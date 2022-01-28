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Новини
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Зеленський запевнив Байдена, що Україна готова до зустрічі лідерів Нормандського формату в найближчому майбутньому

Зеленський запевнив Байдена, що Україна готова до зустрічі лідерів Нормандського формату в найближчому майбутньому

Президент Володимир Зеленський у розмові з американським колегою Джо Байденом заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Повідомляється, що Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.

Президент України привітав коментар президента США щодо важливості збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

Також Зеленський подякував за відповідну допомогу, яку надають США, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї, а також висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків щодо посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності нашої держави.

Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський позитивно оцінює зустріч радників нормандської четвірки: Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний

Зазначається, що президенти України та США також обговорили підсумки нещодавніх перемовин у Нормандському форматі на рівні політичних радників. Джозеф Байден привітав досягнуті домовленості щодо безумовного повернення до режиму припинення вогню. Володимир Зеленський відзначив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

В ОП підкреслили, що це вже друга розмова лідерів України та США з початку року, що демонструє глибоку стратегічну співпрацю між нашими країнами та задає гарну динаміку на 2022 рік.

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24263) перемовини (3003) США (23335) нормандська четвірка (1526) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+8
Ми з Юзіком посувєтовалісь і рєшилі, шо готова...
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28.01.2022 07:43
+5
Чем больше будет подниматься рейтинг Порошенко, тем мощнее будут крутиться вентиляторы с дерьмом.
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28.01.2022 08:49
+4
а як же невиконані обіцянки перед Байденом? Де прокурор САП? Про це мова не йде? Напевно Байдень боїться про це нагадувати...
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28.01.2022 07:52
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Ми з Юзіком посувєтовалісь і рєшилі, шо готова...
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28.01.2022 07:43 Відповісти
невже ПОРОХшок підвезли?
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28.01.2022 07:47 Відповісти
а як же невиконані обіцянки перед Байденом? Де прокурор САП? Про це мова не йде? Напевно Байдень боїться про це нагадувати...
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28.01.2022 07:52 Відповісти
Игра в четыре руки "Принуждение Киева к Минску" Джерело:
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28.01.2022 08:05 Відповісти
Шмарклю не треба змушувати, він готовий капітулювати будь-якої хвилини.
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28.01.2022 08:28 Відповісти
воно радіє цій ситуації, бо крадівництво може тривати далі.
інше йому пох....
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28.01.2022 09:05 Відповісти
Готовятся продвигать минск. Хотят признать ОРДЛО и этим конец Украины.
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28.01.2022 08:06 Відповісти
Зачем? Вова, добудь эти два года, покайся там на Буковеле, уйди и не мешай серьезным дядям вопросы решать, ты для своего патрона уже все сделал, он ПриватБанк свой отбил уже троекратно
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28.01.2022 08:07 Відповісти
Тимошенко у Влащенко на У24 заявила о приезде группы конгрессменов США завтра 28 января и о встрече сними...
При этом обгадила Пороха ,подтвердив обвинение ему
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28.01.2022 08:10 Відповісти
Да уж, она со своим косооким вЛАСЕНКОМ из кожи вон лезет, чтобы завалить рейтинг ПОРОШЕНКО, придумывая разные версии его "зрады".
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28.01.2022 08:46 Відповісти
Чем больше будет подниматься рейтинг Порошенко, тем мощнее будут крутиться вентиляторы с дерьмом.
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28.01.2022 08:49 Відповісти
А вы хотите в официальном коммюнике увидеть, что Байден его носом в его же говно мокал?
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28.01.2022 08:19 Відповісти
І мови не може бути про Нормандський формат. Лише у Стамбульському форматі за участю Великобританії та Польщі.
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28.01.2022 08:25 Відповісти
Всё верно.
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28.01.2022 08:26 Відповісти
ЛуганДон... "Принуждение Киева к Минску"? Что-то Западу надо отдать ? Так же как Чемберлен и иже с ним сдали Судеты, - часть суверенной территории Чехословакии, - Гитлеру, а позже и всю Чехословакию, ради "вечного мира" в Европе - Мюнхенское соглашение 1938 года - соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией...


Сталин также пытался впихнуть раковую опухоль т.н. ГДР в здоровое тело Германии.

Но, в Германии был Аденауэр.

Зеленские -Ермаки далеко не Аденауэры. Возможно, они даже не знают о Аденауэре ... О Schröder-е знают... Безусловно.. Делать жизнь по-Schröder-у так ... продуктивно. А кто такой Аденауэр? Сколько у него миллионов?

Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:

- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь.

Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы?

Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?

Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна.

Вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".

Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...
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28.01.2022 08:29 Відповісти
Все скрытое, однажды становится явным. зе-сепаров - на нары!

​​🏛️В прессу проникла информация о том, что на заседании советников лидеров Норманского формата будет принято решение о начале переговоров между руководством Украины и лидерами непризнаных ДНР и ЛНР. Собираются обговорить даже дату начала переговоров.



🗣️Наши источники сообщают, что информация не просто соотвествует действительности, а на последних совещаниях по вопросам безопасности, резко изменилась риторика главы Офиса президента Андрея Ермака. Если раньше от него слышали, что, мол, "в Багдаде все спокойно и волноваться нечего", то теперь он начал сетовать что Запад страшно обострил ситуацию, что Москве нужно дать сохранить лицо, а переговоры с боевиками это прекрасный повод вообще закончить войну". Районы занятые ДНР и ЛНР, мол, уже не вернуть, нужно это признать честно. А жить, мол, нужно дальше.



🤔Об окончательном решении нам неизвестно, однако Зеленский страшно зол на страны Запада за то что мол "разозлили россиян, хорошо же все было". Так что вполне может быть, что Украина и непризнанные ДНР и ЛНР сядут за стол переговоров.



🤷🏻‍♂️От себя напомним, что Молдавия с Приднестровьем такие переговоры ведут с начала 90-х и переговорам тем конца-края не видно. Приднестровье по факту, стало анклавом России.
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28.01.2022 08:29 Відповісти
влада існує виключно завдяки цьому загостренню. нормалізація означає смерть зєкодлана, тому жодних дій з боку дермакопідора не буде.
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28.01.2022 09:11 Відповісти
На хера вообще этот пустопорожний формат, выгодный только кацапам и их германо-французским приспешникам?? И почему на него так молятся Ермак с Зелей? План очередного Штангенциркуля предательский подписать?
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28.01.2022 08:43 Відповісти
Единственный плюс от этого формата- санкции для орков. Правда, масштаб их слабоват, можно сказать, очень щадящий. Совсем в стиле франце-немцев.
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28.01.2022 08:52 Відповісти
Що , і ху.ло сюди припреться ? Зе повністю неадекватне .
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28.01.2022 09:28 Відповісти
Ой, лучше бы оно ничего не трогало, а только кормило обезьяну...
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28.01.2022 09:44 Відповісти
 
 