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США закликали Китай переконати Росію обрати шлях дипломатії в ситуації навколо України, - Нуланд

США закликали Китай переконати Росію обрати шлях дипломатії в ситуації навколо України, - Нуланд

США закликали Китай вплинути на Росію для того, щоб Москва обрала шлях дипломатії для врегулювання напруженості на кордоні з Україною.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше послання Пекіну було чітким: ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії", - сказала Нуланд, говорячи про розмову, яку провели раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС КНР Ван І.

"Бо якщо в Україні буде конфлікт, то це не принесе нічого доброго для Китаю, будуть значні наслідки для світової економіки, для енергетичного сектора", - додала вона.

Також читайте: Китай закликав врахувати "занепокоєння Росії щодо безпеки" і повернутися до мінських угод

Автор: 

Китай (4681) росія (65925) США (23335) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+5
Кожен має отримати свої території... Японія курили, Китай сибір, Україна кубань, парад незалежних республік - Чічня, Калмикія, Татарстан і так далі........
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27.01.2022 22:44
+4
Ну если уже Китай просят значит дела совсем плохи...
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27.01.2022 22:43
+4
Вовсе нет. Просто они трезво оценивают интересы Китая. Китаю эта война вообще не нужна. Разве у китайцев нет инвестиций в Украине, совместных проэктов? И что будет с этими иинвестициями в случае военных действий? Бы и вообще их экономика связана с уровнем потребления и развития в ЕС. А в случае войны, всё и везде пойдёт в минус
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27.01.2022 22:48
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Ну если уже Китай просят значит дела совсем плохи...
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27.01.2022 22:43 Відповісти
Вовсе нет. Просто они трезво оценивают интересы Китая. Китаю эта война вообще не нужна. Разве у китайцев нет инвестиций в Украине, совместных проэктов? И что будет с этими иинвестициями в случае военных действий? Бы и вообще их экономика связана с уровнем потребления и развития в ЕС. А в случае войны, всё и везде пойдёт в минус
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27.01.2022 22:48 Відповісти
кетайці вже відповіли і попросили путіна не шуміти а лягти і спокійно спати.
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27.01.2022 22:54 Відповісти
очень правильно

но, здается мне, дедушка Си уже шепнул пу - не дури, дружок
мне еще из-за тебя проблем не хватало после того, как экономика завалится, куда сбывать гору наших товаров?
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27.01.2022 22:44 Відповісти
Мда. Навіщо це Чайні? Одна наївність. Чайна буде навпаки заохочувати парашу напасти і самий небезпечний момент якраз під час олімпіади.

Хоча в якісь степені цю заяву можна сприйняти як таке собі попередження що в Чайни можуть бути проблеми із торгівлею якщо вони не будуть дотримуватись політики колективного заходу.
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27.01.2022 22:44 Відповісти
Кожен має отримати свої території... Японія курили, Китай сибір, Україна кубань, парад незалежних республік - Чічня, Калмикія, Татарстан і так далі........
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27.01.2022 22:44 Відповісти
Да там вообще что-то непонятное творится... у нас пишут что Киргизия с туркменами устроила перестрелку на границе , такое вообще может быть??
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27.01.2022 22:59 Відповісти
Ты географию учила?!Понятно букварь скурила...
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28.01.2022 02:17 Відповісти
...... уууу... це те саме що кілера просити переконати маньяка що вбивство то погано!
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27.01.2022 22:45 Відповісти
Україна з Китаєм має 18млрд. товарообороту.так що Сі повинен бути зацікавлений ,щоб путін залишив Україну в спокої.
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27.01.2022 22:47 Відповісти
Китайцы только и ждут когда цапы нападут
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27.01.2022 22:49 Відповісти
https://zaxid.net/kitaytsi_ta_arabi_investuyut_5_mlrd_dolariv_u_noviy_zavod_na_lvivshhini_n1534544 Китайці та араби інвестують 5 млрд доларів у новий завод на Львівщині Найбільший в Україні комплекс з виробництва моторного палива планують збудувати впритул до кордону з Польщею


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У вівторок 25 січня Китай побував у Львові... Походу Китай за Україну, правда ще не афішують це відкрито, вони так *******...
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27.01.2022 22:49 Відповісти
На Львівщині планують збудувати величезний ******** комплекс з виробництва моторного палива. Сукупний обсяг інвестицій оцінюють на рівні 5 млрд доларів США - за умови втілення проекту цей комплекс стане найбільшим в Україні виробником пального і мастил. Масштабне виробництво планують розгорнути між містечками Белз та Угнів, практично впритул до українсько-польського кордону.

Група інвесторів з Китаю, Саудівської Аравії і Катару та у вівторок, 25 січня, презентувала інвестиційний проект представникам ЛОДА та облради, аби заручитися їх підтримкою.
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27.01.2022 22:51 Відповісти
вздовж кордону з Польщою вже сконцентровано багато підприємств. знаю, на Львівщині всесвітньо відома компанія клінгспор побудувала діамантовий завод
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27.01.2022 22:56 Відповісти
Група інвесторів з Катару, Саудівської Аравії та Китаю презентувала на Львівщині проект будівництва комплексу з виробництва моторного палива

Зокрема, проект презентували представники компаній «Gulf Petroleum LTD» (Катар), «China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven,LTD» (Саудівська Аравія) та «SEDIN CNCEC» (Китай).

«Їм потрібен ресурс - вугілля, щоб продукувати паливно-мастильні матеріали. Вони декларують виробництво 2 млн тонн бензину у рік. Це величезні масштаби. Щоб ви розуміли, вся Україна споживає за рік 2,1 млн тонн бензину», - розповів Тарас Подвірний.
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27.01.2022 22:58 Відповісти
А Беня там від імені України є ! Бо якщо нема то буде працювати, а інакше .......
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27.01.2022 22:56 Відповісти
Китайцям легше Бєню завалити, ніж з ним базар вести!
Бєня ітак невиїзний вже з України...
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27.01.2022 22:59 Відповісти
Китаю выгодно, чтобы пуйло напало на Украину. Таким образом Китай протестирует сплочённость (или разобщённость) Запада и глубину санкций в отношении Рашки перед своей агрессией в отношении Тайваня.
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27.01.2022 23:02 Відповісти
Ну да...
Никто не договаривается с цепной дворнягой - зовут хозяина)))
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27.01.2022 23:10 Відповісти
Очень умное решение, азиатам легче друг-друга понять, менталитет одинаковый😁
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27.01.2022 23:35 Відповісти
так войну невозможно предотвратить.
американцы только показывают свою слабость и беспомощность, вместо принуждения кацапов к миру.
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27.01.2022 23:41 Відповісти
 
 