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За добу війська РФ двічі порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали Мар'їнку та здійснили спробу перекинути свою ДРГ на позиції ЗСУ

За добу війська РФ двічі порушували

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", - повідомили у штабі.

Крім цього, неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.

За добу війська РФ двічі порушували тишу на Донбасі: обстрілювали Марїнку та здійснили спробу перекинути свою ДРГ на позиції ЗСУ 01

обстріл (29037) Мар’їнка (622) операція Об’єднаних сил (6725)


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Так кремлевский завхоз Дермак малоПИД...роского Нарика 8 часов "договаривался" со своим хозяином козаком о полном прекращении огня, а потом кукарекал что все порешали....
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28.01.2022 09:04 Відповісти
Ну ты посмотри, падали, только вчера 8-часов заседали и договорились о прекращении огня и стреляют. ***... ну это пи...ц.
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28.01.2022 12:25 Відповісти
 
 