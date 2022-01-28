Масова видача російських паспортів в ОРДЛО порушує мінські домовленості, - заява ЄС
Масова видача паспортів РФ жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей суперечить цілям мінських домовленостей та перешкоджає майбутньому процесу реінтеграції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"Ми засуджуємо масову прискорену видачу російських паспортів громадянам України у спрощений і вибірковий спосіб як на незаконно анексованому Кримському півострові, так і в районах, які перебувають під контролем підтримуваних Росією збройних формувань. Такі заходи ще більше порушують суверенітет України, суперечать цілям Мінських домовленостей та перешкоджають майбутньому процесу реінтеграції", - йдеться у заяві.
У ЄС також нагадали, що Мінський протокол, підписаний Російською Федерацією, "однозначно говорить про те, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ".
"Тому Росія чітко взяла на себе зобов’язуючу відповідальність за мирне врегулювання конфлікту та виконання Мінських домовленостей. Ми рішуче відкидаємо наратив Росії, в якому вона представляє себе посередником так званого "внутрішньоукраїнського конфлікту". Ми закликаємо Росію, як сторону конфлікту, взяти конструктивну участь у дискусіях у рамках Нормандського формату і ТКГ та повністю виконувати Мінські домовленості", - наголошують у ЄС.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери України вже зараз мають підстави запровадити нові санкції проти Росії за незаконну видачу російських паспортів жителям окупованих територій нашої країни.
На кінець листопада 2021 року, за інформацією Офісу омбудсмена Людмили Денісової, кількість російських паспортів, виданих в ОРДЛО, становила 1,4 млн.
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"Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.".
Новина, звичайно, повторюється "папугами" практично всіх великих порталів мережі.
Я аж своїми штучними зубами заскрипів, коли прочитав, до чого там дЄрмаки з кОзаками домовились:
"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата".
Які, бл..., мінські договорняки, чорт би забрав "наших" авторів цієї х-ні разом з усіма лицемірними ліберастами по обидва боки Атлантики! ?
Про якийсь там "особливий статус Дамбаса" морочать вони одне одному маргарин, а заодне і бидломасі.
На мій щирий погляд особливий статус цього рускамірського анклаву, злоякісного утворення по суті, може бути здійснений тільки в вигляді суцільної деватизації жільцов ЛДНРи по прикладу денацифікації Німеччини після ІІ Світової війни.
Пропоную друзям і зацікавленим читачам статтю по темі денацифікації, як приклад, як треба вчиняти з прихильниками нелюдських ідеологій. В тому і ідеології недоімперського швіністичного рускамірства.
"В западной зоне оккупации Германии в 1945-48 годах союзники насчитали 3,5 млн. немцев, причастных к нацизму, реальные наказания понесли только десятки тысяч. Но в целом вся немецкая нация была признана больной, и прошла денацификацию, самой жёсткой формой которой стало принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками немцев.
В западной оккупационной зоне американцы, англичане и французы разделили всех немцев на несколько групп. Причисление к определённой категории влекло различные наказания. Например, для виновных, в том числе для извлекателей пользы:
а) рабочий лагерь до 5 лет, или привлечение к общественным работам,
б) дополнительно полная или частичная конфискация имущества, особенно ценного, за исключением предметов повседневного употребления;
в) в отдельных случаях лишение избирательного права или запрет на занятие определённых должностей сроком не менее 5 лет.
Для попутчиков:
а) разовый взнос или регулярная выплата определённой денежной суммы в фонд компенсации нанесенного ущерба (минимум 50, максимум 2000 рейхсмарок);
б) в случае отказа от платы денежный штраф заменялся принудительным трудом в течение не более 30 рабочих дней;
в) предусматривалось дополнительное наказание для государственных служащих: судебная камера может предложить понижение в должности или отправку на пенсию.
Характерно, что по поводу пункта «в» законодатель замечает: применять «в редчайших случаях».
Базисом для получения свидетельства о прохождении денацификации, а также возможного предъявления обвинения и его запуска в делопроизводство, служила обширная анкета (из 131 вопроса), которая требовала от заполняющего подробнейших сведений о личной, производственной и политической жизни. Чтобы пресечь попытку уклонения от анкетирования, прибегли к самому эффективному в послевоенное время средству: продуктовая карточка выдавалась лишь по предъявлении квитанции, подтверждающей сдачу анкеты в ратушу. Также и проживание в населённом пункте и трудоустройство в учреждение или на частное предприятие (и следующего за приёмом продолжения работы до момента увольнения) требовали наличия упомянутой квитанции.
В случае нелегального проживания серьезным санкциям подвергался сдатчик квартиры. Специально оговаривались наказания тюремным заключением или денежным штрафом за ложные данные в анкете и уклонение от регистрации.
В американской зоне, где подходы к чистке были самые строгие, были рассмотрены 3,5 млн. дел и признаны: главными виновными - 1654; виновными - 22.122; незначительно виновными - 106.422; попутчиками - 485.057; невиновными - 18.454; попавшими под амнистию - 2.789.196. Прекращено по разным причинам производство - 200.207.
В июле 1946 года по инициативе генерала Клея состоялась амнистия молодежи: те, кто родились после первого января 1919 года и не числились в списках активных нацистов и военных преступников, освобождались от прохождения денацификации.
В конце мая 1948 года союзники трёх западных зон прекратили контроль над денацификацией и передали её полностью немцам.
Но в целом союзники определили немцев как больную нацию и начали их «лечить». Сам великий психолог Карл Юнг разработал психологические основы денацификации. В частности, он определял главную проблему межвоенных европейских наций - отсутствие совести. А то, что произошло с немцами - это болезнь, и больны немцы все и сразу в равной мере вне зависимости от политических пристрастий, отношению к Гитлеру и членству в НСДАП.
Новая немецкая элита под надзором союзников не намеревалась ограничиться такими защитными мерами, как осуждение главных военных преступников и наказание крупных и мелких нацистов, а ставила целью полное искоренение рокового духа нацизма и демократизацию общество.
Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали «добровольно-принудительным» зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения «Жернова смерти»."
В запропонованій до перегляду статті маса шокуючих фотографій. Застерігаю людей з вразливою психікою. Краще не дивіться!
https://feldgrau.info/2010-09-02-14-48-28/13633-vospitatelnye-raboty?fbclid=IwAR2erC_5arub3Sd-m5WRzZTaOUuG6uWy5ioCESZWbuLlxuCfPG9CdloXuZ8
Ти льотчик-нальотчик, несеш смерть сирійським дітям во славу Великої та Могутньої Росії. Отримуєш нагороду за це в Кремлі особисто з рук Вошдя та Стратега.
Тим часом поблизу міста Чита, Велика та Могутня Росія, твою доньку-першокласницю з'їдає зграя бродячих псів.
Я не вірю в карму. Я не вірю в те, що небо карає дітей за батьків.
Але я вірю в те, що якщо замість порядку у власній країні робити горе в чужій, рано чи пізно срака в твоїй торкнеться усіх її мешканців. І твоїх найближчих теж.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/5015315825155245/ Victor Tregubov