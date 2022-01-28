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Новини
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Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG написав про "напад України" на "ЛНР"

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вранці 28 січня, на сайті з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?".

Інформація базується на заяві "офіцера пресслужби ЛНР Олександра Мазейкіна", який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР".

За його словами, з позиції 30-ї бригади Збройних сил України в районі селища Троїцьке відкривався вогонь з артилерійського озброєння та великокаліберних кулеметів в напрямку с. Веселогорівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Telegraph опублікувала оперативні фото агентів ГРУ, обвинувачених у підготовці путчу в Чорногорії. ФОТО

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG написав про напад України на ЛНР 01

При цьому видання пише про "ЛНР" і "народне ополчення" без будь-яких вказівок на те, що це проросійські незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.

Більше того, у новині вказано, що "Київ сконцентрував половину своїх військ на Донбасі", а "напругу в регіоні підігрівають США та інші країни НАТО, які постачають Україні зброю та військових інструкторів".

Також читайте: Суд у Чорногорії визнав двох російських представників спецслужб головними організаторами перевороту

Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) — державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна дивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.

сепаратизм (757) ЗМІ (1364) тероризм (2868) Чорногорія (202)


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Топ коментарі
+21
Всіх запам'ятаєм...
Одне чудово розкриваються усі сусіди
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28.01.2022 10:45
+21
Чорногорці, виведіть своє військо з Чорногорії!
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28.01.2022 10:50
+17
під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР" Джерело:

Надеюсь, черногорский енот сопровождал эту новость своими танцами.
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28.01.2022 10:44
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братушки сраные
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28.01.2022 10:43 Відповісти
я думаю никто эту помойку на карте найдет ахахахх какнули в небо покрасили лужу..))
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28.01.2022 12:52 Відповісти
під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР" Джерело:

Надеюсь, черногорский енот сопровождал эту новость своими танцами.
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28.01.2022 10:44 Відповісти
Всіх запам'ятаєм...
Одне чудово розкриваються усі сусіди
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28.01.2022 10:45 Відповісти
И на карандаш!
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28.01.2022 10:49 Відповісти
Та уже пора не запам'ятовувати, а записувати, щоб не забути всіх
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28.01.2022 10:51 Відповісти
Треба подякувати ху*ло за те, що показав нам реальну картину хто є хто. З друзями гуртуємось, все решта - на смітник або в ігнор. Це екзистенційні речі. Борімося!
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28.01.2022 10:53 Відповісти
Друзі в данній ситуації теж поняття умовне.
Я би назвала це партнерство)
Комусь просто вигідно,бо поки боряться з нами не дуже хитаюсь де-інде,комусь іміджево.
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28.01.2022 11:05 Відповісти
Хай так.
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28.01.2022 11:14 Відповісти
Чорногорці - не сусіди. І взагалі, чорногорці - то не правильні серби (тролінг), які повинні повернутися у "родную гавань", тобто Сербію. 😊. До речі, стосунки чорнигорців з сербами нагадують стосунки кацапів з українцями. Різниця у мові - незначна. Церква підпорядковужться Сербській. І так, у Чорногорії теж є малосерби, аролог малоросам. 😊
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28.01.2022 11:13 Відповісти
Сусіди я мала на увазі загалом)
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28.01.2022 11:30 Відповісти
Пані Таня, наші сусіди теж різні: Росія і Білорусь - відверто ворожі, Угорщина - не дружня, зате Молдова, Румунія і осблво Польща - то справжні друзі. А Чорногорія - це далеко. Це Балкани. І між нами інші країни, які не є навіть спільними сусідами. 😊 Тому на Чорногорію я не ображаюся так, як на справді географічних сусідів.
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28.01.2022 11:46 Відповісти
Це ж не значить що на державному мовну можна молоти що заманеться?!
Цікаво,як ви охарактеризуєте за вашим розподілом Словенію?
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28.01.2022 12:15 Відповісти
Мовнику
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28.01.2022 12:17 Відповісти
Шановна пані Таня, свїм пстом я тролив власне чорногорських малосербів. 😊 Що стосується словенців, то їх ще називають слов'янськими німцями, або німецькими слов' Янами. Вони досить відособлені. Найперші вийшли зі складу Югославії і зробили це мирно, бо не мають спільного кордону з балканськими кацапами - сербами. Можливо вони і не надто наші друзі, але точно не прокацапські. Скоріше - нейтральні з ухилом до підтримки України.
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28.01.2022 13:00 Відповісти
Дякую, пізнавально.
Я чому запитала,не бажила жодної реакції Словенії на ситуацію.Так само не памятаю чи допомагає якось Словаччина.
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28.01.2022 13:22 Відповісти
А от Словаччина - щирий і надійний партнер. У них немає зайвої зброї, але вони допомагають з газом, електрикою і власне пилітичною підтримкою України на всіх рівнях.
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28.01.2022 13:51 Відповісти
Різниця у мові у сербів та чорногорців дійсно дуже незначна. Але казати, що це подібно до ситуації з української та російської мовами - неправильно.
Російська зрозуміла більшості українців, бо нам її втирають змалку з кожної шпарини, натомість у росіян розуміння української майже відсутнє.
Для порівняння - серб чорногорця чудово розуміє, і навпаки.
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28.01.2022 12:36 Відповісти
Так мій пост - це стьоб з чорногорсткої газети. 😊 Щодо кацапської мови, то вона взагалі штучна. Бо власне живі мови - мордовська, меря та інші вже не існують, хіба що у дуже вузькому колі. 😊 А своїм постом я власне тролив чорногорських малосербів. 😊
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28.01.2022 12:53 Відповісти
Чорногорці, виведіть своє військо з Чорногорії!
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28.01.2022 10:50 Відповісти
якщо зєлє страшно розірвати стосунки з рашкою, то хоча б з занюханою Чорногорією міг би. Курортів вистачає й без них, а більше вони нічого не вміють. Навіть бути грамотними журналістами не здатні
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28.01.2022 10:52 Відповісти
Можна хоча б зробити заклик до українців не відпочивати в Чорногорії. Там це помітять.
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28.01.2022 12:37 Відповісти
чорножопые черногорцы зря их полностью не уничтожили зря сосущие члена Путену...как и сербы и хорваты вообще бувшая Югославия это такой себе микс болото... что просто кошмар один...Балканы это сборище ублюдков мразей вся Европа США давно заполонилась мафией сербской наркотики... хорватской торговля оружием наркотики и нелегальные беженцы.. алба6нцы всего понемногу...
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28.01.2022 10:53 Відповісти
Ето вы поторопились. Украина да и другие страны еще не признали ОРДЛО автономной республикой как хочет Х***ло. Вот вам яркий пример что будет когда Украина пойдет на поводу и признает автономию *федеративной республики* ОРДЛО, или как у нас говорят, *реинтеграция и особый статус*. После признания особого статуса, на следующий же день Рашка и ее вассалы завизжат что Украина совершила нападение на теперь еже суверенную республику и РФ как гарант должна встать на ее защиту.
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Пособники информационной войны.
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Приходилось бувати у цій країні. Дуже красива та приваблива. Але там з 10 чол. населення майже половина розмовляють кремлівською мовою та мріють про дружбу з рфією. На узбережжі моря ще більше. Реклама, вивіски та оголошення про продаж нерухомості - усе дублюється "великим и магучим". Складалося враження, що знахожуся за поребриком. Не здивований цїєю новиною, т.к. там усе куплено росією, навіть державна влада.
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28.01.2022 10:55 Відповісти
Ми там були у 2006. На відміну від Болгарії (де російську знали майже всі), у Чорногорії доводилось говорити з місцевими англійською (за винятком персоналу отеля). До речі, ми були здивовані, що англійською там володіють майже всі, навіть підлітки.
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29.01.2022 22:58 Відповісти
Радуйся россиянский пенсионер,на твои кровные живут продажные СМИ Черногории.
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28.01.2022 10:56 Відповісти
ну тримайтеся - зараз почнеться турборежим информаційної війни
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28.01.2022 10:57 Відповісти
МЗС отреагирует??
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28.01.2022 10:57 Відповісти
никогда с момента основания за одну новость черногорская телерадиокомпания не зарабатывала столько денег
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28.01.2022 10:58 Відповісти
А чё удивляться-то?
В Черногори мокшан чуть ли не бульше нежели самих черногорцев...
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28.01.2022 10:59 Відповісти
Бедная моя Украина!
Сколько гадости льется на нашу страну!
Выстоим! Значит нам нужно все это пройти!
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28.01.2022 11:00 Відповісти
Це точно
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28.01.2022 11:09 Відповісти
Чорногорія - це теж офшор, вгадайте з однієї спроби, чий саме. ..
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28.01.2022 11:05 Відповісти
Може їх російські хакери хакнули?
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28.01.2022 11:06 Відповісти
Якби це повідомили по телетрансляції то все тоді зрозуміло,а сайт то таке,йогшо легко зламати...
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28.01.2022 11:09 Відповісти
страна с 2010 года , а с 2017 уже членик НАТО !!! А ты Украина что то там и кому то доказывай , подтверждай ...... А тут не успела стать страной , а уже в альянсе , хотя кацапов там любят и в очко селуют ..... Вот скажите накуй туда берут разных тэлэпней ?
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28.01.2022 11:13 Відповісти
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28.01.2022 11:13 Відповісти
Пусть фото грозного посмотрят , где большинство населения были русские и Донецка или Луганска на девятом году войны.
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29.01.2022 16:45 Відповісти
Ну и кому нужны вот эти черногорские новости? Кто их смотрит в Европе, кто на них реагирует? Это просто пердеж в лужу, не более.
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28.01.2022 11:16 Відповісти
Не здивуюся, коли це повторять в білоруських ЗМІ, а потім і російських, і зроблять приводом для нападу.
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28.01.2022 12:39 Відповісти
Это не пердёж, это создание информационного фона. Когда говорят из каждого "утюга" - начинают люди верить. Поэтому такие "утюги" и отключают резкой ответной риторикой.
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28.01.2022 14:28 Відповісти
Черногория сначала была нормальной страной и даже боролась против российского засилья в этой курортной стране. Россияне начали массово там скупать недвижимость которая стоила очень дёшево 15-20 лет назад. И дело дошло до того что самим черногорцам уже пришлось эмигрировать в другие страны потому что всё побережье было уже разделено и выкуплено россиянами,они там начали строить дворцы,коттеджи и таким образом вытеснили местных жителей и завезли россиян для обслуживания своих дворцов. По сути российские толстосумы скупили не только землю Черногории но и власти этой страны,поэтому нет ничего удивительного что черногорская ,а по сути уже российская телекомпания несёт такую чушь.
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28.01.2022 11:17 Відповісти
Я не є шанувальником Трампа.Але пргадав як на якомусь самміті він президента Монтенегро відставив в сторону. Мабуть кілька років тому знав, що то є кацапські консерви.
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28.01.2022 13:27 Відповісти
Про поїдання донецьких немовлят ще не було?
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28.01.2022 11:23 Відповісти
Что такое Черногория? Эта где? Это важный игрок в мировой политике? Или это подобное ничто, как и ,,лнр".
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28.01.2022 11:25 Відповісти
Информационная война в разгаре!
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28.01.2022 11:32 Відповісти
Той Черногории с гулькин нос , но ее скупили россияне

Вот решили новоявленные моряки-любители помочь себе самостоятельно, создав необыкновенную по своей красоте и размаху марину на побережье Черногории

капитал в проект, имя которому "Porto Montenegro", вложили гиганты бизнеса Питер Мунк, Натаниэль Ротшильд, Энтони Мунк, Бернар Арно, Шандор Демьян, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА - агент раши , и лично **** , строит **** НОВОЕ МОНАКО И НОВОЕ МОНТЕ КАРЛО в Черногории
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28.01.2022 11:36 Відповісти
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28.01.2022 11:37 Відповісти
Есть и украинские строительные компании ,вкладывающие деньги в Черногорию и дружащие там с консулами Черногории . Надо и с них спросить , что они делают для пропаганды Украины ???
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28.01.2022 11:39 Відповісти
що таке ЛНР? Україна напала на неіснуючу річ?
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28.01.2022 11:39 Відповісти
Именно с таких фейковых сообщений и начинаются вооруженные конфликты, в последствии переходящие в мировые войны.
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28.01.2022 11:45 Відповісти
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28.01.2022 14:35 Відповісти
 
 