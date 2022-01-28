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У Раді потрібно створити спеціальний комітет з питань розвідки, - нардеп "Голосу" Костенко

У Раді потрібно створити спеціальний комітет з питань розвідки, - нардеп

Зеленський не обговорює із суспільством, як планує захищати Україну у випадку ймовірного вторгнення Росії. В жодному відео він не розказав про послідовність дій. Тим часом, ситуація залишається гострою, необхідність демонструвати свою готовність до оборони нікуди не зникла. Особливо важливою сьогодні є робота розвідки, тому необхідно створити у парламенті комітет, який сконцентрується на питаннях розвідки.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз така міжнародна військово-політична ситуація, коли особливо недостатньо випускати "відосики" і повторювати, що "все буде добре, навесні ми поїдемо на шашлики". Нам потрібно, як мінімум, коли РФ проводить навчання, проводити свої навчання у відповідь. Якщо біля наших кордонів стотисячне військо, оголосити призов на ще 50 тисяч резервістів (у нас їх 400 тисяч).

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Озброїти їх і показати, що нам є чим оборонятися. Підсилювати тероборону, виділяти гроші. Також необхідно внести зміни до закону про тероборону і розблокувати норму, яка фактично забороняє їй воювати. Я вже подав відповідний законопроект й сподіваюся на підтримку колег", — сказав Роман Костенко.

Ще один момент, на якому наголосив народний депутат — у нас зараз немає окремого комітету з питань розвідки. Їх розглядають спільно з питаннями нацбезпеки та оборони. Це дуже чутливе питання, яке, вважає Костенко, потрібно винести до іншого парламентського комітету — створити додаткові запобіжники в період критичної ситуації, яка зараз склалася.

Автор: 

ВР (15027) Зеленський Володимир (24263) розвідка (3879) Костенко Роман (208)


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Хочешь завалить дело , создай новый орган. Что толку создавать новое, если все старые не работают.
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28.01.2022 10:59 Відповісти
І Костенка головою комітету. Бо вмієзвіздіти.
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28.01.2022 11:00 Відповісти
только не в зраде
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28.01.2022 11:05 Відповісти
в зраде и без того хватает путлеровских агентов проституток
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28.01.2022 11:38 Відповісти
В що комітет буде вести розвідку і воювати?)) Одні форуми, комісії і комітети, а зброю дають штати, а свої бази зберігання *********** злетіли в повітря. Армія чиновників
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28.01.2022 11:14 Відповісти
і ківу призначити головою а замом рабіновича
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28.01.2022 11:53 Відповісти
якщо там будуть такі нардепи як від опзж то це все одно що вуха ***** будуть присутні.
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28.01.2022 12:05 Відповісти
Правильно. Надо, чтобы как можно больше людей имело доступ к гостайне. И конечно пугать врагов резервистами. Пусть думают, что им страшно.
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28.01.2022 12:11 Відповісти
А смысл если зелень течет как ******.
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28.01.2022 12:51 Відповісти
 
 