Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено, - Резніков

Перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, суттєво скорочено, жодних штрафів сьогодні ніхто не платитиме.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу всіх заспокоїти: жодних штрафів сьогодні ніхто не платитиме, ні роботодавці, ні жінки. Сьогодні змінено наказ про зменшення кількості професій, спеціальностей, які потрібні зараз, лише зважаючи на виклики, загрози та розвиткуок Збройних сил. Генеральним штабом ЗСУ на виконання доручення підготовлено це зменшення", - сказав міністр.

"Воно суттєво зменшено та подано на погодження з Міністерством внутрішніх справ, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України. Після цього воно буде направлено до Міністерства юстиції та, відповідно, буде оприлюднено", - наголосив Резніков.

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