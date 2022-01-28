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Новини
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Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено, - Резніков

Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено, - Резніков

Перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, суттєво скорочено, жодних штрафів сьогодні ніхто не платитиме.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу всіх заспокоїти: жодних штрафів сьогодні ніхто не платитиме, ні роботодавці, ні жінки. Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій, спеціальностей, які потрібні зараз, лише зважаючи на виклики, загрози та розвиткуок Збройних сил. Генеральним штабом ЗСУ на виконання доручення підготовлено це зменшення", - сказав міністр.

"Воно суттєво зменшено та подано на погодження з Міністерством внутрішніх справ, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України. Після цього воно буде направлено до Міністерства юстиції та, відповідно, буде оприлюднено", - наголосив Резніков.

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Автор: 

армія (3777) жінки (632) призов (433) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+11
в общем, жОнка зеЛоха будет косить от армии))
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28.01.2022 11:47
+10
там в перечне значится: "не призываются на военную службу в ЗСУ свидетели скумбрии по 8 грн и говядины по 20 грн за 1 кг"..

видать тищенко тоже отнесли к слабому полу, потому что "ж*опа как у кардашьян", даже видео есть
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28.01.2022 11:48
+4
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28.01.2022 12:45
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в общем, жОнка зеЛоха будет косить от армии))
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28.01.2022 11:47 Відповісти
там в перечне значится: "не призываются на военную службу в ЗСУ свидетели скумбрии по 8 грн и говядины по 20 грн за 1 кг"..

видать тищенко тоже отнесли к слабому полу, потому что "ж*опа как у кардашьян", даже видео есть
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28.01.2022 11:48 Відповісти
пока клетчатый пиджак и нелох не поставят своих жен на учет, пасуем
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28.01.2022 11:48 Відповісти
З військовим обліком жінок получились обοςρατγшки. Як завжди !
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28.01.2022 11:59 Відповісти
Цікаво,скільки раз перва ледя тепер закосить од армії?!
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28.01.2022 12:03 Відповісти
5.
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28.01.2022 12:15 Відповісти
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28.01.2022 12:45 Відповісти
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28.01.2022 12:27 Відповісти
Свою молодуху жену поставил на учет???
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28.01.2022 12:30 Відповісти
И первую леди-Скумбрию 8 ппоставь!
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28.01.2022 12:30 Відповісти
Це поразка чи перемога?
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28.01.2022 12:34 Відповісти
Возраст постановки на учет уменьшите, дебилы..нах 60летняя бабка на воинском учете
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28.01.2022 12:36 Відповісти
не візьмуть на військовий облік - піду в тероборону...Слава Україні!
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28.01.2022 12:49 Відповісти
Из 50-55 летних "бабок" если крыша и здоровье в норме то по основной профессии будет прекрасный работник. Сейчас основной шлак среди 20-25 - очень многие не умеют уже ничего полезного от слова совсем.
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28.01.2022 20:08 Відповісти
Дошло наконец что этим бредом Зеля добил окончательно свой рейтинг.
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28.01.2022 12:42 Відповісти
ахметова на учет поставте с его детьми, он бычок здоровый, пусть награбленное своим горбом захыщае
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28.01.2022 12:47 Відповісти
Военный учет женщин, - это удар по менталитету украинцев. Тысячи лет украинскую землю защищали исключительно мужчины, и только с приходом иудейской власти эта традиция нарушена.
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28.01.2022 12:54 Відповісти
Я тебя расстрою, военный учет женщин по списку профессий существовал всегда, сколько себя помнят мои родители, которым уже за 70. Эта система была разрушена, как и вообще вся система военкоматов окончательно при власти овоща, который сейчас в ростове скрывается. Система была восстановлена в 2014-м и сейчас речь идет только о списке профессий, которые подлежат учету.
Для того, что бы мужчина смог защищать землю, его еще кто-то должен кормить, одевать и делать патроны.
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28.01.2022 20:35 Відповісти
 
 