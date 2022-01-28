УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8101 відвідувач онлайн
Новини
4 434 41

Влада перешкоджає проведенню мирної акції біля суду, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, - Ірина Геращенко

Влада перешкоджає проведенню мирної акції біля суду, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, - Ірина Геращенко

Влада тисне на слідство у справі проти Порошенка і перешкоджає проведенню мирної акції біля Апеляційного суду Києва.

Про це повідомила нардеп "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні в Києвському апеляційному суді розглядають апеляцію щодо запобіжного заходу лідеру опозиції Петру Порошенку. Напередодні , як пишуть ЗМІ, фракція СН викликала на килим Генпрокурорку Ірину Венедиктову, аби заслухати її з цієї резонансної, насправді, політично вмотивованої справи. Ми розглядаємо всі ці публічні маневри як неприхований тиск на слідство з вимогою бажаного для Банкової результату, яка хоче арешту Порошенка. Інших проблем в інфантилів немає", - наголосила парламентар.

За словами нардепа, "ЄС" подала до КМДА всі необхідні заявки на проведення мирної акції, провела всю відповідну роботу із поліцією діалогу, поінформувала про заявлену кількість учасників акції, поспілкувалася з поліцією.

"Сьогодні зранку наших депутатів і прихильників зустріли кордони поліції, перекриті входи до суду, КАМАЗи з нацгвардією у повній амуніції, зі зброєю, і автозаки. Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції. Вчергове публічно звертаємося до керівництва Нацполіціі і МВС з вимогою не повторювати помилок, в тому числі, 19 січня 2022 року, коли силовики накинулися на намети з чаєм. І якби не мудрість наших прихильників, це могло б перерости в провокацію і бійку. Вимагаємо від влади дотримання законності, в тому числі, права українців на протест і на мирні зібрання", - заявила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропоную уряду дозволити громадянам перераховувати "ковідну" тисячу на закупівлю бронежилетів та ліків для ЗСУ, - Порошенко

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Читайте також: Слідчий ДБР у "справі Порошенка" Гадайчук фальсифікував провадження проти активістів, які пікетували Межигір'я в 2013-му, - Головань

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) Порошенко Петро (15191) Апеляційний суд (401)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
ссутся в ОП)Г).. как и в полиции..

та и монастырский напрасно надеется что ему все сойдет с рук.
аваков не просто так свалил
показати весь коментар
28.01.2022 09:39
+17
От на це в зеленського є час і бажання. А займатись своїми прямими обов'язками воно не здатне.
показати весь коментар
28.01.2022 09:40
+14
надо же так боятся одного человека
показати весь коментар
28.01.2022 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ссутся в ОП)Г).. как и в полиции..

та и монастырский напрасно надеется что ему все сойдет с рук.
аваков не просто так свалил
показати весь коментар
28.01.2022 09:39 Відповісти
надо же так боятся одного человека
показати весь коментар
28.01.2022 09:39 Відповісти
Страх и желание избавиться это совершенно два разных чувства. Ты когда нажимаешь на кнопку слива унитаза разве боишься того, что там плавает? Ты просто хочешь что бы оно скорее ушло в пучину канализации и больше не зловонило.))
показати весь коментар
28.01.2022 10:42 Відповісти
Вот к тебе у меня именно такое чувство. Никогда никого не отправляю в спам, а вот тебя туда отправить хочется. Но не стану - степень идиотизма каждого должна быть наружу.
показати весь коментар
28.01.2022 10:50 Відповісти
Ты меня совершенно не знаешь, поэтому твои чувства это лишь рефлексия на удар по твоим убеждениям. Сравнить гетьмана с фекалиями может исключительно мерзавец- это ментальная конструкция, которую выстроил твой мозг по запросу уязвлённого эго. Но она абсолютно субъективна и абстрактна.
показати весь коментар
28.01.2022 11:00 Відповісти
О, да ты философ!
показати весь коментар
28.01.2022 11:04 Відповісти
Я Афанасий.
показати весь коментар
28.01.2022 11:07 Відповісти
Ты зебил, афоня)))
показати весь коментар
29.01.2022 00:11 Відповісти
дурачек подоляцкий, тебя сейчас в спам все кинут, и ты будешь примером того как зеленое гавнецо смывают в унитазе))))
показати весь коментар
28.01.2022 10:58 Відповісти
Спам- да! Важное болеутоляющее для разорванного порохоботского пукана, но абсолютно дурацкая и не нужная функция для адекватного пользователя.))
показати весь коментар
28.01.2022 11:14 Відповісти
Мы возвращаемся в страну узурпации и автократии. К чему все идет в этом государстве? Источник:
показати весь коментар
28.01.2022 11:13 Відповісти
Мне не нравится Разумков. Человек, который начал политическую карьеру с афёры, скорее всего и в дальнейшем будет использовать мошеннические способы продвижения своих интересов.
показати весь коментар
28.01.2022 11:21 Відповісти
Слово "афера" пишется через "е", а не через "ё".
Так, для общего сведения.
показати весь коментар
28.01.2022 11:24 Відповісти
Спс
показати весь коментар
28.01.2022 11:26 Відповісти
Хммм.... А ишо недавно оно было одним из бубочкиных апостолов
показати весь коментар
28.01.2022 11:30 Відповісти
Теперь он твой апостол? Иначе зачем ссылаешься?
показати весь коментар
28.01.2022 11:45 Відповісти
Оставь себе У вас там все утырки.
показати весь коментар
28.01.2022 12:18 Відповісти
Да, в унитазе власти плавает много дерьма: Сивохи, Ермаки, "Котлета", корабельные сосны, Брагари (ох, даже всех не перечислить). Боится ЗЕ слить собственное дерьмо. Вот и шарит по чужих трусах
показати весь коментар
28.01.2022 12:09 Відповісти
От на це в зеленського є час і бажання. А займатись своїми прямими обов'язками воно не здатне.
показати весь коментар
28.01.2022 09:40 Відповісти
здатний, але не хоче грати на пiанiно
показати весь коментар
28.01.2022 09:46 Відповісти
Мабуть страхається, що кришка впаде...
показати весь коментар
28.01.2022 10:32 Відповісти
НГУ працює((((
показати весь коментар
28.01.2022 09:44 Відповісти
Всі мусора від зеленого 3,14дора стирського 3,14дараси цих тварюк потрібно палити регулярно, щоб мусорські суки не забували про Майдан
показати весь коментар
28.01.2022 09:45 Відповісти
Чим більше у Зеленського тиснуть на Порошенко ,тим швидше в останнього зростають рейтинги.
показати весь коментар
28.01.2022 09:57 Відповісти
До сраки те рейтинги.

Выборы будут в смартфоне.
показати весь коментар
28.01.2022 10:35 Відповісти
"Я є один із учасників революції Помаранчевої, один із її організаторів, і учасник Революції Гідності, один із її організаторів. Я можу сказати, що велика помилка, якщо хтось думає, що всі революції, всі Майдани може організувати одна людина, або їх можна організувати за гроші. Це не так. "
П.О. Порошенко
Севгіль Мусаєва, УП
показати весь коментар
28.01.2022 10:00 Відповісти
Конечно не так...это как бак посев выращивать без питательной среды... Должна быть совместность событий....Желание масс, деньги и лидер который правильно зарулит разношерстной толпой
показати весь коментар
28.01.2022 10:13 Відповісти
Посадити Порошенка - головне завдання, яке крємль поставив перед щурами з ОПи.
показати весь коментар
28.01.2022 10:01 Відповісти
На Масленицу жгут опудалов
показати весь коментар
28.01.2022 10:01 Відповісти
Украинцы культурная нация, вони кажуть- Прошу пана на гілляку
показати весь коментар
28.01.2022 10:23 Відповісти
гнусные проплаченные акции
показати весь коментар
28.01.2022 10:04 Відповісти
да нацикам из НГУ платят , при чем за наш счёт
показати весь коментар
28.01.2022 10:06 Відповісти
Их обвинения в его адрес - притянуты за уши. Источник:
показати весь коментар
28.01.2022 11:14 Відповісти
байден янелоху про можливу війну
янелох байдену:
заспокойся, ти шкодиш економіці
і взагалі, у мене інші плани.
пороха закрити треба
показати весь коментар
28.01.2022 10:11 Відповісти
Опять значит по городу кучи "титушек" будет.....
показати весь коментар
28.01.2022 10:14 Відповісти
Это все происходит только по мотивам политического давления Источник:
показати весь коментар
28.01.2022 11:15 Відповісти
пусть порохоботы "резвятся" на 101 километре, а не пробуют оказывать давление на суд!
показати весь коментар
28.01.2022 10:31 Відповісти
По моему жопа Украине.

Ну а как по другому - если народ дужэ мудрый.
показати весь коментар
28.01.2022 10:38 Відповісти
Такий наш шлях)
Нарід може швидко змінитися під впливом сильного лідера,за відсутності такого буде повільно, еволюційно.
показати весь коментар
28.01.2022 10:59 Відповісти
А що там чути про Мураєва.
показати весь коментар
28.01.2022 11:07 Відповісти
 
 