"Ми лише на початку": у Пентагоні пообіцяли, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні

США збільшуватимуть військову допомогу Україні у світлі продовження Росією нарощування збройних сил на українських кордонах, яке викликає занепокоєння у Вашингтоні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми лише на початку постачання абсолютно нового пакета засобів для надання допомоги (Україні. - Ред.). Було три поставки. Надалі буде ще більше", - сказав він журналістам під час брифінгу.

Кірбі зазначив: "Ми продовжуємо спостерігати, зокрема в останні 24 години, кількість надійних бойових сил, що розгортаються росіянами у західній частині своєї країни та в Білорусі".

Представник Пентагону нагадав, що він "згадував нещодавно про військово-морську силу Росії в Середземномор'ї, в Атлантиці і, ймовірно, у Чорному морі".

"Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які, як і раніше, незрозумілі", - додав Кірбі.

У відповідь на запитання одного з журналістів щодо українського запиту на постачання ракетних систем ППО Кірбі повідомив, що нещодавно Україну відвідала група американських експертів "з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони", яка вивчала потреби українських ЗС у такому озброєнні.

"Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні з огляду на розмір, масштаб та силу, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону", - сказав він.

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Кірбі поінформував, що кілька повітряно-десантних дивізій армії США, що належать до військових підрозділів, наведені у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі у разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ високого ступеня бойової готовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.

Американські підрозділи були "повідомлені, але не активовані". Вони будуть спрямовані на східний фланг НАТО, а не в Україну, яка не є членом альянсу, сказав Кірбі.

Він зазначив, що зараз на території України вже розміщено близько 200 бійців національної гвардії, які перебувають у західній Україні, далеко від східного кордону. До їх завдання входить навчання та консультування українських військових.

"Я не маю наміру розмірковувати про те, чого ми не робитимемо, якщо відбудеться вторгнення" - заявив представник Міноборони. Він запевнив, що будуть схвалені "всі належні та правильні рішення, щоб гарантувати безпеку наших людей у будь-якому випадку".