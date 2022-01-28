ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Разумков вже заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними ДБР, у межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб.
Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.
Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи - протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.
Попередня кваліфікація:
- підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);
- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);
- введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).
Водночас, керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков, коментуючи ситуацію заявив, що звинувачення ДБР стосовно нардепа "притягнуті за вуха".
"Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу - притягнуті за вуха. Зараз я направляюся до нього, інші народні депутати з МФО - також.
Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР - в дії!" - написав він у телеграмі.
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а то подлог кандидата в Президента Зеленского про тыпа выщу освыту..ха ха ха...*** он там на 3 класса коридорных церковной приходской сельской школы времен Николая 2 не научился.... и ввел в оману ЦИК....
"Порошенко, в интервью немецкой газете Bild заявил: "Если меня изберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Roshen. На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии Украины".
"тому не ведуть і не купують"
Налоги в бюджет ***** платит, аж бегом.
Ну куди їй до агента російських спецслужб Порошенко? який весь час повторюе сказанне Байденом.
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Виступ Юлії Тимошенко у Верховній Раді 16 лютого 2020р. Лідер «Батьківщини» закликала усі фракції парламенту негайно ухвалити законопроєкт №4680.
Це дозволить не лише дати людям газ по три гривні за кубометр, а й знищити корупцію на тарифах.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes
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Брифінг Юлії Тимошенко у Верховній Раді 25 січня 2021р.
Лідер «Батьківщини» закликає Верховну Раду розпочати роботу із розв'язання найболючішого для людей питання - зменшення ціни на газ,
і пропонує рецепт швидкого та ефективного розв'язання тарифної кризи.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1rOyVByOY&t=370s
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Ю.Тимошенко. 1 гривня,а людям продають по 8!!!
Крім того, команда "Батьківщини" наполягає на створенні ТСК, яка розслідує корупцію у "Нафтогазі" і з'ясує, хто заробляє мільярди на злиднях людей.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/timoshenko-vlada-mae-napraviti-ukrainskij-gaz-na-potrebi-lyudej.htm
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"Для України не існує ніякого європейського газу.
Коли в 2014 році нам оголосили, що Україна буде споживати європейський газ, нехай вони мені покажуть, де він у Європі видобувається і де ми можемо його взяти.
Я хочу зараз проінформувати країну, це був великий обман, ніякого європейського газу не було, вони зробили фіктивну трубу, але газ ішов російський.
Просто вся пропаганда, яка робилася в цей час, мала говорити, що це європейський газ і цей газ постачали через європейського посередника,
який сьогодні нам відомий, тому що розслідування зі зміною президента не відбулося.
Президент змінився, а вся політика, яка робилася ззовні щодо України й всередині залишилася такою, як вона була", - розповіла Тимошенко.
Джерело:
Потому что кумарят такие политики, которые вылазят только к выборам.
Зюзя відпіарив агента російських спецслужб Порошенко,а тепер прийшов час піару для власника ломбардів, молодого рига Разумкова і його команди.Скоро ж вибори до ВР.
І з яких це пір Порошенко агент спецслужб ???
Ви від юлкіних хіхікалок ?
"Ліпєтская фабріка" не приймається
Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я".
Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією.
Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі,
про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.
От і я за аналіз.
Проаналізуйте "погані газові угоди" Ю.Тимошенко з "реформованними угодами",анбалдінгами від агента російських спецслужб Порошенко і екс головного продюсера канала"Інтер"Зеленського.
Чи знаєте ви,що напротязі 2009 -2019років тільки за транзит газу до Європи Україна отримувала від РФ кожного року від 2.500$міліардів до 3000$лярдів за "поганими газовими контрактами Ю.Тимошенко?
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Транзит газу з Росії в Європу через Україну в 2020 році склав 55,8 млрд кубометрів, що на 38% менше, ніж в 2019 році,
повідомила прес-служба компанії «Оператор ГТС України».
При цьому «Газпром» повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей за контракт
https://lb.ua/economics/2021/01/02/474419_tranzit_gazu_ievropu_cherez_ukrainu.html
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Транзит природного газу через газотранспортну систему України в січні-червні 2021 року склав 21,7 млрд кубометрів, що на 13% менше, ніж за аналогічний період 2020 роки (24,9 млрд кубометрів).
https://biz.censor.net/n3275755
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Транзит природного газу через газотранспортну систему України у січні-жовтні 2021 року становив 35,3 млрд куб. м, що на 21,6% менше,
ніж за аналогічний період 2020 року (45 млрд куб. м), та на 56,7% менше, ніж за 10 місяців 2019 року (81,5 млрд куб. м).
Джерело:
До слова, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.
Перше - фейсбук якогось маловідомого адвоката, який навіть в ТОП-100 у своїй професії.
Другий російськомовна (!) сторінка вікіпедії цього самого мосту
.https://www.youtube.com/watch?v=4DqzENflrP4 Батальон «Батьківщина».
"Медведчук виконує абсолютно чітку лінію саме Путіна. Він - його представник в Україні.
Їхнє завдання - розвалити нас зсередини. В чому загроза Медведчука? Я точно знаю,
що Петро Олексійович з екранів говорить дуже правильні речі: ЄС, НАТО.
Але я точно знаю, що вони з Медведчуком у контакті. Вони по вечорах телефонують одне одному, щоб скординувати свою дії.
І у цьому загроза", - сказав Гройсман.
https://vgolos.com.ua/news/poroshenko-i-medvedchuk-zaraz-koordynuyut-svoyi-diyi-ya-tochno-znayu-grojsman_1023108.html?fbclid=IwAR0qvURxdWntMflVIOVp6DpbkS6nFG6Uoz8iIdhdcAQmoqAKGX5Jjwn7Lp8 https://vgolos.com.ua/news/poroshenko-i-medvedchuk-zaraz-koordynuyut-svoyi-diyi-ya-tochno-znayu-grojsman_1023108.html?fbclid=IwAR0qvURxdWntMflVIOVp6DpbkS6nFG6Uoz8iIdhdcAQmoqAKGX5Jjwn7Lp8
іхсєбя вместє. Бумеранг прилетів.
"Голова партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.
Дмитро Разумков був одним із основних політконсультантів Зеленського під час передвиборчої кампанії та спікером його штабу Зеленського. Регулярно представляв позицію кандидата на всіх телеефірах та політичних шоу.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/27/7216227/
Вы реально уверены, что все прессектари присутствуют на совещаниях штаба?)))
А Данелюк кто?
Президент Украины Виктор Янукович назначил Своим советником (вне государства) Александра Данилюка.
С сентября 2010 года - возглавляет Координационный центр по реализации экономических реформ.
С 17 июля 2014 года - постоянный представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины.
С сентября 2015 года Заместитель главы Администрации Президента Украины.
14 апреля 2016 г. Верховной радой Украины назначен новый состав Кабинета министров Украины (правительство Гройсмана), в котором Александр Данилюк занимал пост министра финансов Украины.
7 июня 2018 года - Верховна Рада освободила Александра Данилюка от должности министра финансов.
28 мая 2019 года - назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
засветился везде, но нигде не задержался) Сейчас активно отрабатывает на каналах Ахметова)
Неужели вы до сих пор не поняли, что в 2019 году народ голосовал против старых политиков, а не просто за Зеленского.
А тепер шо - проізошла чудовіщная ошібка.
Зеленського треба за ноги від влади відтягувати, замашки обісраного Чаушеску там так і пруть.
То попереднім таким подібним був Ванька Суліма... тепер - зміна на прапорщика в каптьорці розбризкування юдьчиної брехні? Так виходить?
Зелен-люмпен-депутати