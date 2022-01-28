Байден та Шольц проведуть зустріч та обговорять стримування агресії РФ проти України, - Білий дім

Президент США Джо Байден та Канцлер Німеччини 7 лютого проведуть зустріч, під час якої обговорять ситуацію навколо України та спільні кроки для стримування агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Лідери обговорять спільну прихильність як поточній дипломатії, так і спільним зусиллям для стримування подальшої російської агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

В Білому дому додали, що сторони також обговорять важливість продовження тісної співпраці щодо низки спільних проблем, включаючи припинення пандемії COVID-19, подолання загрози зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці на основі спільних демократичних цінностей.

Також читайте: Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну