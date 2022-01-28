Влада перешкоджає проведенню мирної акції біля суду, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, - Ірина Геращенко

Влада тисне на слідство у справі проти Порошенка і перешкоджає проведенню мирної акції біля Апеляційного суду Києва.

Про це повідомила нардеп "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні в Києвському апеляційному суді розглядають апеляцію щодо запобіжного заходу лідеру опозиції Петру Порошенку. Напередодні , як пишуть ЗМІ, фракція СН викликала на килим Генпрокурорку Ірину Венедиктову, аби заслухати її з цієї резонансної, насправді, політично вмотивованої справи. Ми розглядаємо всі ці публічні маневри як неприхований тиск на слідство з вимогою бажаного для Банкової результату, яка хоче арешту Порошенка. Інших проблем в інфантилів немає", - наголосила парламентар.

За словами нардепа, "ЄС" подала до КМДА всі необхідні заявки на проведення мирної акції, провела всю відповідну роботу із поліцією діалогу, поінформувала про заявлену кількість учасників акції, поспілкувалася з поліцією.

"Сьогодні зранку наших депутатів і прихильників зустріли кордони поліції, перекриті входи до суду, КАМАЗи з нацгвардією у повній амуніції, зі зброєю, і автозаки. Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції. Вчергове публічно звертаємося до керівництва Нацполіціі і МВС з вимогою не повторювати помилок, в тому числі, 19 січня 2022 року, коли силовики накинулися на намети з чаєм. І якби не мудрість наших прихильників, це могло б перерости в провокацію і бійку. Вимагаємо від влади дотримання законності, в тому числі, права українців на протест і на мирні зібрання", - заявила Геращенко.

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Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

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19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку