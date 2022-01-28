Розмова Зеленського та Байдена: В ОП закликали не вірити фейкам, коректна інформація міститься лише в офіційних релізах

Коректна інформація щодо переговорів президентів України та США міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін.

Про це у Facebook повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги! У соціальних мережах з’явилася інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності.

Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта - домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову з Байденом.

Зеленський у розмові з американським колегою заявив, що Україна готова до зустрічі нормандського формату на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Водночас Байден запевнив Зеленського у рішучій реакції США та союзників у разі вторгнення Росії в Україну.

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