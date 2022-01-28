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Новини
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Суд переніс на 11 лютого розгляд скарги щодо запобіжного заходу Порошенку

Суд переніс на 11 лютого розгляд скарги щодо запобіжного заходу Порошенку

Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань п'ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що до суду не надійшли матеріали справи.

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Читайте також: Слідчий ДБР у "справі Порошенка" Гадайчук фальсифікував провадження проти активістів, які пікетували Межигір'я в 2013-му, - Головань

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Біжи, Вова, біжи": Під судом, який розглядає апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка, зібралися мітингувальники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко Петро (15191) суд (11734) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+25
Яке воно мерзотне те Зе!
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28.01.2022 11:26
+24
За таких умов потрібно приймати рішення на користь звинуваченого. Не дали документів, значить нема підстав давати йому обмеження!
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28.01.2022 11:24
+19
Очікувано. Для півшостого важливо обмежити президента в його діяльності по захисту України.
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28.01.2022 11:27
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За таких умов потрібно приймати рішення на користь звинуваченого. Не дали документів, значить нема підстав давати йому обмеження!
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28.01.2022 11:24 Відповісти
Вы такие странные вещи предлагаете))) Вот мажор потом какой-то собьет кого-то, его вызовут в суд, но он зеленых листиков отлистает и материалы дела просто не успеют дойти до суда, и что потом? Отпускать его?
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28.01.2022 12:17 Відповісти
Логічно. Але має бути відповідальність за затягування процесу, якщо підозрюваний виконує вимоги суду, а суд не виконує. Тупо: грошові стягнення з суддів. Тоді нехай затягують.
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28.01.2022 13:05 Відповісти
Яке воно мерзотне те Зе!
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28.01.2022 11:26 Відповісти
Це і було їхньою метою,не стільки посадити,як не дати можливості, займатися політичною діяльністю, особливо,за межами України
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28.01.2022 11:29 Відповісти
Клоун працює на свій термін в буцегарні ....
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28.01.2022 11:27 Відповісти
Очікувано. Для півшостого важливо обмежити президента в його діяльності по захисту України.
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28.01.2022 11:27 Відповісти
А як взагалі суддя доповідач апеляційного суду призначив на сьогодні справу до судового розгляду, не маючи матеріалів справи???? Як таке може бути????
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28.01.2022 11:29 Відповісти
В ЗЄльоних все може бути
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28.01.2022 11:37 Відповісти
Вважаю, що до судді повинні в таких випадках прийманись якісь заходи, навіть до заведення кримінальної справи. Інакше ця фігня безкінечна. Наступного разу хтось чхне, потім ногу поламає і т.д.
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28.01.2022 13:50 Відповісти
Причина переносу проста: не дати можливості Порошенку виїхати на фронт з волонтерською метою! Бо https://eurosolidarity.org/2022/01/27/poroshenko-prodovdzhuye-zmicznyuvaty-armiyu-razom-z-volonteramy-zibrav-dlya-frontu-shostyj-komplekt-videosposterezhennya/ Фонд Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки . Про це п'ятий Президент повідомив на своєму Youtube-каналі.
«Ми продовжимо нашу волонтерську діяльність. Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону.
Ми продовжуємо комплектувати. Як завжди, половина коштів - це від ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина - це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», - повідомив лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти ляше для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», - застеріг Порошенко.
«Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну», - наголошує п'ятий Президент.
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28.01.2022 11:33 Відповісти
Скажіть а це нормально -що коли читаеш про всі ці викрутаси зеленої шобли то інстинктивно хочется вбивати?
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28.01.2022 11:35 Відповісти
нормально
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28.01.2022 11:46 Відповісти
Специально ,делают ,что бы было меньше народа .Ссыкуны во всем.
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28.01.2022 11:36 Відповісти
Члени Палати представників Конгресу США прибули в Україну, щоб підтвердити двопартійну підтримку України і показати відданість США дипломатичним зусиллям та діалогу на тлі тривалого нарощування Росією військових на кордоні України», - зазначили у диппредставництві.
https://glavcom.ua/country/incidents/druga-delegaciya-kongresmeniv-v-ukrajini-programa-vizitu--817788.html
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28.01.2022 11:49 Відповісти
Або можливо відтягують до дати 20 лютого , до дня найбільш потенційного для нападу РФ в Україну
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28.01.2022 12:05 Відповісти
Читати так: 1. зе-кодла не може гарантувати від суддів "правильний" результат. 2. Суддям санкції від заходу видаються дошкульнішими ніж "санкції" від зеленої шобли за неправильне рішення.
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28.01.2022 13:13 Відповісти
"Зазначається, що до суду не надійшли матеріали справи."
Процес безкінечний. Чого й добиваються зеленожопі - щоб Порошенко вічно був у "підвішеному" стані.
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28.01.2022 13:48 Відповісти
 
 