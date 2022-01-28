Суд переніс на 11 лютого розгляд скарги щодо запобіжного заходу Порошенку
Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань п'ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що до суду не надійшли матеріали справи.
Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.
17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку
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«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону.
Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це від ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
https://glavcom.ua/country/incidents/druga-delegaciya-kongresmeniv-v-ukrajini-programa-vizitu--817788.html
Процес безкінечний. Чого й добиваються зеленожопі - щоб Порошенко вічно був у "підвішеному" стані.