В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" буде зупинено, - Нуланд

США так чи інакше досягнуть зупинки "Північного потоку 2" в разі, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявила у четвер заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то так чи інакше "Північний потік 2" не запрацює", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання, чому США настільки впевнені в цьому, Нуланд заявила, що ґрунтується на консультаціях Вашингтона з Берліном.

Також Нуланд повідомила про готовність Сполучених Штатів провести подальші переговори з Росією з безпеки будь-якої миті, коли в Москві теж будуть до цього готові.

Також читайте: Вступ України до НАТО не на порядку денному, і Росії це відомо, - Бербок

"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що потребує певного часу на їх вивчення. Тому м'яч на її боці поля. Ми готові до переговорів на двосторонньому рівні, за участю НАТО, ОБСЄ, тільки-но Росія теж буде готова", - сказала вона.