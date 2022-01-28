УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8114 відвідувачів онлайн
Новини
19 233 63

Чоловіка поранили та відібрали в нього декілька мільйонів гривень у центрі Києва

У Києві сталося жорстоке пограбування. Чоловіка розстріляли через велику суму грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.

Напад стався в в Голосіївському районі столиці на вулиці Паньківській.

"Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї і забрали близько десяти мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює поліція.

Всіх свідків того, що сталося просять інформувати про це поліцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали, - поліція. ФОТО

Автор: 

Київ (19638) пограбування (576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
о, нищеброд заголосил. чем считать чужие деньги, заработай сам.
показати весь коментар
28.01.2022 00:55
+15
у бандюков есть оружие. и они стреляют. у граждан - нет.
показати весь коментар
28.01.2022 00:58
+11
Тебе б обурило,якби розстріляли за 100 гр.!А за яку суму вже можна вбивати людину,по твоему?
показати весь коментар
28.01.2022 06:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Небожатко, останню копійку забрали од голодующих дітей і жінки. Боже-боже, батрачив все життя на заробітках, копив гривню до гривні . ******** української нації
показати весь коментар
28.01.2022 00:50 Відповісти
о, нищеброд заголосил. чем считать чужие деньги, заработай сам.
показати весь коментар
28.01.2022 00:55 Відповісти
Покажи такое место работы, где зарабатывают такие бабки? Хотя - да, вот же и рассказывается, как пацаны тоже "заработали". Только зачем тогда обсуждать их метод заработка?
показати весь коментар
28.01.2022 08:54 Відповісти
Деньги можно взять как заем в банке, вот интересно кто навёл бандюков на этого клиента?
показати весь коментар
28.01.2022 09:04 Відповісти
заем налом????
показати весь коментар
28.01.2022 10:15 Відповісти
Некоторым подходит больше нал, потому что у нас сомнительная и коррупционная налоговая система в государстве
показати весь коментар
28.01.2022 10:18 Відповісти
Ты фигню пишешь. Зачем думать головой, вкалывать и зарабатывать, если можно просто завопить как бабка у подьезда, ату этого жулика, наворовал падонак.А подумать что это не собственные средства,а деньги с оборота? Для многих предпринемателей средней руки, такие суммы не являются чем то неподьемным но и не являются чистым доходом как некоторые думают. А если человек копил всю жизнь и поменял доляры? А если продал недвижимость? А если взял кредит? Нет это слишком просто, наш человек с миллионами в кармане не ездит, он после низкооплачиваемой работы в пивнухе дешевое пиво хлыщет, по сем эта личность вор. Так что ты тоже будь в трэнде как большинство и сри на голову тех, кто успешней тебя
показати весь коментар
28.01.2022 09:24 Відповісти
Така кількість готівки визиває, по крайній мірі, корупційне походження коштів. Всю цю суму можна було б розмістити в банку. Двоюрідній швагер живе 25 років в США і забув що таке готівка. Каже що готівку знімає тільки при приїзді в Україну, чи відпочинку за кордоном.
показати весь коментар
28.01.2022 09:31 Відповісти
У меня она ничего не визивае. Я не знаю человека и не знаю откда деньги, потому и говорить об этой ситуации это заведомое балабольство. А если он снял в банке эти деньги? А если он снял кассу с бизнесса и хотел положить в банк? Если он поменял валюту? Если он продал хату за нал? Все это возможно,так же как и то что он наркоторговец или грабитель банка. Я лишь о том вещаю, что такие деньги могут быть вполне честными и чисто заработанными, и вся гавкатня без фактов, это черная зависть от собственного бессилия.
показати весь коментар
28.01.2022 09:48 Відповісти
Це у тебе бидлан гавкотня. Я на форумі в культурній формі виразив свої роздуми, а ти зразу ж мені нахамив. Такі як ти чмошники гавкають, поки не отримають в табло .PS Поки ти показував своє хамство - я заробив пару тисяч у приблизно по статках такого самого ,якого гопнули в Києві.
показати весь коментар
28.01.2022 12:57 Відповісти
Ага, ну да- ну да, наверное, так оно и есть - всю жизнь копил и деньги с оборота. Непонятно только, почему нас в НАТО не хотят принимать, сочиняют, что, мол, у нас экономика непрозрачная, коррупция какая-то. Где они её нашли? Люди просто всю жизнь копят, а потом накопленное и деньги с оборота мешками носят. Как говорил один известный персонаж: "Є у нас така традиція..."
показати весь коментар
28.01.2022 09:42 Відповісти
Тебе б обурило,якби розстріляли за 100 гр.!А за яку суму вже можна вбивати людину,по твоему?
показати весь коментар
28.01.2022 06:36 Відповісти
https://kyiv.tsn.ua/pomer-gruzinskiy-avtoritet-yakogo-rozstrilyali-v-kiyevi-bilya-sudu-1919152.html
показати весь коментар
28.01.2022 13:25 Відповісти
Не простой человечек.
показати весь коментар
28.01.2022 00:52 Відповісти
у бандюков есть оружие. и они стреляют. у граждан - нет.
показати весь коментар
28.01.2022 00:58 Відповісти
А вдруг в этой истории одни бандюки были?
показати весь коментар
28.01.2022 01:00 Відповісти
а какая разница ? обывателям оружие не положено, т.к. их удел пастись на лужайке
показати весь коментар
28.01.2022 02:05 Відповісти
ну было б у тебя оружие и ты бы стал свидетелем что кто-то в кого-то стреляет и чё?
показати весь коментар
28.01.2022 06:17 Відповісти
И ничё, тут вопрос скорее в том, если было бы оружие у жертвы.
показати весь коментар
28.01.2022 08:25 Відповісти
Отобрали бы у жертвы оружие, если бы оно у него было бы - или застрелили бы насмерть на всякий случай - ничего хорошего точно не было бы, тк при наличии оружия у обеих сторон конфликта - преимущество у той стороны, которая достала оружие первой.
показати весь коментар
28.01.2022 10:08 Відповісти
почему до вас никак не доходит очевидная мысль, что сколько бы у тебя не было оружия, у тебя не будет глаз на затылк
показати весь коментар
28.01.2022 12:26 Відповісти
А что тут, простите, должно дойти? Это вроде как очевидно. Как и то, что с оружием хотя бы есть шанс дать отпор, без оружия - изначально нет.
показати весь коментар
28.01.2022 13:07 Відповісти
Смотрел сюжет о том как человек на тойоте, избил мужика, который наехал на него за неправельную парковку? Там некоторые тоже говорили за оружие, и если бы оно у них было, то стань они свидетелями такой ситуации, то застрелили бы безоружного напавшего падонка не задумываясь. Разве не герои? То что дебилы и сидеть им в тюрьме это мелочь, зато как в сюжете красиво смотреться это будет. Оружие спасает от всего, только большинство героического народа оно приведет до тюрьмы или смерти там, где конфликт должен был закончится словесно.
показати весь коментар
28.01.2022 09:31 Відповісти
а вдруг тот, который "агрессор" на самом деле избивает "насильника своего ребёнка"?
показати весь коментар
28.01.2022 12:27 Відповісти
нигогда не держал в руках больше 10 килобаксов и не собираюсь
показати весь коментар
28.01.2022 01:03 Відповісти
Если Вы в Штатах - это логично.
А в Украине нет доверия к банкам, к сожалению...после того, как я 2 раза еле вытащил из банков свои сбережения, доверять им больше нет никакого желания.
показати весь коментар
28.01.2022 10:11 Відповісти
Якщо швидко не вийдуть на того, хто навів, то не розкриють цю справу. Хоча там камер натикано, неміряно(
показати весь коментар
28.01.2022 01:44 Відповісти
Один преступник не хотел платить налоги или не хотел чтобы начали спрашивать откуда деньги, другие преступники отобрали наличку.
показати весь коментар
28.01.2022 04:50 Відповісти
Вы представляете, сегодня в век интернета даже некоторые школьники на блоге в Ютубе зарабатывают совершенно законно сотни тысяч долларов и даже миллионы, с которых платят налоги.

Не говоря о том, что есть сотни других способов делать успешный законный бизнес, не вставая с дивана. а Вы всё совковыми категориями прошлого века мыслите. Вместо того, чтобы оторвать свой зад и заняться делом самому.

И если человек захочет вывести в наличку честно заработанные деньги, наполнить ими ванну и купаться, как Скрудж Макдак - это его личное дело.
показати весь коментар
28.01.2022 08:32 Відповісти
Да, мне сложно представить, зачем мне сумка бумажек, за которые могут убить, если я могу хранить это все на эл счете
показати весь коментар
28.01.2022 08:47 Відповісти
в укр банку який може спокійно канути в небуття разом з твоїми грошима )
показати весь коментар
28.01.2022 10:04 Відповісти
Любой банк может обанкротиться, а наличку в сумке отобрали и чуть не убили
показати весь коментар
28.01.2022 11:05 Відповісти
А мне не сложно после того, как мы с женой в 2014м 2 месяца каждый день как на работу ходили в банк, чтобы по крапалю снимать свои сбережения.
Нет доверия банкам в нашей стране - потому и совсем не сложно представить, что люди предпочитают крупные суммы на счету не держать.
показати весь коментар
28.01.2022 10:13 Відповісти
И ты ходил по улице с сумкой денег? Каждый день добавляя туда наличку на протяжении двух месяцев?
показати весь коментар
28.01.2022 11:06 Відповісти
У меня нет желания публично разглашать место хранения моих сбережений.
Но да, когда я покупал квартиру, я ходил с сумкой денег пол-дня.
показати весь коментар
28.01.2022 13:16 Відповісти
Ну и молодец
показати весь коментар
28.01.2022 13:17 Відповісти
"Век интернета" не причем. Школьники на ютубе зарабатывают лишь потому, что другим школьникам лень самостоятельно искать эмоции и развлечения, и им дают на это деньги "те кто мыслит совковыми категориями". Это очень некачественный метод заработка.
показати весь коментар
28.01.2022 09:01 Відповісти
Век интернета как раз причём. Школьников я привёл как пример, что даже при отсутствии мозгов можно хорошо зарабатывать. А при наличии - уж тем более.

Отрыть онлайн-магазин, saas сервис или курсы - что угодно, с клиентурой хоть на весь мир и зарабатывай свои миллионы вполне законно.

А в доинтернетовскую эпоху какие были возможности? Только строить свою карьеру в корпорации всю жизнь или открыть магазинчик/автомойку для обслуживания одного квартала в 5 домов?
показати весь коментар
28.01.2022 11:05 Відповісти
Закортіло дядькові на кишеньковий дріб'язок випити філіжінку кави в ресторані "Велюр". Але сумлінні перехожі не дали дядькові познущатись над здоров'ям.
Але, якщо серйозно, то звичайні люди не тощо носять при собі такі гроші, але вони їх ніколи в руках не тримали.
показати весь коментар
28.01.2022 06:35 Відповісти
Точно,в кого більше чім у мене,звичайного,-розстрілять і забрать! Всі повинні буть рівнонищіми!
показати весь коментар
28.01.2022 06:42 Відповісти
Важка робота у інкасаторів чорного налу, шо зробиш?
показати весь коментар
28.01.2022 07:22 Відповісти
Нада просто перестати ходити по центру Києва з 10ма мільйонами гривень . Гроші можна перевести в один клік , не встаючи з дивану.
показати весь коментар
28.01.2022 07:46 Відповісти
А цей чєл скільки сплатив до бюджету до того як кеш опинився в його руках. Напевне продав хатинку на Хрещатику за 1млн а 10 на руки.
показати весь коментар
28.01.2022 08:15 Відповісти
Ога, переведи з однієї карти на іншу 10 лямів і подивись що буде.
показати весь коментар
28.01.2022 09:03 Відповісти
Я бачу що є , коли шастають з мішком готівки по Києву . Гірше точно не буде .
показати весь коментар
28.01.2022 13:23 Відповісти
Така кількість готівки визиває, по крайній мірі, корупційне походження коштів. Всю цю суму можна було б розмістити в банку. Двоюрідній швагер живе 25 років в США і забув що таке готівка. Каже що готівку знімає тільки при приїзді в Україну, чи відпочинку за кордоном.
показати весь коментар
28.01.2022 09:33 Відповісти
То в США, де банки варті довіри, а не в Україні, де вони у будь-який час можуть лопнути і ваші гроші тю-тю. Тому така кількість готівки в Україні геть ні на що не вказує.
показати весь коментар
28.01.2022 10:16 Відповісти
менялу кинули...
показати весь коментар
28.01.2022 08:23 Відповісти
С крупной суммой и сам, не трус, но и не умный.
показати весь коментар
28.01.2022 08:33 Відповісти
Но не исключено, что там было ТРИ магнитофона, импортных!
показати весь коментар
28.01.2022 08:34 Відповісти
Обычная жадность ... что на обмене , что на доставке .
показати весь коментар
28.01.2022 08:45 Відповісти
Сердешний шукав скумбрію по 8 оптом взяти, а знайшов... 🤕
показати весь коментар
28.01.2022 08:46 Відповісти
Крупный кэш обычно охраняют пару стрелков...туфта какая то...
показати весь коментар
28.01.2022 08:54 Відповісти
Заиметь 10 лямов ума хватило, а позаботиться о безопасности нет.
показати весь коментар
28.01.2022 09:19 Відповісти
такая сумма наличкой... или взятка или криминальные денежки
показати весь коментар
28.01.2022 09:43 Відповісти
ніхто "взятки" гривнями не дає, тим більше в такій кількості.
а може то злиденний ФОП який на піротехніці гроші заробив і вирішив у валюту обміняти(бо гривня летить у прірву), але щось пішло не так.
кримінальні денежки на мою цілком субєктивну думку криміналітетом і охороняються.
показати весь коментар
28.01.2022 10:10 Відповісти
Бедный работяга ограбили наверное целый год кондиционеры ставил или кабеля тянул...правда? щас заплачу
показати весь коментар
28.01.2022 10:17 Відповісти
классика времен ато
показати весь коментар
28.01.2022 10:30 Відповісти
Деньги переводить должен банк. Когда деньги возят наличной попахивает корупцией
показати весь коментар
28.01.2022 10:42 Відповісти
"
Чоловіка поранили та відібрали в нього декілька мільйонів гривень у центрі Києва..."

Мабуть він йшов в кав'ярню і хотів купити булочку з маком і каву , а тут таке.
показати весь коментар
28.01.2022 12:06 Відповісти
Кажете, що 10 млн. переносимих в сумці можуть бути заробленими грошима, в Україні, де середня зарплата близько 13 тисяч ? Ну-ну

"42-річний громадянин Грузії Іраклій Маланія, на якого скоїли збройний напад у дворі Біля Києво-Святошинського суду.

Маланію називають кримінальним "авторитетом", його звинувачували у вимаганні, викраденні людей та вбивстві, скоєних в складі організованої групи. Напад на нього було влаштовано у дворі суду, куди він прибув разом з іншими звинуваченими.

Джерело:
https://kyiv.tsn.ua/pomer-gruzinskiy-avtoritet-yakogo-rozstrilyali-v-kiyevi-bilya-sudu-1919152.html

показати весь коментар
28.01.2022 13:24 Відповісти
Зеленский превращает страну в Сомали какое то
показати весь коментар
28.01.2022 14:39 Відповісти
 
 