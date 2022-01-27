США закликали Китай переконати Росію обрати шлях дипломатії в ситуації навколо України, - Нуланд
США закликали Китай вплинути на Росію для того, щоб Москва обрала шлях дипломатії для врегулювання напруженості на кордоні з Україною.
Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наше послання Пекіну було чітким: ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії", - сказала Нуланд, говорячи про розмову, яку провели раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС КНР Ван І.
"Бо якщо в Україні буде конфлікт, то це не принесе нічого доброго для Китаю, будуть значні наслідки для світової економіки, для енергетичного сектора", - додала вона.
Топ коментарі
+5 Бандерівець
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+4 Андрей Панчук
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+4 Ilja Ilias
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но, здается мне, дедушка Си уже шепнул пу - не дури, дружок
мне еще из-за тебя проблем не хватало после того, как экономика завалится, куда сбывать гору наших товаров?
Хоча в якісь степені цю заяву можна сприйняти як таке собі попередження що в Чайни можуть бути проблеми із торгівлею якщо вони не будуть дотримуватись політики колективного заходу.
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У вівторок 25 січня Китай побував у Львові... Походу Китай за Україну, правда ще не афішують це відкрито, вони так *******...
Група інвесторів з Китаю, Саудівської Аравії і Катару та у вівторок, 25 січня, презентувала інвестиційний проект представникам ЛОДА та облради, аби заручитися їх підтримкою.
Зокрема, проект презентували представники компаній «Gulf Petroleum LTD» (Катар), «China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven,LTD» (Саудівська Аравія) та «SEDIN CNCEC» (Китай).
«Їм потрібен ресурс - вугілля, щоб продукувати паливно-мастильні матеріали. Вони декларують виробництво 2 млн тонн бензину у рік. Це величезні масштаби. Щоб ви розуміли, вся Україна споживає за рік 2,1 млн тонн бензину», - розповів Тарас Подвірний.
Бєня ітак невиїзний вже з України...
Никто не договаривается с цепной дворнягой - зовут хозяина)))
американцы только показывают свою слабость и беспомощность, вместо принуждения кацапов к миру.