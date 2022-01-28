Суд переніс на 11 лютого розгляд скарги щодо запобіжного заходу Порошенку

Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань п'ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що до суду не надійшли матеріали справи.

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

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19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

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