Головні новини 27 січня: стрілянина у Дніпрі, РФ не до вподоби пропозиції США
Нацгвардієць-строковик розстріляв людей на заводі "Південмаш" у Дніпрі, Росія каже, що США не відповіли на питання про нерозширення НАТО, спалах COVID-19 б’є рекорди, - головні новини України 27 січня.
Стрілянина у Дніпрі
Близько 3:40 ночі у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
Причиною трагедії можуть бути нестатутні відносини. Також підозрюваному проведуть психіатричну експертизу.
Командувач Нацгвардії Балан подав рапорт про відставку. На його місце пропонують призначити генерала Лебедя.
Розмова Зеленського й Байдена
Лідери України та США поговорили - вдруге за січень, третій раз за останні два місяці. "Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє... Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", - розповів Зеленський.
Росії не до вподоби відповідь США щодо гарантій безпеки
Відповідь США щодо гарантій безпеки не містить реакції на позицію РФ щодо нерозширення НАТО та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території РФ, - заявив голова МЗС Росії Лавров. Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв розповів, що в такому разі росіянам "Відступати нікуди, позаду Москва".
Російський МЗС твердить, що НАТО нібито відпрацьовує ядерні удари по Росії. І одночасно запевняє, що сама думка про можливу війну з Україною є неприйнятною.
Учасникам тероборони дозволили стріляти з особистої зброї
Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Тепер члени добровольчих формувань територіальних громад можуть застосовувати особисту мисливську чи стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них.
Правоохоронці готують документи для санкції проти каналу "НАШ"
Про це повідомляють ЗМІ с посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Новий спалах COVID-19
Несеться: за добу в Україні зафіксовано 32 393 нових випадків коронавірусу, і це - рекорд з початку пандемії. Голова парламентського комітету з питань здоров’я Радуцький прогнозує, що вже невдовзі нових випадків буде більше ніж 60-70 тис. на добу. Через ситуцію з коронавірусом скасували ряд засідань Ради. Бустерне щеплення дозволили робити не за півроку, а за три місяці після отримання повного курсу вакцинації.
З квітня антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом
Призначити антибіотики зможе лише лікар. Вказувати при цьому будуть не назву препарату, а діючу речовину.
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https://nypost.com/2022/01/27/biden-zelensky-have-never-ending-conversation-about-russian-invasion/
Совет национальной безопасности Белого дома был вынужден поздно вечером в четверг опубликовать поспешное опровержение сообщения о том, что президент Байден предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что вторжение России в его страну почти неизбежно и что он должен быть готов к «мешку» столицы. город Киев.
Резкий военный прогноз не упоминался в официальных заявлениях Белого дома или Зеленского, но был передан CNN неназванным украинским чиновником.
«Российское вторжение теперь практически неизбежно, как только земля замерзнет, - сказал Байден Зеленскому, - сказал высокопоставленный украинский чиновник [репортеру CNN Мэтью Чансу]», - написал в https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/MarquardtA/status/1486821462338064392 Твиттере коллега -репортер CNN Александр Марквардт.
«Киев может быть «разграблен», российские войска могут попытаться его оккупировать, «подготовиться к удару», - сказал Байден, по словам этого чиновника», - продолжил МарквардтСпустя несколько мгновений официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн назвала отчет «полностью ложным».
«Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале», - https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/emilyhorne46/status/1486836236434264066 написал Хорн в Твиттере , позже добавив, что «сообщения о чем-то большем или отличном от этого - полная ложь».
На прошлой неделе Зеленский упрекнул Байдена в том, что он предположил, что https://nypost-com.translate.goog/2022/01/20/joe-biden-again-tries-to-walk-back-russia-ukraine-minor-incursion-fumble/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc «незначительное вторжение» России может привести к менее суровым санкциям из-за разногласий между союзниками по НАТО.
Байден напугал украинских чиновников этим замечанием - один из них сказал, что американский президент, возможно, дал Путину «зеленый свет» для вторжения
https://nypost-com.translate.goog/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/biden-zelensky-163.jpg?quality=90&strip=all&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых народов», - написал тогда https://nypost-com.translate.goog/2022/01/20/volodymyr-zelensky-blasts-joe-biden-over-minor-incursion-comment/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc Зеленский в Твиттере . «Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы».
Но Зеленский и Белый дом представили телефонный разговор в четверг как позитивный диалог без упоминания каких-либо предсказаний гибели прозападного правительства Зеленского.
«Имел долгий телефонный разговор с [Байденом]», - https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1486805290402078726 написал Зеленский в Twitter . «Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины».
Белый дом заявил, что Байден «подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину».
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Олаф Шольц занимает пост канцлера Германии с прошлого месяца.
АП
Байден также «отметил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи Россией».
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Боевые машины пехоты БМП-3 150-й стрелковой дивизии Южного военного округа принимают участие в учениях на Кадамовском полигоне.
Эрик Романенко/ТАСС
Тем временем США призвали к созыву в понедельник заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения текущей ситуации.
«Члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину», - заявила представитель ООН Линда Томас. Об этом говорится в заявлении Гринфилда. «Это не тот момент, чтобы ждать и видеть. Сейчас необходимо полное внимание Совета, и мы с нетерпением ожидаем прямого и целенаправленного обсуждения в понедельник».
США говорят, что Путин сосредоточил около 100 000 военнослужащих у границ Украины. Белый дом недавно https://nypost-com.translate.goog/2022/01/14/us-warns-russia-plotting-false-flag-operation-to-provoke-ukraine-invasion/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc заявил, что Россия может организовать нападение «под чужим флагом» на собственные силы, чтобы оправдать войну. Путин требует, чтобы НАТО исключила возможность принятия Украины в члены, но https://nypost-com.translate.goog/2022/01/27/kremlin-says-little-ground-for-optimism-in-us-response-to-demands/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc военный альянс времен холодной войны отказался сделать это .
Когда Байден был вице-президентом в 2014 году, Россия вторглась на Крымский полуостров, а затем аннексировала территорию Украины после спорного референдума. Правительство Путина также якобы поддерживает пару пророссийских сепаратистских государств на востоке Украины.
By
https://nypost.com/2022/01/27/biden-zelensky-have-never-ending-conversation-about-russian-invasion/ Steven Nelson and
https://nypost.com/2022/01/27/biden-zelensky-have-never-ending-conversation-about-russian-invasion/ Samuel Chamberlain
January 27, 2022 6:05pm
PUBLISHED THU, JAN 27 20227:26 PM ESTUPDATED 3 MIN AGO
https://www.cnbc.com/2022/01/27/biden-speaks-to-ukrainian-president-amid-russian-military-buildup.html