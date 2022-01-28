Директор ДБР Сухачов їздить на елітному позашляховику, купленому за держкошт, - ЗМІ. ФОТО

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов пересувається на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser на номерах прикриття, обладнаному спецсигналами, сиреною і гучномовцем.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними журналістів, це найдорожче авто на балансі ДБР, яке вартувало державному бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень – його закупівля обґрунтовувалася потребою у "спеціалізованому оперативному" транспорті для цілей правоохоронного органу.

Правила дорожнього руху передбачають преференції на дорозі для такого транспорту. При цьому Сухачов використовує спеціалізований Toyota Land Cruiser на номерах прикриття для поїздок на роботу, а також у приватних справах, зокрема, саме на ньому він ще у статусі виконувача обов'язків приїжджав у Офіс Президента для участі у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань, повідомляють "Схеми".

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Журналісти виявили, що така ж модель авто була придбана ДБР у 2020 році. Тендер оголосили у жовтні – наступного місяця після того, як Сухачов став виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

Також журналісти нагадують, що в Україні рішенням уряду діє режим економії, яким, зокрема, введені граничні норми вартості авто для високопосадовців. На момент купівлі цієї Toyota Land Cruiser, його ціна у півтора рази перевищувала дозволену урядом максимальну вартість автомобіля для, наприклад, міністра або генпрокурора (встановлену на рівні 1 мільйон 200 тисяч гривень).