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Новини Нормандські переговори
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Домовленості радників лідерів Нормандського формату про режим "тиші" - це "крок вперед", - Верещук

Домовленості радників лідерів Нормандського формату про режим

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що відновлення переговорів у Нормандському форматі свідчить про те, що сторони готові працювати конструктивно.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в коментарі журналістам у Верховній Раді.

За словами міністра, публічна обіцянка дотримуватись режиму тиші - це "крок вперед".

"І те, що домовилися зустрітися через два тижні, це теж позитив. Але я з обережним оптимізмом на це дивлюся. Тому що розумію: через два тижні потрібна конкретика", - зазначила Верещук.

Вона нагадала, що Росія очікує від України прямих переговорів з представниками ОРДЛО.

"А хто такі представники ОРДЛО, яких так наполегливо намагається промувати Росія? Беремо для прикладу представника так званої ДНР. Хто такий Пушилін? Це представник правлячої партії РФ, активний член "Єдиної Росії". Це громадянин РФ. У нього є російський паспорт. То щоб були об’єктивним, Росія має так сказати: "Зустрічайтесь з нашим громадянином, представником правлячої партії "Єдина Росія". Не треба називати їх людьми, які повстали проти режиму чи ще щось", - наголосила міністр.

"Треба розмовляти із територіями. Не можна розмовляти з ніким. Ми мусимо мати суб’єкт переговорів. Це має бути хтось, хто уповноважений. Бо з української сторони хто повинен вести переговори? Президент, можливо, голова Офісу, керівник ТКГ та уповноважені президентом особи", - підсумувала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політичну пропозицію законопроєкту про перехідний період запропонуємо в квітні-травні, - Верещук. ВIДЕО

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+12
Яке воно дурне...
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28.01.2022 10:25
+6
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28.01.2022 10:52
+5
Деперь вражеские ДРГ смогут безопасно попадать к нам в тыл, подрывать мосты и ставить мины и стрелять наших защитников в спину.
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28.01.2022 10:32
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Яке воно дурне...
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28.01.2022 10:25 Відповісти
Воно то дурнэ, та её высеры для таких же 73%-процентных ******.
Они фсе довольны собой.
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28.01.2022 10:29 Відповісти
реба розмовляти із територіями. Не можна розмовляти з ніким. Ми мусимо мати суб'єкт переговорів. Це має бути хтось, хто уповноважений"

все знакомо... мантры образца весны 2014 года - "Услышьте дампас! нас не слышат, мы уполномочили охранника с азс!"

п.с. интересно, у веращук хто из "уповноважених" в ордло...? кем и когда...
или это так веращук подводит основание под выборы в ордло под оружием расеи..
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28.01.2022 10:35 Відповісти
Росією окуповано Крим, Донбас...і тиша...
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28.01.2022 10:28 Відповісти
Деперь вражеские ДРГ смогут безопасно попадать к нам в тыл, подрывать мосты и ставить мины и стрелять наших защитников в спину.
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28.01.2022 10:32 Відповісти
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення. Джерело:
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28.01.2022 10:33 Відповісти
IQ тест.
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28.01.2022 10:42 Відповісти
Вылезло чучело рвотная лизожопка!
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28.01.2022 10:46 Відповісти
Колаборантка пліснява, брехлива. Їй похрін, що про неї думають. Відверто сц.ть в очі.

28.01.22
За добу війська РФ двічі порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали Мар'їнку та здійснили спробу перекинути свою ДРГ на позиції ЗСУ
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28.01.2022 10:48 Відповісти
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28.01.2022 10:52 Відповісти
Соси неперериваючись Лярва
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Вперед до чого?
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28.01.2022 11:09 Відповісти
Конченая!
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28.01.2022 11:20 Відповісти
Вона хоч сама зрозуміла що сказала?
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28.01.2022 11:25 Відповісти
Договоренность о "Режиме тишины" и "Режим тишины" - две большие разницы!
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28.01.2022 11:33 Відповісти
 
 