"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни з Україною не буде", - Лавров

Росія не зацікавлена у війні, але не дозволить нехтувати своїми інтересами безпеки.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо, але й наступати брутально на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси ми не дозволимо", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС РФ повідоили, що навіть думка про війну з Україною - неприйнятна.

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