Чоловіка поранили та відібрали в нього декілька мільйонів гривень у центрі Києва..."

У Києві сталося жорстоке пограбування. Чоловіка розстріляли через велику суму грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.

Напад стався в в Голосіївському районі столиці на вулиці Паньківській.

"Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї і забрали близько десяти мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює поліція.

Всіх свідків того, що сталося просять інформувати про це поліцію.

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