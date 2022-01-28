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Новини
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Разумков про обшуки у члена його МФО Воронька: "По своїм депутатам не робиться нічого. Де розслідування у справі Трухіна?"

Разумков про обшуки у члена його МФО Воронька:

Народний депутат, керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков закликає спікера та парламентські фракції викликати керівника ДБР Олексія Сухачова до Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

Разумков нагадав, що сьогодні з 7:00 у народного депутата, члена МФО "Розумна політика" Олега Воронька представники ДБР проводять обшуки за "притягнутою за вуха справою", яка вже була закрита через суд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Разумков вже заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". ФОТОрепортаж

"Я терпів і мовчав, поки за нами з колегами їздили, поки намагалися на нас тиснути. Ми ставилися до цього, наскільки це можливо у демократичній державі, із "розумінням". Але сьогодні перейдена червона лінія. Коли по своїм народним депутатам не робиться нічого. Де розслідування по кримінальним справам щодо Трухіна та інших? Прикриваються Офісом Президента і президентом, мабуть. А в цей час проводяться обшуки у Воронька, у його сина. Нічого не можуть знайти, нічого не можуть довести. Ми повертаємося в країну узурпації і автократії. До чого все йде в цій державі?", - зазначив нардеп і додав, якщо людина винна, то має нести відповідальність незалежно від посади, адже закон один для всіх.

Він вважає, що сьогодні ми спостерігаємо повернення в часи 2013 року, коли представники влади думали, що лишатимуться на посаді вічно, однак закінчилося все інакше.

Політик розповів, що через третіх осіб намагаються завести кримінальну справу на ще одного члена МФО "Розумна політика" Дмитри Микиша.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"

"Це все відбувається лише з мотивів політичного тиску на об’єднання "Розумна політика", тому що воно не підпорядковано дурощам, які йдуть з Офісу Президента, тому бєспрєдєлу, який намагаються створити в державі. Хочуть перетворити її на власність. Але це не власність ні президента, ні Арахамії, ні фракції, ні Офісу Президента і навіть не Верховної Ради. Це власність нашого народу", - додав депутат.

Разумков поцікавився, чому ДБР чинить такі дії: "Це він 9 (директор ДБР. – ред.) так відпрацьовує подарунки за 31 грудня, які дід мороз в якості президента приніс під ялинку? На кого сьогодні працює ДБР? На державу? Або воно стало ручним інструментом впливу і тиску на народних депутатів України".

Як повідомлялося, 28 січня ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика"

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) обшук (1980) ДБР (3547) Разумков Дмитро (1528) Офіс Президента (2032) Трухін Олександр (159) Сухачов Олексій (61) Микиша Дмитро (1) Воронько Олег (4)


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Топ коментарі
+17
А где расследование по брату Ермака и Вагнергейту?
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28.01.2022 10:53
+11
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28.01.2022 10:57
+10
разумков это клон зели, не обращайте внимания на этот спектакль
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28.01.2022 11:15
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А где расследование по брату Ермака и Вагнергейту?
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28.01.2022 10:53 Відповісти
Там где и "Покушение на Шефира".
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28.01.2022 11:24 Відповісти
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28.01.2022 10:57 Відповісти
Разумков, пообещай посадить зебанду вместе с главарём и я за тебя проголосую! И желательно это выполнить👍
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28.01.2022 11:04 Відповісти
и пороха хапугу тоже надо за граты
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28.01.2022 11:16 Відповісти
разве тебе зеля не обещал?)))) какие вы наивные. повезло нашим правителям с народом как и *****
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28.01.2022 11:17 Відповісти
Зе-бобики просто уничтожают страну,они не собираются тут жить.
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28.01.2022 11:05 Відповісти
разумков это клон зели, не обращайте внимания на этот спектакль
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28.01.2022 11:15 Відповісти
Враг моего врага - мой друг. Как только Членограй уйдет, или его скинут с трона - тогда можно и поговорить. А сейчас не время для раздора, но время объединяться против кремлядей и зеленого быдла. В этом вопросе я за Разумкова и не буду сеять раздор и никому из адекватных людей не советую.
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28.01.2022 11:31 Відповісти
я его даже политиком не считаю, так что для адекватных повода для раздора нет
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28.01.2022 11:39 Відповісти
Считаешь ты что-то, или нет - это не влияет на факт того, что у него есть определенная поддержка и он политик. И если бы Тимошенко, Разумков, Кличко, Аваков, Яценюк, Гройсман, Порошенко и другие, хоть мало-мальски проукраинские политики объединились, то у кремлядей и зелени не было бы шанса вообще. Но, если у политиков не хватает ума и воли это сделать, то надо объединятся простым людям. Один раз такие разборки между политиками уже привели к краху Украины. Может хватит наступать на грабли? Може пришло время повзрослеть наконец-то?
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28.01.2022 12:10 Відповісти
запомни, демократы объединяются только в ночь перед расстрелом)))) такова природа демократии. вот как что то начнется и сразу объединятся
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28.01.2022 15:06 Відповісти
Сподіваєтесь прозрів??? Та ні, це звичайний 95квартал!
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28.01.2022 11:18 Відповісти
писец какой то...у Нардепа обыск за типа подделку по админпротолу...))) спросите у Клочко откуда его бабло!
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28.01.2022 12:45 Відповісти
розслідування у справі "трухина" трохи перетрухло від стрихніну трахнуте трехниткою
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28.01.2022 13:29 Відповісти
 
 