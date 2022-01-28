Кількість сучасних протитанкових засобів в ЗСУ на порядок більша, ніж потенційних мішеней, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков детально поінформував народних депутатів щодо основної загрози з боку Російської Федерації та наших дій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це міністр заявив, виступаючи в Верховній Раді 28 січня.

Олексій Резніков підкреслив: "Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій воєнного характеру, які помітно б відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо це - ситуація по Білорусі".

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

"Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових (це і "Стугна-П", і "Корсар", і "Джевелін", і Enclave) на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней", - заявив Резніков.

Міністр звернув увагу на кардинальну відмінність сьогоднішньої ситуації від минулорічної - це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також інших заходів. "Українська розвідка, Міністр і Головнокомандувач Збройних Сил перебувають у постійному контакті з нашими міжнародними партнерами. Ми володіємо усією повнотою інформації і в деяких моментах уточнюємо дані з нашими іноземними колегами", - зазначив Олексій Резніков.

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