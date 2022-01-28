Лавров пригрозив США розривом відносин у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT

Якщо західні країни підуть на запровадження жорстких санкцій проти Росії, зокрема проти президента Володимира Путіна та відключення від SWIFT, це спричинить повний розрив відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російським радіостанціям.

"Американцям було сказано, - у тому числі у контактах президентів - що той пакет, що супроводжується повним відключенням від усіх фінансово-економічних систем, які контролюються Заходом, буде еквівалентний розриву відносин", - зазначив дипломат, додавши, що такий розвиток подій не входить до чиїхось інтересів.

Москва вимагає, щоб Вашингтон та інші західні партнери дотримувалися її інтересів щодо гарантій безпеки в Європі: зокрема, відмовилися від розширення НАТО на схід та від розміщення наступальних озброєнь поблизу кордонів РФ.

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Захід, у свою чергу, звинувачує Росію у підготовці вторгнення на Україну та загрожує запровадженням санкцій. Євросоюз та Великобританія за підтримки США вже почали розробляти новий пакет антиросійських заходів.

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