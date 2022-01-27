Узгодили спільні дії на майбутнє та обговорили фінансову підтримку України, - Зеленський провів розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський розповів про деякі деталі своєї розмови з президентом США Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдетья у президентському твіттері.

Зеленський підкреслив: "Мав довгу телефонну розмову з Президентом Сполучених штатів. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України".

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