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Директор ДБР Сухачов їздить на елітному позашляховику, купленому за держкошт, - ЗМІ. ФОТО

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов пересувається на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser на номерах прикриття, обладнаному спецсигналами, сиреною і гучномовцем.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Директор ДБР Сухачов їздить на елітному позашляховику, купленому за держкошт, - ЗМІ 01

За даними журналістів, це найдорожче авто на балансі ДБР, яке вартувало державному бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень – його закупівля обґрунтовувалася потребою у "спеціалізованому оперативному" транспорті для цілей правоохоронного органу.

Правила дорожнього руху передбачають преференції на дорозі для такого транспорту. При цьому Сухачов використовує спеціалізований Toyota Land Cruiser на номерах прикриття для поїздок на роботу, а також у приватних справах, зокрема, саме на ньому він ще у статусі виконувача обов'язків приїжджав у Офіс Президента для участі у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань, повідомляють "Схеми".

Директор ДБР Сухачов їздить на елітному позашляховику, купленому за держкошт, - ЗМІ 02

Також читайте: Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli

Журналісти виявили, що така ж модель авто була придбана ДБР у 2020 році. Тендер оголосили у жовтні – наступного місяця після того, як Сухачов став виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

Також журналісти нагадують, що в Україні рішенням уряду діє режим економії, яким, зокрема, введені граничні норми вартості авто для високопосадовців. На момент купівлі цієї Toyota Land Cruiser, його ціна у півтора рази перевищувала дозволену урядом максимальну вартість автомобіля для, наприклад, міністра або генпрокурора (встановлену на рівні 1 мільйон 200 тисяч гривень).

Автор: 

авто (6224) ДБР (3545) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+41
Хм.

Содержание ЗЕ в 2021 году обошлось больше чем в миллиард гривен.

Миллиард гривен на содержание тупорылого клоуна, Карл!!!
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28.01.2022 00:11
+36
нагадайте, що там дбр корисного зробив?
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28.01.2022 00:07
+24
Зе-гниди перетворюють елітні авто на г**новозки.
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28.01.2022 00:13
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нагадайте, що там дбр корисного зробив?
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28.01.2022 00:07 Відповісти
Зе-гниди перетворюють елітні авто на г**новозки.
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28.01.2022 00:13 Відповісти
Для ВАЗеленського з бабломойським, багато. Конкретно льоха-зіллі, переслідує Порошенка.
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28.01.2022 00:17 Відповісти
То не ті хлопці що клістрони вилучили...
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28.01.2022 00:22 Відповісти
так как они все ЛЮБЯТ Путина и Рашку и верну служат им.. то тут оскорблением будет даже ЗАЗ... Запорожец...
им самое Зеленым ублюдка вот это...

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28.01.2022 07:36 Відповісти
Як що? Піздозру Порошенку зліпив з гівна і палок.
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28.01.2022 00:23 Відповісти
То татаров вроді би...хоч вони всі там одним миром мазані
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28.01.2022 00:25 Відповісти
Працівники ОПи не висувають підозр депутатам. Формально це робить ДБР.
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28.01.2022 00:30 Відповісти
Не існує і не буде існувати державних незалежних органів, доки влада не українська.
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28.01.2022 03:11 Відповісти
Новое зеленое лицо
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28.01.2022 00:08 Відповісти
йому дуже тяжко бачити
через броньоване скло
як у народа
закінчується
"епоха бідності"
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28.01.2022 00:08 Відповісти
****! Не могли йому євробляху купити? Набагато дешевше було б!
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28.01.2022 00:11 Відповісти
Ну бляху чи не бляху, а Шкоду українського виробництва цілком могли...
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28.01.2022 00:17 Відповісти
Какую нах шкоду ему,на ЗАЗе нивы клепают,достаточно ему будет.
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28.01.2022 06:08 Відповісти
не виробництва, а зборки
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28.01.2022 06:12 Відповісти
Хм.

Содержание ЗЕ в 2021 году обошлось больше чем в миллиард гривен.

Миллиард гривен на содержание тупорылого клоуна, Карл!!!
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28.01.2022 00:11 Відповісти
"ну хоть паржём" (с)
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28.01.2022 00:23 Відповісти
Чтоб оно🦠🤡👹 мразь Чаушеску и Каддафи скореедогнал
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28.01.2022 08:10 Відповісти
Те,що проститутка з банди ЗєліБєні плює на закон і мораль,-то вже звичне.
Показова реакція антикорупційних НАБУ-НАЗК-ВАКС.
Вже вибудувана мафіозна вертикаль.
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28.01.2022 00:16 Відповісти
Ось куди ідуть наші податки, уродам при будь якій владі.
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28.01.2022 00:17 Відповісти
Расстрелять !!!!!!!!
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28.01.2022 00:43 Відповісти
Судя по фото, там ленд круйзер 300, любители тоет пусть поправят. Интерестно ,где его они умудрились купить за 1,8 млн грн? Где этот праздник жизни?
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28.01.2022 01:36 Відповісти
200
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28.01.2022 03:45 Відповісти
на фото 200 ≪ в базе ≫ , это я сужу по слегка задраной корме .
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28.01.2022 08:25 Відповісти
Почему-то у жлобов чёрный лендкрузер считается верхом престижа. Как только видишь в городе лендкрузер да ещё с тонированными стеклами - 99,5% за рулём пробитый жлоб
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28.01.2022 04:14 Відповісти
А на чем ездят не жлобы? На рено меган или фольксвагенах пассатах ?
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28.01.2022 08:18 Відповісти
у кого на что денег хватает
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28.01.2022 10:05 Відповісти
Суходрищев а ху..и , может себе позволить
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28.01.2022 06:01 Відповісти
Ла-ла-ла-ла , Авто. купили дорогое ,для них это очень даже полезно
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28.01.2022 06:06 Відповісти
Ну а шо, закинчилась эпоха бидности ахаха
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28.01.2022 06:31 Відповісти
Очікували на щось інше?
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28.01.2022 06:46 Відповісти
Такой же подонок, как и все наши чиновники.
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28.01.2022 06:56 Відповісти
А носки ?
Носками чела обеспечили?
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28.01.2022 07:11 Відповісти
І шо, бубочко, так можна?
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28.01.2022 07:53 Відповісти
Що сказати - слів нема.
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28.01.2022 07:53 Відповісти
В очах 73% це авто виглядає так
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28.01.2022 07:54 Відповісти
Ось курво де людськи гроші.Або потерпілий за Пороха премію дав.
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28.01.2022 07:57 Відповісти
Та нічьо, бо міг би у мами Бентлі або у бабусі Бугатті взяти...
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28.01.2022 08:07 Відповісти
Никогда такого не было, и вот - опять!
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28.01.2022 08:08 Відповісти
хороший велосипед
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28.01.2022 08:22 Відповісти
А шо, ему пешком бегать? Шо далы на том и передвигается. Швыдко, удобно, короче не х...................... .
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28.01.2022 08:24 Відповісти
НА ТАВРИЮ САДИСЬ, ИО, поднимай автопром родины... ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ ВСЕХ РАНГОВ пересадить на отечественній автопром! Немцы ездят на своем, французы на своем транспорте.. вот и наши на своем должны ездить, глядишь и машины начнет автозаз делать нормальные...
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28.01.2022 08:25 Відповісти
Большинство министров и чиновников демократических стран, в компанию которых мы стремимся, - ездят на отечественных автомобилях!
Почему мы с них берем пример только в ценах на газ и э/э?
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28.01.2022 08:27 Відповісти
зеленский трахает лошар73% на полную катушку. А лошары винят во всем пороха. Шикарно!
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28.01.2022 08:32 Відповісти
Ну так а какая должна быть служебная машина в такой работе, вполне соответствует....
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28.01.2022 08:45 Відповісти
Машины должны быть как у попередников ваз,газ,камаз.
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28.01.2022 08:51 Відповісти
Недоверие к власти у подавляющего большинства населения. Это ОБОСНОВАННО на подобных фактах. А что власть делает чтобы изменить отношения к ней народа? Потому и чмырим слуг народа...
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28.01.2022 08:55 Відповісти
Правильно, зачем свои деньги тратить, лохторат оплачивает)
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28.01.2022 09:01 Відповісти
Нет, блин, он что должен ездить на "Жигулях"? Посоветуйте это Путину или Патрушеву!
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28.01.2022 09:28 Відповісти
Чувак, ты страну не перепутал?
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28.01.2022 12:41 Відповісти
Ну это нормально - такие чиновники подвергаются риску покушения на их жизнь, потому от государства и предоставлен бронированный транспорт. Стоимось машины это капля в море по сравнению с потерями, которые оно могло бы понести, если бы чиновник принимал решения из страха за свою жизнь. Не нужно ничего изобретать, просто посмотреть как Италия борется с мафией. Это все в теории, как оно на практике уже другой вопрос.
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28.01.2022 11:23 Відповісти
Не ну чё, каски не за что для ЗСУ купить, а на крузак денег нашли, суки
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28.01.2022 12:40 Відповісти
 
 