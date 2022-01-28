Зеленський запевнив Байдена, що Україна готова до зустрічі лідерів Нормандського формату в найближчому майбутньому

Президент Володимир Зеленський у розмові з американським колегою Джо Байденом заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Повідомляється, що Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.

Президент України привітав коментар президента США щодо важливості збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

Також Зеленський подякував за відповідну допомогу, яку надають США, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї, а також висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків щодо посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності нашої держави.

Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський позитивно оцінює зустріч радників нормандської четвірки: Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний

Зазначається, що президенти України та США також обговорили підсумки нещодавніх перемовин у Нормандському форматі на рівні політичних радників. Джозеф Байден привітав досягнуті домовленості щодо безумовного повернення до режиму припинення вогню. Володимир Зеленський відзначив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

В ОП підкреслили, що це вже друга розмова лідерів України та США з початку року, що демонструє глибоку стратегічну співпрацю між нашими країнами та задає гарну динаміку на 2022 рік.