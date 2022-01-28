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Новини Допомога Україні
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"Ми лише на початку": у Пентагоні пообіцяли, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні

США збільшуватимуть військову допомогу Україні у світлі продовження Росією нарощування збройних сил на українських кордонах, яке викликає занепокоєння у Вашингтоні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми лише на початку постачання абсолютно нового пакета засобів для надання допомоги (Україні. - Ред.). Було три поставки. Надалі буде ще більше", - сказав він журналістам під час брифінгу.

Кірбі зазначив: "Ми продовжуємо спостерігати, зокрема в останні 24 години, кількість надійних бойових сил, що розгортаються росіянами у західній частині своєї країни та в Білорусі".

Представник Пентагону нагадав, що він "згадував нещодавно про військово-морську силу Росії в Середземномор'ї, в Атлантиці і, ймовірно, у Чорному морі".

"Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які, як і раніше, незрозумілі", - додав Кірбі.

У відповідь на запитання одного з журналістів щодо українського запиту на постачання ракетних систем ППО Кірбі повідомив, що нещодавно Україну відвідала група американських експертів "з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони", яка вивчала потреби українських ЗС у такому озброєнні.

"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні з огляду на розмір, масштаб та силу, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави оборонних відомств США та Польщі обговорили, як посилити стримування вздовж східного флангу НАТО

Кірбі поінформував, що кілька повітряно-десантних дивізій армії США, що належать до військових підрозділів, наведені у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом альянсу, сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз на території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії, які перебувають у західній Україні, далеко від східного кордону. До їх завдання входить навчання та консультування українських військових.

"Я не маю наміру розмірковувати про те, чого ми не робитимемо, якщо відбудеться вторгнення" - заявив представник Міноборони. Він запевнив, що будуть схвалені "всі належні та правильні рішення, щоб гарантувати безпеку наших людей у будь-якому випадку".

зброя (7523) Пентагон (1436) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+30
Боже, храни Америку!
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28.01.2022 08:04
+25
Це вже не "печєнькі".
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28.01.2022 07:53
+24
Це "перченьки" *****. Най жре і вдавиться.
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28.01.2022 07:58
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Це вже не "печєнькі".
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28.01.2022 07:53 Відповісти
Це "перченьки" *****. Най жре і вдавиться.
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28.01.2022 07:58 Відповісти
8 років Путлєр тероризує Україну і цілий и світ.
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28.01.2022 08:14 Відповісти
А якщо порахувати ВСЕ ?! А якщо ще ДО пукіна?
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28.01.2022 08:35 Відповісти
300-400 років тероризує московія а потім раSSія весь цивілізований світ!
Україна соїть ЗНОВУ на захисті цивілізації від орди....

і якщо це в Харкові, Краматорську та Дніпрі вже зрозуміли....то сита та беспечна Європа починає тільки прокидатися...
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28.01.2022 08:59 Відповісти
Треба заборонити на міжнародному рівні використання словосполучення-паразита "deeply concerned" серед офіційних представників країн. Бо вони своєю глибокою стурбованістю викликали спочатку сміх, а тепер - відразу.
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28.01.2022 08:00 Відповісти
А що робити з "extremely disturbed"? Заходу треба міняти підхід і перестати плазувати перед ху*лом.
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28.01.2022 08:47 Відповісти
Там вдалі у мацква-рєкі знову вибухатимуть мишебратськіє пєрдакі...
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28.01.2022 08:02 Відповісти
А где запись в диванные войска скажите?
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28.01.2022 08:04 Відповісти
тут их полно...90% писак......прям сейчас все взяли это оружие и на передовую.
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28.01.2022 08:17 Відповісти
На сайті з такою емблемою.
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28.01.2022 08:24 Відповісти
Может быть трое предыдущих и являются диванными войсками, а лично я и большинство комментирующих , высказываем своё личное мнение и обсуждаем публикуемые Цензором новости. Ехидство-далеко не лучшая черта человека.
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28.01.2022 08:57 Відповісти
оправдываться перед убогими не обязательно.
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28.01.2022 09:06 Відповісти
в 95-кварталі...
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28.01.2022 09:00 Відповісти
Ты. обсос. уже в штате!
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28.01.2022 09:34 Відповісти
Всіх ************** кацапів приймає *****.
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28.01.2022 09:39 Відповісти
На лахте
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28.01.2022 11:28 Відповісти
Боже, храни Америку!
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28.01.2022 08:04 Відповісти
В жопу их еще поцелуй....
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28.01.2022 08:16 Відповісти
Это только у вас кацапов в крови...
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28.01.2022 09:01 Відповісти
сам ио, чьих будешь. чушкарь? Не ********** ли парашников? По почерку-таки да!
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28.01.2022 09:37 Відповісти
Я смотрю ты большой специалист по гомосятничеству
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28.01.2022 11:29 Відповісти
Военная это конечно хорошо...А вот истерия путлер нападает и регулярно для экономики жопа. И люди бегут из страны. Баблом для реанимации промышленности помочь? Заводы загрузить...авиа...кораблестроения...ракетные...и прочие??? А ??? А так только как поле боя и "вечнаое" пугало для кремлядей!
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28.01.2022 08:15 Відповісти
Це не істерія, а привід дати Україні зброю.
А заводи завантажити замовленнями повинен, перш за все, преЗедент.
Але він робить навпаки, гробить те, що було започатковано, зроблено для нього.
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28.01.2022 08:55 Відповісти
* зроблено ДО нього.
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28.01.2022 08:57 Відповісти
Петушок на бутылку
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28.01.2022 11:30 Відповісти
Кормушка большая, давай поставляй.
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28.01.2022 08:18 Відповісти
Чудо, ты не понял, - как раз тут без кормушки. Бубочка об этом и не знает=)
Бубочка старался, - КБ Луч похерил, Богдана только сейчас на стрельбы вышли, а тут пришел Дядя Сэм и все собой заполнил, как газ =)
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28.01.2022 08:33 Відповісти
Как это без кормушки, просто дарят нам? А Бубочка твой продолжает начатое, кто спорит? И кто чудо, что нас заполняют всем, что им не нужно?
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28.01.2022 09:07 Відповісти
Нам воно зайве?
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28.01.2022 09:31 Відповісти
Если на халяву, то нет, а за бабло, время покажет.
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28.01.2022 10:33 Відповісти
Що значить "время покажет"?
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28.01.2022 10:46 Відповісти
А это значит, что ПВО нет, флота нет, авиации нет и этот мотлох мало чему поможет. Если шо, то это не АТО будет, а война, детонька, война. В 41 году тоже думали так, а получилось совсем не так. Даже не в воружении дело, три дня и жрать нечего будет, не говоря о палыво смазочных материалов. Да если перечислить, то кроме голого энтузиазма у нас ничего нет. Вам четко сказали, в НАТО......................., воевать никто не будет. Вот и думай.
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28.01.2022 11:06 Відповісти
В будь-якому випадку, цікаві штуки, які дають США та Британія, дуже непогані штуки проти танків з бурятами та мокшами.
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28.01.2022 11:13 Відповісти
Танки, это пережиток прошлого, поверь, Вторая закончилась. Это, как после конницы в Первой пришли танки, а сейчас грозит Третья. Так что твои Джавелины и танки годятся для игр. Скачай и наслаждайся.
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28.01.2022 11:20 Відповісти
пуйло грає в танчики в реалі.

«Вы бурят? Как я рад !» (Кобзон на Донбассе, февраль 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=jSVgMmz-DJY
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28.01.2022 11:24 Відповісти
"Обгорілий танкіст-бурят розповів, як він "приїхав хохлів бомбити"

Солдат розповів, що російські військові допомагали при організації Дебальцевського котла."

https://lb.ua/world/2015/03/02/297276_obgorevshiy_tankistburyat.html
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28.01.2022 11:26 Відповісти
Тебе говорят, Дебальцево - это не полномасштабная война, это гибридная, У нас нет войны страна против страны. Шо не говорят, а войну не объявляли ни те, ни эти. И не дай Бог это случится, не позавидуешь. Свое надо иметь, сама знаешь, на чужем пи............... далеко не уедешь, замуж точно не выйдешь.
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28.01.2022 11:56 Відповісти
Так навіщо зєлємойський руйнує ПВО?
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28.01.2022 12:01 Відповісти
Чучело, уж поверь американцы знают гораздо лучше тебя, что есть у кц!
Лига Плюща, - это не Лига Смеха, - погугли, что означает.
И если они с британцами выделяют определенную номенклатуру, это потому, что есть определенные риски. "Причинно-следственная связи", - тоже загугли.
Проблема русских танков невелирована ПТРК.
Проблема штурмовой авиации и тактических БПЛА, - ПЗРК
Проблему стратегической авиации возьмут на себя США.
Все!
Ты не понял, но это конец рашизма-путинизма.
У него ничего не осталось.
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28.01.2022 12:08 Відповісти
Прости, ни х............... я не понял, кто кого будет брать на себя ,? А больше всего не понял, откуда такая уверенность?

+
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28.01.2022 12:21 Відповісти
я понял, что ты ни х.. не понял =)
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28.01.2022 12:23 Відповісти
Очень рад. Лучше не понимать, чем глупость подавать.
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28.01.2022 12:34 Відповісти
Умный поймет, а дураку и так сойдет=)
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28.01.2022 12:50 Відповісти
Я же написал, я рад. что умных тут, хоть пруд пруди. Потому мы так и живем, припеваючи. А шо с твоей писаниной, это тоже для умных.,? = ) типа кода. я вумный.
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28.01.2022 13:08 Відповісти
А що стосується ПВО, то треба усувати, нейтралізувати злочинців на вищих щаблях влади, які роблять диверсії проти нашої армії та держави.
Це я про злочин ДБР із зриву постачання клістронів для ПВО.
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28.01.2022 11:17 Відповісти
Навезли Джавелинов Стингеров Байрактаров и прочих протвотанковы ракетных комплексов из Британии,что на РАБссии паника и истерика...у ************* быдла...такого не было за 30 лет Незалежности.. Путлер готовит Байдену еще один Ультиматум от страха СкреПОНОС попер со всех дыр Мавзолейных...
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28.01.2022 08:20 Відповісти
Наконец-то Лахта хоть как-то реагировать начала на раздражители. Мы уж думали, что там передохли все или папа пригожин всех разогнал за тупость запредельную.
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28.01.2022 08:26 Відповісти
Дело в том что на лахту набирают по конкурсу, на лучшего дебила
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28.01.2022 11:33 Відповісти
8 июня 2014 года когда Порошенко стал президентом украинской мармии по факту не было...Армия Индюковича разбежалась,крымский гарнизон по факту перешел на сторону врага...,остались верными Присяге 4,5 тысчи солдад офицеров...вооружений по факту НОЛЬ... одни автоматы..тем не менее Порошенко загубил Новороссию Путлера от Харькова до Одессы... Причем обул крысу Путлера без Джавелинов Стингеров и без всякой Паники...
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28.01.2022 08:27 Відповісти
Одесу Парубій ще до Пороха порятував. Жарені ватники стали добрячею пересторогою для практичних одеситів.
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28.01.2022 08:37 Відповісти
Никакой войны не будет чуваки...сейчас не 2014 год...
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28.01.2022 08:30 Відповісти
Сейчас не 41й, и ***** это прекрасно понимает. Молодцы американцы, разогнали шум по всему миру, ***** на бункере уже вены себе вскрывает
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28.01.2022 11:35 Відповісти
Сьогодні президент країни-шмаркля. Тому може статися все, що завгодно.
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28.01.2022 08:38 Відповісти
Дорогий містер Байден! Я знаю що Ви читаєте цензор, тому хочу звернутися до Вас, з проханням щоб Ви виступили з ультимативною заявою, в якій чітко зазначили, що наступна допомога Україні буде тільки після обрання голови САП.
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28.01.2022 09:18 Відповісти
Допомога буде і без САП. Навіть, якщо треба буде взяти за горло бубочку.
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28.01.2022 09:35 Відповісти
Чим більш ******** зброї, тим більш смажених бурято-іхтамнєтов! Чим більш смажених бурято-іхтамнєтов-тим більш гучний скигіт з мокшанських болот! Чим більш скигіт, тим, СПОДІВАЮСЬ, упевненіший внутрішній тиск на *****! Розумію, що образумити ***** дуже складно, але колись теж співали-союз нєрушімий... Де той союз зараз??!!!
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28.01.2022 09:48 Відповісти
В лоні
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28.01.2022 22:27 Відповісти
Ну ******* ваше живет, уже не рад, что всё вот это вот затеяло)))
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28.01.2022 11:37 Відповісти
По суті цей діяч нічого не сказав. Треба було, якщо б реально хотіли допомогти, надати засоби ППО ще півроку тому.
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28.01.2022 09:59 Відповісти
І правильно зробив. Ви хочете щоб він по пунктам розписав графік приземлення транспортників з переліком всьго на борту?
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28.01.2022 16:41 Відповісти
Но тут влез зеленский в переговоры....
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28.01.2022 10:10 Відповісти
Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности. При таких действиях о каких договоренностях может быть речь.
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28.01.2022 10:17 Відповісти
деякі санкції привязані до мінська
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28.01.2022 13:47 Відповісти
І це не зважаючи на маячню Нейвеличнішого Ідіота в світі що погрози вторгнення не існує. Вражений довготерпінню Байдена та його адміністрайії, які возяться з нашим ідіотом як з маленькою та тупою дитиною.
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28.01.2022 16:38 Відповісти
І ми українці за це вдячні.
Дуже радує що зараз постачання не робиться малими партіями як було раніше, а тому допомогу реально видно.
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28.01.2022 18:18 Відповісти
Потрібні Петріоти, Абрамси і F-35. Штук по 100.
Боже, благослови Америку !
Боже, бережи Королеву !
Слава Україні !
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28.01.2022 22:26 Відповісти
 
 