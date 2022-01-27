Узгодили спільні дії на майбутнє та обговорили фінансову підтримку України, - Зеленський провів розмову з Байденом
Президент України Володимир Зеленський розповів про деякі деталі своєї розмови з президентом США Джо Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдетья у президентському твіттері.
Зеленський підкреслив: "Мав довгу телефонну розмову з Президентом Сполучених штатів. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України".
Топ коментарі
+16 Валадімір Щєлєнскій
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+15 Nik Home #491151
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+12 Rhodesian
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Как Байден к нему относится хорошо видно по этому фото, как к ничтожеству :
https://www.youtube.com/watch?v=-cFnnHCkIP4
Можна, звісно, бути гордою північною кореєю...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
І це тільки перша з програм, далі ще були різні кредитування, на які Європа відбудувала промисловість.
Это же наивысшая степень неуважения к стране - не присылать посла. Уже больше года!
В перекладі на "абщепанятний":
1) будеш "бикувать" - відкрутимо яйця
2) гроші будемо давать у вигляді зброї - щоб твої "крохобори" не покрали!