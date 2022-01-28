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Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну

Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердів готовність рішуче реагувати на продовження Росією вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє Білий дім.

"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України", - йдеться у повідомленні.

Байден також зазначив, що США надали Україні понад півмільярда доларів на цілі розвитку та гуманітарну допомогу минулого року.

Він додав, що Вашингтон вивчає можливість додаткової макроекономічної підтримки, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням військової сили Росії.

Зазначається, що лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо гарантування європейської безпеки, наголосивши на принципі "нічого про Україну без України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запевнив Байдена, що Україна готова до зустрічі лідерів Нормандського формату у найближчому майбутньому

"Президент Байден підтвердив підтримку Сполученими Штатами зусиль щодо врегулювання конфлікту в Нормандському форматі, висловивши надію, що підтвердження сторонами 26 січня умов припинення вогню у липні 2020 року допоможе знизити напруженість та просунути виконання Мінських домовленостей", - повідомили у Білому домі.

Крім того, у розмові з Зеленським американський лідер наголосив, що попри від'їзд із Києва членів сімей співробітників американського посольства, посольство США у Києві залишається відкритим і цілком працездатним.

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24263) перемовини (3003) США (23335)


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Топ коментарі
+13
Пожилой Президент США готов решительно реагировать, а молодого и активного преЗедента, по ходу, накачали тормозной жидкостью....
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28.01.2022 08:11
+7
А чиїми "гражданами" воює Росія в Україні восьмий рік? Війна (вони кажуть) "гражданская" а трупи везуть в Росію (чи їм російське громадянство присвоюють посмертно і везуть хоронить на "истарическую родину"?)
У нас родичі у Волгограді теж як ти "співали" - так я через вайбер скинув їм список жителів Волгограду які тепер прописані у них на кладовищах (після громадянської війни на Донбасі) А в списку - більше трьох десятків прізвищ І це тільки Волгоград! Про різні Улан-Удє я вже не кажу!
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28.01.2022 08:40
+7
на свого ботоксного подивись.
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28.01.2022 08:52
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І Зєля запевнив Байдена, що на цей раз буде жувати під ліжком свою повістку в два рази повільніше, ніж попередні чотири.
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28.01.2022 08:02 Відповісти
Игра в четыре руки "Принуждение Киева к Минску" Джерело:
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28.01.2022 08:04 Відповісти
Пожилой Президент США готов решительно реагировать, а молодого и активного преЗедента, по ходу, накачали тормозной жидкостью....
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28.01.2022 08:11 Відповісти
престарелый поучает наркомана клоуна.
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28.01.2022 08:28 Відповісти
на свого ботоксного подивись.
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28.01.2022 08:52 Відповісти
Да какой он активный, он пассивный. Спроси Дерьмака.
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28.01.2022 08:35 Відповісти
Запомните раз и навсегда: у нас нету Президента, у нас есть Зеленский.
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28.01.2022 10:25 Відповісти
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28.01.2022 08:11 Відповісти
Если все начнется будут кидать кость,тогда дорога в ес и нато нам точно закрыта
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28.01.2022 08:15 Відповісти
Та чавіть ту ********** гідру
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28.01.2022 08:19 Відповісти
андруша кончетов, хіба штати напали на раіську ?
в тебе в голові взагалі хоч щось розумне присутнє ?
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28.01.2022 08:24 Відповісти
И на своих землях своими гражданами!
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28.01.2022 08:27 Відповісти
А чиїми "гражданами" воює Росія в Україні восьмий рік? Війна (вони кажуть) "гражданская" а трупи везуть в Росію (чи їм російське громадянство присвоюють посмертно і везуть хоронить на "истарическую родину"?)
У нас родичі у Волгограді теж як ти "співали" - так я через вайбер скинув їм список жителів Волгограду які тепер прописані у них на кладовищах (після громадянської війни на Донбасі) А в списку - більше трьох десятків прізвищ І це тільки Волгоград! Про різні Улан-Удє я вже не кажу!
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28.01.2022 08:40 Відповісти
Путлеру жизни своих граждан это грязь...бабы ишо нарожають...А мы должны своих беречь!
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28.01.2022 09:37 Відповісти
Твої "свої" в байраці кобилу доїдають! Від тебе на версту пре "лахтинщиною"!
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28.01.2022 09:40 Відповісти
ты 3.14дер убогий...иди в дупу...это так мягко.
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28.01.2022 09:47 Відповісти
Ты почему не в окопах тварь? тут за бабло "воюешь" лжепэдриотное мерзкое?!
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28.01.2022 09:48 Відповісти
О! "Зачепило" як кацапенятко!... "Наче возом"! Видно " попал не в бровь , а в глаз"!... Правильно , "батраченя лахтинське"?!...
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28.01.2022 10:04 Відповісти
всё правильно.
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28.01.2022 08:22 Відповісти
Обеспокоенность бешенной степени? Пугалка дурилка.....Для чего это паРашке надо? И что потом?
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28.01.2022 08:26 Відповісти
Так спитай у парашки навіщо вони зосереджують війська на кордонах України.
Що ж ти таке трухляве? Ховаєшся за фразами сирливих фуйломьотчиків ?
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28.01.2022 08:52 Відповісти
тетя...или ты дядя с такой ориентацией...идите по известному сексуальному маршруту....
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28.01.2022 09:26 Відповісти
Відомого для кого ? Для тебе ?
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28.01.2022 09:34 Відповісти
Сейчас зе-сепарня готовится к прямым переговорам с дырявыми. Тут уже даже не война нас ожидает, а большое предатательство косовороточной твари - зеленского.
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28.01.2022 08:27 Відповісти
Даже такой конченный дебил, как буба криворогий понимает, что стоит ему только прокукарекать о переговорах с дырявыми, то в Украину он не вернется, только в Ростов, к легитимному.
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28.01.2022 08:39 Відповісти
Буба криворогий, заруби себе на своем кошерном шнобеле, Байден помогает Украине, а ты просто Бенин нацюцюрнык. ЗЕленый.
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28.01.2022 08:34 Відповісти
Из этих 13,5 млн. дебилов признается, что голосовали за бубу криворогого один с десяти, и то, будут плеваться и материть это Бениного нацюцюрныка.
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28.01.2022 08:44 Відповісти
КТО У НАС ПРЕЗИДЕНТ....500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ....И 50 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕНЬ ЗЕЛЕНОМОРДЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫДЕЛИТЬ ИЗ КРАДИВНЫЦТВА НА АРМИЮ....ЗА 2.5 ГОДА ДЛЯ ОККУПАЦИОННЫХ ТАНКОВ ПОДЛАТАЛИ ДОРОГИ А ДЛЯ НАС ДОРОГИ НА КЛАДБИЩЕ...
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28.01.2022 08:41 Відповісти
"Байден подтвердил готовность решительно реагировать на продолжение Россией вторжения в Украину"
Зеля расстроился?
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28.01.2022 08:45 Відповісти
А що Володі вторгнення братанів? Він і так зібрався до них втікати. Коли вони вторгалися у 2014 році він знімав кіно в москві і давав хм концерти у Горлівці.
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28.01.2022 09:08 Відповісти
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28.01.2022 09:10 Відповісти
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28.01.2022 09:42 Відповісти
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28.01.2022 11:12 Відповісти
Кажуть CNN повідомило що у відповідь наш ідіот запевнив Байдена що ніякого вторгнення не буде. Таким чином це кончене непорозуміння демотивує головного захисника України допомогати нашій країні!!!!! Він виявився ще більшим ідіотом ніж це можна було припускати. Ще одна пікантна подробиця - витік був з української сторони. Навіщо????
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28.01.2022 12:14 Відповісти
Брехня!!!!!!! У нас є резидент .. він керує так країною "що мама не горюй". Без нього сонце не встає і Бубочка не лягає.
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28.01.2022 12:35 Відповісти
 
 