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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кількість сучасних протитанкових засобів в ЗСУ на порядок більша, ніж потенційних мішеней, - Резніков

Кількість сучасних протитанкових засобів в ЗСУ на порядок більша, ніж потенційних мішеней, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков детально поінформував народних депутатів щодо основної загрози з боку Російської Федерації та наших дій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це міністр заявив, виступаючи в Верховній Раді 28 січня. 

Олексій Резніков  підкреслив: "Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій воєнного характеру, які помітно б відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо це - ситуація по Білорусі".

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

"Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових (це і "Стугна-П", і "Корсар", і "Джевелін", і Enclave) на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней", - заявив Резніков.

Міністр звернув увагу на кардинальну відмінність сьогоднішньої ситуації від минулорічної - це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також інших заходів. "Українська розвідка, Міністр і Головнокомандувач Збройних Сил перебувають у постійному контакті з нашими міжнародними партнерами. Ми володіємо усією повнотою інформації і в деяких моментах уточнюємо дані з нашими іноземними колегами", - зазначив Олексій Резніков.

Також читайте: Резніков провів зустріч із делегацією Конгресу США. ФОТОрепортаж

ВР (15027) ЗСУ (7648) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
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28.01.2022 11:12
+5
И это радует!!!
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28.01.2022 11:02
+5
Поэтому кацапы резко поменяли риторику!
Еще неделю назад, ничего кроме ультиматумов от них не было слышно.
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28.01.2022 11:04
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И это радует!!!
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28.01.2022 11:02 Відповісти
походу министр МО у нас дебил.
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28.01.2022 11:03 Відповісти
Почитай позавчорашню статтю Бутусова про кількість ******** ПТРК в Україні. І це дані з відкритих джерел.
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28.01.2022 11:06 Відповісти
авиацию ты Стугнами со складов сбивать будешь ?
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28.01.2022 11:18 Відповісти
Джевелины сбивают и авиацию
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28.01.2022 11:26 Відповісти
А Резніков щось сказав про авіацію? Чи лише про танки? Покажіть де він говорить про авіацію.
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28.01.2022 13:24 Відповісти
И именно поэтому их нам поставляли и поставляют эти дни? Потому что их у нас слишком много? Они отличаются, для разных целей и имеют отличные БЧ.
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28.01.2022 11:21 Відповісти
где эти засобы ? - на складах .. угу.
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28.01.2022 11:04 Відповісти
Поэтому кацапы резко поменяли риторику!
Еще неделю назад, ничего кроме ультиматумов от них не было слышно.
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28.01.2022 11:04 Відповісти
Україні головне протриматись перші дні атаки, а дальше попре допомога і буде легше.
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28.01.2022 11:06 Відповісти
Неужели больше 300.000?!!!!
НЕ ВЕРЮ!
Наверно в НАТО лучше знают и ко-во мишеней,и количество ПТРК для их поражения,чем Резников.
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28.01.2022 11:06 Відповісти
А БМП/БТР, автомашины и тд - это все уже не цели для ПТС?
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28.01.2022 11:06 Відповісти
Це той Резніков котрий сказав, що в разі повномасштабної війни нам нема потреби захищатись від ракетного і бомбового удару, оскільки це москалям не вигідно, бо рашики мріють заїзжати на танках, де їх зустрічатимуть з квітами.
Це міністр оборони, *****?
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28.01.2022 11:07 Відповісти
Це добре. Тепер ППО, крилаті ракети і ракети дальності 2000 км. З цим комплектом почнемо спати спокійно.
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28.01.2022 11:10 Відповісти
Все те про що ми всі мріємо, вартує більше ніж всі наявні активи України.
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28.01.2022 11:17 Відповісти
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28.01.2022 11:12 Відповісти
Стісняюсь спросіть - як можна розстрілювати мирне населення з ПТРК чи з ПЗРК? Бляха, якіими речовинами вони там бавляться?
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28.01.2022 11:16 Відповісти
Як із ЗРК розстрілювати якраз Раша і показала...
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28.01.2022 11:20 Відповісти
Да, тільки росія якщо надумає наступати, спочтаку шарахне ракетними військами по складах зброї, командних пунктах та інших стратегічних цілях від яких в України немає оборони, потім пустить літаки які все добють, потім скине десант на Київ який стане за спинами дітей і ось тут питання скільки в України залишиться протитанкових засобів. По ходу наш міністр оборони або наркоман або дегенерат який не розуміє з ким має справу
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28.01.2022 11:16 Відповісти
Якби міністр навіть не був дегенератом, що він може зробити? З неба впадуть десятки дивізіонів Петріотів, якими на додачу наші військові натренуються воювати?
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28.01.2022 11:22 Відповісти
Не треба дуже заспокоюватися. Протитанкові засоби розподілені по всій лінії оборони (не треба забувати і про можливість морського десанту), а танковий клин атакуватиме відносно невелику ділянку. Так що тут кашу маслом не зіпсуєш, давайте ще!
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28.01.2022 11:19 Відповісти
Первый адекватный министр обороны.
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28.01.2022 11:29 Відповісти
А що з небом?
Про танки і стрілкове зрозуміло
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28.01.2022 11:43 Відповісти
Потрібно сподіватися на Бога.
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28.01.2022 12:06 Відповісти
Скажу грубо то робота Церкви. А як держава робить роботу по захисту?
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28.01.2022 12:20 Відповісти
Тобто можна по три в одну ціль? Ну, це вже растачітєльство!
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28.01.2022 13:05 Відповісти
Можна буде вибирати засіб, в залежності, яку степінь прожарки ви хочете
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28.01.2022 13:31 Відповісти
Потрібні не лише протитанкові засоби. Потрібно "закрити небо" - укріпити а де і створити ППО і ПРО. Росія завдаватиме точкових ударів ракететних і авіаційних по стратегічних об"єктах, котрі прикрити нічим. Це називається по-їхньому - "прінуждєніє к міру".
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28.01.2022 14:05 Відповісти
 
 