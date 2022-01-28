Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 367 млн, померли вже понад 5,6 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 січня у світі зареєстрували 3 549 909 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 10 249 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 367 005 794 випадки інфікування, з них 3 549 909 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 657 166 осіб, з них 10 249 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 290,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками за добу Україна - 18-та у світі та 8-ма в Європі.