Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова "українського високопосадовця" про те, що вона "пройшла не добре"

Американські ЗМІ відреагували на розмову президентів США та України. Розмова Байдена та Зеленського спричинила скандал у американських медіа та політикумі.

Про це у Facebook повідомляє журналістка Тетяна Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Байден з Зеленським поговорили по телефону. І все б добре, але розмова спричинила скандал у американських медіа та політикумі. Відразу після розмови у ефір CNN вийшов репортер Метью Ченс з Києва — з цитатами від "українського високопосадовця" (ім’я джерела CNN не розкриває) про те, що розмова "пройшла не добре", а Байден чітко заявив Зеленському, вторгнення Росії в Україну "практично безсумнівне", і що буде захоплений Київ. Причому Зеленський, зі слів репортера, не погодився з оцінками американського візаві щодо невідворотності російської атаки та "рівня ризику", і навіть - про це вже йшлося не в сюжеті, а в тексті новини - порадив Байдену "заспокоїтися", бо заяви про війну шкодять українській економіці", - пише Висоцька.

Після цього Білий дім вийшов зі спростуванням.

"Мовляв, Байден повторив те, що неодноразово казав публічно останніми місяцями: що є небезпека російського вторгнення у лютому. "Повідомлення про будь що інше є неправдивими", — уточнила прес-секретар Білого дому. CNN навіть видалило свій початковий твіт з відео — але потім повернуло відео назад із застереженнями. Також був видалений пост кореспондента CNN з Білого дому Наташі Бертран, де є скріншоти з проханням Зе до Байдена "заспокоїтися", - продовжила журналістка.

Водночас, за її словами, республіканці вимагають оприлюднити стенограму розмови Байдена та Зеленського.

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