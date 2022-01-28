Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG написав про "напад України" на "ЛНР"
Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Вранці 28 січня, на сайті з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?".
Інформація базується на заяві "офіцера пресслужби ЛНР Олександра Мазейкіна", який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР".
За його словами, з позиції 30-ї бригади Збройних сил України в районі селища Троїцьке відкривався вогонь з артилерійського озброєння та великокаліберних кулеметів в напрямку с. Веселогорівка.
При цьому видання пише про "ЛНР" і "народне ополчення" без будь-яких вказівок на те, що це проросійські незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.
Більше того, у новині вказано, що "Київ сконцентрував половину своїх військ на Донбасі", а "напругу в регіоні підігрівають США та інші країни НАТО, які постачають Україні зброю та військових інструкторів".
Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) — державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна дивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надеюсь, черногорский енот сопровождал эту новость своими танцами.
Одне чудово розкриваються усі сусіди
Я би назвала це партнерство)
Комусь просто вигідно,бо поки боряться з нами не дуже хитаюсь де-інде,комусь іміджево.
Цікаво,як ви охарактеризуєте за вашим розподілом Словенію?
Я чому запитала,не бажила жодної реакції Словенії на ситуацію.Так само не памятаю чи допомагає якось Словаччина.
Російська зрозуміла більшості українців, бо нам її втирають змалку з кожної шпарини, натомість у росіян розуміння української майже відсутнє.
Для порівняння - серб чорногорця чудово розуміє, і навпаки.
В Черногори мокшан чуть ли не бульше нежели самих черногорцев...
Сколько гадости льется на нашу страну!
Выстоим! Значит нам нужно все это пройти!
Вот решили новоявленные моряки-любители помочь себе самостоятельно, создав необыкновенную по своей красоте и размаху марину на побережье Черногории
капитал в проект, имя которому "Porto Montenegro", вложили гиганты бизнеса Питер Мунк, Натаниэль Ротшильд, Энтони Мунк, Бернар Арно, Шандор Демьян, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА - агент раши , и лично **** , строит **** НОВОЕ МОНАКО И НОВОЕ МОНТЕ КАРЛО в Черногории