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Новини Агресія Росії проти України Допомога Україні Війна
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У США прокоментували позицію ФРН щодо постачання зброї в Україну: Єдність не означає ідентичність. Ми всі працюємо, щоб допомогти

У США прокоментували позицію ФРН щодо постачання зброї в Україну: Єдність не означає ідентичність. Ми всі працюємо, щоб допомогти

Країни Заходу є єдиними у протидії можливому новому вторгненню Росії в Україну, але кожна країна надає свій спектр допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні.

Її попросили прокоментувати інформацію, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва. Псакі запитали: чи не підриває позиція Берліна єдність між США та Європою.

Вона відповіла, що "єдність не означає ідентичність", а різні країни мають свої можливості та повноваження з надання допомоги Україні.

"Найголовніше – об'єднатися проти войовничої риторики, нарощування військ та можливості вторгнення Росії в суверенну країну – Україну. І ми з'ясували, що Німеччина дуже єдина з нами у цих зусиллях, як і інші європейські країни", – додала Псакі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окрім шоломів, Німеччина допоможе Україні з бункером під Одесою, - Бербок

Вона наголосила, що Німеччина надає свій діапазон підтримки, інші країни – інший.

"Найголовніше – це подивитися на те, як ми всі працюємо, щоб допомогти Україні", – підсумувала речниця Білого дому.

Нагадаємо, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Німеччина (7470) зброя (7523) допомога (8430) США (23335) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+7
Жабоеды и фрицы - продажные шлюхи Кремля
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28.01.2022 09:23
+7
Головним постачальником зброї для України повинна буть сама Україна,тоді й інші посильно допомогатимуть!
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28.01.2022 09:31
+3
Ще й яка ідентичниість-хвашисти минулого підримують лапатних ******** хвашистів...
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28.01.2022 09:24
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Жабоеды и фрицы - продажные шлюхи Кремля
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28.01.2022 09:23 Відповісти
Якби не позиція США фріци б вже копали бункери в Портігалії. От путани.
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28.01.2022 09:32 Відповісти
Ще й яка ідентичниість-хвашисти минулого підримують лапатних ******** хвашистів...
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28.01.2022 09:24 Відповісти
єдність - це єдність. ідентичність - це зовсім інше.
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28.01.2022 09:26 Відповісти
Побільше робочих німцям треба з України. І більше нічого. Буде війна будуть нові робочі. Все просто
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28.01.2022 09:26 Відповісти
Головним постачальником зброї для України повинна буть сама Україна,тоді й інші посильно допомогатимуть!
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28.01.2022 09:31 Відповісти
Советское правительство Украины, думает что советская Беларусь и советская Московия родные и что у них одна столиц Москва и согласно передать часть украинского народа Московии для заселения Дальнего востока, чтобы не мешали строить советское государство в Украине. Для советской власти Украины чужда Украинская армия и территориальные батальоны ,как будет дальше посмотрим.
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28.01.2022 09:45 Відповісти
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28.01.2022 10:01 Відповісти
И ещё... мне интересно чем сейчас занимается "Министр обороны" Верещук?
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28.01.2022 10:11 Відповісти
А точно это каски? Может это ночные горшки со склада где уже "все украдено до нас" ? С нашим ботаником министром и клоуном главнокомандующим не мудрено.
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28.01.2022 09:41 Відповісти
придёт Бербок , порядок наведёт ...... что имеем в сухом остатке ? Пришла пионэрка на смену коммунистке и не сделала ремонт в квартире , а просто вытерла пыль .
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28.01.2022 09:42 Відповісти
Мне интересно, а где оружие, техника и средства защиты Украинского оборонпрома? За такие налоги, тарифы и поборы можно было уже сделать свой комплекс ПВО с ядерным оружием. Деньги Коломойский выводит на свои счета?
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28.01.2022 09:44 Відповісти
Не даремно назва однієї із німецьких земель відрізняється назвою від кацапії лише однією буквою: П-руссія - руссія. І ще одне - пйотр пжрвий перейменував московію у руссію лише після того, як оточив себе німецькими козаками, дружинами, радниками і військовими. Після його смерті засилля пруспків у царському оточенні стало лавиноподібним. Я навіть маю підозру, що штучна назва московії погодить не від слова Русь, а від слова Пруссія. Погодьтеся, Русь - руссія менш ідентичні, ніж руссія - П-руссія. 😊
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28.01.2022 09:47 Відповісти
По перше. Немає такої країни як росія. Вона називається російська федерація. П'йотр пєрвий украв назву Русь, зробивши транслітерацію цієї назви з латині на староболгарське фіно-угорське есперансо. Немає такої нації як "русскіє". Це фейк. Теперішнє населення московії - це солянка з потомків фіно-угорських племен (мокша, меря, мещеря і т.п.) і татар-ординців державіни, карамзіни - кара мурза, ізмайлови і т.п.). Це не слов'янські території. А зараз у них і буряти - це "русскіє", сталін почав, а путлєр закінчив створювать "вєлікій єдіний совєтскій народ". Свої народи "похєрілі" (і мову, і культуру, і історію) та щоб наблизитись до цивілізованого світу - усе вкрали в українців-русичів
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14.06.2022 14:39 Відповісти
100%
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28.01.2022 09:50 Відповісти
"...Країни Заходу є єдиними у протидії можливому новому вторгненню Росії в Україну, але кожна країна надає свій спектр допомоги. " - ? Тобто Німеччина все ж здатна і надає реальну допомогу у вигляді - ... шоломів та військового шпиталю. що має бути вироблений в Естонії?! Чудово. Ніби й дійсно відчутна допомога?! Так? Але ж нині на кордоні з Україною є військові скупчення озброєної російської армади?! Чи я в чому сь помилився? І найголовніше, що ЗСУ сьогодні потребує, це захист від атак з повітря. авіаційна та ракетна атака. Вірно? Так. І про це ВЖЕ ДАВНО знають у відповідних відомствах Німеччини, включно із канцлерами (попередньою - пані Меркель, нинішнім - паном Шольцем Олафом). Тим не менш, не лише не збираються допомагати зброєю, що надала б можливість захиститись від авіаційних нападів, але ж ще й не дозволяють іншим країнам, що збирались її надати (пані та панове - ЦЕ Є НЕ НАСТУПАЛЬНА ЗБРОЯ!), саме - Естонія. Тож ніби й допомога, але не така, яка вкрай сьогодні потрібна ЗСУ! Висновки робіть самі. За надані (чи ж такі що ще колись можуть бути надані?!) шоломи, та військовий польовий шпиталь ... дякуємо!
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28.01.2022 09:59 Відповісти
Вона відповіла, що "єдність не означає ідентичність", а різні країни мають свої можливості та повноваження з надання допомоги Україні.(або у випадку із фріцами не надання допомоги Україні самими і заборона надавати таку допомогу іншим країнам )

"Найголовніше - об'єднатися проти войовничої риторики, нарощування військ та можливості вторгнення Росії в суверенну країну - Україну. І Україна ,та її народ теж для себе з'ясували, що Німеччина лобіює інтереси російського окупанта України, а відтак блокує допомогу Україні ,як її ворог,на рівні з російським окупантом і зовсім не так ,як інші європейські країни,та США",
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28.01.2022 10:07 Відповісти
В 2019 году самые крупные поставки были одобрены для партнера ФРГ по ЕС и НАТО - Венгрии (1,77 млрд евро), Египта (802 млн евро) и США (483 млн евро).

В перечне стран - получателей вооружений наряду с Египтом (второе место) значатся также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, девятое место). Обе эти страны входят в международную коалицию во главе с Саудовской Аравией, ведущую наступление на позиции действующих в Йемене повстанцев хуситов.
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28.01.2022 10:30 Відповісти
Германия вновь находится исторически в центре внимания.
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28.01.2022 12:35 Відповісти
Походу Псаки отмазала в этот раз бундесвер и его "партнёров". Интересно, на сколько этих отмазок хватит?
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28.01.2022 12:38 Відповісти
кокетка...бл@дь
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28.01.2022 20:02 Відповісти
2 лярди ойро Ізраїлю на зброю виділили у 2020 році. Німці вже давно дають гроші Ізраїлю, оскільки "відчувають відповідальність перед єврейським народом за дії Третього Рейху"...а українців фріци не вбивали виходить у роки Другої світової війни...
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31.01.2022 11:42 Відповісти
 
 