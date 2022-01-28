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Прем'єр Угорщини Орбан проведе консультації з НАТО та ЄС перед зустріччю з Путіним, - Bloomberg

Прем'єр Угорщини Орбан проведе консультації з НАТО та ЄС перед зустріччю з Путіним, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перед запланованою зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним він вестиме переговори з НАТО та ЄС з питань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю агентство Bloomberg.

Орбан також сказав, що на переговорах із Путіним він має намір домогтися збільшення імпорту газу з Росії в Угорщину.

Наприкінці грудня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Орбан очікує на зустріч із Путіним на початку лютого.

Сійярто наголошував, що 2021 рік став найпродуктивнішим за весь час у плані співпраці Угорщини та РФ. Говорячи про перспективи на 2022 рік, Сіярто згадав будівництво АЕС "Пакш-2", отримання угорськими виробниками можливості випускати російську вакцину "Супутник V" проти COVID-19, постачання нової угорської сільгосппродукції до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція Києва щодо прав меншин серйозно обмежує Угорщину у наданні будь-якої підтримки Україні, в тому числі у разі конфлікту, - Сійярто

Угорщина (2336) НАТО (6516) путін володимир (24088) Євросоюз (13634) Віктор Орбан (572)


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Половина членів ЄС - близькі друзі Путлєра, друга половина просто товариші?
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28.01.2022 10:14 Відповісти
А третя просто секс-партнери, як мадярія...
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28.01.2022 10:21 Відповісти
мадьярам до дупи ті консультації ...... їм ще тільки для повного щастя залишилося кацапський аквафреш в себе на ратуші підняти .
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28.01.2022 10:32 Відповісти
****** будет жаловаться Столтенбергу, на Украину
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28.01.2022 10:37 Відповісти
dobjotsia uvelichenije pokupki gaza, ne nu posmotrite na togo idiota, eto zhe kak v magazine, zaiti i ugovoritj prodovca mol vozmu boljshe.
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28.01.2022 10:40 Відповісти
Бежит докладывать хозяину.
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28.01.2022 11:20 Відповісти
Під)(уйловник побіг до шефа отримувати **** (єщьо більш цінні указівки).
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28.01.2022 12:19 Відповісти
 
 