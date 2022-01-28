Масова видача російських паспортів в ОРДЛО порушує мінські домовленості, - заява ЄС

Масова видача паспортів РФ жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей суперечить цілям мінських домовленостей та перешкоджає майбутньому процесу реінтеграції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ми засуджуємо масову прискорену видачу російських паспортів громадянам України у спрощений і вибірковий спосіб як на незаконно анексованому Кримському півострові, так і в районах, які перебувають під контролем підтримуваних Росією збройних формувань. Такі заходи ще більше порушують суверенітет України, суперечать цілям Мінських домовленостей та перешкоджають майбутньому процесу реінтеграції", - йдеться у заяві.

У ЄС також нагадали, що Мінський протокол, підписаний Російською Федерацією, "однозначно говорить про те, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ".

"Тому Росія чітко взяла на себе зобов’язуючу відповідальність за мирне врегулювання конфлікту та виконання Мінських домовленостей. Ми рішуче відкидаємо наратив Росії, в якому вона представляє себе посередником так званого "внутрішньоукраїнського конфлікту". Ми закликаємо Росію, як сторону конфлікту, взяти конструктивну участь у дискусіях у рамках Нормандського формату і ТКГ та повністю виконувати Мінські домовленості", - наголошують у ЄС.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери України вже зараз мають підстави запровадити нові санкції проти Росії за незаконну видачу російських паспортів жителям окупованих територій нашої країни.

На кінець листопада 2021 року, за інформацією Офісу омбудсмена Людмили Денісової, кількість російських паспортів, виданих в ОРДЛО, становила 1,4 млн.