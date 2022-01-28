У США прокоментували позицію ФРН щодо постачання зброї в Україну: Єдність не означає ідентичність. Ми всі працюємо, щоб допомогти

Країни Заходу є єдиними у протидії можливому новому вторгненню Росії в Україну, але кожна країна надає свій спектр допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні.

Її попросили прокоментувати інформацію, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва. Псакі запитали: чи не підриває позиція Берліна єдність між США та Європою.

Вона відповіла, що "єдність не означає ідентичність", а різні країни мають свої можливості та повноваження з надання допомоги Україні.

"Найголовніше – об'єднатися проти войовничої риторики, нарощування військ та можливості вторгнення Росії в суверенну країну – Україну. І ми з'ясували, що Німеччина дуже єдина з нами у цих зусиллях, як і інші європейські країни", – додала Псакі.

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Вона наголосила, що Німеччина надає свій діапазон підтримки, інші країни – інший.

"Найголовніше – це подивитися на те, як ми всі працюємо, щоб допомогти Україні", – підсумувала речниця Білого дому.

Нагадаємо, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.