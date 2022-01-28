Очікуємо на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "Омікрону" порівняно з піком "Дельти", - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "Омікрону" порівняно з піком "Дельти".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
Він також прогнозує, що в пікові моменти кількість хворих на COVID-19 на добу може сягнути 40-60 тис. осіб.
За словами міністра, Україна досягне пікового навантаження щодо COVID-19 вже протягом найближчих тижнів. Водночас глава МОЗ наголосив, що медична система країни може витримати навантаження, пов'язане зі зростанням захворюваності.
"Медична система України витримала навантаження у 34 тис. хворих на добу", - наголосив він.
Як повідомлялося, на піку хвилі "Дельти" у першій половині листопада середня кількість смертей за тиждень сягала 680.
Будь ласка, зачекайте...
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І, звісно, блаЗЄнські мені огидні, але я написав факт.
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Якесь неоковирне висловлювання:"...Міністерство охорони здоров'я очікує на третину менше смертей ..."
Можна було б: Міністерство охорони здоров'я очікує на на дві третини більше одужань...
то заява ляшко про в три рази меньшу смертність означає.
що влада як не робила нікуя, так і буде продовжувати.