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Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова "українського високопосадовця" про те, що вона "пройшла не добре"

Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова

Американські ЗМІ відреагували на розмову президентів США та України. Розмова Байдена та Зеленського спричинила скандал у американських медіа та політикумі.

Про це у Facebook повідомляє журналістка Тетяна Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Байден з Зеленським поговорили по телефону. І все б добре, але розмова спричинила скандал у американських медіа та політикумі. Відразу після розмови у ефір CNN вийшов репортер Метью Ченс з Києва — з цитатами від "українського високопосадовця" (ім’я джерела CNN не розкриває) про те, що розмова "пройшла не добре", а Байден чітко заявив Зеленському, вторгнення Росії в Україну "практично безсумнівне", і що буде захоплений Київ. Причому Зеленський, зі слів репортера, не погодився з оцінками американського візаві щодо невідворотності російської атаки та "рівня ризику", і навіть - про це вже йшлося не в сюжеті, а в тексті новини - порадив Байдену "заспокоїтися", бо заяви про війну шкодять українській економіці", - пише Висоцька.

Після цього Білий дім вийшов зі спростуванням.

"Мовляв, Байден повторив те, що неодноразово казав публічно останніми місяцями: що є небезпека російського вторгнення у лютому. "Повідомлення про будь що інше є неправдивими", — уточнила прес-секретар Білого дому. CNN навіть видалило свій початковий твіт з відео — але потім повернуло відео назад із застереженнями. Також був видалений пост кореспондента CNN з Білого дому Наташі Бертран, де є скріншоти з проханням Зе до Байдена "заспокоїтися", - продовжила журналістка.

Водночас, за її словами, республіканці вимагають оприлюднити стенограму розмови Байдена та Зеленського.

Читайте: Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну

Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова українського високопосадовця про те, що вона пройшла не добре 01
Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова українського високопосадовця про те, що вона пройшла не добре 02
Розмова Зеленського та Байдена спричинила скандал в американських ЗМІ через слова українського високопосадовця про те, що вона пройшла не добре 03

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24263) США (23335)


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Топ коментарі
+83
Боже, який же він ідіот, цей Зеленський!
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28.01.2022 09:28
+63
ВЛАДА РОБИТЬ НЕ ПОМИЛКИ, А СИСТЕМНУ РОБОТУ ЗІ ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВИ, СПЕЦСЛУЖБ ТА АРМІЇ - генерал СБУ Віктор Кононенко.
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28.01.2022 09:37
+58
ну, почему же.. зеленский (управляемый ермаком и кремлевским фуйлом) делает все, чтобы США и Запад плюнули и оставили Украину один на один с расеей..

даже местный зебил "олег петрович" в этом не сомневается, хоть и под шконку залез в этой новости.
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28.01.2022 09:37
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Це крембль працює з цим ідіотом.
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28.01.2022 10:09 Відповісти
Ключевое слово "точно"! Откуда такая уверенность, если все действия говорят об обратном? Научись думать и анализировать, болтать ты уже научился!
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28.01.2022 10:19 Відповісти
Xеровый от правитель, но не прокремлевский.
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28.01.2022 10:24 Відповісти
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28.01.2022 10:07 Відповісти
А статтю взагалі хтось читав , чи вся реакція тільки на призвище ?
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28.01.2022 10:08 Відповісти
ЗЕ порадив Байдену піти на шашлики.
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28.01.2022 10:14 Відповісти
це сказав невідомий якийсь чинуша , прізвище якого чомусь приховують , потім газетярі отямились і все прибрали, потім знову виставили але з поясненнями , далі з фейсбуку новину зовсім забрали , а Білий Дім все заперечив . Де новина , де зрада ?
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28.01.2022 10:25 Відповісти
Новину розповів журналіст CNN - передав слова високопосадовця. Ти читав статтю?
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28.01.2022 11:33 Відповісти
ви всю статтю прочитайте і зробіть висновок . Щось я в вашему коменті не побачив прізвища посадовця та факт заперечення цього лайна Білим Д.
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28.01.2022 11:43 Відповісти
Нет. Пи*дануди в СNN без пруфов - а виноват клоун.
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28.01.2022 10:26 Відповісти
Эвакуация послов и нагнетание паники конечно идёт на пользу - что бы подрывать экономику Украины рашке и нападать не надо.
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28.01.2022 10:13 Відповісти
Коли герої покидають на сцену виходять клоуни.
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28.01.2022 10:14 Відповісти
А хто такий Метью Ченс і де він взагалі? Може він скаже, де взяв таку інформацію? Взагалі "велика політика" - то дуже брудна справа. І хто там що хоче - ніхто не знає. Так що на 100% довіряти нікому не можна. Так що міг і Байден ляпнути, міг і наш "величніший" збрехати.
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28.01.2022 10:18 Відповісти
Что бы дать помоечному диктатору "сохранить лыцё" Запад и не такое ляпнет.
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28.01.2022 12:01 Відповісти
я так понимаю, главе государства пора регистрировать торговую марку "Зе" как самостоятельное слово и как приставку.
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28.01.2022 10:21 Відповісти
Да уж, клоун за словом в карман не лезет.Байден допускает захват Киева? Новина от кремля? Очередная.Как и СНН показывало танки под Воронежем, называя их под Харьковом. Пургу кремлевскую гонят сми.Новый вид агрессии-,подменять новости противника.
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28.01.2022 10:21 Відповісти
CNN не называли танки под Харьковом. Это кацапский фейк, они взяли сюжет CNN двухмесячной давности, где Воронеж назывался Воронежем, наложили поверх бегущую строку "Харьков, Россия" и отправили гулять по соцсетям и телеграмму. Для проверки достаточно сходить на сайт CNN, там этот оригинальный ролик и лежит, и, скорее всего, оттуда его кацапы и взяли.
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28.01.2022 16:51 Відповісти
Вполне может быть, что это очередная грязь со стороны кремля, но дайте ссылку на тот сюжет CNN двухмесячной давности, чтоб сравнить.
Если хотите по-настоящему противостоять дезинформации, то держите соответствующий уровень, пожалуйста, а не в стиле ОБС, а то ничем не будем отличаться от ватаноидов.
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29.01.2022 00:48 Відповісти
https://youtu.be/wo8TKJ44I0o?t=293 Ну вот , можно сравнить...
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29.01.2022 03:02 Відповісти
Так где видео двухмесячной давности?
По истории с самим видео СНН я читал где-то здесь, что СНН вначале выпустили косячный ролик, потом исправили.
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29.01.2022 04:36 Відповісти
Сам ролик, видеоряд - это ролик минобороны кацапов, которому больше месяца. CNN его не снимала.
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29.01.2022 15:15 Відповісти
цирковой клоун вова киздуй до растова, у тебя есть ещё время
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28.01.2022 10:24 Відповісти
Очевидно , что валерьяна болгарська, в США не завозится.
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28.01.2022 10:24 Відповісти
Имя чиновника в студию!
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28.01.2022 10:26 Відповісти
Вопрос не в том кто кому что сказал.
Вопрос как зовут того чиновника у которого хватило ума это говорить каким-то новостям.
Тем более если он/она не точно передали информацию.
Это очень не профессионально
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28.01.2022 10:30 Відповісти
У нас вся надежда только на США и на военных.
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28.01.2022 10:32 Відповісти
в такое сложное время овцы выбрали главнокомандующим барана в то время, когда волчары уже близко
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28.01.2022 10:55 Відповісти
Значит будем воевать с тем что есть, Майдан сейчас устраивать, это то же самое что выстрелить себе в голову.
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28.01.2022 11:31 Відповісти
Я б, до цих 73% зЕбілів, додав би тих, хто не вийшов голосувати в другий тур, які бачили небезпеку для України!
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28.01.2022 10:34 Відповісти
Шизофреник не Байден, а Ваш Путин.
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28.01.2022 10:49 Відповісти
Хазяї є тількі у вса у гузьких) У вас навіт національність не іменник, як у всього люду, а прикметник.
- Чьих халоп будешь?
- Гусський....
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28.01.2022 11:20 Відповісти
Что ж ты тогда бросился защищать своего господина Бидона, нэ холоп?

А дальнейший опус настолько туп, на сколько только и способен выдать самопровозглашённый нэ холоп, познания лингвистики на уровне "услышал в интернете - теперь повторяю как баран". Интересно, а англичан у тебя язык подымется назвать холопами, раз у них самоназвание точно так же является прилагательным? Или всё-таки нэ холоп засунет язык и проковтнёт, не смея обидеть господ?
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28.01.2022 13:53 Відповісти
Голівкою об берізку, мокшанчіку
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29.01.2022 07:40 Відповісти
Много ботов сидит под разными англоязычными новостями на YouTube про Украину. Комментируют по-английски, восхваляют силу Путина, унижают Украину и США. Информационная война...
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28.01.2022 10:38 Відповісти
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28.01.2022 11:02 Відповісти
Все, что кремль и умеет - дезинформация и разрушения.
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28.01.2022 11:18 Відповісти
вовє с печерскіх пагорбів віднєй за піндосовських агентов! а з гути ещьо безопаснєй
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28.01.2022 10:38 Відповісти
Донт ворри - би хаппи! А если честно, то Штаты и бритты действительно нагнетают нехило.
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28.01.2022 10:38 Відповісти
Канешно! Только моржовая звизда, такая мягенькая и пушистая...
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28.01.2022 10:49 Відповісти
Если "играют на опережение", то тоже неплохо, тем самым поднасрав *****, который хотел начать неожиданное наступление.
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28.01.2022 11:20 Відповісти
Тупой трындешь ни о чем. Кто-то что-то где-то сказал. Но это не точно. Известно точно только кто виноват.
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28.01.2022 10:39 Відповісти
Вата в твое голове мешает думать? Они сыграли на опережение, не дав твоему богопочитаемому царю сделать внезапную атаку.
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28.01.2022 11:23 Відповісти
the chmo знову корчить із себе ображеного
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28.01.2022 10:46 Відповісти
у клоунов-аниматоров ни дня без шоу..(
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28.01.2022 10:50 Відповісти
В ХОД ПОШЛИ ЗЕБИЛОИДЫ, ОТ ПРЕГОЖЕНА...
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28.01.2022 10:52 Відповісти
судя по тому что CNN выкладывает сюжет где обзывает Харьков росиянским городом, а потом вот счас запускает скандал чтоб поссорить США и Украину, американским спецслужбам необходимо пристальнее проверить CNN на предмет командировок их журналистов в рф, пополнения их банковских счетов со стороны рф...))) явно люди работают на парашку...
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Склоняюсь к более банальной версиии - CNN не отличаются высококачественной журналистикой. Попсовое СМИ.
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28.01.2022 11:24 Відповісти
у которой случайно все фейки в пользу россии....
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28.01.2022 11:40 Відповісти
У них просто нету Жириновского и Кисилева для страшилок о радиоактивном пепле 3й мировой
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28.01.2022 11:56 Відповісти
Там упор не на журналистику, а на горячую информацию.
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28.01.2022 12:08 Відповісти
это просто фейк, в оригинале там был воронеж
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28.01.2022 13:30 Відповісти
CNN не называла Харьков российским городом, это кацапский фейк, для разгона зрады в соцсетях. Был взят сюжет про танки под Воронежем, где Воронеж назывался российским городом Воронежем, отредактировали бегущую строку, и отредактированный вариант пустили в соцсети. Зрада зрадная, да. Многие купились. Но достаточно было сходить на сайт CNN, и посмотреть на оригинальный ролик и успокоиться.
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28.01.2022 16:55 Відповісти
Успокойтесь убогие русские не придут
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28.01.2022 10:54 Відповісти
...Если птице отрезать ноги...
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28.01.2022 10:58 Відповісти
Ненадо успокаивать ,надо воспользовать ситуацию на пользу Украины .
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29.01.2022 16:00 Відповісти
Посада Президента це назавжди, як ідентифікаційний код. Тому Петро Олексійович - ви наш Президент назавджи! Слава Україні! Порошенко! Слава! Слава! Слава!
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28.01.2022 10:57 Відповісти
Народ, фильтруйте информацию. все переполнено кацапскими, и прочими фейками.
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28.01.2022 10:57 Відповісти
Буба хотів коксу
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28.01.2022 10:57 Відповісти
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28.01.2022 11:01 Відповісти
Президент Украины, кем бы он ни был, не конченый идиот, чтобы таким образом выразить своё отношение к Байдену, после той помощи, которую оказывает сегодня Америка! Не забывайте о том, что кремлёвская пропаганда ведёт гибридную войну по всему фронту. Фильтруйте информацию и включайте мозги.
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28.01.2022 11:01 Відповісти
- Президент Украины, кем бы он ни был, не конченый идиот.
- Якраз у цьому є великі сумніви. Обгрунтовані.
- ...кремлёвская пропаганда ведёт гибридную войну по всему фронту.
- Невже CNN, яка підтримує демократів (і Байдена зокрема) є рупором Кремля?
- ...включайте мозги.
- Згоден. Якщо включити, можна припустити, що тим самим "українським високопосадовцем" може бути, наприклад, дЄрьмак. Або його радник Подоляк.
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28.01.2022 11:14 Відповісти
Однако и я внимательно мотрю CNN, но пока не видел такой заставки, что вывешена в украинском телеканале, тем более, что вы лучше меня знаете как в Украине орудуют пропагандоны того же Медведчука. Вам предлагаю просматривать CNN в оригинале.
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28.01.2022 11:53 Відповісти
Про яку заставку мова? Якщо про скріншот з тексту вище (скопіював його ще раз нижче), то це скріншот з випуску CNN, який можна https://twitter.com/theleadcnn/status/1486897739782926340?s=21 подивитись тут . Заскрінений фрагмент репортажу починається там на 00:27.

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28.01.2022 12:23 Відповісти
Это если он президент Украины. А то похоже, что он президент своих друзей и кумовей.
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28.01.2022 11:25 Відповісти
Цікаво, коли вже Байдену ********** цей дитячий садок.
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28.01.2022 11:09 Відповісти
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28.01.2022 11:10 Відповісти
Если зЕлох "не конченый идиот,", то на кого оно работает???
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28.01.2022 11:11 Відповісти
Байден не предупреждал Зеленского о "неизбежном" вторжении России, - Белый дом Источник:
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28.01.2022 11:13 Відповісти
Стаття подана так аби зробити з Байдена ідіота, як з 150 тис можна захопити Київ?
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28.01.2022 11:26 Відповісти
CNN мали на увазі Харків
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28.01.2022 11:30 Відповісти
Чортова шмаркля! Скідьки можна ганьбити людей і країну?!! Коли ж ми тебе здихаємось, неук???
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28.01.2022 11:44 Відповісти
Вызовите санитаров к Зелени , сил уже нет , наблюдать эту марионетку кремлёвскую.
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28.01.2022 11:52 Відповісти
Байден еще тот говорун, минимум два раза морозил такое что потом его штаб исправлял.
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28.01.2022 12:13 Відповісти
Якщо Байден - "говорун", то хто тоді "найвеличніший"?

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28.01.2022 15:22 Відповісти
Вовику еще поворовать, а вы тут нагнетаете, пугаете
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28.01.2022 12:29 Відповісти
вони прийшли щоб 3нищити мою краіну і 73 мае бути соромно
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28.01.2022 12:40 Відповісти
Корректная информация о переговорах президентов Украины и США содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Источник:
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28.01.2022 14:06 Відповісти
очевидный фейк.
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28.01.2022 14:32 Відповісти
Байден повторяет ошибку Трампа с Зеленским ни о чем серьезном говорить нельзя
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28.01.2022 14:34 Відповісти
теперь США понимают как нам украинцам живётся с этим идиотом, который 2,5 года откровенно уничтожает Украину изнутри по указке *****
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28.01.2022 14:44 Відповісти
Если все тихо, значит все идет по плану. И не по нашему, а по плану *****. И мне кажется, что ***** сюда влезет, когда изолируют Пороха. Тот страшнее чем размазня будет.
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28.01.2022 15:41 Відповісти
Интересно, есть в мире другой такой лидор, который бы сумел обос-аться после двух разговоров с двумя американскими Президентами????
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29.01.2022 00:10 Відповісти
€@ать воно дурне 🤦‍♂️...смішно дивитися як країни ЄС і США застерігають нас від можливої війни,поступово вивозять своїх дипломатів,постачають зброю в небачених раніше масштабах,а наш прєзік(і приблизно 60-70% насєлєнія🤔)розказують що "ета нєвазможна","я в ета нєвєрю" і т.д,і т.п...в 14-му році навіть вже після захоплення Криму і міськрад на Донбасі,навіть після фактичного початку бойових дій більшість "нє вєрілі,думалі 2-3 нєдєлькі пастрєляют і всьо успакоїтся"😆🤦‍♂️
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29.01.2022 11:40 Відповісти
Перед Трампом помните как зеля трясся и лебеззил а здесь позволяет неуважение стране без которой нас давно проглотил бы Путин и уничтожит если такие как зеля будут хамить президенту самой мощной страны в мире .
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29.01.2022 15:59 Відповісти
Як там, це чмо зільонське пафосно "вопрошало" на "стадіонних " дебатах:"Кто атвєтіт за Іловайськ"? Нагадаю там загинуло декілька сотень наших героїв-вояків. А тепер, коли число загиблих мирних жителів під Києвом, в Чернігові, Маріку, Харкові, Херсоні...стрімко наближається до СТА 100 ТИСЯЧ, хто відповість за ЦЕ, падлюка тупа і брехлива?
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12.06.2022 12:46 Відповісти
Тим більше, виявляється, що тебе їбо...ната про напад ,заздалегідь, попередили.
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12.06.2022 12:49 Відповісти
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