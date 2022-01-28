Постраждалі лежали в калюжах власної крові, давно такого не бачили, - Риженко про стан постраждалих під час стрілянини в Дніпрі

Лікарі стабілізували стан постраждалих під час стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко.

"Коли їх забрали швидкі, то постраждалі були в калюжах власної крові. Медики давно не бачили такої великої крововтрати. Ми відразу почали переливати кров і вже перелили 12 літрів, з них більше 4 літрів Жанні", - сказав лікар.

За його словами, дівчині Жанні вирізали метр кишківника та планують операцію на хребті.

"Лікарі під час операції дівчині Жанні, якій Артемій Рябчук вистрілив у живіт, видалили більше метра пошкодженого тонкого і товстого кишківника. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Вже піднявся гемоглобін - це майже норма. Повинні будемо зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець. Куля пройшла через живіт і вийшла через поперековий відділ хребта. Жанна в дуже важкому стані. Зараз дівчина стабільна, у свідомості і намагається говорити, але заважає трубка", - розповів Риженко.

"Решта постраждалих - стабільні. Один хлопець у важкому стані, його зняли з апарату ШВЛ, він сам дихає і сам розмовляє. Ще двох будемо переводити з реанімації", - додав він.

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Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

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