Разумков про обшуки у члена його МФО Воронька: "По своїм депутатам не робиться нічого. Де розслідування у справі Трухіна?"

Народний депутат, керівник МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков закликає спікера та парламентські фракції викликати керівника ДБР Олексія Сухачова до Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

Разумков нагадав, що сьогодні з 7:00 у народного депутата, члена МФО "Розумна політика" Олега Воронька представники ДБР проводять обшуки за "притягнутою за вуха справою", яка вже була закрита через суд.

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"Я терпів і мовчав, поки за нами з колегами їздили, поки намагалися на нас тиснути. Ми ставилися до цього, наскільки це можливо у демократичній державі, із "розумінням". Але сьогодні перейдена червона лінія. Коли по своїм народним депутатам не робиться нічого. Де розслідування по кримінальним справам щодо Трухіна та інших? Прикриваються Офісом Президента і президентом, мабуть. А в цей час проводяться обшуки у Воронька, у його сина. Нічого не можуть знайти, нічого не можуть довести. Ми повертаємося в країну узурпації і автократії. До чого все йде в цій державі?", - зазначив нардеп і додав, якщо людина винна, то має нести відповідальність незалежно від посади, адже закон один для всіх.

Він вважає, що сьогодні ми спостерігаємо повернення в часи 2013 року, коли представники влади думали, що лишатимуться на посаді вічно, однак закінчилося все інакше.

Політик розповів, що через третіх осіб намагаються завести кримінальну справу на ще одного члена МФО "Розумна політика" Дмитри Микиша.

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"Це все відбувається лише з мотивів політичного тиску на об’єднання "Розумна політика", тому що воно не підпорядковано дурощам, які йдуть з Офісу Президента, тому бєспрєдєлу, який намагаються створити в державі. Хочуть перетворити її на власність. Але це не власність ні президента, ні Арахамії, ні фракції, ні Офісу Президента і навіть не Верховної Ради. Це власність нашого народу", - додав депутат.

Разумков поцікавився, чому ДБР чинить такі дії: "Це він 9 (директор ДБР. – ред.) так відпрацьовує подарунки за 31 грудня, які дід мороз в якості президента приніс під ялинку? На кого сьогодні працює ДБР? На державу? Або воно стало ручним інструментом впливу і тиску на народних депутатів України".

Як повідомлялося, 28 січня ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.