Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова "українського високопосадовця" про те, що вона "пройшла не добре"
Американські ЗМІ відреагували на розмову президентів США та України. Розмова Байдена та Зеленського спричинила скандал у американських медіа та політикумі.
Про це у Facebook повідомляє журналістка Тетяна Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Байден з Зеленським поговорили по телефону. І все б добре, але розмова спричинила скандал у американських медіа та політикумі. Відразу після розмови у ефір CNN вийшов репортер Метью Ченс з Києва — з цитатами від "українського високопосадовця" (ім’я джерела CNN не розкриває) про те, що розмова "пройшла не добре", а Байден чітко заявив Зеленському, вторгнення Росії в Україну "практично безсумнівне", і що буде захоплений Київ. Причому Зеленський, зі слів репортера, не погодився з оцінками американського візаві щодо невідворотності російської атаки та "рівня ризику", і навіть - про це вже йшлося не в сюжеті, а в тексті новини - порадив Байдену "заспокоїтися", бо заяви про війну шкодять українській економіці", - пише Висоцька.
Після цього Білий дім вийшов зі спростуванням.
"Мовляв, Байден повторив те, що неодноразово казав публічно останніми місяцями: що є небезпека російського вторгнення у лютому. "Повідомлення про будь що інше є неправдивими", — уточнила прес-секретар Білого дому. CNN навіть видалило свій початковий твіт з відео — але потім повернуло відео назад із застереженнями. Також був видалений пост кореспондента CNN з Білого дому Наташі Бертран, де є скріншоти з проханням Зе до Байдена "заспокоїтися", - продовжила журналістка.
Водночас, за її словами, республіканці вимагають оприлюднити стенограму розмови Байдена та Зеленського.
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Если хотите по-настоящему противостоять дезинформации, то держите соответствующий уровень, пожалуйста, а не в стиле ОБС, а то ничем не будем отличаться от ватаноидов.
По истории с самим видео СНН я читал где-то здесь, что СНН вначале выпустили косячный ролик, потом исправили.
Вопрос как зовут того чиновника у которого хватило ума это говорить каким-то новостям.
Тем более если он/она не точно передали информацию.
Это очень не профессионально
- Чьих халоп будешь?
- Гусський....
А дальнейший опус настолько туп, на сколько только и способен выдать самопровозглашённый нэ холоп, познания лингвистики на уровне "услышал в интернете - теперь повторяю как баран". Интересно, а англичан у тебя язык подымется назвать холопами, раз у них самоназвание точно так же является прилагательным? Или всё-таки нэ холоп засунет язык и проковтнёт, не смея обидеть господ?
- Якраз у цьому є великі сумніви. Обгрунтовані.
- ...кремлёвская пропаганда ведёт гибридную войну по всему фронту.
- Невже CNN, яка підтримує демократів (і Байдена зокрема) є рупором Кремля?
- ...включайте мозги.
- Згоден. Якщо включити, можна припустити, що тим самим "українським високопосадовцем" може бути, наприклад, дЄрьмак. Або його радник Подоляк.