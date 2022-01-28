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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни з Україною не буде", - Лавров

Росія не зацікавлена у війні, але не дозволить нехтувати своїми інтересами безпеки.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо, але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси ми не дозволимо", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС РФ повідоили, що навіть думка про війну з Україною - неприйнятна.

Також читайте: У відповіді США немає позитивної реакції на головне питання Росії, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1610) росія (65925)


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Топ коментарі
+43
Ага. То финны вероломно напали, то грузины. Потом Украина всем Крымом на вас навалилась. Так, бидоси, и живете. Можно сказать выживаете.
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28.01.2022 10:30
+35
Нет просто занимается словоблудием! Для них это не война, а "освободительная операция"
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28.01.2022 10:33
+27
Когда скотобаза станет скотомогильником , тогда и войны закончатся .
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28.01.2022 10:29
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Так. Продовжуватимуть те, що було...

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28.01.2022 15:41 Відповісти
Осаживание - движение лошади назад. Вопрос, как удалось научить этому трюку старого битюга?
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28.01.2022 14:33 Відповісти
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28.01.2022 14:58 Відповісти
Будет будет… Сцыкло армянское…
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28.01.2022 15:09 Відповісти
Лаврушка, мы может быть бы с большой натяжкой вам бы и поверили, если бы ранее не было бы Крыма и лугандона. А сейчас извини , но вас можно называть только коварными и лицемерными киздунами и врагами Украины. Не верим! Не верим и всё тут!!!
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28.01.2022 15:28 Відповісти
Лавров: "Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо."
Вкотре повторю: брехливі потвори!
До 2014-го українці знали про це з історії окупації Молдови, Грузії, та бійні в Сирії.
Після 2014-го ми відчули вашу "миролюбність" на власній шкурі.


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28.01.2022 15:32 Відповісти
Московія на побєгушках в https://books.google.com.ua/books?id=fSr3CwAAQBAJ&pg=PP95&lpg=PP95&dq=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&source=bl&ots=XpPyqaTrrC&sig=ACfU3U1-**************************&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiUwY7p5731AhVktIsKHUCOCWkQ6AF6BAgXEAM#v=onepage&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&f=false іудоглобалізаційного капіталу , який вирішив повторити голодомор.
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28.01.2022 15:51 Відповісти
смело) интересно, какай процент электората в курсе...
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28.01.2022 15:58 Відповісти
Кремлядям очевидно пообіцяли невеликі втрати від санкцій, але в цілому збереження капіталів при переформатуванні світового валютного порядку.
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28.01.2022 16:19 Відповісти
І як же це "ваші інтереси" опинилися на нашій території? Ідіть геть, кляті вороги, доки у вас є ще залишок часу. Взагалі то, з прадавніх війн та спорів за територію ворожі сторони ніколи не ставили у порівняння тамтешніх мешканців та територію, де вони живуть. Турки, до речі, й досі разом з греками час від часу мають деякі питання про "справжній" кордон з Грецією. Наприклад, стирчить з моря відносно невелика скеля, яку й скелею назвати смішно, якась висока й тонка каменюка, ні сісти там та й навіть не стати, ні вчепитися нема за що, а кожен турок без роздумів почне її захищати зброєю, бо територія в них - понад усе. Захист своєї землі - базове питання патріотизму в будь якій країні, так і повинно бути.
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28.01.2022 16:29 Відповісти
Англійською мовою це називається diversion. Обманний маневр : казати що війни не буде, але відразу напасти, навіть коли "чорнила ще не просохли".
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28.01.2022 16:44 Відповісти
Якщо вони ризикнуть реально напасти, тоді вони неминуче отримають такого гучного ляпаса, що запам'ятають це назавжди, їх нащадки будуть про це розповідати своїм нащадкам, ті - своїм, потім своїм-своїм-пересвоїм та далі буде назавжди. На їхні голови впаде такий жах, що вони й голови в наш бік не повернуть ніколи.
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28.01.2022 20:27 Відповісти
я вот не пойму, а где у Цензора новость о том, что США собирают Совбез ООН на понедельник.
Это же самая главная новость по этой теме
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28.01.2022 16:49 Відповісти
ось вона: https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-un-security-council-meeting-on-the-situation-on-ukraines-borders/
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28.01.2022 20:14 Відповісти
Тут простой тест:если ты веришь россиянам-тебе пора идти к психиатору. Россияне даже циган переплюнули-брехливое семя
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28.01.2022 17:23 Відповісти
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