Домовленості радників лідерів Нормандського формату про режим "тиші" - це "крок вперед", - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що відновлення переговорів у Нормандському форматі свідчить про те, що сторони готові працювати конструктивно.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в коментарі журналістам у Верховній Раді.

За словами міністра, публічна обіцянка дотримуватись режиму тиші - це "крок вперед".

"І те, що домовилися зустрітися через два тижні, це теж позитив. Але я з обережним оптимізмом на це дивлюся. Тому що розумію: через два тижні потрібна конкретика", - зазначила Верещук.

Вона нагадала, що Росія очікує від України прямих переговорів з представниками ОРДЛО.

"А хто такі представники ОРДЛО, яких так наполегливо намагається промувати Росія? Беремо для прикладу представника так званої ДНР. Хто такий Пушилін? Це представник правлячої партії РФ, активний член "Єдиної Росії". Це громадянин РФ. У нього є російський паспорт. То щоб були об’єктивним, Росія має так сказати: "Зустрічайтесь з нашим громадянином, представником правлячої партії "Єдина Росія". Не треба називати їх людьми, які повстали проти режиму чи ще щось", - наголосила міністр.

"Треба розмовляти із територіями. Не можна розмовляти з ніким. Ми мусимо мати суб’єкт переговорів. Це має бути хтось, хто уповноважений. Бо з української сторони хто повинен вести переговори? Президент, можливо, голова Офісу, керівник ТКГ та уповноважені президентом особи", - підсумувала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політичну пропозицію законопроєкту про перехідний період запропонуємо в квітні-травні, - Верещук. ВIДЕО