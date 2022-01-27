В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" буде зупинено, - Нуланд
США так чи інакше досягнуть зупинки "Північного потоку 2" в разі, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це заявила у четвер заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то так чи інакше "Північний потік 2" не запрацює", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.
Відповідаючи на запитання, чому США настільки впевнені в цьому, Нуланд заявила, що ґрунтується на консультаціях Вашингтона з Берліном.
Також Нуланд повідомила про готовність Сполучених Штатів провести подальші переговори з Росією з безпеки будь-якої миті, коли в Москві теж будуть до цього готові.
"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що потребує певного часу на їх вивчення. Тому м'яч на її боці поля. Ми готові до переговорів на двосторонньому рівні, за участю НАТО, ОБСЄ, тільки-но Росія теж буде готова", - сказала вона.
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в расеи изучают - правильно ли написанно (вместе или врозь) слово из трех букв с указанием направления
Чи все одно не запускаємо як не хотіли запускать півроку тому?
Якшо по любому не запускають то чого тоді ***** на це зважати?
Бо німці його ніколи не зупинять.
Тому на ньому запаркується невідомий підводний човен - нечайно.
А як же ж ваша "Енергетична хартія", яка забороняє виробнику здійснювати транспортування?
на цензоре не видят разницы смысловых нагрузках
2) Если нашу трубу "парализуют", Европа согласится остаться без газа?