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ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Разумков вже заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, у межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО Розумна політика. Разумков вже заявив, що звинувачення притягнуті за вуха 01


Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи - протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.

ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО Розумна політика. Разумков вже заявив, що звинувачення притягнуті за вуха 02
Фото: сайт ДБР

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР звинуватило Порошенка у невиконанні запобіжного заходу. Адвокат звинувачення спростовує

Попередня кваліфікація:

- підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);

- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

- введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Водночас, керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков, коментуючи ситуацію заявив, що звинувачення ДБР стосовно нардепа "притягнуті за вуха". 

"Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу - притягнуті за вуха. Зараз я направляюся до нього, інші народні депутати з МФО - також.

Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР - в дії!" - написав він у телеграмі.

ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО Розумна політика. Разумков вже заявив, що звинувачення притягнуті за вуха 03

обшук (1980) ДБР (3547) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
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28.01.2022 10:53
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28.01.2022 10:20
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"Я мстю и мстя моя жестока" (С) Недонаполеон Бубочка

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28.01.2022 09:48 Відповісти
Оно не бубочка, спросите у отца покойного Журавля.
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28.01.2022 09:50 Відповісти
Немає кого і за дупіту взяти , всі жертви палітічєскіх прєслєдованій зєбуїнів.
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28.01.2022 09:52 Відповісти
Так починайте з брата дерьмака і трухіна, наприклад. Ніхто й слова не скаже. А то шось дивно з ви корупцією "боретесь".
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28.01.2022 10:31 Відповісти
ДБР А КАК НАСЧЕТ ФИГОВОГО ЛИПОВОГО ЗЩАШКВАРНОГО ДЫПЛОМА ЮРЫСТА БАНДУРЫСТА КОТОРЫЙ НИ ДНЯ ТАМ НЕ ОБУЧАЛСЯ И ВООБЩЕ В ВУЗЕ ВСЕ ФЭЙК И ПОДЛОГ В ОТНОШЕНИИ НАВЕЛЫЧНОГО ДУРНЯ ОСЛА ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО??? не нема бажання крымынальну справу..
а то подлог кандидата в Президента Зеленского про тыпа выщу освыту..ха ха ха...*** он там на 3 класса коридорных церковной приходской сельской школы времен Николая 2 не научился.... и ввел в оману ЦИК....
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28.01.2022 09:55 Відповісти
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28.01.2022 10:20 Відповісти
Зараз без грошей і "хтось стоїть" з таким мудрим нарідом даже в депутати сільради не виберуть (
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28.01.2022 10:02 Відповісти
Ахметов.
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28.01.2022 10:22 Відповісти
Не ахметовский, Ахметов сейчас ведет более проукраинскую политику.
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28.01.2022 10:26 Відповісти
Так Разумков тоже под такого косит и постоянно на ахметовских каналах трётся. Явно, что его пиарят. Потому и сделал такой вывод.
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28.01.2022 10:30 Відповісти
Там все трутся, так как политическая платформа №1 в Украине.
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28.01.2022 10:39 Відповісти
Угу, угу... Мураев, Бойко, Рабинович...
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28.01.2022 10:58 Відповісти
йому посрати кому гроші давати, аби бізнес вберегти
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28.01.2022 22:32 Відповісти
Ахметов
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28.01.2022 12:08 Відповісти
Квартал 95 продолжается.Как эти зеленые недоноски уже достали.
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28.01.2022 09:51 Відповісти
Так що, ніяких справ не розслідувати? Скільки десятків мільярдів витрачаються на так звані правоохоронні органи, нехай бодай імітують активність.
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28.01.2022 09:55 Відповісти
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28.01.2022 10:07 Відповісти
А шо так? Как на рошен - нет покупателей?)))))
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28.01.2022 10:15 Відповісти
А шо такое? Рошен уже скупил квартал и делает в Раше кино? Петя скупил Зелю на корню? Во дела какие.
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28.01.2022 10:37 Відповісти
Та не. Петя, бедняга, весь бизнес продает с 2014 года - все никак не продаст. Никаму не нада.
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28.01.2022 11:22 Відповісти
Та да. Кому нужен такой непотриб как Петина кинокомпания "95 квартал". Фуфло полное. Пить с утра вредно.
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28.01.2022 12:29 Відповісти
і який саме продає, той що на підарасії, таки да, бізнес на підарасії після 2013 року взагалі дебілізм, тому не ведуть і не купують
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28.01.2022 22:35 Відповісти
козліна, сказати що хотіло?
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29.01.2022 16:28 Відповісти
лапоть, пиши нормальною мовою, а не хрюкаєш щось на бидлячом
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30.01.2022 17:05 Відповісти
У Вас память как у улитки?

"Порошенко, в интервью немецкой газете Bild заявил: "Если меня изберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Roshen. На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии Украины".

"тому не ведуть і не купують"
Налоги в бюджет ***** платит, аж бегом.
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31.01.2022 10:15 Відповісти
ну так купи. ну давай гандон детальніше про податки
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31.01.2022 23:05 Відповісти
Не клейте з себе дурня.
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28.01.2022 12:52 Відповісти
недоноски достали)) А где же ваши сметуны-балаболки...которые учили беларусов как Луку парусами в Ростов прогнать? А пару недель тому и казахов упрекали что тоже не такие дерзкие...А по ФАКТУ ЗЕшмаркля прибила пикнуть боитесь.Сходите двери разрисуйте...маляры в заГоне.Выбрали колени перед куйло и удивляетесь
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28.01.2022 10:18 Відповісти
Сейчас не то время что бы скидать власть, так будет ещё хуже и выгодней Путину.
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28.01.2022 10:21 Відповісти
Спора нет.....левобережье просрать ещё ....очевидно что куйло мечтает об этом.....чай не 2014 год врасплох не поймаешь...а войска чисто подтянул как плечи и помощь вашим мразям продажным....мы всегда РЯДОМ поможем... чужими руками ваших предателей..А скажите ЗЕтихановскую было выгодно Беларуси выбрать?) По ФАКТУ ее и выбрали.Наверное бы лаптеногие позволили Беларуси с ней в НАТО и ЕС вступить?( Вам даже Лука советовал Пороха не просрать в такой час тяжелый для Украины....так нахваливал ваш мудрый нарИд.Спите спокойно выберут Порошенко украинцы умный народ.С ним то можно было пошушукаться и договориться.А сейчас скажи ЗЕле - скажи куйло.
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28.01.2022 11:31 Відповісти
лапті зніми як на лавку станеш, щоб квіточки подарувати беркутом чи омонам, хз хто там вас нагайками фігачить
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28.01.2022 22:37 Відповісти
Якщо докажуть це буде для Разумкова великою плямою.
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28.01.2022 09:53 Відповісти
Тимошенко тихенько помовкує її як нібито нема в політиці, тільки вилазить як починаються якісь вибори.
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28.01.2022 09:57 Відповісти


Ну куди їй до агента російських спецслужб Порошенко? який весь час повторюе сказанне Байденом.

**

Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді 16 лютого 2020р. Лідер «Батьківщини» закликала усі фракції парламенту негайно ухвалити законопроєкт №4680.
Це дозволить не лише дати людям газ по три гривні за кубометр, а й знищити корупцію на тарифах.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes

,.......................................................
Брифінг Юлії Тимошенко у Верховній Раді 25 січня 2021р.
Лідер «Батьківщини» закликає Верховну Раду розпочати роботу із розв'язання найболючішого для людей питання - зменшення ціни на газ,
і пропонує рецепт швидкого та ефективного розв'язання тарифної кризи.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1rOyVByOY&t=370s

........................................

Ю.Тимошенко. 1 гривня,а людям продають по 8!!!

Крім того, команда "Батьківщини" наполягає на створенні ТСК, яка розслідує корупцію у "Нафтогазі" і з'ясує, хто заробляє мільярди на злиднях людей.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/timoshenko-vlada-mae-napraviti-ukrainskij-gaz-na-potrebi-lyudej.htm

.......................................

"Для України не існує ніякого європейського газу.
Коли в 2014 році нам оголосили, що Україна буде споживати європейський газ, нехай вони мені покажуть, де він у Європі видобувається і де ми можемо його взяти.
Я хочу зараз проінформувати країну, це був великий обман, ніякого європейського газу не було, вони зробили фіктивну трубу, але газ ішов російський.
Просто вся пропаганда, яка робилася в цей час, мала говорити, що це європейський газ і цей газ постачали через європейського посередника,
який сьогодні нам відомий, тому що розслідування зі зміною президента не відбулося.
Президент змінився, а вся політика, яка робилася ззовні щодо України й всередині залишилася такою, як вона була", - розповіла Тимошенко.
Джерело:
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28.01.2022 10:21 Відповісти
Та це чистої води популізм.
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28.01.2022 10:22 Відповісти


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28.01.2022 10:53 Відповісти
Вообще-то их не спалили, а подорвали диверсанты, как и в Чехии с Болгарией. Но дебилам эта мысль недоступна. Мозгов нет.
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29.01.2022 15:25 Відповісти
Этот протухший фейк здесь уже не постят даже откровенные дебилы. Поумнели слегка. Вы даже среди них, исключительный дебил. Что еще по тупее высрете? Или запал иссяк?
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29.01.2022 15:28 Відповісти
Ну и? И в чем глубинный смысл этого высера? Абы воздух посильнее испортить?
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29.01.2022 15:26 Відповісти
серьйозно , ...ля? . газ по три гривні? )))
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28.01.2022 10:34 Відповісти
для всіх? для всіх-всіх-всіх?
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Главное ты о ней не забываешь
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28.01.2022 10:55 Відповісти
Я про неё наверное первый раз вспомнил за 360 дней.
Потому что кумарят такие политики, которые вылазят только к выборам.
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28.01.2022 11:33 Відповісти
Ещё есть один такой же, бывший министр оборони, забыл как его там фамилия, такой же самый популист как и Тимошенко.
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28.01.2022 11:36 Відповісти
Рано вспомнил до выборов еще полтора года
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28.01.2022 16:50 Відповісти
Значит Toyota Land Cruiser у ******** , это не коррупция, а виноват во всем Воронько
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28.01.2022 09:58 Відповісти
Ну шо Разумков ,пора насипать компромат на віслюка ..))))))
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28.01.2022 10:00 Відповісти
Він ще почекає , до виборів )
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28.01.2022 10:03 Відповісти
Дивись нічого не пропусти"розумнийукраїнськийвиборець!!!"

Зюзя відпіарив агента російських спецслужб Порошенко,а тепер прийшов час піару для власника ломбардів, молодого рига Разумкова і його команди.Скоро ж вибори до ВР.
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28.01.2022 10:01 Відповісти
Зюзя думає що піарить себе.
І з яких це пір Порошенко агент спецслужб ???
Ви від юлкіних хіхікалок ?
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28.01.2022 10:04 Відповісти
Докази причетності Порошенка до російських спецслужб будуть?
"Ліпєтская фабріка" не приймається
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28.01.2022 10:06 Відповісти


Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я".
Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією.
Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі,
про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.
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28.01.2022 10:33 Відповісти
Вижу высер. А анализ где? Или умственно отсталые и такое хавают))?
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29.01.2022 15:40 Відповісти
Аналіз?

От і я за аналіз.

Проаналізуйте "погані газові угоди" Ю.Тимошенко з "реформованними угодами",анбалдінгами від агента російських спецслужб Порошенко і екс головного продюсера канала"Інтер"Зеленського.

Чи знаєте ви,що напротязі 2009 -2019років тільки за транзит газу до Європи Україна отримувала від РФ кожного року від 2.500$міліардів до 3000$лярдів за "поганими газовими контрактами Ю.Тимошенко?

**
Транзит газу з Росії в Європу через Україну в 2020 році склав 55,8 млрд кубометрів, що на 38% менше, ніж в 2019 році,
повідомила прес-служба компанії «Оператор ГТС України».
При цьому «Газпром» повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контракт
https://lb.ua/economics/2021/01/02/474419_tranzit_gazu_ievropu_cherez_ukrainu.html

................................
Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні-червні 2021 року склав 21,7 млрд кубометрів, що на 13% менше, ніж за аналогічний період 2020 роки (24,9 млрд кубометрів).
https://biz.censor.net/n3275755

.....................................
Транзит природного газу через газотранспортну систему України у січні-жовтні 2021 року становив 35,3 млрд куб. м, що на 21,6% менше,
ніж за аналогічний період 2020 року (45 млрд куб. м), та на 56,7% менше, ніж за 10 місяців 2019 року (81,5 млрд куб. м).
Джерело:
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30.01.2022 11:54 Відповісти
Опять вижу высер от вас. Опять без анализа. А газовые соглашения Тимошенко уже 1000 раз анализировали - преступны. Это и европейский суд подтвердил. Но наказывать за это Тимошенко не имели права, потому что по нашему законодательству чиновники не несут ответственности за свои решения, если не докажут их личную выгоду от этих решений.
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30.01.2022 12:55 Відповісти
В той час як Порошенко їздив по Європі переконував європейців щоб дали зброю, Жулька цілий місяць вилігувалась на піску в Об'єднаних Арабських Еміратах. Війна їй не страшна, ***** в неї друг.
До слова, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.

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28.01.2022 10:38 Відповісти
Першоджерела у вас просто "вогонь" . Взірець інсайду
Перше - фейсбук якогось маловідомого адвоката, який навіть в ТОП-100 у своїй професії.
Другий російськомовна (!) сторінка вікіпедії цього самого мосту
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28.01.2022 11:01 Відповісти
Остальные в это время в окопах сидели?
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28.01.2022 10:57 Відповісти
Коли агент росіських спецслужб Порошенко їздив по Європі Ю. Тимошенко створювала батальон"Батьківщина"

.https://www.youtube.com/watch?v=4DqzENflrP4 Батальон «Батьківщина».

"Медведчук виконує абсолютно чітку лінію саме Путіна. Він - його представник в Україні.
Їхнє завдання - розвалити нас зсередини. В чому загроза Медведчука? Я точно знаю,
що Петро Олексійович з екранів говорить дуже правильні речі: ЄС, НАТО.
Але я точно знаю, що вони з Медведчуком у контакті. Вони по вечорах телефонують одне одному, щоб скординувати свою дії.
І у цьому загроза", - сказав Гройсман.
https://vgolos.com.ua/news/poroshenko-i-medvedchuk-zaraz-koordynuyut-svoyi-diyi-ya-tochno-znayu-grojsman_1023108.html?fbclid=IwAR0qvURxdWntMflVIOVp6DpbkS6nFG6Uoz8iIdhdcAQmoqAKGX5Jjwn7Lp8 https://vgolos.com.ua/news/poroshenko-i-medvedchuk-zaraz-koordynuyut-svoyi-diyi-ya-tochno-znayu-grojsman_1023108.html?fbclid=IwAR0qvURxdWntMflVIOVp6DpbkS6nFG6Uoz8iIdhdcAQmoqAKGX5Jjwn7Lp8

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30.01.2022 11:41 Відповісти
У "пацюків" на "ЗЕленому Титаніку" "разброд и шатания" - частина пацючого племені відчула що "пахне смаленим" і почала тікать з корабля! І скоро виявиться що "монобільшість" стала "мономеншістю" От "блазенята" і почали "пресувать" "болото" щоб не розповзалися!
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28.01.2022 10:13 Відповісти
Димася конечно политическое)) собрал всех политических "отбросов" Рады и теперь только политическое преследование)) Дмитрук в Одессе тоже чисто политическое?) теперь у "отброса" нашли поддельные документы и это тоже чистая политика) давай ломбардный мальчик пой дальше)
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28.01.2022 10:16 Відповісти
Хіба не Разумков був головою виборчого штабу блазня? Хіба не він писав програму партії слуг урода? Сдєлалі іх сєбя вместє. Бумеранг прилетів.
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28.01.2022 10:25 Відповісти
Ніколи не був у складі штабу і жодним боком до програми) воно було спікером і навіть не приймав участі у нарадах) але навіщо тобі це знати, тобі аби лякати язиком)
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28.01.2022 10:53 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8E-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/a-48895392 Політичну партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков - радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань.

"Голова партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

Дмитро Разумков був одним із основних політконсультантів Зеленського під час передвиборчої кампанії та спікером його штабу Зеленського. Регулярно представляв позицію кандидата на всіх телеефірах та політичних шоу.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/27/7216227/
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28.01.2022 11:06 Відповісти
Він стан головою партії 27 травня 2019 року замість Баранова, це було вже після виборів. До передвиборчого штабу він жодним чином, під час засідань передвиборчого штабу його і близько не було, сиділо собі за дверима і було лише рупором того, що йому казали.
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28.01.2022 11:24 Відповісти
Он был спикером штаба Зеленского, но при этом не входил в его состав? Это что-то новое. Это звучит так же, как Стефанчук является спикером ВР, но не является членом ВР.
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29.01.2022 15:47 Відповісти
у Стефанчука есть права и обязанности, как спикера ВР, они расписаны в регламенте ВР и Конституции. Розумков был просто рупор и говорил только то, что ему сказали. это абсолютно разные вещи.
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29.01.2022 16:30 Відповісти
Понимаете ли, я не думаю ,что в законах могут быть прописаны права и обязанности членов избирательных штабов. Но спикер штаба априори является членом этого штаба. Разумков был заявлен Зелей, как член команды в апреле 2019, хотя это было понятно задолго до оглашения. Именно благодаря таким как Разумков и Данилюк, Зеля получил возможность стать президентом. Я нисколько не сомневаюсь в их умственных способностях - реально толковые специалисты. Но я никогда им не смогу простить, что они привели это чмо к власти.
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29.01.2022 21:48 Відповісти
Разумков специалист?) он специалист в ломбардном бизнесе)). Одно из яиц Ахметова растыканое по чужим гнездам он. Выкормыш партии регионов, сидящий в тени отца. Кто слышал или видел этого Разумкова до выборов 2019?
Вы реально уверены, что все прессектари присутствуют на совещаниях штаба?)))
А Данелюк кто?

Президент Украины Виктор Янукович назначил Своим советником (вне государства) Александра Данилюка.

С сентября 2010 года - возглавляет Координационный центр по реализации экономических реформ.

С 17 июля 2014 года - постоянный представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины.

С сентября 2015 года Заместитель главы Администрации Президента Украины.

14 апреля 2016 г. Верховной радой Украины назначен новый состав Кабинета министров Украины (правительство Гройсмана), в котором Александр Данилюк занимал пост министра финансов Украины.

7 июня 2018 года - Верховна Рада освободила Александра Данилюка от должности министра финансов.

28 мая 2019 года - назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
засветился везде, но нигде не задержался) Сейчас активно отрабатывает на каналах Ахметова)
Неужели вы до сих пор не поняли, что в 2019 году народ голосовал против старых политиков, а не просто за Зеленского.
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30.01.2022 08:00 Відповісти
оТ скажи разумков - ржачно було коли ГБР з бенядіктовою відкривало фейкові справи на петра?

А тепер шо - проізошла чудовіщная ошібка.
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28.01.2022 10:38 Відповісти
На Петра всього дві справи і фейкові вони, чи ні вирішить суд.
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28.01.2022 11:55 Відповісти
Демократія це різноманітність політичних сих і їх вмєняєма боротьба між собою. А не як було в 20-х - усі політичні партії винищені минулими союзниками Більшовиками.
Зеленського треба за ноги від влади відтягувати, замашки обісраного Чаушеску там так і пруть.
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28.01.2022 10:58 Відповісти
Доведеться віднести до особливо упоротих брехливих 73/43%зебілів і щоразу спамити його висери як брехню, ні разу їх не читаючи.
То попереднім таким подібним був Ванька Суліма... тепер - зміна на прапорщика в каптьорці розбризкування юдьчиної брехні? Так виходить?
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28.01.2022 11:04 Відповісти
От тепер і Разумков спробує як воно. Прошу підтримати та проголосувати.
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28.01.2022 11:05 Відповісти
якось пох на ЖабоГадюкінг
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28.01.2022 12:56 Відповісти
Бачили очі, шо купували. Їжте хоч повилизьте.
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28.01.2022 12:56 Відповісти
ідпрацьовують мандати

Зелен-люмпен-депутати
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28.01.2022 15:22 Відповісти
Про жабу та гадюку чомусь згадалось...
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28.01.2022 16:01 Відповісти
 
 