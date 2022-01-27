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Узгодили спільні дії на майбутнє та обговорили фінансову підтримку України, - Зеленський провів розмову з Байденом

Узгодили спільні дії на майбутнє та обговорили фінансову підтримку України, - Зеленський провів розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський розповів про деякі деталі своєї розмови з президентом США Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдетья у президентському твіттері. 

Зеленський підкреслив: "Мав довгу телефонну розмову з Президентом Сполучених штатів.  Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Зеленський обговорять стримування РФ та підтримку України, – Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24263)


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Топ коментарі
+16
Володимир Зеленський увійшов у трійку найбільш оплачуваних акторів світу, отримавши від Коломойського гонорар у понад $40 мільйонів за виконання ролі президента України
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27.01.2022 23:14
+15
" $40 мільйонів..." - то была предоплата...
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27.01.2022 23:18
+12
завтра посмотрим по конкурсу, - если до зебила не дошло, то санкции по Татарову, Венедиктовой, Арахамии и Гетьманцеву уже на подходе.
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27.01.2022 23:41
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Володимир Зеленський увійшов у трійку найбільш оплачуваних акторів світу, отримавши від Коломойського гонорар у понад $40 мільйонів за виконання ролі президента України
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27.01.2022 23:14 Відповісти
" $40 мільйонів..." - то была предоплата...
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27.01.2022 23:18 Відповісти
Якщо порахувати скільки часу він грає то роль, то він виявиться найменш оплачуваним, що і відповідає його 'талантам'
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28.01.2022 03:48 Відповісти
главное чтобы дедушка Байден онуку Вове колумбийского гарного коксу подогнал вместе с самолетом вооружения... а то Вова не на шутку разработался прям как конь на пашне скоро уедет Вова отдыхать в систему Лебедя на планету Персея... перетрудывся... бедняга...
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28.01.2022 07:22 Відповісти
Байден нічого на згадував про завтрашній суд над порогом, чи все таки поки вас пальчиком
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27.01.2022 23:14 Відповісти
Мы же незнаем каким кнутом держат американцы его в узде, но в любом случае кнут лучше работает, если давать иногда и пряники...

Как Байден к нему относится хорошо видно по этому фото, как к ничтожеству :

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27.01.2022 23:39 Відповісти
А теперь сравните вот с этим фото, совсем другая картина :

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27.01.2022 23:44 Відповісти
Порох зі світовими лідерами на рівних, а блазеньв костюмі це позор.
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28.01.2022 03:50 Відповісти
Не в тому річ. Кажуть, що їхня розвідка знає, навіть, про що говориться в високих кабінетах.
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28.01.2022 08:50 Відповісти
Более того, не возможно себе даже предствавить, чтобы Зеля на ***** кричал, как это делал Порох, когда речь шла про убийство украинцев кацапами!
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28.01.2022 11:29 Відповісти
Ну так он актриса из немецких порнофильмов, принимает со всех сторон...
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28.01.2022 00:09 Відповісти
Ніяк російська агресія не зупинить великого Крадівництва Зеленського | Політфанклуб

https://www.youtube.com/watch?v=-cFnnHCkIP4
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27.01.2022 23:32 Відповісти
Почему кредиты называют финансовой помощью?
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27.01.2022 23:33 Відповісти
Еще и после того как уронили гривну вместе с рублем внезапной острой озабоченностью. Надеюсь хоть % пересмотрели, и так зима холодная.
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27.01.2022 23:49 Відповісти
А что это? Вы для чего берете кредиты? Вам в тот момент деньги не нужны?
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28.01.2022 00:07 Відповісти
Я кредит беру например по покупку машины или дома, что бы купить здесь и сейчас, а деньги отдавать в течении долгого периода времени, а не копить этот самый период и купить потом. Посмотрите значение фразы "финансовая помощь"
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28.01.2022 00:27 Відповісти
А если вам не дают кредит, то что вы делаете?) Бомжуете и ходите пешком?)
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28.01.2022 06:23 Відповісти
Розумієш - "внутріМКАДівським шишкарідзям" уже не дають кредитів Тому він і "не розуміє" різниці
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28.01.2022 07:06 Відповісти
Я понимаю селюк, я тебя унизил в прошлой дискуссии, у тебя теперь обида на меня, но ты бы хоть свои проблемы о не платежеспособности всем тут не рассказывал.
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28.01.2022 11:11 Відповісти
Боже! Зараз піду вішаться з горя! Черговий "унизитель" мене "унизил"! Та таких "унизителей лахтинских" на форумі сотні було І де вони зараз? Я вже й списки цих "унизителей" повикидав і забувся Не "набивай собі ціну" - вас тут "кучка за копейку полушка - за ведро"!
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28.01.2022 11:17 Відповісти
да просто люди перестают обращать внимание на глупого селюка, который кроме заученных фраз больше ничего сказать не может, а ты думаешь, что все тебя испугались? да с тобой просто разговаривать не о чем, ты бы хоть книжки почитал какие нибудь, а то кроме попыток кого то оскорбить или задеть твое серое вещество не на что не способно.
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28.01.2022 12:05 Відповісти
Давай , давай! Старайся! Може , преміальні заплатять?
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28.01.2022 12:14 Відповісти
Финансовая помощь это безвозмездная передача денег, а кредит нужно возвращать, да еще с %, так обычно банки зарабатывают свои капиталы, чувствуете разницу?
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28.01.2022 11:06 Відповісти
причем тут дают или не дают кредит? у финансовой помощи и кредита разные понятия и смысл.
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28.01.2022 11:08 Відповісти
Європа на американських кредитах стала Європою, яку ми знаємо.
Можна, звісно, бути гордою північною кореєю...
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28.01.2022 03:52 Відповісти
откуда такая информация? Конкретно какие страны поднялись на американских кредитах?
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28.01.2022 12:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/План Маршалла
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28.01.2022 12:12 Відповісти
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18147/%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - предоставление богатыми государствами материальной, денежной, технической помощи более бедным, обычно на безвозмездной основе. Безвозмездной!! Не о каких кредитах речи не идет. При этом "условия предоставления помощи потребовали выведения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор"
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28.01.2022 12:28 Відповісти
Американська допомога надходила в різних формах: у вигляді безоплатного дарунка в доларах, безоплатного постачання товарів, але здебільшого - у вигляді кредитів. Загальна сума, витрачена у рамках плану Маршалла з 3 квітня 1948 р. до 30 червня 1951 р., становила близько 17 млрд дол.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0

І це тільки перша з програм, далі ще були різні кредитування, на які Європа відбудувала промисловість.
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28.01.2022 19:56 Відповісти
Их потом прощают практически полностью, если страна остается союзником, а если взяла деньги и на другую сторону переметнулась, то плати все до копейки. Это просто страховака от обмана, чтобы точно помогать союзнику, а не перевертышу.
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28.01.2022 11:32 Відповісти
Так как раз если страна переметнулась, то она отказывается от всех обязательств и становится ничего не должна Кому это США кредиты простили? Еще раз объясняю, кредиты и финансовая помощь это скорее даже противоположные вещи, на кредитах банки зарабатывают свои капиталы, а финансовая помощь дается безвозмездно!
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28.01.2022 12:41 Відповісти
За Дядю Бени перетерли и конкурс САП
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27.01.2022 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JI7zWzxrG_U
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27.01.2022 23:41 Відповісти
завтра посмотрим по конкурсу, - если до зебила не дошло, то санкции по Татарову, Венедиктовой, Арахамии и Гетьманцеву уже на подходе.
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27.01.2022 23:41 Відповісти
вот и хорошо.
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28.01.2022 00:04 Відповісти
А де в цей час були суфлери?
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28.01.2022 00:05 Відповісти
Під столом у Зевіслюка сиділи суфлери 🤣
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28.01.2022 00:27 Відповісти
А вова питав Байдена - "чому ми не в НАТО"? І що на це відповів Джо?
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28.01.2022 00:38 Відповісти
ответил , что и не думали, а просто посрали
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28.01.2022 06:31 Відповісти
А когда байден пришлет посла не спросил?
Это же наивысшая степень неуважения к стране - не присылать посла. Уже больше года!
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28.01.2022 01:27 Відповісти
Go away russian pig.
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28.01.2022 02:50 Відповісти
...джентельмены, не лайтесь
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28.01.2022 04:49 Відповісти
Пришлёт, но все клоуны у них в цирках заняты. Будет в Украине Президент- пришлёт не клоуна.
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28.01.2022 07:13 Відповісти
Т.е. следующий за байденом пришлет.
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29.01.2022 03:15 Відповісти
Возможно, но главное- чтобы не Трамп и не Зеле.
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29.01.2022 08:24 Відповісти
Трамп сразу пришлет в Украину посла. Посла присылают в страну, а не зеле/шмеле/сунеле
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30.01.2022 01:04 Відповісти
Сперва самого Трампа пошлют на электрический стул...
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30.01.2022 13:52 Відповісти
Первым Шольца и Меркель
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30.01.2022 20:31 Відповісти
Можно и их, но электростула в Германии пока нет.
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30.01.2022 22:11 Відповісти
Фракція Слуга народу в парламенті не підтримала пропозицію виділення 50 млрд. грн. на потреби армії. Гроші мали б бути узяті з "Великого будівництва". Стефанчук повідомив, що справа в процедурі.
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28.01.2022 02:10 Відповісти
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28.01.2022 02:21 Відповісти
Наркококошнік
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28.01.2022 02:56 Відповісти
...ночной саммит не рассматривал "экономический бок" в случае (а, он со стоялся) провала выбора Головы САП
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28.01.2022 04:47 Відповісти
Це не деталі, а дуже стислий типовий зміст телефонної розмови.
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28.01.2022 05:12 Відповісти
Бубочка наверное убеждал Байдена что все под контролем и Мордор нам не угрожает рассказывал наверное про шашлыки весной, но в США другое мнение-"Переговоры президентов США и Украины Байдена и Зеленского нельзя назвать удачным, пишет СNN,по информации источника издания в правительстве Украины, переговоры прошли не хорошо и были не конструктивными. Лидеры стран разошлись во мнениях относительно российской угрозы"
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28.01.2022 05:30 Відповісти
Я там бачу одного лідера, явно не "найвеличнішого".
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28.01.2022 06:57 Відповісти
Узгодили спільні дії на майбутнє та обговорили фінансову підтримку України, - Зеленський провів розмову з Байденом
В перекладі на "абщепанятний":
1) будеш "бикувать" - відкрутимо яйця
2) гроші будемо давать у вигляді зброї - щоб твої "крохобори" не покрали!
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28.01.2022 07:08 Відповісти
Об аресте имущества Бени в США тоже поговорили? А в Украине?
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28.01.2022 07:11 Відповісти
 
 