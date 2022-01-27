Головні новини 27 січня: стрілянина у Дніпрі, РФ не до вподоби пропозиції США

Нацгвардієць-строковик розстріляв людей на заводі "Південмаш" у Дніпрі, Росія каже, що США не відповіли на питання про нерозширення НАТО, спалах COVID-19 б’є рекорди, - головні новини України 27 січня.

Стрілянина у Дніпрі

Близько 3:40 ночі у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

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У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Причиною трагедії можуть бути нестатутні відносини. Також підозрюваному проведуть психіатричну експертизу.

Командувач Нацгвардії Балан подав рапорт про відставку. На його місце пропонують призначити генерала Лебедя.

Розмова Зеленського й Байдена

Лідери України та США поговорили - вдруге за січень, третій раз за останні два місяці. "Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє... Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", - розповів Зеленський.

Росії не до вподоби відповідь США щодо гарантій безпеки

Відповідь США щодо гарантій безпеки не містить реакції на позицію РФ щодо нерозширення НАТО та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території РФ, - заявив голова МЗС Росії Лавров. Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв розповів, що в такому разі росіянам "Відступати нікуди, позаду Москва".

Російський МЗС твердить, що НАТО нібито відпрацьовує ядерні удари по Росії. І одночасно запевняє, що сама думка про можливу війну з Україною є неприйнятною.

Учасникам тероборони дозволили стріляти з особистої зброї

Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Тепер члени добровольчих формувань територіальних громад можуть застосовувати особисту мисливську чи стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них.

Правоохоронці готують документи для санкції проти каналу "НАШ"

Про це повідомляють ЗМІ с посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Новий спалах COVID-19

Несеться: за добу в Україні зафіксовано 32 393 нових випадків коронавірусу, і це - рекорд з початку пандемії. Голова парламентського комітету з питань здоров’я Радуцький прогнозує, що вже невдовзі нових випадків буде більше ніж 60-70 тис. на добу. Через ситуцію з коронавірусом скасували ряд засідань Ради. Бустерне щеплення дозволили робити не за півроку, а за три місяці після отримання повного курсу вакцинації.

З квітня антибіотики продаватимуть лише за електронним рецептом

Призначити антибіотики зможе лише лікар. Вказувати при цьому будуть не назву препарату, а діючу речовину.