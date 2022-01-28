Байден та Шольц проведуть зустріч та обговорять стримування агресії РФ проти України, - Білий дім
Президент США Джо Байден та Канцлер Німеччини 7 лютого проведуть зустріч, під час якої обговорять ситуацію навколо України та спільні кроки для стримування агресії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Лідери обговорять спільну прихильність як поточній дипломатії, так і спільним зусиллям для стримування подальшої російської агресії проти України", - йдеться в повідомленні.
В Білому дому додали, що сторони також обговорять важливість продовження тісної співпраці щодо низки спільних проблем, включаючи припинення пандемії COVID-19, подолання загрози зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці на основі спільних демократичних цінностей.
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в это время какой-то квартальный презЕдент - шлялся по Буковелям с мужиком-завхозом, после чего поперся на отдых в Сейшелы.. шашлыки жарить.
Та и "врут все западные СМИ, это фейки о каком-то наступлении расеи"(с)зеленский
Итог, после возвращения Порошенко из Штаб-квартиры НАТО, Украина получила:
Станом на 25 січня 2022-го і лише за один неповний місяць наші союзники США та Великобританія підігнали у ЗСУ:
- 700 протитанкових керованих ракет Javelin;
- 2200 протитанкових гранатометів NLAW (All you need is NLAW, трам-па-пам-па-пам);
- 200 штурмових гранатометів M141 BDM / SMAW-D; Це антифортифікаційні лаунчери - укріплення розбирати, через стіни *******;
- 40-мм кумулятивно-уламкові гранати для автоматичних гранатометів - багато:
- 12,7 мм бронебійно-запальні кулі - теж багато;
І це ще місяць не закінчився.
Коротше, станом на 25 січня в ЗСУ наступна кількість протитанкового озброєння:
- Протитанкові керовані ракети Javelin - 1200;
- Пускові установки ПТРК Javelin - понад 150;
- Протитанкові гранатомети NLAW - близько 2200;
- Протитанкові керовані ракети Стугна; Корсар; Бар'єр - близько 7800;
- Пускові установки ПТРК Стугна; Корсар; Бар'єр - близько 700;
- БПЛА Байрактар з керованими протитанковими ракетами та бомбами - еее... ну нехай офіційно буде 12)))
- 247 тис особового складу, який знає, вміє і ********.
"Все буде Україна" (с) Олена Степова