У Раді потрібно створити спеціальний комітет з питань розвідки, - нардеп "Голосу" Костенко

Зеленський не обговорює із суспільством, як планує захищати Україну у випадку ймовірного вторгнення Росії. В жодному відео він не розказав про послідовність дій. Тим часом, ситуація залишається гострою, необхідність демонструвати свою готовність до оборони нікуди не зникла. Особливо важливою сьогодні є робота розвідки, тому необхідно створити у парламенті комітет, який сконцентрується на питаннях розвідки.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз така міжнародна військово-політична ситуація, коли особливо недостатньо випускати "відосики" і повторювати, що "все буде добре, навесні ми поїдемо на шашлики". Нам потрібно, як мінімум, коли РФ проводить навчання, проводити свої навчання у відповідь. Якщо біля наших кордонів стотисячне військо, оголосити призов на ще 50 тисяч резервістів (у нас їх 400 тисяч).

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Озброїти їх і показати, що нам є чим оборонятися. Підсилювати тероборону, виділяти гроші. Також необхідно внести зміни до закону про тероборону і розблокувати норму, яка фактично забороняє їй воювати. Я вже подав відповідний законопроект й сподіваюся на підтримку колег", — сказав Роман Костенко.

Ще один момент, на якому наголосив народний депутат — у нас зараз немає окремого комітету з питань розвідки. Їх розглядають спільно з питаннями нацбезпеки та оборони. Це дуже чутливе питання, яке, вважає Костенко, потрібно винести до іншого парламентського комітету — створити додаткові запобіжники в період критичної ситуації, яка зараз склалася.