не заявили немецкие официальные лица. Жаль, и одновременно - хорошо! потому что, если бы об этом заявили немецкие официальные лица, этому никто бы не поверил, по крайней мере в Украине
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27.01.2022 22:34 Відповісти
Ну заявили б. ***** скасував наступ. Потім шо казать? Запускаємоо?
Чи все одно не запускаємо як не хотіли запускать півроку тому?
Якшо по любому не запускають то чого тоді ***** на це зважати?
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27.01.2022 22:40 Відповісти
Не зупинено а знищено. Нехай там краби живуть.
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27.01.2022 22:34 Відповісти
Ну якщо читати між строчок то я так це і зрозумів.
Бо німці його ніколи не зупинять.
Тому на ньому запаркується невідомий підводний човен - нечайно.
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28.01.2022 00:04 Відповісти
Так ще з часів того рукоблудника Кравчука, напад відбувся!!! Пора б вже просохнути!
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27.01.2022 22:40 Відповісти
)что и требовалось х.йлу, вы там типа ломались долго, я нагнетаю до предела, вы идете на шантаж запускаете СП2 и это воспринимается как должное, всем профит. Кромк Украины конечно. Ведь гипотетически его еще можно было притормозить. Теперь процесс запуска ускорится.
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27.01.2022 22:50 Відповісти
А що, має запрацювати?
А як же ж ваша "Енергетична хартія", яка забороняє виробнику здійснювати транспортування?
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27.01.2022 22:52 Відповісти
Не працюватиме, бо, сподіваюсь, буде взірваний диверсантами. Як і всі інші потоки, шо обходять Україну
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27.01.2022 22:56 Відповісти
Не "диверсантами",а природными факторами. Штормами, подводными течениями, землетрясениями. Труханёт землю - что тут поделаешь - сейсмическая активность, никакой политики.
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27.01.2022 23:00 Відповісти
Европу жалеем. Тех же немцев...
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27.01.2022 23:21 Відповісти
Не "диверсантами", а неизвестными хулиганами, теми же, которые минируют школы и детские сады
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28.01.2022 01:44 Відповісти
Меркельша патла собі на голові рве 🤣👍
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27.01.2022 23:23 Відповісти
Надіюсь,ракетно-бомбовими ударами
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28.01.2022 00:18 Відповісти
А немцы об этом знают?
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28.01.2022 00:19 Відповісти
их мнение для Штатов ничего не значит: сказано СП-2 капут, значит капут !
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28.01.2022 00:27 Відповісти
А если вторжения России в Украину не будет, то "Северный поток-2" будет запущен - что и было задумано изначально. Развод лохов
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28.01.2022 01:43 Відповісти
...конспирология в том, что сейчас СП-2 несертефицирован, потому-что это сделала Раша. Чтобы поднять до небес цены в отопительном сезоне и снять пенки Пенки сняты, и с весенними ласточками цены вернуться, а СП-2 европейцы сертифицируют без ведома Виктории
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28.01.2022 04:44 Відповісти
Буде зупинено назавжди.
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28.01.2022 03:10 Відповісти
СП-2? А, газогон под украинцами, а нефтепровод "Дружба"???
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28.01.2022 04:41 Відповісти
А кому ? Сподіваєшся на європейських запроданців ? Даремно..
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28.01.2022 08:49 Відповісти
Піздно, треба було зупиняти ще на стадії будівництва. Тепер залишається писати тільки в "Спортлото". " Дружба- фройншафт, ГДР унд Совєтській Союз".
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28.01.2022 07:25 Відповісти
так северный поток не заработает или будет остановлен? ....
на цензоре не видят разницы смысловых нагрузках
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28.01.2022 08:05 Відповісти
1) СП-2 и так стоит, газ не качает!
2) Если нашу трубу "парализуют", Европа согласится остаться без газа?
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28.01.2022 08:33 Відповісти
Он запущен разве чтоб останавливать?
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28.01.2022 08:42 Відповісти
 
 