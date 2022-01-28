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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ, які перекидають до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні, - Резніков

Війська РФ, які перекидають до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні, - Резніков

Війська Російської Федерації, які прибувають на навчання до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом наразі вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, і становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні", - зазначив глава Міноборони.

Міністр зазначив, що наразі немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз з боку Білорусі. Він наголосив, що жодних загроз Білорусі з боку України немає в принципі.

"Це нонсенс, у нас дуже теплі почуття до білоруського народу, і будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України", - наголосив Резніков.

За його словами, абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці до якихось збройних провокацій на Донбасі.

Також читайте: Білорусь воюватиме, якщо проти Росії буде скоєна агресія, - Лукашенко

Автор: 

армія рф (17755) Білорусь (7966) росія (65925) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+8
Беларусам, по-моему, не нужны оккупационные силы. Они дали согласие добровольное.
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28.01.2022 11:02
+8
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28.01.2022 11:16
+5
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28.01.2022 11:14
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Резников создавал впечатление адекватного человека...
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28.01.2022 11:01 Відповісти
создавал, но у него никогда не получалось
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28.01.2022 11:13 Відповісти
Беларусам, по-моему, не нужны оккупационные силы. Они дали согласие добровольное.
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28.01.2022 11:02 Відповісти
Вся эта бодяга и замучена, что бы остаться кацапам в Беларуси, что бы про Крым меньше вспоминали. Мордами на переговорах поторговать, и возможно признать лугандон, скоро увидим...
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28.01.2022 11:05 Відповісти
Вони і так могли тут в будь-який момент зайти без ніяких заперечень ані з боку бульбофюрера, а ні з боку населення. Особливо після останніх виборів.
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28.01.2022 11:16 Відповісти
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28.01.2022 11:06 Відповісти
Русские приходят и не уходят.
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28.01.2022 11:07 Відповісти
От казахов здыснули, когда Xi сказал.
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28.01.2022 11:34 Відповісти
Да, повезло Казахстану.
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28.01.2022 11:37 Відповісти
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28.01.2022 11:14 Відповісти
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28.01.2022 11:16 Відповісти
мудрому нариду голавное газ дешевше
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28.01.2022 12:05 Відповісти
хм.. что может представлять опасность для трупа? он же уже помер. ему пофиг.
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28.01.2022 11:38 Відповісти
Окуповують білорусів московіти..
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28.01.2022 11:57 Відповісти
На Беларуси можно ставить крест. Это теперь белорусская область свинарника. Кстати, украинцы, если видите белорусские номера на авто в Украине, то с вероятностью 99% это ябатьки подкацапники, так как выезд за границу очень сильно контролируется, есть списки невыездных и тд. Так, на заметку.
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28.01.2022 11:59 Відповісти
А где глянуть эти списки? А то я за товаром хочу сьездить.
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28.01.2022 15:40 Відповісти
Что за бред вы несете? Никто из лукашистов и запутинцев никогда не поедет ни в Киев, ни во Львов, потому что там "фашисты". Не верите - позвоните своей бабушке в деревню и предложите. Единственное место, где их можно было встретить в Украине, это Одесская область, а особенно в Затоке и Коблево, и только в сезон, и то не все, а только те, что з дзярэўнi. Я в Затоке не был, так как подумал, что там мало бандеровцев и соответственно весь отдых насмарку. Аппаратчиков и их детей когда-то единично можно было встретить во Львове, и только на выходных. Все они ехали в Москву, а сейчас хрен его знает куда собираются, но точно не в Украину. Все белорусы, которые сейчас в Украине и которые лояльны к Лукашенко - лазутчики по определению. Думаю, на каждом белорусском митинге есть один такой "товарищ". Но для этого есть полиграф.

Возможность уехать была всегда, самолет до Вильнюса стоил 50 евро, можно было летать каждый день. А хотите наземным транспортом - попросите директора выписать командировку, все нормальные руководители выписывали их всем желающим, я даже ездил всегда с печатью
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13.03.2022 16:35 Відповісти
А вообще все нормальные беларусы сейчас или в ВСУ, или в теробороне, или волонтерят, как все. Только Михалок песни поет, хотя он с автоматом очень помог бы убедить нашу молодежь встать с оружием на сторону добра. Толкните его там что-ли
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13.03.2022 17:00 Відповісти
Сказочний Долб...б
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28.01.2022 12:03 Відповісти
Но при всеобщем шухере Гомель нужно забирать..
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28.01.2022 15:02 Відповісти
 
 