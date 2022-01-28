ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Разумков вже заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, у межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.



Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи - протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.



Фото: сайт ДБР

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Попередня кваліфікація:

- підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);

- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

- введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Водночас, керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков, коментуючи ситуацію заявив, що звинувачення ДБР стосовно нардепа "притягнуті за вуха".

"Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу - притягнуті за вуха. Зараз я направляюся до нього, інші народні депутати з МФО - також.

Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР - в дії!" - написав він у телеграмі.