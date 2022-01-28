Чоловіка поранили та відібрали в нього декілька мільйонів гривень у центрі Києва
У Києві сталося жорстоке пограбування. Чоловіка розстріляли через велику суму грошей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.
Напад стався в в Голосіївському районі столиці на вулиці Паньківській.
"Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї і забрали близько десяти мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Зараз на місці події працює поліція.
Всіх свідків того, що сталося просять інформувати про це поліцію.
Топ коментарі
+20 Max G
показати весь коментар28.01.2022 00:55 Посилання
+15 Andry Asmodeus
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+11 Nikolaj Sverhun
показати весь коментар28.01.2022 06:36 Посилання
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А в Украине нет доверия к банкам, к сожалению...после того, как я 2 раза еле вытащил из банков свои сбережения, доверять им больше нет никакого желания.
Не говоря о том, что есть сотни других способов делать успешный законный бизнес, не вставая с дивана. а Вы всё совковыми категориями прошлого века мыслите. Вместо того, чтобы оторвать свой зад и заняться делом самому.
И если человек захочет вывести в наличку честно заработанные деньги, наполнить ими ванну и купаться, как Скрудж Макдак - это его личное дело.
Нет доверия банкам в нашей стране - потому и совсем не сложно представить, что люди предпочитают крупные суммы на счету не держать.
Но да, когда я покупал квартиру, я ходил с сумкой денег пол-дня.
Отрыть онлайн-магазин, saas сервис или курсы - что угодно, с клиентурой хоть на весь мир и зарабатывай свои миллионы вполне законно.
А в доинтернетовскую эпоху какие были возможности? Только строить свою карьеру в корпорации всю жизнь или открыть магазинчик/автомойку для обслуживания одного квартала в 5 домов?
Але, якщо серйозно, то звичайні люди не тощо носять при собі такі гроші, але вони їх ніколи в руках не тримали.
а може то злиденний ФОП який на піротехніці гроші заробив і вирішив у валюту обміняти(бо гривня летить у прірву), але щось пішло не так.
кримінальні денежки на мою цілком субєктивну думку криміналітетом і охороняються.
Чоловіка поранили та відібрали в нього декілька мільйонів гривень у центрі Києва..."
Мабуть він йшов в кав'ярню і хотів купити булочку з маком і каву , а тут таке.
"42-річний громадянин Грузії Іраклій Маланія, на якого скоїли збройний напад у дворі Біля Києво-Святошинського суду.
Маланію називають кримінальним "авторитетом", його звинувачували у вимаганні, викраденні людей та вбивстві, скоєних в складі організованої групи. Напад на нього було влаштовано у дворі суду, куди він прибув разом з іншими звинуваченими.
Джерело:
https://kyiv.tsn.ua/pomer-gruzinskiy-avtoritet-yakogo-rozstrilyali-v-kiyevi-bilya-sudu-1919152.html