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Новини Санкції проти Росії
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Лавров пригрозив США розривом відносин у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT

Лавров пригрозив США розривом відносин у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT

Якщо західні країни підуть на запровадження жорстких санкцій проти Росії, зокрема проти президента Володимира Путіна та відключення від SWIFT, це спричинить повний розрив відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російським радіостанціям.

"Американцям було сказано, - у тому числі у контактах президентів - що той пакет, що супроводжується повним відключенням від усіх фінансово-економічних систем, які контролюються Заходом, буде еквівалентний розриву відносин", - зазначив дипломат, додавши, що такий розвиток подій не входить до чиїхось інтересів.

Москва вимагає, щоб Вашингтон та інші західні партнери дотримувалися її інтересів щодо гарантій безпеки в Європі: зокрема, відмовилися від розширення НАТО на схід та від розміщення наступальних озброєнь поблизу кордонів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні, - прессекретар Путіна Пєсков

Захід, у свою чергу, звинувачує Росію у підготовці вторгнення на Україну та загрожує запровадженням санкцій. Євросоюз та Великобританія за підтримки США вже почали розробляти новий пакет антиросійських заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відключення Росії від SWIFT не є найдієвішим заходом, - глава МЗС Німеччини Бербок

Лавров Сергій (1610) МЗС рф (966) путін володимир (24088) санкції (12071) SWIFT (159)


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Топ коментарі
+33
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28.01.2022 10:57
+29
а сраки не порвутся?
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28.01.2022 10:56
+25
И шо, теперь американцы не смогут поехать в тур выходного дня в Воронеж!? И не смогут провести отпуск в Воркуте!? Бедненькие, мне их так жаль!! )))))
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28.01.2022 10:59
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а сраки не порвутся?
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28.01.2022 10:56 Відповісти
Уже давно, на очереди новый уровень. Разрыв уретры...
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28.01.2022 11:00 Відповісти
Ну, не зря же они на бутылки садиться тренируются. А в знак протеста против санкций США они на трехлитровые банки сядут. ********* уже это попробовала:
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28.01.2022 11:04 Відповісти
"они на трехлитровые банки сядут".

Да они и без этого срут где попало неудержимо, а так вообще вприсядку ходить будут.
Хотя да, за что боролись, на то и напоролись. Санкции для них только на пользу, сами говорили.
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28.01.2022 11:58 Відповісти
Да это он намекает, что вывезет всю свою семью из-за бугра обратно в нижнее бутово. Трепещите враги (или родственники).
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28.01.2022 11:35 Відповісти
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28.01.2022 10:57 Відповісти
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30.06.2022 22:07 Відповісти
Лошадка негодует,копытцем бьёт.
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28.01.2022 10:58 Відповісти
Грозится..Так а где оно овес брать будет.
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28.01.2022 11:20 Відповісти
Неужели Лавров заберет свою семью из такого ненавистного США в скрепную расейушку?
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28.01.2022 10:58 Відповісти
ой ой еще нема санкций а уже запор с понос... какие чудотворные дела делают ТОЛЬКО НАМЕРЕНИЯ ВВЕСТИ САНКЦИИ.... а сами санкции просто животворящее чудо будет...
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28.01.2022 10:58 Відповісти
США з переляку вже на Марс зібралися.
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28.01.2022 10:58 Відповісти
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28.01.2022 10:58 Відповісти
И шо, теперь американцы не смогут поехать в тур выходного дня в Воронеж!? И не смогут провести отпуск в Воркуте!? Бедненькие, мне их так жаль!! )))))
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28.01.2022 10:59 Відповісти
а ще лавров пригрозив застрелитись якщо введуть санкції против путлера
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28.01.2022 10:59 Відповісти
Лавруша, от вас того и добиваются! Вы будете псешить и пороть херню, а США под эту фишку развернут не только НАТО вокруг вас, но и скаутские летние лагеря. Насколько амерская государственная машина все-таки сильнее и мудрее кацапской! Да, приложили ума отцы-основатели...
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28.01.2022 10:59 Відповісти
Ой как все испужались. Это что, дочкам хутина в мацкву придется вернуться?
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28.01.2022 10:59 Відповісти
Лавров пригрозив США розривом пердака у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT.
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28.01.2022 11:00 Відповісти
А чего так рвануло, ведь санкции только на пользу, а у Пуйла вообще ничего нет кроме дедушкиной "Волги"😂
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28.01.2022 11:01 Відповісти
Когда санкции на простых холопов вводили то Рашка смеялась. А обосрались кацапы против санкций которые коснутся самого кремлевского Фюрера и его свиты.
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28.01.2022 11:01 Відповісти
Во дурак ,испугал ёжика голым задом ...
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28.01.2022 11:01 Відповісти
Лавров пригрозив Штатам, де живе його доця Кятька
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28.01.2022 11:02 Відповісти
Та всі будуть тільки за. За лаптями мати якісь відносини, це западло.
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28.01.2022 11:02 Відповісти
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28.01.2022 11:03 Відповісти
Американцям було сказано, - у тому числі у контактах президентів - що той пакет, що супроводжується повним відключенням від усіх фінансово-економічних систем, які контролюються Заходом, буде еквівалентний розриву відносин", американці саме це дають зрозуміти рашисту, про повний економічний крах рашистської держави,а до рашиста лише тепер це дійшло.
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28.01.2022 11:07 Відповісти
Ну так не агрессируйте, отведите войска от границ, и все. Тем более санкции такие будут если напасть. А рашка же заявляла, что якобы не нападет. Так чего бояться?
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28.01.2022 11:11 Відповісти
dochku spasai dolbenj, slihal mol jestj brigadi kotorije v sluchije voini obnuljat vashi vipriski i net raznici grazhdanstvu.
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28.01.2022 11:12 Відповісти
Так, це пічалька.....

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28.01.2022 11:15 Відповісти
а как же нам всё покуй ? или покуй отвалился ?
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28.01.2022 11:15 Відповісти
и что это даст раше?
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28.01.2022 11:18 Відповісти
давно пора. в этом случае, свинособкостан маргинализируется на уровень северной кореи, и открыто станет сырьевым придатком китая
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28.01.2022 11:18 Відповісти
https://shapito.d3.ru/esli-dolgo-smotret-na-putina-mozhno-uvidet-kak-rastiot-ego-reiting-2248662/ Если долго смотреть на путина, можно увидеть, как растёт его рейтинг

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28.01.2022 11:22 Відповісти
Ну все. Америке пипец.
С ужасом представляю пустые полки в магазинах, торгующих балалайками. Банкиры рвут на себе остатки волос - никаких шансов размещения активов в Сбере!
Несчастные американские дети - им уже не светит учиться в Сыктыквартском универе...
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28.01.2022 11:25 Відповісти
дык, правильно... все вам и порвут!)))
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28.01.2022 11:33 Відповісти
Кобыла, не тявкай. Вас уже никто не боится кроме нескольких шавок в Европе.
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28.01.2022 11:34 Відповісти
Кожна заява Калантаряна змушує курси московитських активів скакати як не москалі.
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28.01.2022 11:37 Відповісти
Пригрозил разрывом отношений в ответ на разрыв отношений.....
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28.01.2022 11:40 Відповісти
Единственный козырь - газ, но и над этим уже работают!
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28.01.2022 11:41 Відповісти
да насрать, рашка нахрен никому не надо
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28.01.2022 11:41 Відповісти
дітей своїх не забуьте забрати на ************ )
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28.01.2022 11:41 Відповісти
не имеет права.она гражданка сша,и находится под защитой штатов.
кажись даже езыка не знает,так шо проканает и "защита" рускаваезычных
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28.01.2022 11:57 Відповісти
eto ne znachit chto grazhdani USA zastrahovani ot neschastnih sluchijev, nu a vdrug letajushchij kirpich ili gruzovik, a jeshcho i po veroispovedeniju, vedj mnogo nagadili kremlini, azh tak chto kirpichi letajut.
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28.01.2022 12:03 Відповісти
Лавров не суетись, а то тебе Дерипаска лещей надает))
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28.01.2022 11:42 Відповісти
Так в чому проблема дімончик вчора кричав що перейдете на юань.
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28.01.2022 11:45 Відповісти
вся надежда на паРашу. запад в очередной раз может пожалеть убогих, но вот они сами в состоянии нанести себе такой ущерб всякими контрсанкциями, разрывами отношений и прочими воспалениями вяличия, какой не смогут нанести никакие санкции.
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28.01.2022 11:47 Відповісти
Ой как напугал)) Ну введут, а через годик выведут. Типа увидели в глазах пупкина желание мира)) Типа узрели тектонические подвижки в политике (выпустит например Овального) "новое мышление" и т.п. что позволит "президенту мира" сохранить свое рыло)) Но вводить все таки надо. Пусть собаки повертятся. Пусть прочувствуют насколько Помойка зависима от западных технологий в области медицины животноводства станкостроения. Хотя...немецкие братья загнуться кацапоте не дадут. продажные швабы и лягушатники.
Может нам и НАТО нафиг сдалось?! Зафиксировать военный союз США-Великобритания-Польша-Страны Балтии-Канада-Турция да и все. И Ната не расширяется и коллективная безопасность в порядке. И пусть себе там Венгры с Хорватами против вступления Украины в НАТО - нам то что?
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28.01.2022 11:47 Відповісти
надо просто признать парашку страной спонсором терроризма, и нам и сша
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28.01.2022 12:16 Відповісти
пестициды в американских помидорах?
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28.01.2022 12:17 Відповісти
Я б хотів запитати як Порошенка так і Зе, як депутатів минулого скликання так і теперішніх : чому немає розриву дипломатичних відносин з Козломордією або хоча б жорсткий візовий режим? Чому не закриті всі консульства в Одесі, Харкові, Львові? І щось не чути щоб якісь політичні сили виносити ці питання на широке обговорення.
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28.01.2022 12:23 Відповісти
1000000%!Согласен!!!
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28.01.2022 12:26 Відповісти
Срочно вводите Санкции!!!А главное отключайте SWIFT!!!ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!!!
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28.01.2022 12:24 Відповісти
А вот как раз Сфивт отключать нецелесообразно - будут видны все финансовые проводки. Зато отсечь от поставок электроники, от новых, не говоря уже про новейшие, технологий, от закупок у РФ газа и нефти, ввести экономические санкции по максимуму - а в это время соседствующий с РФ Китай попрет в развитии вперед...
Вот так можно и припугнуть и наказать по настоящему.
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28.01.2022 13:14 Відповісти
Ну хана тепер їжачку! Голою сракою вб*ють!
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28.01.2022 12:35 Відповісти
Активов за бугром у пути нет, без Свифта вы обойдетесь....
Не вижу повода ссоры.
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28.01.2022 12:50 Відповісти
Вот я реально не понял. Если США отключат РФ от международной банковской системы, то есть и торговать с ними перестанут, а Путин будет под санкциями и с ним нормальные люди не будут встречаться, то какой ещё РАЗРЫВ отношений произойдет? Куда уж дальше-то.
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28.01.2022 13:11 Відповісти
Так говорили же что отключение свифт только на пользу РФ? или уже что-то поменялось?
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28.01.2022 13:17 Відповісти
Що, Лаврушка, без економічних наслідків не зайти в Україну, тому і виєш Збирайтесь і на болота, і ніяких санкцій, а там ще й поряд перспективний Юань Женьміньбі
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28.01.2022 13:39 Відповісти
Пан Лавров нехай вивчить мову нормальних людей та культуру поведінки дорослої людини, а не бабуїна із джунглів. Трясучи зброєю та зневажаючи інших миру та нормальних відносин із другими країнами не буде. Якщо манери диких звірів то місце знаходження зоопарк.
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28.01.2022 14:03 Відповісти

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03.02.2022 01:33 Відповісти
Разрыватель отношений, лаврушка, ******** обоссаная ты бы свою шлюшку дочьку катюшку с нью Йорка бы забрал старый дырявый ******
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26.02.2022 01:06 Відповісти
Лаврушка вытер ***** от спермы, сплюнул, и начал грозить
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26.02.2022 01:08 Відповісти
 
 