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Очікуємо на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "Омікрону" порівняно з піком "Дельти", - Ляшко

Очікуємо на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі

Міністерство охорони здоров'я очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "Омікрону" порівняно з піком "Дельти".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Він також прогнозує, що в пікові моменти кількість хворих на COVID-19 на добу може сягнути 40-60 тис. осіб.

За словами міністра, Україна досягне пікового навантаження щодо COVID-19 вже протягом найближчих тижнів. Водночас глава МОЗ наголосив, що медична система країни може витримати навантаження, пов'язане зі зростанням захворюваності.

"Медична система України витримала навантаження у 34 тис. хворих на добу", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серцеві хвороби, COVID-19, рак. Головні причини смертей українців, - статистика

Як повідомлялося, на піку хвилі "Дельти" у першій половині листопада середня кількість смертей за тиждень сягала 680.

МОЗ (5401) смертність (195) Ляшко Віктор (1516)


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Вы не смертей ожидайте, а вытягивайте медицину из задницы! Люди уходят на больничный сейчас с признаками ОРВИ, а им "семеные" врачи заявляют, что тест на ковид сделают не ранее, чем на восьмой день с момента обращения! Затем сам тест еще неделю ваяют. Это медицина? Это херня. А вы ее создатели.
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28.01.2022 11:16 Відповісти
Де це таке? Я звернувся до сімейного лікаря і мене зразу направили на тест. Була черга. Але результат через 15-20 хвилин. Далі -- лікування.
І, звісно, блаЗЄнські мені огидні, але я написав факт.

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Якесь неоковирне висловлювання:"...Міністерство охорони здоров'я очікує на третину менше смертей ..."

Можна було б: Міністерство охорони здоров'я очікує на на дві третини більше одужань...
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28.01.2022 13:02 Відповісти
С полтавчанами говорил сегодня утром. Вот такие вещи рассказали. Короче, чем дальше от Киева, тем страшнее.
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28.01.2022 13:04 Відповісти
ну як що від омікрана смертей меньше в десятки разів від дельти в принципі.
то заява ляшко про в три рази меньшу смертність означає.
що влада як не робила нікуя, так і буде продовжувати.
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28.01.2022 11:31 Відповісти
 
 