США закликали Китай переконати Росію обрати шлях дипломатії в ситуації навколо України, - Нуланд

США закликали Китай вплинути на Росію для того, щоб Москва обрала шлях дипломатії для врегулювання напруженості на кордоні з Україною.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наше послання Пекіну було чітким: ми закликаємо Пекін використати свій вплив на Москву, щоб закликати до дипломатії", - сказала Нуланд, говорячи про розмову, яку провели раніше цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС КНР Ван І.

"Бо якщо в Україні буде конфлікт, то це не принесе нічого доброго для Китаю, будуть значні наслідки для світової економіки, для енергетичного сектора", - додала вона.

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