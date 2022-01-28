Війська РФ, які перекидають до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні, - Резніков
Війська Російської Федерації, які прибувають на навчання до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом наразі вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу, і становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні", - зазначив глава Міноборони.
Міністр зазначив, що наразі немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз з боку Білорусі. Він наголосив, що жодних загроз Білорусі з боку України немає в принципі.
"Це нонсенс, у нас дуже теплі почуття до білоруського народу, і будь-які силові дії проти Білорусі суперечать інтересам України", - наголосив Резніков.
За його словами, абсолютним нонсенсом є звинувачення України у начебто підготовці до якихось збройних провокацій на Донбасі.
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