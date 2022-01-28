Прем'єр Угорщини Орбан проведе консультації з НАТО та ЄС перед зустріччю з Путіним, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перед запланованою зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним він вестиме переговори з НАТО та ЄС з питань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю агентство Bloomberg.

Орбан також сказав, що на переговорах із Путіним він має намір домогтися збільшення імпорту газу з Росії в Угорщину.

Наприкінці грудня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Орбан очікує на зустріч із Путіним на початку лютого.

Сійярто наголошував, що 2021 рік став найпродуктивнішим за весь час у плані співпраці Угорщини та РФ. Говорячи про перспективи на 2022 рік, Сіярто згадав будівництво АЕС "Пакш-2", отримання угорськими виробниками можливості випускати російську вакцину "Супутник V" проти COVID-19, постачання нової угорської сільгосппродукції до Росії.

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