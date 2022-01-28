Лавров пригрозив США розривом відносин у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT
Якщо західні країни підуть на запровадження жорстких санкцій проти Росії, зокрема проти президента Володимира Путіна та відключення від SWIFT, це спричинить повний розрив відносин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російським радіостанціям.
"Американцям було сказано, - у тому числі у контактах президентів - що той пакет, що супроводжується повним відключенням від усіх фінансово-економічних систем, які контролюються Заходом, буде еквівалентний розриву відносин", - зазначив дипломат, додавши, що такий розвиток подій не входить до чиїхось інтересів.
Москва вимагає, щоб Вашингтон та інші західні партнери дотримувалися її інтересів щодо гарантій безпеки в Європі: зокрема, відмовилися від розширення НАТО на схід та від розміщення наступальних озброєнь поблизу кордонів РФ.
Захід, у свою чергу, звинувачує Росію у підготовці вторгнення на Україну та загрожує запровадженням санкцій. Євросоюз та Великобританія за підтримки США вже почали розробляти новий пакет антиросійських заходів.
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Да они и без этого срут где попало неудержимо, а так вообще вприсядку ходить будут.
Хотя да, за что боролись, на то и напоролись. Санкции для них только на пользу, сами говорили.
С ужасом представляю пустые полки в магазинах, торгующих балалайками. Банкиры рвут на себе остатки волос - никаких шансов размещения активов в Сбере!
Несчастные американские дети - им уже не светит учиться в Сыктыквартском универе...
кажись даже езыка не знает,так шо проканает и "защита" рускаваезычных
Может нам и НАТО нафиг сдалось?! Зафиксировать военный союз США-Великобритания-Польша-Страны Балтии-Канада-Турция да и все. И Ната не расширяется и коллективная безопасность в порядке. И пусть себе там Венгры с Хорватами против вступления Украины в НАТО - нам то что?
Вот так можно и припугнуть и наказать по настоящему.
Не вижу повода ссоры.